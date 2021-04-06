УКР
USAID надасть Україні спеціальні холодильники для зберігання вакцини Pfizer, - посольство США

Агентство США з міжнародного розвитку USAID надасть Україні спеціальні холодильники для транспортування і зберігання вакцини Pfizer.

Про це повідомила пресслужба посольства США в Україні, інформує Цензор.НЕТ.

"Для підтримки України в проведенні вакцинації USAID допомагає підготуватися до отримання вакцини Pfizer й інших затверджених вакцин, надаючи пряму підтримку ланцюга ультрахолодного зберігання і транспортування і підтримуючи зусилля з надання громадськості точної інформації про вакцини", - сказано в повідомленні.

Нагадуємо, Україна уклала договір з американською фармацевтичною корпорацією Pfizer на поставку 10 млн доз вакцини від COVID-19.

Читайте також: Степанов: Перші вакцини Pfizer надійдуть в Україну впродовж декількох місяців

вакцина (4419) карантин (18172) США (24113) COVID-19 (19767) коронавірус (19923)
Топ коментарі
+11
Ну хоть кто-то выполняет работу нашей власти. Хоть так.
показати весь коментар
06.04.2021 23:27 Відповісти
+9
Та нє, пірімога. Шпана з підворотні навіть не придбала такі холодильники для Кайзера. Акакаяразніца?
показати весь коментар
06.04.2021 23:31 Відповісти
+8
У них мізків не вистачає зрозуміти, що це не зрада і не перемога плісняви. Це турбота дружньої держави про українців.
показати весь коментар
06.04.2021 23:34 Відповісти
Шо ж таке? Знову зрада!
показати весь коментар
06.04.2021 23:25 Відповісти
Та нє, пірімога. Шпана з підворотні навіть не придбала такі холодильники для Кайзера. Акакаяразніца?
показати весь коментар
06.04.2021 23:31 Відповісти
У них мізків не вистачає зрозуміти, що це не зрада і не перемога плісняви. Це турбота дружньої держави про українців.
показати весь коментар
06.04.2021 23:34 Відповісти
Ну хоть кто-то выполняет работу нашей власти. Хоть так.
показати весь коментар
06.04.2021 23:27 Відповісти
не кто-то, а Президент Украины Джо Байден

его клоун сейчас на гастролях в Катаре
показати весь коментар
06.04.2021 23:52 Відповісти
Вообще то это просто холодильники! Не удивлюсь если это холодильники оставшиеся от использованной вакцины (поскольку поставка вакцины идет сразу в комплекте с холодильниками)
показати весь коментар
07.04.2021 09:17 Відповісти
Так просто? І що, зєбіли, як відкат, будуть злизувати конденсат з цього обладнання?
показати весь коментар
06.04.2021 23:28 Відповісти
Не подсказывайте нашему МОЗ!!! А то уже завтра увидим заявление министра о том, что по закону они не могут принять ни холодильники, ни вакцину, но обязаны втридорога купить индийские у фирмы торгующей коврами и резиновыми тапочками!(((
показати весь коментар
06.04.2021 23:31 Відповісти
Дякую.
Було б прекрасно вакцинувати пфайзером всіх лікарів і військових, ну а потім кому вистачить.
показати весь коментар
06.04.2021 23:31 Відповісти
Зеленому стаду...эти холодильники как дураку стеклянный хер...оно их разобьет...и руки порежет...
показати весь коментар
06.04.2021 23:31 Відповісти
Друг познается в беде... Рашисты гонят к нашим границам танки, амеры - холодильники для вакцины. Какой русскоязычный, не знает русских поговорок в достаточной мере, чтоб сказать, что рашисты нам друзья?
показати весь коментар
06.04.2021 23:33 Відповісти
Вот интересно мне - а позволит ли руководство Пфайзер(по сути США) барыжничать Зепоцам вакцинами.!?(коммерческая вакцинация о которой так мечтают гении барыги от медицины)
показати весь коментар
06.04.2021 23:35 Відповісти
Предоставить холодильники то они предоставят...а что потом??
А потом будет как обычно...зеленое стадо обсерется жиденьким...потому как нужно будет проработать логистику....разместить эти холодильники по областям и районам.... доставить вакцину к тем холодильникам в холодильниках.... и прочее прочее прочее....
А на этом на пальто не нагреть...
показати весь коментар
06.04.2021 23:39 Відповісти
А потом вони їх продадуть по контрабасу. Як зерно, маски і хрін знає ще що.
показати весь коментар
06.04.2021 23:48 Відповісти
Тебе Петруха опять в штаны насрал?? Вот жешь гад...
показати весь коментар
06.04.2021 23:41 Відповісти
И не говори....этот Петруха сволочь каждый день тебе в штаны гадит..
показати весь коментар
06.04.2021 23:48 Відповісти
дякуем США!
God bless USA
USAID надасть Україні спеціальні холодильники для зберігання вакцини Pfizer, - посольство США - Цензор.НЕТ 6340
показати весь коментар
06.04.2021 23:51 Відповісти
Порядочно!
показати весь коментар
06.04.2021 23:53 Відповісти
Ох уж этот Катар!И в правду визит так себе.20 000 доз и холодильник
показати весь коментар
07.04.2021 00:11 Відповісти
Мне не ВАКЦИНАЦИЯ нужна. Мне нужно, ЧТОБЫ Я НЕ ЗАБОЛЕЛ. Ваша "вакцинация" это обеспечивает? Нет. А гарантии, что вакцина не испорчена неправильным хранением или не подменена, есть? Нет. Вакцинаторы - проблема с вами, а не со мной.(с)
показати весь коментар
07.04.2021 00:20 Відповісти
Литва отказалась от Пфайзера, из-за отсутствия возможности для его транспортировки и хранения, посольство США в МСК (!) , попросили привить их "Спутником", из-за сложности с логистикой "Пфайзера".... НО Украина пойдет своим путем. Посольство США подарило целый контейнер для перевозки, USAID еще парочку подгонит, и вперед!
показати весь коментар
07.04.2021 05:28 Відповісти
Пусть в посольстве сначала прояснят вопрос о «контракте». Речь идет о меморандуме про намерения о продаже вакцины, причем привязан он к вакцинации этим препаратом внутри США. Т. е. сроки поставки(если вообще) Сначала верификация того, что там наподписывали, затем холодильники.
показати весь коментар
07.04.2021 07:20 Відповісти
Цензоре !Не обманюйте читачів. Який там договір ?
"Рамкова угода - документ, який визначає домовленість сторін про те, як буде відбуватися співпраця. Згодом ці домовленості мають (ймовірно, з деякими змінами) втілюватися у конкретних договорах (контрактах). Умови рамкової угоди не є остаточними і деталізованими."

Це як мільярди інвестицій,привезені Зєльою.
USAID надасть Україні спеціальні холодильники для зберігання вакцини Pfizer, - посольство США - Цензор.НЕТ 8662
показати весь коментар
07.04.2021 07:42 Відповісти
А где же раньше ее хранили? - подумали вакцинированные Пфайзером украинцы.
показати весь коментар
22.09.2021 23:14 Відповісти
 
 