USAID надасть Україні спеціальні холодильники для зберігання вакцини Pfizer, - посольство США
Агентство США з міжнародного розвитку USAID надасть Україні спеціальні холодильники для транспортування і зберігання вакцини Pfizer.
Про це повідомила пресслужба посольства США в Україні, інформує Цензор.НЕТ.
"Для підтримки України в проведенні вакцинації USAID допомагає підготуватися до отримання вакцини Pfizer й інших затверджених вакцин, надаючи пряму підтримку ланцюга ультрахолодного зберігання і транспортування і підтримуючи зусилля з надання громадськості точної інформації про вакцини", - сказано в повідомленні.
Нагадуємо, Україна уклала договір з американською фармацевтичною корпорацією Pfizer на поставку 10 млн доз вакцини від COVID-19.
его клоун сейчас на гастролях в Катаре
Було б прекрасно вакцинувати пфайзером всіх лікарів і військових, ну а потім кому вистачить.
гениибарыги от медицины)
А потом будет как обычно...зеленое стадо обсерется жиденьким...потому как нужно будет проработать логистику....разместить эти холодильники по областям и районам.... доставить вакцину к тем холодильникам в холодильниках.... и прочее прочее прочее....
А на этом на пальто не нагреть...
God bless USA
"Рамкова угода - документ, який визначає домовленість сторін про те, як буде відбуватися співпраця. Згодом ці домовленості мають (ймовірно, з деякими змінами) втілюватися у конкретних договорах (контрактах). Умови рамкової угоди не є остаточними і деталізованими."
Це як мільярди інвестицій,привезені Зєльою.