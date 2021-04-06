USAID надасть Україні спеціальні холодильники для зберігання вакцини Pfizer, - посольство США

Агентство США з міжнародного розвитку USAID надасть Україні спеціальні холодильники для транспортування і зберігання вакцини Pfizer.

Про це повідомила пресслужба посольства США в Україні, інформує Цензор.НЕТ.

"Для підтримки України в проведенні вакцинації USAID допомагає підготуватися до отримання вакцини Pfizer й інших затверджених вакцин, надаючи пряму підтримку ланцюга ультрахолодного зберігання і транспортування і підтримуючи зусилля з надання громадськості точної інформації про вакцини", - сказано в повідомленні.

Нагадуємо, Україна уклала договір з американською фармацевтичною корпорацією Pfizer на поставку 10 млн доз вакцини від COVID-19.

