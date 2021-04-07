У каждого третьего переболевшего COVID-19 обнаруживают психические расстройства или нарушения в работе мозга, - ученые

У каждого третьего человека, переболевшего коронавирусом, в течение следующего полугода обнаруживают психические расстройства или нарушения в работе мозга.

Соответствующее исследование опубликовали в медицинском журнале The Lancet, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

Отмечается, что в исследовании участвовали 236379 пациентов, преимущественно жителей США, и оказалось, что у 34% из них после выздоровления от коронавирусной болезни в течение следующих шести месяцев диагностировали неврологические или психические расстройства.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Осенью прививаться теми вакцинами, которые есть сейчас, смысла не будет, - иммунолог Волянский

"Наше исследование предоставляет доказательства значительной неврологической и психической заболеваемости в течение 6 месяцев после заражения COVID-19. Риски были самыми большими у пациентов, у которых было тяжелое течение COVID-19, но не ограничивались ими", - говорится в исследовании.

Ученые сообщили, что среди четырнадцати психических расстройств, которые они наблюдали у постковидных пациентов, наиболее распространенными были тревога и депрессия. Реже, но в целом часто, особенно у пациентов с тяжелым течением коронавирусной болезни, наблюдались инсульты, деменция и другие неврологические расстройства.

Также в исследовании доказали, что вышеупомянутые болезни мозга или психиатрические расстройства выявлялись чаще после перенесенного COVID-19, чем после гриппа или других респираторных заболеваний.

Ранее сообщалось, что в Великобритании почти треть пациентов, болевших COVID-19 вернулись к стационарному лечению в течение четырех месяцев после выписки, а каждый восьмой пациент умер.