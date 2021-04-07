У каждого третьего переболевшего COVID-19 обнаруживают психические расстройства или нарушения в работе мозга, - ученые
У каждого третьего человека, переболевшего коронавирусом, в течение следующего полугода обнаруживают психические расстройства или нарушения в работе мозга.
Соответствующее исследование опубликовали в медицинском журнале The Lancet, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.
Отмечается, что в исследовании участвовали 236379 пациентов, преимущественно жителей США, и оказалось, что у 34% из них после выздоровления от коронавирусной болезни в течение следующих шести месяцев диагностировали неврологические или психические расстройства.
"Наше исследование предоставляет доказательства значительной неврологической и психической заболеваемости в течение 6 месяцев после заражения COVID-19. Риски были самыми большими у пациентов, у которых было тяжелое течение COVID-19, но не ограничивались ими", - говорится в исследовании.
Ученые сообщили, что среди четырнадцати психических расстройств, которые они наблюдали у постковидных пациентов, наиболее распространенными были тревога и депрессия. Реже, но в целом часто, особенно у пациентов с тяжелым течением коронавирусной болезни, наблюдались инсульты, деменция и другие неврологические расстройства.
Также в исследовании доказали, что вышеупомянутые болезни мозга или психиатрические расстройства выявлялись чаще после перенесенного COVID-19, чем после гриппа или других респираторных заболеваний.
Ранее сообщалось, что в Великобритании почти треть пациентов, болевших COVID-19 вернулись к стационарному лечению в течение четырех месяцев после выписки, а каждый восьмой пациент умер.
а ведь в норм. стране даже есть пособие если депрессия, а тут переболел - самое то немного перегнуть)
наверное половина среди расстроеных - нигеры. даже такие быки как Флойд был
Зеленський "сеньйор-ковідомор".
Знову кілька антирекордів- ми перші в Європі за кількістю інфікованих, 481 померлий і більше 5500 госпіталізації.
На цьому фоні фанфарами прозвучали заяви ОП, що Зеленський, нарешті, провів переговори і особисто заключив контракт на 10 млн довгоочікуваної вакцини Pfizer ,що можна тільки вітати!
Але... за кілька годин виходить повідомлення МОЗ, що Україна заключила тільки рамкову угоду. Різниця між рамковою угодою ( а це фактично декларація про наміри) і контрактом ( де вже чітко зафіксовані умови і дати поставки)- величезна!
Тому хочеться почути точну інформацію від влади: рамкова угода чи контракт?
Коли заїде вакцина ? Чи готова інфраструктура?
Чи є достатня кількість холодильників- рефрижераторів для транспортування/зберігання і мобільні бригади для проведення вакцинації. Хто першочергово іі отримає?
І хто ж дезінформує суспільство: Офіс Зеленського чи його міністр Степанов? Рамкова угода чи контракт- ще правда? Це питання, які турбують не лише « Європейську Солідарність», а все суспільство. Набагато більше, ніж двері ОП чи графіті, на обговорення яких оперативно зігнали слуг. Зараз парламент взагалі самоусунувся від проблем боротьби з коронавірусом і контролем уряду в цьому питанні. Ми наполягаємо на негайному позачерговому засіданні ВР. 94 депутати підписалис під цієї ініціативою. Серед них- жодного слуги.
Життя людей- це не двері, правда ж?
А решту голів адміністрацій ,автоматом!
Так что большинству украинцев терять абсолютно нечего.
Сама переболела два раза в легкой форме,После этого-и утомляемость,и нервы разшатанные-у многих это замечаю.Последствия есть ,человек уже не тот,что был раньше.