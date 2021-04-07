РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
5626 посетителей онлайн
Новости Коронавирус и карантин
11 534 57

У каждого третьего переболевшего COVID-19 обнаруживают психические расстройства или нарушения в работе мозга, - ученые

У каждого третьего переболевшего COVID-19 обнаруживают психические расстройства или нарушения в работе мозга, - ученые

У каждого третьего человека, переболевшего коронавирусом, в течение следующего полугода обнаруживают психические расстройства или нарушения в работе мозга.

Соответствующее исследование опубликовали в медицинском журнале The Lancet, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

Отмечается, что в исследовании участвовали 236379 пациентов, преимущественно жителей США, и оказалось, что у 34% из них после выздоровления от коронавирусной болезни в течение следующих шести месяцев диагностировали неврологические или психические расстройства.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Осенью прививаться теми вакцинами, которые есть сейчас, смысла не будет, - иммунолог Волянский

"Наше исследование предоставляет доказательства значительной неврологической и психической заболеваемости в течение 6 месяцев после заражения COVID-19. Риски были самыми большими у пациентов, у которых было тяжелое течение COVID-19, но не ограничивались ими", - говорится в исследовании.

Ученые сообщили, что среди четырнадцати психических расстройств, которые они наблюдали у постковидных пациентов, наиболее распространенными были тревога и депрессия. Реже, но в целом часто, особенно у пациентов с тяжелым течением коронавирусной болезни, наблюдались инсульты, деменция и другие неврологические расстройства.

Также в исследовании доказали, что вышеупомянутые болезни мозга или психиатрические расстройства выявлялись чаще после перенесенного COVID-19, чем после гриппа или других респираторных заболеваний.

Ранее сообщалось, что в Великобритании почти треть пациентов, болевших COVID-19 вернулись к стационарному лечению в течение четырех месяцев после выписки, а каждый восьмой пациент умер.

Автор: 

карантин (16729) ученые (346) COVID-19 (18610) коронавирус (17042)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+8
У нас ковид начался еще 30 лет назад?
показать весь комментарий
07.04.2021 11:04 Ответить
+7
73% були хворі ще до Коронавірусу!
показать весь комментарий
07.04.2021 11:09 Ответить
+7
А в кого тих розладів немає? Психіатри навіть жартують, що немає здорових людей є лише погано обслідувані. Зрозуміло, що коронавірус у важкій формі то величезний стрес от і є наслідок.
показать весь комментарий
07.04.2021 11:14 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Два раза переболел все збс
показать весь комментарий
07.04.2021 11:00 Ответить
У каждого третьего переболевшего COVID-19 обнаруживают психические расстройства или нарушения в работе мозга, - ученые - Цензор.НЕТ 8688
показать весь комментарий
07.04.2021 11:00 Ответить
Як же збс, якшо шонайменше 2 рази шукав. Одного мало було для заспокоєння?
показать весь комментарий
07.04.2021 11:03 Ответить
показать весь комментарий
07.04.2021 11:07 Ответить
Ну я не знав що корону шукають.бачу у вас і без корони в голові таракани
показать весь комментарий
07.04.2021 11:12 Ответить
А шо, всім так, без тестів, діагноз ставлять?
показать весь комментарий
07.04.2021 11:17 Ответить
Если ты за год два раза одним и тем же вирусом переболел, то это уже не збс.
показать весь комментарий
07.04.2021 11:15 Ответить
А люди не можуть інші респіраторні віруси шукати - тестів нема, задовільняються наявними.
показать весь комментарий
07.04.2021 11:48 Ответить
Это скорее психологический фактор, после нагнетания в СМИ, чем последствия именно ковида. Послушаешь, что каждый день лепят Ляшко и Степанов, и жить не хочется.))
показать весь комментарий
07.04.2021 11:21 Ответить
Если пишешь такие вещи , то уже не все в порядке с головой
показать весь комментарий
07.04.2021 12:31 Ответить
ни чиканулся..наполеон
показать весь комментарий
08.04.2021 23:20 Ответить
Може просто у кожного третього є якісь психічні порушення
показать весь комментарий
07.04.2021 11:01 Ответить
А у тех , у кого НЕ обнаруживают психических расстройств , вовсе не означает , что их НЕТ 😁
показать весь комментарий
07.04.2021 11:02 Ответить
показать весь комментарий
07.04.2021 12:07 Ответить
Зачем людей пугать дайте им спокойно умиреть...
показать весь комментарий
07.04.2021 11:02 Ответить
Ще один аргумент за штучне походження віруса...
показать весь комментарий
07.04.2021 11:03 Ответить
У нас ковид начался еще 30 лет назад?
показать весь комментарий
07.04.2021 11:04 Ответить
З 1654-го, якщо точніше...
показать весь комментарий
07.04.2021 11:51 Ответить
у тебя сейчас самая тяжелая фаза
показать весь комментарий
07.04.2021 12:32 Ответить
у вас совок застрял, и 30 лет торчит... из нервной системы
показать весь комментарий
07.04.2021 13:20 Ответить
А что тогда сказать, если психически неуравновешенный Бубочка еще и Ковидом переболел?)
показать весь комментарий
07.04.2021 11:04 Ответить
тепер зрозуміло чому зєля так себе поводить
показать весь комментарий
07.04.2021 11:04 Ответить
Якщо цей вірус зникне разом зі зникнення РФ...
показать весь комментарий
07.04.2021 11:07 Ответить
Цікаво, а хтось перевіряв на ковід та антитіла підлітків, які покінчили життя самогубством за останні півроку? Цих випадків було дуже багато і у мене є підозра, що у них був саме постковідний синдром з депресією та суїцидальними діями.
показать весь комментарий
07.04.2021 11:07 Ответить
депрессию диагностируют?
а ведь в норм. стране даже есть пособие если депрессия, а тут переболел - самое то немного перегнуть)
наверное половина среди расстроеных - нигеры. даже такие быки как Флойд был
показать весь комментарий
07.04.2021 11:07 Ответить
73% були хворі ще до Коронавірусу!
показать весь комментарий
07.04.2021 11:09 Ответить
Я декілька таких знаю, та в них і до болячки вавка в голові була, так шо ковідла - це не причина, а наслідки.
показать весь комментарий
07.04.2021 11:10 Ответить
Кто у нас там в ВР уже переболел? У каждого третьего переболевшего COVID-19 обнаруживают психические расстройства или нарушения в работе мозга, - ученые - Цензор.НЕТ 8167
показать весь комментарий
07.04.2021 11:11 Ответить
Потом окажется, что вакцина превращает людей в зомби или мутантов и... И вот вам и сюжет для постапокалиптической игры на выживание
показать весь комментарий
07.04.2021 11:11 Ответить
А я то думаю, что это Бубочка после ковида еще хлеще тупить начал. А это оказывается нарушение работы его мозга. Хотя, с другой стороны, был ли там мозг вообще?
показать весь комментарий
07.04.2021 11:13 Ответить
А в кого тих розладів немає? Психіатри навіть жартують, що немає здорових людей є лише погано обслідувані. Зрозуміло, що коронавірус у важкій формі то величезний стрес от і є наслідок.
показать весь комментарий
07.04.2021 11:14 Ответить
Роман Донік

Зеленський "сеньйор-ковідомор".
показать весь комментарий
07.04.2021 11:17 Ответить
https://www.facebook.com/iryna.gerashchenko?__cft__[0]=AZVkvLDzVGh1e_PsiSJryV93yyWu6h0j6HvSAQjexEkQnbIXmfFdfgh1wMmdyhFW5vjrLUwxHNgMvESNuy-xSLq5W9FTqMKhxe5z8Z-Aa4AxJ8OsZyPM1iIpLgAK7EPMy0s&__tn__=-UC%2CP-R Iryna Gerashchenko

Знову кілька антирекордів- ми перші в Європі за кількістю інфікованих, 481 померлий і більше 5500 госпіталізації.
На цьому фоні фанфарами прозвучали заяви ОП, що Зеленський, нарешті, провів переговори і особисто заключив контракт на 10 млн довгоочікуваної вакцини Pfizer ,що можна тільки вітати!
Але... за кілька годин виходить повідомлення МОЗ, що Україна заключила тільки рамкову угоду. Різниця між рамковою угодою ( а це фактично декларація про наміри) і контрактом ( де вже чітко зафіксовані умови і дати поставки)- величезна!

Тому хочеться почути точну інформацію від влади: рамкова угода чи контракт?
Коли заїде вакцина ? Чи готова інфраструктура?
Чи є достатня кількість холодильників- рефрижераторів для транспортування/зберігання і мобільні бригади для проведення вакцинації. Хто першочергово іі отримає?

І хто ж дезінформує суспільство: Офіс Зеленського чи його міністр Степанов? Рамкова угода чи контракт- ще правда? Це питання, які турбують не лише « Європейську Солідарність», а все суспільство. Набагато більше, ніж двері ОП чи графіті, на обговорення яких оперативно зігнали слуг. Зараз парламент взагалі самоусунувся від проблем боротьби з коронавірусом і контролем уряду в цьому питанні. Ми наполягаємо на негайному позачерговому засіданні ВР. 94 депутати підписалис під цієї ініціативою. Серед них- жодного слуги.
Життя людей- це не двері, правда ж?
показать весь комментарий
07.04.2021 11:18 Ответить
Не треба хвилюватися. Це стосується тих, хто лікувався в "Феофанії".
показать весь комментарий
07.04.2021 11:19 Ответить
Там і до Феофанії були розлади.
показать весь комментарий
07.04.2021 11:41 Ответить
То була ще стадія ремісії, а тепер вже хронічне загострення з непердбачуваними наслідками.
показать весь комментарий
07.04.2021 11:55 Ответить
Так врать людям насчет опасности, обездвижить, лишать работы и передвижения второй год. Конечно крыша улетать будет
показать весь комментарий
07.04.2021 11:20 Ответить
Та там один страх чого вартий, шо залишишся без медичної допомоги - ліків нема, місць в лікарнях нема, лікарів нема, кисню нема, чорні пакети для небіжчиків - є.
показать весь комментарий
07.04.2021 11:45 Ответить
не массовая ли истерия раздуваемая СМИ вокруг ковил тому виной?!
показать весь комментарий
07.04.2021 11:20 Ответить
ковід 19 і зе ковід для одноі краіни забагато
показать весь комментарий
07.04.2021 11:25 Ответить
кислороддное голодание мозга.. еще и не такое будет.
показать весь комментарий
07.04.2021 11:25 Ответить
Да уж, на себе ощутил глюки приступами. Со временем проходят, за полгода еще не прошло.
показать весь комментарий
07.04.2021 11:49 Ответить
Тих хто хвалиться що перехворів і має імунітет потрібно відправлять за посиланням на цю статтю.
показать весь комментарий
07.04.2021 12:05 Ответить
Эти вот псіхічєскіе расстройства проісходят от телєвізора)
показать весь комментарий
07.04.2021 12:21 Ответить
Только "прошло" психологическое осложнение и как раз через 6 месяцев пошло повторное заражение из за прекращения иммунитета ( вызванного предыдущим заболеванием). И так по кругу. Перспектива так себе...
показать весь комментарий
07.04.2021 12:21 Ответить
"У кожного третього перехворілого на COVID-19 виявляють психічні розлади або порушення в роботі мозку, - вчені"- пряма підстава для відсторонення пріпіzдєнта від посади ,згідно Конституції!
А решту голів адміністрацій ,автоматом!
показать весь комментарий
07.04.2021 12:24 Ответить
А как говорят недалекие самоуверенные люди - перебалеют все.
показать весь комментарий
07.04.2021 12:41 Ответить
Недальокіє та самовпевнені нелюди кажуть - ковіда не існує.
показать весь комментарий
07.04.2021 12:55 Ответить
В Украине нарушения работы мозга случились у 73% избирателей задолго до пандемии.

Так что большинству украинцев терять абсолютно нечего.
показать весь комментарий
07.04.2021 13:13 Ответить
Ну теперь становится понятным странное поведение одного там Нелоха.
показать весь комментарий
07.04.2021 13:48 Ответить
У меня знакомая в Киеве лежала под кислородом в коридоре в который вывозили и оставляли трупы из реанимации в режиме нонстоп. Морг был забит, не успевали сортировать. Дня три так лежала. Думаю если любой полежит трое суток подряд по соседству с трупами в коридоре, смотря на то как каждые пол часа из реанимации выкатывают новые, да еще и понимая что на их месте может быть он... уже не будет таким как прежде. Тут и коронавируса не нужно. У людей случалась истерика когда их хотели перевести в реанимацию. Для них это была как газовая камера в Бухенвальде. Откуда мало кто живой возвращался. Тут у кого хочешь крыша поедет.
показать весь комментарий
07.04.2021 13:52 Ответить
Тю... у нас у 73% эти проблемы и без короновируса... !
показать весь комментарий
07.04.2021 14:55 Ответить
точнее у 23%.
показать весь комментарий
07.04.2021 16:58 Ответить
Да,это так.Многие знакомые,что болели ковидом,подтверждают это.
Сама переболела два раза в легкой форме,После этого-и утомляемость,и нервы разшатанные-у многих это замечаю.Последствия есть ,человек уже не тот,что был раньше.
показать весь комментарий
07.04.2021 14:58 Ответить
и так в палате 2 наполеона на одного гитлера..
показать весь комментарий
08.04.2021 23:21 Ответить
 
 