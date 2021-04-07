Рада на следующей неделе возобновит пленарные заседания, - "слуга народа" Арахамия

Верховная Рада на следующей неделе возобновит пленарные заседания, а также проведет несколько внеочередных. Парламентарии будут рассматривать поправки к законопроекту о рынке земли.

Об этом глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия заявил в комментарии агентству "Интерфакс-Украина", информирует Цензор.НЕТ.

"На следующей неделе Верховная Рада возобновит пленарные заседания, а также проведет внеочередные. Мы все хорошо понимаем, что в такое трудное для страны время парламент должен работать вдвое мощнее и принять все необходимые сегодня законопроекты", - сказал Арахамия.

По его словам, "штатного режима" парламенту не хватит, поскольку Рада продолжит рассматривать многочисленные поправки в земельный законопроект №2194.

Лидер фракции подчеркнул, что быстрого рассмотрения требуют и "другие актуальные для страны вопросы" - законопроект №4475, который позволит защитить украинцев, имеющих долги по кредитам в иностранной валюте.

Он отметил, что необходимо также рассмотреть президентский законопроект № 4651 об усилении ответственности за недостоверное декларирование, в частности, о лишении свободы за такое нарушение, что является одним из "структурных маяков" Международного валютного фонда.

"Мы не можем себе позволить отдыхать в такие тяжелые времена. Поэтому будем работать", - подытожил Арахамия.

