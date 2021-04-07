РУС
Рада на следующей неделе возобновит пленарные заседания, - "слуга народа" Арахамия

Рада на следующей неделе возобновит пленарные заседания, -

Верховная Рада на следующей неделе возобновит пленарные заседания, а также проведет несколько внеочередных. Парламентарии будут рассматривать поправки к законопроекту о рынке земли.

Об этом глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия заявил в комментарии агентству "Интерфакс-Украина", информирует Цензор.НЕТ.

"На следующей неделе Верховная Рада возобновит пленарные заседания, а также проведет внеочередные. Мы все хорошо понимаем, что в такое трудное для страны время парламент должен работать вдвое мощнее и принять все необходимые сегодня законопроекты", - сказал Арахамия.

По его словам, "штатного режима" парламенту не хватит, поскольку Рада продолжит рассматривать многочисленные поправки в земельный законопроект №2194.

Лидер фракции подчеркнул, что быстрого рассмотрения требуют и "другие актуальные для страны вопросы" - законопроект №4475, который позволит защитить украинцев, имеющих долги по кредитам в иностранной валюте.

Он отметил, что необходимо также рассмотреть президентский законопроект № 4651 об усилении ответственности за недостоверное декларирование, в частности, о лишении свободы за такое нарушение, что является одним из "структурных маяков" Международного валютного фонда.

"Мы не можем себе позволить отдыхать в такие тяжелые времена. Поэтому будем работать", - подытожил Арахамия.

+1
а рынок земли им отрыгнётся борьбой за место в бабьем яру..
07.04.2021 20:38
07.04.2021 20:38 Ответить
+1
Видимо Катару пообещал земельки.
07.04.2021 21:06
07.04.2021 21:06 Ответить
+1
как там швондер с катара вернулся уже?
07.04.2021 21:19
07.04.2021 21:19 Ответить
блин,я думал увижу арахамию в пентагоне против дубинеску...
07.04.2021 20:36
07.04.2021 20:36 Ответить
Та ви шо!!!! Може нехай ще трохи перепочинуть ,бо заробились бідолашні ,змарніли від непосильної праці !!!))))
07.04.2021 20:37
07.04.2021 20:37 Ответить
как жаль что 7 лет назад кто то забыл в обезьяннике в Абхазии запереть клетку!
07.04.2021 20:38
07.04.2021 20:38 Ответить
а рынок земли им отрыгнётся борьбой за место в бабьем яру..
07.04.2021 20:38
07.04.2021 20:38 Ответить
Ударники комунестичегокуда ,до непосильної виснажливої праці !!!)))
07.04.2021 20:40
07.04.2021 20:40 Ответить
А шо если Арахамбезьянка не обьявит пленарные заседания не состоятся Парламентаризм дошел до истоков
07.04.2021 20:44
07.04.2021 20:44 Ответить
Видимо Катару пообещал земельки.
07.04.2021 21:06
07.04.2021 21:06 Ответить
как там швондер с катара вернулся уже?
07.04.2021 21:19
07.04.2021 21:19 Ответить
Дождетесь землепродавцы что накормят вас этой замлей .
08.04.2021 03:32
08.04.2021 03:32 Ответить
ТЕРМІНОВО НЕОБХІДНИЙ ЗАКОН ПРО СУВОРУ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ЗА ЗАПЕРЕЧЕННЯ ФАКТІВ ОКУПАЦІЇ КРИМУ РФ, АГРЕСІЇ РФ НА ДОНБАСІ ( в т.ч. обстрілів регулярними ВС РФ території Донбасу з території РФ,створення іловайського та дебальцевського котлів регулярними ВС РФ , вбивство тисяч військових та мирних українців ).Депутат СН Ясько зареєструвала такий закон , так зе-команда з ОПЗЖ звільнила Ясько з посади голови делегації в ПАРЄ.
10.02.21 "ЄС" ініціювала прийняття розроблених законів про колаборацію та боротьбу з російською пропагандою - https://censor.net/ua/news/3247148/yes_rozrobyla_zakonoproyekty_pro_borotbu_z_kolaboratsionizmom_i_rosiyiskoyu_propagandoyu_poroshenko
22.02.21 Ясько знову внесла цей та інші важливі законопроекти. ДЕ Ж депутати-патріоти? Коли будуть прийняті ці закони???? Арахамія та
Разумков не сприяє в прийнятті цих законів . хоча не може не розуміти їх важливості та актуальності
Разумков - хитрий лис . Він не патріот України . Часто озвучує позиції двоякого змісту , а не чітку державницьку позицію.
08.04.2021 11:58
08.04.2021 11:58 Ответить
 
 