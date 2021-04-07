Рада на следующей неделе возобновит пленарные заседания, - "слуга народа" Арахамия
Верховная Рада на следующей неделе возобновит пленарные заседания, а также проведет несколько внеочередных. Парламентарии будут рассматривать поправки к законопроекту о рынке земли.
Об этом глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия заявил в комментарии агентству "Интерфакс-Украина", информирует Цензор.НЕТ.
"На следующей неделе Верховная Рада возобновит пленарные заседания, а также проведет внеочередные. Мы все хорошо понимаем, что в такое трудное для страны время парламент должен работать вдвое мощнее и принять все необходимые сегодня законопроекты", - сказал Арахамия.
По его словам, "штатного режима" парламенту не хватит, поскольку Рада продолжит рассматривать многочисленные поправки в земельный законопроект №2194.
Читайте на Цензор.НЕТ: Коронавирусом переболели 170 депутатов, некоторые из них – по три раза, – "слуга народа" Стефанчук
Лидер фракции подчеркнул, что быстрого рассмотрения требуют и "другие актуальные для страны вопросы" - законопроект №4475, который позволит защитить украинцев, имеющих долги по кредитам в иностранной валюте.
Он отметил, что необходимо также рассмотреть президентский законопроект № 4651 об усилении ответственности за недостоверное декларирование, в частности, о лишении свободы за такое нарушение, что является одним из "структурных маяков" Международного валютного фонда.
"Мы не можем себе позволить отдыхать в такие тяжелые времена. Поэтому будем работать", - подытожил Арахамия.
Также на Цензор.НЕТ: ВР может провести внеочередные заседания для изменения календарного плана и принятия срочных законопроектов, - "слуга народа" Кравчук
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
10.02.21 "ЄС" ініціювала прийняття розроблених законів про колаборацію та боротьбу з російською пропагандою - https://censor.net/ua/news/3247148/yes_rozrobyla_zakonoproyekty_pro_borotbu_z_kolaboratsionizmom_i_rosiyiskoyu_propagandoyu_poroshenko
22.02.21 Ясько знову внесла цей та інші важливі законопроекти. ДЕ Ж депутати-патріоти? Коли будуть прийняті ці закони???? Арахамія та
Разумков не сприяє в прийнятті цих законів . хоча не може не розуміти їх важливості та актуальності
Разумков - хитрий лис . Він не патріот України . Часто озвучує позиції двоякого змісту , а не чітку державницьку позицію.