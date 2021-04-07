УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
11771 відвідувач онлайн
Новини
749 10

Рада наступного тижня відновить пленарні засідання, - "слуга народу" Арахамія

Рада наступного тижня відновить пленарні засідання, -

Верховна Рада наступного тижня відновить пленарні засідання, а також проведе декілька позачергових. Парламентарії розглядатимуть поправки до законопроєкту про ринок землі.

Про це глава фракції "Слуга народу" Давид Арахамія заявив у коментарі агентству "Інтерфакс-Україна", інформує Цензор.НЕТ.

"Наступного тижня Верховна Рада відновить пленарні засідання, а також проведе позачергові. Ми всі добре розуміємо, що в такий скрутний для країни час парламент має працювати вдвічі потужніше та ухвалити всі необхідні на сьогодні законопроєкти", - сказав Арахамія.

За його словами, "штатного режиму" парламенту не вистачить, оскільки Верховна Рада продовжить розглядати численні поправки до земельного законопроекту №2194.

Читайте також: На коронавірус перехворіли 170 депутатів, деякі з них - по три рази, - "слуга народу" Стефанчук

Лідер фракції наголосив, що швидкого розгляду потребують й "інші актуальні для країни питання" - законопроект №4475, який дасть змогу захистити українців, які мають борги за кредитами в іноземній валюті.

Він зазначив, що необхідно також розглянути президентський законопроект №4651 про посилення відповідальності за недостовірне декларування, зокрема щодо позбавлення волі за таке порушення, що є одним із "структурних маяків" Міжнародного валютного фонду.

"Ми не можемо собі дозволити відпочивати у такі важкі часи. Тому працюватимемо", - підсумував Арахамія.

Читайте на "Цензор.НЕТ": ВР може провести позачергові засідання для зміни календарного плану й ухвалення термінових законопроєктів, - "слуга народу" Кравчук

Автор: 

ВР (15197) Арахамія Давид (1112)
Поділитися:
Підсумувати:
Топ коментарі
+1
а рынок земли им отрыгнётся борьбой за место в бабьем яру..
показати весь коментар
07.04.2021 20:38 Відповісти
+1
Видимо Катару пообещал земельки.
показати весь коментар
07.04.2021 21:06 Відповісти
+1
как там швондер с катара вернулся уже?
показати весь коментар
07.04.2021 21:19 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
блин,я думал увижу арахамию в пентагоне против дубинеску...
показати весь коментар
07.04.2021 20:36 Відповісти
Та ви шо!!!! Може нехай ще трохи перепочинуть ,бо заробились бідолашні ,змарніли від непосильної праці !!!))))
показати весь коментар
07.04.2021 20:37 Відповісти
как жаль что 7 лет назад кто то забыл в обезьяннике в Абхазии запереть клетку!
показати весь коментар
07.04.2021 20:38 Відповісти
а рынок земли им отрыгнётся борьбой за место в бабьем яру..
показати весь коментар
07.04.2021 20:38 Відповісти
Ударники комунестичегокуда ,до непосильної виснажливої праці !!!)))
показати весь коментар
07.04.2021 20:40 Відповісти
А шо если Арахамбезьянка не обьявит пленарные заседания не состоятся Парламентаризм дошел до истоков
показати весь коментар
07.04.2021 20:44 Відповісти
Видимо Катару пообещал земельки.
показати весь коментар
07.04.2021 21:06 Відповісти
как там швондер с катара вернулся уже?
показати весь коментар
07.04.2021 21:19 Відповісти
Дождетесь землепродавцы что накормят вас этой замлей .
показати весь коментар
08.04.2021 03:32 Відповісти
ТЕРМІНОВО НЕОБХІДНИЙ ЗАКОН ПРО СУВОРУ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ЗА ЗАПЕРЕЧЕННЯ ФАКТІВ ОКУПАЦІЇ КРИМУ РФ, АГРЕСІЇ РФ НА ДОНБАСІ ( в т.ч. обстрілів регулярними ВС РФ території Донбасу з території РФ,створення іловайського та дебальцевського котлів регулярними ВС РФ , вбивство тисяч військових та мирних українців ).Депутат СН Ясько зареєструвала такий закон , так зе-команда з ОПЗЖ звільнила Ясько з посади голови делегації в ПАРЄ.
10.02.21 "ЄС" ініціювала прийняття розроблених законів про колаборацію та боротьбу з російською пропагандою - https://censor.net/ua/news/3247148/yes_rozrobyla_zakonoproyekty_pro_borotbu_z_kolaboratsionizmom_i_rosiyiskoyu_propagandoyu_poroshenko
22.02.21 Ясько знову внесла цей та інші важливі законопроекти. ДЕ Ж депутати-патріоти? Коли будуть прийняті ці закони???? Арахамія та
Разумков не сприяє в прийнятті цих законів . хоча не може не розуміти їх важливості та актуальності
Разумков - хитрий лис . Він не патріот України . Часто озвучує позиції двоякого змісту , а не чітку державницьку позицію.
показати весь коментар
08.04.2021 11:58 Відповісти
 
 