Рада наступного тижня відновить пленарні засідання, - "слуга народу" Арахамія

Верховна Рада наступного тижня відновить пленарні засідання, а також проведе декілька позачергових. Парламентарії розглядатимуть поправки до законопроєкту про ринок землі.

Про це глава фракції "Слуга народу" Давид Арахамія заявив у коментарі агентству "Інтерфакс-Україна", інформує Цензор.НЕТ.

"Наступного тижня Верховна Рада відновить пленарні засідання, а також проведе позачергові. Ми всі добре розуміємо, що в такий скрутний для країни час парламент має працювати вдвічі потужніше та ухвалити всі необхідні на сьогодні законопроєкти", - сказав Арахамія.

За його словами, "штатного режиму" парламенту не вистачить, оскільки Верховна Рада продовжить розглядати численні поправки до земельного законопроекту №2194.

Читайте також: На коронавірус перехворіли 170 депутатів, деякі з них - по три рази, - "слуга народу" Стефанчук

Лідер фракції наголосив, що швидкого розгляду потребують й "інші актуальні для країни питання" - законопроект №4475, який дасть змогу захистити українців, які мають борги за кредитами в іноземній валюті.

Він зазначив, що необхідно також розглянути президентський законопроект №4651 про посилення відповідальності за недостовірне декларування, зокрема щодо позбавлення волі за таке порушення, що є одним із "структурних маяків" Міжнародного валютного фонду.

"Ми не можемо собі дозволити відпочивати у такі важкі часи. Тому працюватимемо", - підсумував Арахамія.

Читайте на "Цензор.НЕТ": ВР може провести позачергові засідання для зміни календарного плану й ухвалення термінових законопроєктів, - "слуга народу" Кравчук