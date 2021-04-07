Рада наступного тижня відновить пленарні засідання, - "слуга народу" Арахамія
Верховна Рада наступного тижня відновить пленарні засідання, а також проведе декілька позачергових. Парламентарії розглядатимуть поправки до законопроєкту про ринок землі.
Про це глава фракції "Слуга народу" Давид Арахамія заявив у коментарі агентству "Інтерфакс-Україна", інформує Цензор.НЕТ.
"Наступного тижня Верховна Рада відновить пленарні засідання, а також проведе позачергові. Ми всі добре розуміємо, що в такий скрутний для країни час парламент має працювати вдвічі потужніше та ухвалити всі необхідні на сьогодні законопроєкти", - сказав Арахамія.
За його словами, "штатного режиму" парламенту не вистачить, оскільки Верховна Рада продовжить розглядати численні поправки до земельного законопроекту №2194.
Лідер фракції наголосив, що швидкого розгляду потребують й "інші актуальні для країни питання" - законопроект №4475, який дасть змогу захистити українців, які мають борги за кредитами в іноземній валюті.
Він зазначив, що необхідно також розглянути президентський законопроект №4651 про посилення відповідальності за недостовірне декларування, зокрема щодо позбавлення волі за таке порушення, що є одним із "структурних маяків" Міжнародного валютного фонду.
"Ми не можемо собі дозволити відпочивати у такі важкі часи. Тому працюватимемо", - підсумував Арахамія.
10.02.21 "ЄС" ініціювала прийняття розроблених законів про колаборацію та боротьбу з російською пропагандою - https://censor.net/ua/news/3247148/yes_rozrobyla_zakonoproyekty_pro_borotbu_z_kolaboratsionizmom_i_rosiyiskoyu_propagandoyu_poroshenko
22.02.21 Ясько знову внесла цей та інші важливі законопроекти. ДЕ Ж депутати-патріоти? Коли будуть прийняті ці закони???? Арахамія та
Разумков не сприяє в прийнятті цих законів . хоча не може не розуміти їх важливості та актуальності
Разумков - хитрий лис . Він не патріот України . Часто озвучує позиції двоякого змісту , а не чітку державницьку позицію.