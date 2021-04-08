Зеленский до сих пор не ввел в действие утвержденные СНБО 19 марта санкции против Януковича и его окружения
Президент Владимир Зеленский до сих пор не ввел в действие санкции против Виктора Януковича, а также чиновников и бизнесменов времен его президентства, инициированные Советом нацбезопасности и обороны еще 19 марта.
Об этом говорится в ответах СНБО и Офиса Президента на запросы "Украинской правды", передает Цензор.НЕТ.
19 марта члены Совета нацбезопасности и обороны поддержали решение о внесении изменений в санкционные списки. Согласно закону, решение СНБО вводятся в действие указами президента. Поэтому 23 марта решение СНБО относительно санкций вместе с проектом соответствующего указа направили Владимиру Зеленскому.
Проекты указов президента должны обрабатывать и подавать на подпись главе государства его Офис.
В ОП ответили, что 23 марта зарегистрировали проект указа, который поступил из СНБО. Документ передали на подпись президенту.
Однако, как отметили в Совете нацбезопасности, по состоянию на 5 апреля (день, когда ведомство готовило ответ на запрос) их решение не было введено в действие.
По состоянию на 8 апреля указ Зеленского, который бы ввел в действие санкции, до сих пор отсутствует на официальном сайте президента.
Издание просило сообщить о причинах неподписания указа, однако Офис Президента оставил этот вопрос без ответа.
Кроме того, СНБО и ОП не предоставили списки лиц, которых должны касаться новые санкции, и конкретных ограничений, предусмотренных этими санкциями. В СНБО также не ответили на вопрос, рассматривалось ли введение ограничений против компаний, подконтрольных Януковичу и его окружению.
В Совете нацбезопасности сослались на то, что эта информация является служебной.
19 марта СНБО сообщила, что ввела максимальный объем санкций против ряда бывших украинских политиков и силовиков, которые в большинстве своем теперь имеют гражданство России. Под новые санкции попали, в частности, беглый Виктор Янукович, бывшие премьер-министр Николай Азаров, министр обороны Павел Лебедев, министр образования Дмитрий Табачник, генеральный прокурор Виктор Пшонка, близкий к Януковичу бизнесмен Сергей Курченко и другие. Всего 27 человек.
Неровен час в Альенде-2 превратится.
"Санкции" Зеленского, это те же самые "видосики", которыми он кормил ЛОХторат первый год, просто на "новом уровне".
На следующий год еще какую-нибуть другую "лапшу на уши" выдумает.
Так и второй срок станет совсем реальным.
"В ОП ответили, что 23 марта зарегистрировали проект указа, который поступил из СНБО. Документ передали на подпись президенту."
Источник: https://censor.net/ru/n3258485
Где-то лежит бумага, в приемной, наверное, или у Мандель.
Небось, завалилась за стенку ящика стола.
Никто ее не ищет, это ж не сценарий "Лиги смеха".
Но ничего, Владимир Ссаныч из Катара приедет, всыплет им там всем...
- не думаю
Респект пану президенту Зеленскому и его команде!
Слава Україні!
А, душонки продажні?
_______
Зєлю геть. Дострокові.