Новости
Зеленский до сих пор не ввел в действие утвержденные СНБО 19 марта санкции против Януковича и его окружения

Президент Владимир Зеленский до сих пор не ввел в действие санкции против Виктора Януковича, а также чиновников и бизнесменов времен его президентства, инициированные Советом нацбезопасности и обороны еще 19 марта.

Об этом говорится в ответах СНБО и Офиса Президента на запросы "Украинской правды", передает Цензор.НЕТ.

19 марта члены Совета нацбезопасности и обороны поддержали решение о внесении изменений в санкционные списки. Согласно закону, решение СНБО вводятся в действие указами президента. Поэтому 23 марта решение СНБО относительно санкций вместе с проектом соответствующего указа направили Владимиру Зеленскому.

Проекты указов президента должны обрабатывать и подавать на подпись главе государства его Офис.

В ОП ответили, что 23 марта зарегистрировали проект указа, который поступил из СНБО. Документ передали на подпись президенту.

Однако, как отметили в Совете нацбезопасности, по состоянию на 5 апреля (день, когда ведомство готовило ответ на запрос) их решение не было введено в действие.

По состоянию на 8 апреля указ Зеленского, который бы ввел в действие санкции, до сих пор отсутствует на официальном сайте президента.

Издание просило сообщить о причинах неподписания указа, однако Офис Президента оставил этот вопрос без ответа.

Кроме того, СНБО и ОП не предоставили списки лиц, которых должны касаться новые санкции, и конкретных ограничений, предусмотренных этими санкциями. В СНБО также не ответили на вопрос, рассматривалось ли введение ограничений против компаний, подконтрольных Януковичу и его окружению.

В Совете нацбезопасности сослались на то, что эта информация является служебной.

19 марта СНБО сообщила, что ввела максимальный объем санкций против ряда бывших украинских политиков и силовиков, которые в большинстве своем теперь имеют гражданство России. Под новые санкции попали, в частности, беглый Виктор Янукович, бывшие премьер-министр Николай Азаров, министр обороны Павел Лебедев, министр образования Дмитрий Табачник, генеральный прокурор Виктор Пшонка, близкий к Януковичу бизнесмен Сергей Курченко и другие. Всего 27 человек.

