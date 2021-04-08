Выход фильма Belligcat о провале спецоперации с "вагнеровцами" перенесли на конец апреля, - Бутусов

Фильм журналистов-расследователей станет "моральным ударом" для властей, много месяцев утверждавших, что никакой спецоперации по задержанию членов ЧВК "Вагнера" не было вообще.

Об этом пишет в Фейсбуке главный редактор Цензор.НЕТ Юрий Бутусов.

"По данным источников Цензор.Нет, выход первой части расследования Белингкет о спецоперации по захвату русских террористов и ее провале Белингкет перенес на конец апреля", - написал журналист.

Премьеру перенесли по нескольким причинам. Некоторые участники спецоперации только недавно согласились принять участие в съемках - и для записи интервью с ними автор фильма Христо Грозев прилетал в Украину в начале апреля. Новые свидетели провала спецоперации нашлись за пределами нашей страны. Кроме этого, как пишет Бутусов, возникли вопросы относительно безопасности отдельных участников съемок, и на их решение тоже нужно время.

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"Насколько мне известно, Белингкет не собирается исследовать политические проблемы украинской власти и других стран, принимавших участие в спецоперации. Исследуются факты, подлежащие публичной экспертизе и проверке из открытых источников и баз данных, к которым можно найти доступ. Никакие политические влияния на Белингкет и попытки изменить содержание фильма не сработают, там будет сказана правда", - считает Бутусов.

Журналист напомнил, что глава ОП Андрей Ермак и другие представители власти несколько месяцев публично заявляли, что никакой спецоперации якобы не было.

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"Фильм станет моральным ударом для власти. Общество увидит, что спецоперация была, и она могла завершиться успехом. Этот фильм действительно станет важной доказательной базой по делу о государственной измене в руководстве страны. Так что придет время, и все руководители, которые на камеры говорят о защите страны, а на самом деле слили врагу информацию о захвате 28 террористов, еще будут отвечать на суде при помощи расследование Белингкет", - подытожил Бутусов.