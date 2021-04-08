Выход фильма Belligcat о провале спецоперации с "вагнеровцами" перенесли на конец апреля, - Бутусов
Фильм журналистов-расследователей станет "моральным ударом" для властей, много месяцев утверждавших, что никакой спецоперации по задержанию членов ЧВК "Вагнера" не было вообще.
Об этом пишет в Фейсбуке главный редактор Цензор.НЕТ Юрий Бутусов.
"По данным источников Цензор.Нет, выход первой части расследования Белингкет о спецоперации по захвату русских террористов и ее провале Белингкет перенес на конец апреля", - написал журналист.
Премьеру перенесли по нескольким причинам. Некоторые участники спецоперации только недавно согласились принять участие в съемках - и для записи интервью с ними автор фильма Христо Грозев прилетал в Украину в начале апреля. Новые свидетели провала спецоперации нашлись за пределами нашей страны. Кроме этого, как пишет Бутусов, возникли вопросы относительно безопасности отдельных участников съемок, и на их решение тоже нужно время.
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"Насколько мне известно, Белингкет не собирается исследовать политические проблемы украинской власти и других стран, принимавших участие в спецоперации. Исследуются факты, подлежащие публичной экспертизе и проверке из открытых источников и баз данных, к которым можно найти доступ. Никакие политические влияния на Белингкет и попытки изменить содержание фильма не сработают, там будет сказана правда", - считает Бутусов.
Журналист напомнил, что глава ОП Андрей Ермак и другие представители власти несколько месяцев публично заявляли, что никакой спецоперации якобы не было.
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"Фильм станет моральным ударом для власти. Общество увидит, что спецоперация была, и она могла завершиться успехом. Этот фильм действительно станет важной доказательной базой по делу о государственной измене в руководстве страны. Так что придет время, и все руководители, которые на камеры говорят о защите страны, а на самом деле слили врагу информацию о захвате 28 террористов, еще будут отвечать на суде при помощи расследование Белингкет", - подытожил Бутусов.
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Цікаво, хтось веде кликухи Бубочки? Скільки їх вже назбиралось?
Бутусов тільки що був на ПРЯМОМУ скайпом.
хатi....😒😠
Якщо я нічого не пропустив, то це перша така його оцінка цієї влади загалом, а не когось окремого з Офісу Президента. Оскільки саме Бутусов першим повідомив широкий загал про цю справу, то довести свою правоту, яку так заперечувала влада, є для Бутусова сппюравою не лише честі, але й справедливості. Я щиро бажаю йому успіху у цьому, бо його успіх буде і успіхом держави Україна. Зараз це не можливо оцінити адекватно, але у майбутньому робота паа Юрія отримає жаслужену високу оцінку.
Зараз йому пред'явлене звинувачення, був заарештований та відпущений під залог.
Думаю, сперечатись з якої кількості підписників починається "широкий загал" - не варто.
Завтра вы увидите, то что никогда не видели, это будет завтра, завтра.
Чего добивается Бутусов непонятно
Если есть основания - надо обвинять, Бутусов абсолютно прав.
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Я ж про це й кажу. А кому від цього користь - секрет Полішинеля. Доводиться констатувати, що вороги України отримують додаткові бонуси для нівелювання результатів розслідування і саме це викликає занепокоєння
- А Зеленського?... - А цього - у асенізаційній бочці...
Или может в фильме расскажут какую реальную роль сыграли Тимошенко и Коломойский в анексии Крыма, или наконец кто убил Гонгадзе или кто взорвал Шеремета и почему сидят невинные патриоты: детский кардиохирург, музыкант и медсестра. Не надо журналистам лезть в игры спецслужб а надо заниматься своим делом, например попробывать расследовать убийство коллеги Шеремета.
- А що то значить?
- Ну, наприклад прибічників Зеленського треба називать «особами нетрадиційної розумової орієнтації…».
- Хм… А я думаю, ве ж краще - «ЗЕбілами»…
для любителей руцкомирья и скучающихзавеликойстраной тоже..... а выборы в 87 округе как
лакмус - из гречкосея, циркача и человека реально за них воевавшего овцы выбрали (не без
помощи подоспевшей артиллерии) шапито...........