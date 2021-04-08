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Новости Агрессия России против Украины
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Юристы из России и ОРДЛО подают тысячи заявлений в ЕСПЧ против Украины для ее дискредитации, - СМИ. ВИДЕО

Адвокаты из России и оккупированных территорий спланировано подают тысячи исков в Европейский суд по правам человека против Украины от имени жителей ОРДЛО.

Об этом говорится в расследовании журналистов "Схем", сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Радио Свобода.

Среди юристов, которые массово направляли жалобы в ЕСПЧ - россияне из частной адвокатской компании-партнера Минюста РФ, а также юристы с оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей, подконтрольные Москве. Среди них, в частности, юристы организации экс-депутата от Партии регионов Олега Царева, которого СБУ обвиняет в государственной измене, и адвокаты, которые  сотрудничали с Общественной палатой России и подозреваются украинской прокуратурой в фальсификации обращений в международные суды.

Журналистам удалось обнаружить, что около 6 тысяч жалоб, связанных с военными действиями на Донбассе, из общих 10 тысяч жалоб против Украины, находящихся на рассмотрении ЕСПЧ, поданы несколькими группами юристов из РФ и оккупированных территорий. Самая активная группа - нынешние и бывшие адвокаты из частной российской компании - межтерриториальной коллегии адвокатов "Клишин и партнеры".

Юристы из России и ОРДЛО подают тысячи заявлений в ЕСПЧ против Украины для ее дискредитации, - СМИ 01

Например, один из них - Александр Малахов, который с 2014 по 2020 год подал 771 жалобу. То есть почти 130 жалоб в год. При том, что в среднем юристы, которые профессионально работают с ЕСПЧ, обычно подают до 20 заявлений в год, - отмечают журналисты. В общем, от 12 адвокатов юрфирмы "Клишин и партнеры" "Схемы" насчитали более 5 тысяч жалоб (то есть, более 75 процентов всех жалоб, которые рассматриваются по Донбассу), которые были поданы в ЕСПЧ исключительно против Украины, вероятно, от имени жителей ОРДЛО. 18 из них суд уже признал не подлежащими рассмотрению.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Жителей ОРДЛО могли заставить подавать заявления против Украины в ЕСПЧ, - замглавы Минюста Лищина

Как выяснили журналисты, председатель коллегии "Клишин и партнеры" и ее основатель Алексей Клишин - в прошлом член Совета федерации Федерального собрания (парламента) России. Среди клиентов юрфирмы - ряд российских государственных структур, в частности, Минюст РФ. Один из контрактов с этим ведомством - от 2015 году на сумму более 600 тыс. долларов и ссылкой на секретное постановление правительства России.

Исполнителями были указаны те же юристы из компании, которые массово писали жалобы против Украины в Европейский суд по правам человека. Заказчик - Министерство юстиции РФ в лице тогдашнего российского уполномоченного по делам ЕСПЧ, также бывший партнер "Клишиных".

 Юристы из России и ОРДЛО подают тысячи заявлений в ЕСПЧ против Украины для ее дискредитации, - СМИ 02

Другие обнаруженные журналистами граждане России, которые собирали и подавали жалобы в ЕСПЧ с 2014 по 2017 годы - братья Федоровы. Член Общественной палаты РФ Георгий Федоров вместе с Владимиром Федоровым были привлечены в организацию "Право против фашизма", публично отчиталась о массовом обращении в Европейский суд по правам человека.

За три года войны на востоке, по подсчетам журналистов, Владимир Федоров подал минимум 87 жалоб против государства Украина. Как установили "Схемы", финансовую поддержку такой деятельности обеспечивал "Российский фонд мира", что отражено в его отчетах. В качестве источников своего финансирования фонд указывал "добровольные взносы" неизвестных лиц или организаций.

Юристы из России и ОРДЛО подают тысячи заявлений в ЕСПЧ против Украины для ее дискредитации, - СМИ 03

Также читайте: Украина подала в ЕСПЧ девятый иск против РФ: на этот раз из-за покушения на Навального и убийств Хараберюша и Шаповала. ДОКУМЕНТ

Среди подававших жалобы против Украины, "Схемы" нашли также юристов с оккупированных территорий. В частности, председатель организации "Справедливая защита" Виталий Галахов в 2018 г. публично отчитался о собранных и направленных в ЕСПЧ более 2 тысяч жалоб, а в этом году - около 5,5 тыс. В то же время "Семам" удалось найти всего четыре его жалобы, находящихся на рассмотрении суда. Журналисты обнаружили, что Галахов также находится в розыске Офиса генпрокурора, который подозревает его в том числе в фальсификациях с заявлениями жителей ОРДЛО в международные суды. Правоохранители обнаружили около ста человек, которые сообщили, что на самом деле не подавали заявлений.

Юристы из России и ОРДЛО подают тысячи заявлений в ЕСПЧ против Украины для ее дискредитации, - СМИ 04

В период с конца 2014 до 2016 года по меньшей мере полтысячи жалоб исключительно против Украины были поданы в ЕСПЧ Юлией Никитиной, которую в российских СМИ представляли как юристку общественной организации "Союз беженцев Украины" ("СБУ"), созданной экс-депутатом Верховной Рады от Партии регионов Олегом Царевым.

"Как установили журналисты, около 98% жалоб из-за войны на Донбассе, поданные исключительно против Украины и сейчас находящиеся на рассмотрении суда, направляли адвокаты или из России, или с оккупированных территорий Украины, подконтрольных Москве. Это могут делать с целью дискредитации Украины в глазах мирового сообщества, ведь по результатам прошлого года, согласно статистике ЕСПЧ, Украина - на 3 месте среди почти полсотни стран по количеству жалоб о нарушении прав человека. Еще одной целью может быть также торможение работы самого ЕСПЧ из-за массовой подачи жалоб. Однако по-настоящему в этой кампании могут проиграть пострадавшие от войны, которые в конце концов могут остаться без права на справедливый суд ", - говорится в расследовании.

Автор: 

Царев Олег (434) Европейский суд по правам человека (812)


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Топ комментарии
+20
ну а чего ЕСПЧ принимает этот спам? Гражданами какой страны спамеры себя обозначают?
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08.04.2021 23:32
+17
Реванш кремлівської гидоти триває по всіх фронтах !!!)))
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08.04.2021 23:30
+16
Шо мешает нам подавать иски к кацапам?! У нас милион беженцев и тисячи погибших.
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09.04.2021 01:04
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Правила форума Совет форумчан
а портянка их поддержит. Выбрали по приколу, теперь не нойте. Нужно их было всех в 2014 накрыть сепарню и оккупантов, а то носитесь с ними.
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08.04.2021 23:30 Ответить
Реванш кремлівської гидоти триває по всіх фронтах !!!)))
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08.04.2021 23:30 Ответить
ну а чего ЕСПЧ принимает этот спам? Гражданами какой страны спамеры себя обозначают?
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08.04.2021 23:32 Ответить
Маладиє ріспублікі.
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08.04.2021 23:40 Ответить
это тоже самое что писать что с поселения на Марсе))
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08.04.2021 23:54 Ответить
если заявления не рассматривали украинский суды и по них небыло решений ,то все эти иски в ЕСПЧ ,прорашистской наволочи- пустышки которые ,даже не будут рассматриватся
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08.04.2021 23:35 Ответить
"Война,идёт гибридная война!" !!!)))
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08.04.2021 23:36 Ответить
Юристы из России и ОРДЛО спланировано подают тысячи заявлений в ЕСПЧ против Украины для ее дискредитации, - СМИ - Цензор.НЕТ 9179
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08.04.2021 23:42 Ответить
Так а вывод где? Делать то чего надо ?
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08.04.2021 23:58 Ответить
перенаправлять заявления в спортлото
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09.04.2021 07:37 Ответить
Что интересно, сама РФ плевала на ЕСПЧ и его решения демонстративно не выполняет. Это доказывает на сколько лживая и хитрая Россия и доверять ей нельзя. Со стороны Украины должно было быть в 100 раз больше исков к России, ведь она же агрессор, а Украина пострадавшая сторона. Но в Украине не смогли выделить одну юридическую фирму, чтобы она штамповала иски к РФ.
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09.04.2021 00:20 Ответить
а если каждую жалобу ихтамнетов компенсировать дохлым ихтамнетом ?
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09.04.2021 00:50 Ответить
Шо мешает нам подавать иски к кацапам?! У нас милион беженцев и тисячи погибших.
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09.04.2021 01:04 Ответить
Анишедетииии...
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09.04.2021 08:09 Ответить
Це ще що.
А от коли ратифікують Римський статут......
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09.04.2021 04:39 Ответить
Треба починати їх тупо утилізовувати. Не можна грати в шахмати із голубом. Голуб правил дотримуватись не буде і просто на сре на дошку.
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09.04.2021 07:11 Ответить
Исковый спам - одно из направлений гибридной войны....ПаРаша не признаёт ЕСПЧ, значит и суд должен адекватно относиться к кремлёвским выходкам....
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09.04.2021 07:12 Ответить
Как обычно все борцы с Европой и европейскими ценностями, жалуются на "притеснения" в европейский суд.
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09.04.2021 07:58 Ответить
Цікаво, а як ці, подавші позови, "жителі ОРДЛО" себе позиціонують. - як громадяни України, Росії чи ОРДЛО?
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09.04.2021 08:19 Ответить
не має імені "владімєр" є "Володимир" знаєте чому? тому що Володимир Великий хрестив Києвську Русь.
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09.04.2021 09:02 Ответить
Европейский суд разберется. Как только рассмотрят первые фейковые, остальные пойдут в корзину по аналогии.
Конечно, если они безосновательные.
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09.04.2021 09:06 Ответить
З Марківим теж розібралися. Проте якось не одразу...
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09.04.2021 09:45 Ответить
З таким президентом і його молодою обзеленілою командою Бені-Медведчука, Україна отримає рішення європейських судів на сплату терористам і поліцаям великої суми за розбиті снарядами будинки, інфраструктуру, яку самі кацапи з терористами і розбили. А потім це шобло збере ці рішення, в яких буде вказано, що винна Україна, бо їй присудили виплати, коимпенсації за будинки і інше майно, і теоритечно вона все розвалила і подадуть один позов проти агресії України, прикріплюючи ці позови з рішеннями ЕСПЛ. Де наші позови від громадян до Росії, яка розвалила їхні будинки, вивезла в Росію заводи? Мабуть серед перших позовів зі сторони московії є заява сівохо, фокіних,єрмаків, татарових, вовків та іншої мерзоти?
Є один єдиний вихід і від правильний. Прийняти у ВР закон,рішення чи постанову, що частина Донецької і Луганської областей окупована Росією, поставити колючий дріт і тимчасовий кордон і перестати виплачувати пенсії, пособія і пропускати ту саранчу на підконтрольні території. Хай їх забезпечує Росія. Вони позвали агресора, який розбив все, що було побудовано за бюджетні кошти українців, сидять на шиї цих українців, дають можливість ворогу вбивати українців, тиснути на Україну своїми військами, переодівшись у бандформування ординців і ще далі продовжують вимагати покращення їх стану за нах рахунок.
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09.04.2021 09:26 Ответить
Украина на государственном уровне должна признать Россию страной оккупантом, тот же статус Россия должна получить в ЕСПЧ, за содержание людей, соблюдение их прав и потребностей несет ответственность, тот кто контролирует территорию то есть оккупант.
И все иски людей которые там живут против Украины должны иметь один и тот же ответ без рассмотрения от ЕСПЧ, пока Россия оккупировала эту часть Украины, иски могут быть поданы только против страны оккупанта и ее марионеточной администрации этих территорий.
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09.04.2021 09:43 Ответить
Яким чином Україна може відповідати за території, які контролюються терористичними угруповуваннями? Рашка як завжди мутить бурю в стакані.
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09.04.2021 09:43 Ответить
Кацапня, строчите свои жалобы во всемирную лигу сексуальных и анальных реформ! ))
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09.04.2021 09:44 Ответить
Уже подали в суд за перекрытие днепровской воды в Крым. В какой? В крымский типа. Конечно, на ЕСПЧ они давно насрали, а теперь хотят там же что-то выигрывать? Циники, уроды , дибилы ... Это очень малый список, чтобы охарактеризовать этих орков
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09.04.2021 11:30 Ответить
Не правильно они пишут. Правильно было бы писать жалобы в общество защиты прав животных за притеснения свинособак.
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09.04.2021 09:58 Ответить
кацапсины решили заспамить ЕСПЧ. в ответ суд должен, просто обязан проявить гибкость, включить спам-фильтр и отсеять весь этот мусор. иначе они утонут в спаме из паРашы.
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09.04.2021 10:01 Ответить
Ну а доказать, что именно ВСУ разбомбила дом? Жалоба жалобой(или донос) нужно еще следственные мероприятия на месте преступления, а они в концлагерь "ордло" никого не пускают. И очень часто обстреливают из района в район "своих" же ,часто даже не стесняясь отдавать "приказы" зная, что их слушают и пишут.
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09.04.2021 10:09 Ответить
Не знаю как на данный момент. Но Украина должна оформить это на официальном, законодательном, юридическом уровне что ОРДЛО является территорией Украины ОККУПИРОВАННОЙ РФ. А Крым и Севастополь оккупированной и аннексированной частью Украины. По всем международным правилам всю ответственность за граждан, за ситуацию, за снабжение , за содержание населения и территорий на время оккупации возлагается на оккупанта ( в данном случае на РФ) Украина вообще ни чего не должна делать в виде поставок туда воды, эл. энергии, газа , продуктов питания, лекарственных средств, пенсий и прочих выплат т.д. , транспортного сообщения, экономических связей и т.д. Возможен только "коридор" в одну сторону от туда на свободную Украину для беженцев, в ту сторону пропуска быть не должно. ВСЕ.
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09.04.2021 10:29 Ответить
Нет безвыходных ситуаций. То что много подают---отлично это. Можно окончательно не сомневатся кто на той стороне. Сколько уехало сюда, мы знаем, сколько в РФ или далее, тоже примерно знаем. Вот и цена тем кто остался там. Хотя давно мы знали им цену и сколько там таких. Пора решать. Что не второпали те оставшиеся. А нам решать только. Как скажем или проголосуем на референдуме---так и будет. Если цена момента этого вступление в ЕС и НАТО такая---за такой ценой можно не стоять! Как говорил ординарец Петька начдиву известному----*От манды киль*!
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09.04.2021 11:17 Ответить
более подлой и циничной кацапсинской недонации не было и не будет. Скотяры из скотов. Хотя зачем обижать животных ассоциируя с этими нелюдями.
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09.04.2021 11:21 Ответить
а міністерство Юстиції України чим зайнято *****??? Ті бовдури за що отримують бабки з бюджету України?
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09.04.2021 12:14 Ответить
ЕСПЧ ??!! а рассея разве Европа ?
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09.04.2021 23:56 Ответить
 
 