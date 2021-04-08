Юристы из России и ОРДЛО подают тысячи заявлений в ЕСПЧ против Украины для ее дискредитации, - СМИ. ВИДЕО

Адвокаты из России и оккупированных территорий спланировано подают тысячи исков в Европейский суд по правам человека против Украины от имени жителей ОРДЛО.

Об этом говорится в расследовании журналистов "Схем", сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Радио Свобода.

Среди юристов, которые массово направляли жалобы в ЕСПЧ - россияне из частной адвокатской компании-партнера Минюста РФ, а также юристы с оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей, подконтрольные Москве. Среди них, в частности, юристы организации экс-депутата от Партии регионов Олега Царева, которого СБУ обвиняет в государственной измене, и адвокаты, которые сотрудничали с Общественной палатой России и подозреваются украинской прокуратурой в фальсификации обращений в международные суды.

Журналистам удалось обнаружить, что около 6 тысяч жалоб, связанных с военными действиями на Донбассе, из общих 10 тысяч жалоб против Украины, находящихся на рассмотрении ЕСПЧ, поданы несколькими группами юристов из РФ и оккупированных территорий. Самая активная группа - нынешние и бывшие адвокаты из частной российской компании - межтерриториальной коллегии адвокатов "Клишин и партнеры".

Например, один из них - Александр Малахов, который с 2014 по 2020 год подал 771 жалобу. То есть почти 130 жалоб в год. При том, что в среднем юристы, которые профессионально работают с ЕСПЧ, обычно подают до 20 заявлений в год, - отмечают журналисты. В общем, от 12 адвокатов юрфирмы "Клишин и партнеры" "Схемы" насчитали более 5 тысяч жалоб (то есть, более 75 процентов всех жалоб, которые рассматриваются по Донбассу), которые были поданы в ЕСПЧ исключительно против Украины, вероятно, от имени жителей ОРДЛО. 18 из них суд уже признал не подлежащими рассмотрению.

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Как выяснили журналисты, председатель коллегии "Клишин и партнеры" и ее основатель Алексей Клишин - в прошлом член Совета федерации Федерального собрания (парламента) России. Среди клиентов юрфирмы - ряд российских государственных структур, в частности, Минюст РФ. Один из контрактов с этим ведомством - от 2015 году на сумму более 600 тыс. долларов и ссылкой на секретное постановление правительства России.

Исполнителями были указаны те же юристы из компании, которые массово писали жалобы против Украины в Европейский суд по правам человека. Заказчик - Министерство юстиции РФ в лице тогдашнего российского уполномоченного по делам ЕСПЧ, также бывший партнер "Клишиных".

Другие обнаруженные журналистами граждане России, которые собирали и подавали жалобы в ЕСПЧ с 2014 по 2017 годы - братья Федоровы. Член Общественной палаты РФ Георгий Федоров вместе с Владимиром Федоровым были привлечены в организацию "Право против фашизма", публично отчиталась о массовом обращении в Европейский суд по правам человека.

За три года войны на востоке, по подсчетам журналистов, Владимир Федоров подал минимум 87 жалоб против государства Украина. Как установили "Схемы", финансовую поддержку такой деятельности обеспечивал "Российский фонд мира", что отражено в его отчетах. В качестве источников своего финансирования фонд указывал "добровольные взносы" неизвестных лиц или организаций.

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Среди подававших жалобы против Украины, "Схемы" нашли также юристов с оккупированных территорий. В частности, председатель организации "Справедливая защита" Виталий Галахов в 2018 г. публично отчитался о собранных и направленных в ЕСПЧ более 2 тысяч жалоб, а в этом году - около 5,5 тыс. В то же время "Семам" удалось найти всего четыре его жалобы, находящихся на рассмотрении суда. Журналисты обнаружили, что Галахов также находится в розыске Офиса генпрокурора, который подозревает его в том числе в фальсификациях с заявлениями жителей ОРДЛО в международные суды. Правоохранители обнаружили около ста человек, которые сообщили, что на самом деле не подавали заявлений.

В период с конца 2014 до 2016 года по меньшей мере полтысячи жалоб исключительно против Украины были поданы в ЕСПЧ Юлией Никитиной, которую в российских СМИ представляли как юристку общественной организации "Союз беженцев Украины" ("СБУ"), созданной экс-депутатом Верховной Рады от Партии регионов Олегом Царевым.

"Как установили журналисты, около 98% жалоб из-за войны на Донбассе, поданные исключительно против Украины и сейчас находящиеся на рассмотрении суда, направляли адвокаты или из России, или с оккупированных территорий Украины, подконтрольных Москве. Это могут делать с целью дискредитации Украины в глазах мирового сообщества, ведь по результатам прошлого года, согласно статистике ЕСПЧ, Украина - на 3 месте среди почти полсотни стран по количеству жалоб о нарушении прав человека. Еще одной целью может быть также торможение работы самого ЕСПЧ из-за массовой подачи жалоб. Однако по-настоящему в этой кампании могут проиграть пострадавшие от войны, которые в конце концов могут остаться без права на справедливый суд ", - говорится в расследовании.