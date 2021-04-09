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Новости Борьба с коронавирусом
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В Беларуси планируют к октябрю начать производство еще одной российской вакцины

В Беларуси планируют к октябрю начать производство еще одной российской вакцины

Производство еще одной российской вакцины от коронавируса планируется наладить в Беларуси к октябрю.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина, об этом заявил министр здравоохранения РБ Дмитрий Пиневич в эфире телеканала ОНТ в четверг.

Он заявил, что эта вакцина будет также производиться на площадке "Белмедпрепаратов".

"Я уверен, что мы где-то в октябре сделаем эту вакцину", - сказал Пиневич. Он уточнил, что речь идёт о векторной вакцине - по аналогии с вакциной "Спутник V".

Кроме того, по словам Пиневича, Беларусь планирует создание и собственной вакцины.

"Мы еще ведь говорим о создании еще одной вакцины, то есть это уже вакцина собственного производства. Она будет не векторная вакцина, это инактивированная вакцина. Вот она уже создается на базе РНПЦ эпидемиологии", - отметил министр.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Отказался закупать российскую вакцину "Спутник V": в Чехии уволили уже третьего за время пандемии министра здравоохранения

В марте в Беларуси начался промышленный выпуск российской вакцины против коронавируса "Спутник V". Планируемый объем выпуска - до 500 тыс. доз препарата в месяц.

Что касается белорусской вакцины от коронавируса, то Лукашенко сообщал, что она может быть создана во второй половине этого года.

Читайте на "Цензор.НЕТ": В Словакии заявили, что Россия предоставила "не ту" вакцину "Спутник V": она отличается от одобренной научным журналом

Беларусь (7914) вакцина (3815) россия (96018) COVID-19 (18608)


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Топ комментарии
+3
Правильно! Лучше умереть, чем привиться вражеской вакциной! Это как при совке был лозунг - "я снял штаны, но срать не стану - даешь свободу Карвалану!"
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09.04.2021 08:09
+3
Что, Витек, с воображением туго? Аллегорий не понимаешь? Протестные настроения хороши, когда наносишь урон противнику, а не себе иначе это маразм в квадрате. В данном случае если пришла беда - открывай ворота, во всяком случае ссылаясь на прежние времена во время эпидемий противоборствующие стороны объявляли перемирие.
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09.04.2021 08:44
+1
не встигли привитися однією бадягою, як тут же не встигли привитися іншою
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09.04.2021 07:57
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09.04.2021 07:35 Ответить
У Білорусі планують до жовтня почати виробництво ще однієї російської вакцини - Цензор.НЕТ 6515
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09.04.2021 10:21 Ответить
не встигли привитися однією бадягою, як тут же не встигли привитися іншою
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09.04.2021 07:57 Ответить
Правильно! Лучше умереть, чем привиться вражеской вакциной! Это как при совке был лозунг - "я снял штаны, но срать не стану - даешь свободу Карвалану!"
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09.04.2021 08:09 Ответить
Ти штани зняв у себе а срать прийшов до нас? Зазвичай кацапи так роблять по всьому світу тільки вони й штани ліняться зняти.
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09.04.2021 08:16 Ответить
Что, Витек, с воображением туго? Аллегорий не понимаешь? Протестные настроения хороши, когда наносишь урон противнику, а не себе иначе это маразм в квадрате. В данном случае если пришла беда - открывай ворота, во всяком случае ссылаясь на прежние времена во время эпидемий противоборствующие стороны объявляли перемирие.
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09.04.2021 08:44 Ответить
То ти мене не зрозумів бо я не визнаю феню окупанта в Україні,тому й кажу сери дома,можеш у штанях ,можеш без.
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09.04.2021 09:08 Ответить
по-перше, не Карвалану, а Корвалану
а по-друге, прєгожен вас шо, на вулиці підбирає з таким рівнем ерудиції та аргументації?
ги
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09.04.2021 08:32 Ответить
А це точно вакцина?))
Москва. 31 марта. - В российской столице после вакцинации вторым компонентом заболели COVID-19 около 1 тыс. человек, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе комплекса социального развития Москвы.
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09.04.2021 09:26 Ответить
Тю. Лука ж казав що лікуватиме ковід трахтором.
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09.04.2021 08:04 Ответить
А кто сказал что это он для белорусов делает. Это он для степаши старается. Бизнес и ничего личного,
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09.04.2021 08:32 Ответить
Інактивована вакцина , то б то проти кожного з багатьох штамів ковіду-19 буде окрема вакцина?
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09.04.2021 08:29 Ответить
Я не специалист по вакцинам, Но лучше что то производить. "Не посеешь, не пожнешь," беларуская народная мудрость.
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09.04.2021 08:58 Ответить
Построили еще 1 лабораторию под руководством расийских "специалистов"...
У Білорусі планують до жовтня почати виробництво ще однієї російської вакцини - Цензор.НЕТ 87
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09.04.2021 09:27 Ответить
і єщьо адін русскій язик нада!!
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09.04.2021 09:50 Ответить
 
 