В Беларуси планируют к октябрю начать производство еще одной российской вакцины

Производство еще одной российской вакцины от коронавируса планируется наладить в Беларуси к октябрю.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина, об этом заявил министр здравоохранения РБ Дмитрий Пиневич в эфире телеканала ОНТ в четверг.

Он заявил, что эта вакцина будет также производиться на площадке "Белмедпрепаратов".

"Я уверен, что мы где-то в октябре сделаем эту вакцину", - сказал Пиневич. Он уточнил, что речь идёт о векторной вакцине - по аналогии с вакциной "Спутник V".

Кроме того, по словам Пиневича, Беларусь планирует создание и собственной вакцины.

"Мы еще ведь говорим о создании еще одной вакцины, то есть это уже вакцина собственного производства. Она будет не векторная вакцина, это инактивированная вакцина. Вот она уже создается на базе РНПЦ эпидемиологии", - отметил министр.

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В марте в Беларуси начался промышленный выпуск российской вакцины против коронавируса "Спутник V". Планируемый объем выпуска - до 500 тыс. доз препарата в месяц.

Что касается белорусской вакцины от коронавируса, то Лукашенко сообщал, что она может быть создана во второй половине этого года.

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