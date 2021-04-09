Минкульт запустил бесплатные онлайн-курсы по изучению и совершенствованию украинского языка, - Ткаченко

Министерство культуры и информационной политики запустило бесплатные онлайн-курсы по изучению и совершенствованию украинского языка.

Об этом на своей странице в Facebook сообщил глава министерства Александр Ткаченко, передает Цензор.НЕТ.

"Онлайн-курсы во время карантина - дополнительная возможность для саморазвития. Поэтому предлагаю усовершенствовать свой украинский язык.

Поможет платформа от МКИП, объединяющая сразу несколько сайтов по изучению украинского. На ней доступны ресурсы с различными форматами обучения: текстовом, видео или в интерактивном - выполняя упражнения и задания по правописанию. Попробовать можно по ссылке: https://speakukraine.net/#project", - написал он.

По словам Ткаченко, сайт подойдет для любого уровня владения: как для носителей, так и для иностранцев, которые хотят овладеть украинским языком самостоятельно.

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"Дополнительно для иностранцев советую попробовать сайт https://ukr.lingva.ua. У него более широкий спектр уроков - их более 100, и все они бесплатные", - отметил министр.

"Обе платформы постоянно дополняются, интегрируя туда новые ресурсы. Также есть возможность предложить добавить собственный сервис на платформу.

Помните: не стыдно иметь пробелы. Стыдно не заполнять их", - резюмировал Ткаченко.