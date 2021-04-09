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Новости Языковой вопрос
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Минкульт запустил бесплатные онлайн-курсы по изучению и совершенствованию украинского языка, - Ткаченко

Минкульт запустил бесплатные онлайн-курсы по изучению и совершенствованию украинского языка, - Ткаченко

Министерство культуры и информационной политики запустило бесплатные онлайн-курсы по изучению и совершенствованию украинского языка.

Об этом на своей странице в Facebook сообщил глава министерства Александр Ткаченко, передает Цензор.НЕТ.

"Онлайн-курсы во время карантина - дополнительная возможность для саморазвития. Поэтому предлагаю усовершенствовать свой украинский язык.

Поможет платформа от МКИП, объединяющая сразу несколько сайтов по изучению украинского. На ней доступны ресурсы с различными форматами обучения: текстовом, видео или в интерактивном - выполняя упражнения и задания по правописанию. Попробовать можно по ссылке: https://speakukraine.net/#project", - написал он.

По словам Ткаченко, сайт подойдет для любого уровня владения: как для носителей, так и для иностранцев, которые хотят овладеть украинским языком самостоятельно.

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"Дополнительно для иностранцев советую попробовать сайт https://ukr.lingva.ua. У него более широкий спектр уроков - их более 100, и все они бесплатные", - отметил министр.

"Обе платформы постоянно дополняются, интегрируя туда новые ресурсы. Также есть возможность предложить добавить собственный сервис на платформу.

Помните: не стыдно иметь пробелы. Стыдно не заполнять их", - резюмировал Ткаченко.

Минкульт запустил бесплатные онлайн-курсы по изучению и совершенствованию украинского языка, - Ткаченко 01

Министерство культуры и информационной политики (778) Ткаченко Александр (429) украинский язык (1192) язык (3780) обучение (535)


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Топ комментарии
+3
Минкульт запустил бесплатные онлайн-курсы по изучению и совершенствованию украинского языка, - Ткаченко - Цензор.НЕТ 8646
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09.04.2021 08:10
+2
Гут!
Патякаєш кацапською - допомагаєш ******* !
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09.04.2021 07:57
+2
За тридцять років .вже мавпа вивчила б .!
ПС ))) Колишній міністр оборони України Морозов ...за три місяці опанував мову .
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09.04.2021 08:03
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Гут!
Патякаєш кацапською - допомагаєш ******* !
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09.04.2021 07:57 Ответить
А Манделя стверджує шо є український рускій.
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09.04.2021 08:00 Ответить
Є ... але то для єврейскоі діаспори в Украіні )
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09.04.2021 08:10 Ответить
Отлично
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09.04.2021 08:00 Ответить
За тридцять років .вже мавпа вивчила б .!
ПС ))) Колишній міністр оборони України Морозов ...за три місяці опанував мову .
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09.04.2021 08:03 Ответить
https://vic.bg/%D0%B6%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B8/%D0%B2%D1%83%D0%B9%D0%BA%D0%BE-%D0%B1%D0%B5%D1%80%D0%B5-%D1%81%D0%BE%D0%BA%D0%B8%D1%80%D1%83-%D1%96-%D0%B7-%D1%80%D1%96%D1%88%D1%83%D1%87%D0%B8%D0%BC-%D0%B2%D0%B8%D0%B3%D0%BB%D1%8F%D0%B4%D0%BE%D0%BC-%D0%B9%D0%B4%D0%B5-%D0%B7-%D1%85%D0%B0%D1%82%D0%B8-%D0%B6%D1%96%D0%BD%D0%BA%D0%B0-%D0%BF%D0%B8%D1%82%D0%B0%D1%94 Вуйко бере сокиру і з рішучим виглядом йде з хати. Жінка питає -"Ти куди, Миколо?"-"Та піду зрубаю березу коло хати"-"Ой лишечко, та навіщо ж?!"-"Та не дай Бог, знову прийдуть москалі, скажуть: Істінно русскій пєйзаж!.."
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09.04.2021 08:09 Ответить
Минкульт запустил бесплатные онлайн-курсы по изучению и совершенствованию украинского языка, - Ткаченко - Цензор.НЕТ 8646
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09.04.2021 08:10 Ответить
Як казав один тимчасовий міністр "Ласкао просімо в цуфрану ******* Украіну"
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09.04.2021 08:28 Ответить
Все ломанулись учить.
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09.04.2021 08:39 Ответить
Нарешті .Це треба було зробити напередодні введення в дію закону про мову . А Зе-команда на чолі з міністром почала зусилля для відтермінування закону замість дій для його виконання.
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09.04.2021 09:59 Ответить
 
 