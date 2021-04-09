Мінкульт запустив безкоштовні онлайн-курси з вивчення й удосконалення української мови, - Ткаченко

Міністерство культури та інформаційної політики запустило безкоштовні онлайн-курси з вивчення й удосконалення української мови.

Про це на своїй сторінці у Facebook повідомив глава міністерства Олександр Ткаченко, передає Цензор.НЕТ.

"Онлайн-курси під час карантину - додаткова можливість для саморозвитку. Тому пропоную вдосконалити свою українську мову.

Допоможе платформа від МКІП, що об’єднує одразу декілька сайтів з вивчення української. На ній доступні ресурси з різними форматами навчання: текстовому, відео або в інтерактивному – виконуючи вправи і завдання з правопису. Спробувати можна за посиланням: https://speakukraine.net/#project", - написав він.

За словами Ткаченка, сайт підійде для будь-якого рівня володіння: як для носіїв, так і для іноземців, що хочуть опанувати українську мову самостійно.

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"Додатково для іноземців раджу спробувати сайт https://ukr.lingva.ua Він має ширший спектр уроків – їх понад 100, і всі вони безкоштовні", - зазначив міністр.

"Обидві платформи постійно доповнюються, інтегруючи туди нові ресурси. Також є можливість запропонувати додати власний сервіс на платформу.

Пам’ятайте: не соромно мати пробіли. Соромно не заповнювати їх", - резюмував Ткаченко.