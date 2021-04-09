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Мінкульт запустив безкоштовні онлайн-курси з вивчення й удосконалення української мови, - Ткаченко

Мінкульт запустив безкоштовні онлайн-курси з вивчення й удосконалення української мови, - Ткаченко

Міністерство культури та інформаційної політики запустило безкоштовні онлайн-курси з вивчення й удосконалення української мови.

Про це на своїй сторінці у Facebook повідомив глава міністерства Олександр Ткаченко, передає Цензор.НЕТ.

"Онлайн-курси під час карантину - додаткова можливість для саморозвитку. Тому пропоную вдосконалити свою українську мову.

Допоможе платформа від МКІП, що об’єднує одразу декілька сайтів з вивчення української. На ній доступні ресурси з різними форматами навчання: текстовому, відео або в інтерактивному – виконуючи вправи і завдання з правопису. Спробувати можна за посиланням: https://speakukraine.net/#project", - написав він.

За словами Ткаченка, сайт підійде для будь-якого рівня володіння: як для носіїв, так і для іноземців, що хочуть опанувати українську мову самостійно.

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"Додатково для іноземців раджу спробувати сайт https://ukr.lingva.ua Він має ширший спектр уроків – їх понад 100, і всі вони безкоштовні", - зазначив міністр.

"Обидві платформи постійно доповнюються, інтегруючи туди нові ресурси. Також є можливість запропонувати додати власний сервіс на платформу.

Пам’ятайте: не соромно мати пробіли. Соромно не заповнювати їх", - резюмував Ткаченко.

Мінкульт запустив безкоштовні онлайн-курси з вивчення й удосконалення української мови, - Ткаченко 01

Автор: 

Міністерство культури (761) Ткаченко Олександр (509) українська мова (836) мова (742) навчання (589)


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Топ коментарі
+3
Минкульт запустил бесплатные онлайн-курсы по изучению и совершенствованию украинского языка, - Ткаченко - Цензор.НЕТ 8646
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09.04.2021 08:10
+2
Гут!
Патякаєш кацапською - допомагаєш ******* !
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09.04.2021 07:57
+2
За тридцять років .вже мавпа вивчила б .!
ПС ))) Колишній міністр оборони України Морозов ...за три місяці опанував мову .
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09.04.2021 08:03
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Гут!
Патякаєш кацапською - допомагаєш ******* !
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09.04.2021 07:57 Відповісти
А Манделя стверджує шо є український рускій.
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09.04.2021 08:00 Відповісти
Є ... але то для єврейскоі діаспори в Украіні )
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09.04.2021 08:10 Відповісти
Отлично
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09.04.2021 08:00 Відповісти
За тридцять років .вже мавпа вивчила б .!
ПС ))) Колишній міністр оборони України Морозов ...за три місяці опанував мову .
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09.04.2021 08:03 Відповісти
https://vic.bg/%D0%B6%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B8/%D0%B2%D1%83%D0%B9%D0%BA%D0%BE-%D0%B1%D0%B5%D1%80%D0%B5-%D1%81%D0%BE%D0%BA%D0%B8%D1%80%D1%83-%D1%96-%D0%B7-%D1%80%D1%96%D1%88%D1%83%D1%87%D0%B8%D0%BC-%D0%B2%D0%B8%D0%B3%D0%BB%D1%8F%D0%B4%D0%BE%D0%BC-%D0%B9%D0%B4%D0%B5-%D0%B7-%D1%85%D0%B0%D1%82%D0%B8-%D0%B6%D1%96%D0%BD%D0%BA%D0%B0-%D0%BF%D0%B8%D1%82%D0%B0%D1%94 Вуйко бере сокиру і з рішучим виглядом йде з хати. Жінка питає -"Ти куди, Миколо?"-"Та піду зрубаю березу коло хати"-"Ой лишечко, та навіщо ж?!"-"Та не дай Бог, знову прийдуть москалі, скажуть: Істінно русскій пєйзаж!.."
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09.04.2021 08:09 Відповісти
Минкульт запустил бесплатные онлайн-курсы по изучению и совершенствованию украинского языка, - Ткаченко - Цензор.НЕТ 8646
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09.04.2021 08:10 Відповісти
Як казав один тимчасовий міністр "Ласкао просімо в цуфрану ******* Украіну"
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09.04.2021 08:28 Відповісти
Все ломанулись учить.
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09.04.2021 08:39 Відповісти
Нарешті .Це треба було зробити напередодні введення в дію закону про мову . А Зе-команда на чолі з міністром почала зусилля для відтермінування закону замість дій для його виконання.
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09.04.2021 09:59 Відповісти
 
 