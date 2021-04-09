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Новости
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Россия будет нести ответственность за свои действия, - Госдеп США

Соединенные Штаты ясно дали понять, что Россия будет привлекаться к ответственности всякий раз, когда власти этой страны осуществляют враждебные действия

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Голос Америки", об этом заявил в четверг Нед Прайс, официальный представитель Госдепартамента.

Отвечая на вопрос журналиста во время пресс-брифинга, Прайс сказал, что арест и заключение в тюрьму оппозиционера Алексея Навального было связано в первую очередь с тем, что политик занимался разоблачением деятельности "коррумпированного режима".

"Конечно, мы обеспокоены сообщениями о том, что здоровье Навального ухудшается и что он объявил голодовку, потребовав оказания внешней медицинской помощи. Мы призываем власти принять все необходимые меры для обеспечения его безопасности и здоровья. Мы также повторяем наш призыв к его немедленному освобождению и к прекращению преследования его сторонников", - заявил представитель Госдепартамента.

Прайс не стал уточнять, что именно планирует предпринять администрация Джо Байдена для того, чтобы противостоять России, отметив, что "если Москва продолжит идти по этому пути, то, как мы ясно дали понять, мы будем требовать, чтобы Москва понесла за это ответственность".

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Прайс напомнил, что речь идет об участии России в хакерской атаке на SolarWinds, вмешательстве в американские выборы, покушении на убийство, аресте и тюремном заключении Навального, а также о предполагаемом вознаграждении, которое предлагалось россиянами талибам за убийство американских солдат в Афганистане.

"Мы действительно намерены требовать, чтобы Россия понесла ответственность за эти действия", - заявил Прайс, добавив, что США хотели бы установить "стабильные и предсказуемые отношения" с Россией. Однако "именно российское правительство и Кремль до сих пор вносит нестабильность в наши отношения", подчеркнул Нед Прайс.

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Госдепартамент США (1848) россия (96018) Талибан (172) хакер (1190) Навальный Алексей (855)


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Топ комментарии
+10
хто таке навальний в порівнянні з нападом на Україну захвату її теріторій і вбивства тисяч українців?
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09.04.2021 08:30
+8
всякий раз, когда власти этой страны осуществляют враждебные действия

Да каждый день!
Даже, иногда, по несколько раз в день.
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09.04.2021 08:32
+7
Україною керують зелені кловуни, ось ***** і бикує.
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09.04.2021 08:31
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Россия действует давно, но что то не очень "отвечает". Пустая болтовня, пока что.
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09.04.2021 08:23 Ответить
Україною керують зелені кловуни, ось ***** і бикує.
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09.04.2021 08:31 Ответить
пока что и отвечать-то некому было. Обама премиалист мира, а Трамп фанат *****.
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09.04.2021 08:33 Ответить
хто таке навальний в порівнянні з нападом на Україну захвату її теріторій і вбивства тисяч українців?
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09.04.2021 08:30 Ответить
Навальный это большая заметная в мире фигура, а украина маленькая страна, которую на карте редкий американец найдет
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09.04.2021 10:49 Ответить
А ну-ка, на какой же части этой самой карты мона найти такую большую навальную фигуру, которую даже американец бы нашел?
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09.04.2021 13:13 Ответить
шоб ти здохло під погонялом(Росія нестиме відповідальність за свої дії, - Держдеп США - Цензор.НЕТ 4545 https://censor.net/ru/user/482878)гнида кацапська...
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09.04.2021 14:53 Ответить
всякий раз, когда власти этой страны осуществляют враждебные действия

Да каждый день!
Даже, иногда, по несколько раз в день.
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09.04.2021 08:32 Ответить
Раша будет получать п@дюлей по Прайсу .
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09.04.2021 08:33 Ответить
Лучше бы по едалу.
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09.04.2021 08:50 Ответить
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Volodymyr Ogrysko

@Ogrysko


Орда завжди ставала табором перед нападом на Русь.А оскільки Московія ментально та етнічно звідти - нема чому дивуватися. Нам лише треба робити висновки:озброюватись і залучати союзників. А найголовніше - прискореними темпами просуватися до членства у НАТО
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09.04.2021 08:43 Ответить
Нам треба свого "чемберлена" міняти на свого "черчеля". Бо замість цього з усіх усюд чути тільки скиглення
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09.04.2021 09:15 Ответить
ни разу не слышал, что б баба Йуля обвинила лично лилиПутина и Рашку в агрессии против Украины.. Жулька по прежнему хихикает в подмышку (мы мирная страна, и все танки по гаражам и тд)..
не на Йульку ли ты, Ваня предлагаешь поменять Зеленского?!
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09.04.2021 11:02 Ответить
не має імені "владімєр" є "Володимир" знаєте чому? тому що Володимир Великий хрестив Києвську Русь.
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09.04.2021 09:03 Ответить
Назовите хоть один случай когда бы рашисткие убийцы отвечали перед трибуналом (Гаагским) за военные преступления! Выжжение дома с мирными жителями в чечне, Абхазии, Сирии и т.д. Совдеповский период Венгрия, Чехословакия... Наконец Боинг. Хоть один осужден?! Хватит бредить самоутешением о судебной ответственности военных преступников. Один суд реально возможен и справедлив как с мотоСралой, хериви.
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09.04.2021 09:06 Ответить
Хватит бредить. Привлечь к ответу в суде можно только гражданина демократической страны. Привлечь к ответу антидемократический режим невозможно без выигранной войны с ним. Выиграть войну в вооружённом противостоянии в ядерную эпоху невозможно, это взаимоуничтожение. Выиграть можно лишь тогда, когда те, кто сидит у ядерных пультов, не захотят запускать ракеты, не захотят поддерживать режим и дохнуть за него. Для этого надо построить честное, богатое, развитое, передовое государство без коломойских, порошенок, ахметовых и подобных мразей.
Если это будет сделано - война выиграна. Если этого не будет сделано - существование демократии в Украине, как и самой страны, станет невозможным.
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09.04.2021 09:26 Ответить
Всі російські чиновники і олігархи тримають свої гроші на заході. Трішечки стиснути їм фаберже і Раша відразу поміняє тон в голосі
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09.04.2021 09:08 Ответить
Навальный , - это другой путин , который имеет такие же имперские Амбиции.Что стоит его высказывание о Крыме , - Что Крым не бутерброд , что бы его туда сюда.
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09.04.2021 10:00 Ответить
Нестиме відповідальність від постійної стурбованості і глибокої занепокоєності.
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09.04.2021 11:31 Ответить
Заокеанским устрицам пох на украинцев, но им нужен баланс сил, где они - единственные крутые перчуки на планете, а все остальные - спрашивают у них разрешения. Поэтому украинский военный очаг им выгоден... Война будет нарастать, но - "взаимовыгодная война": путен - усилит диктаторскую власть; гейропушка - получит вместе с беженцами ещё больше копеечной рабсилы; амеры - усилят своё влияние на гейропу и напомнят ей, что она есть зависимым придатком вяликой американской экономики; китаю - позволят хозяйничать на ДВ. И все - под прикрытием сугубо демократической коррупции - будут тянуть с Украины: продукты, землицу - по факту - человеческие жизни...
п.с... Спрашиваю у одного хероического комбата через два месяца после избрания шимпанЗе, почему добровольцы, реальные герои сидят по тюрьмам, а афаков до сих пор - в кресле министра? Так хероический комбат мне начал завивать извилины в какие-то важные многоходовочки государственного значения... Я его прервал: стоп-стоп, а где во всём этом "сверхважном" Украина, интересы страны и народа?.. Даже как-то разозлился на меня хероический комбат из-за моего непонимания всей важности исторического момента. А потом, очевидно, пошёл посасывать брендовый вискарик и закусывать женскими половыми органами. Он любитель этого хероического дела.
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09.04.2021 11:37 Ответить
 
 