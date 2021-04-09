Россия будет нести ответственность за свои действия, - Госдеп США
Соединенные Штаты ясно дали понять, что Россия будет привлекаться к ответственности всякий раз, когда власти этой страны осуществляют враждебные действия
Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Голос Америки", об этом заявил в четверг Нед Прайс, официальный представитель Госдепартамента.
Отвечая на вопрос журналиста во время пресс-брифинга, Прайс сказал, что арест и заключение в тюрьму оппозиционера Алексея Навального было связано в первую очередь с тем, что политик занимался разоблачением деятельности "коррумпированного режима".
"Конечно, мы обеспокоены сообщениями о том, что здоровье Навального ухудшается и что он объявил голодовку, потребовав оказания внешней медицинской помощи. Мы призываем власти принять все необходимые меры для обеспечения его безопасности и здоровья. Мы также повторяем наш призыв к его немедленному освобождению и к прекращению преследования его сторонников", - заявил представитель Госдепартамента.
Прайс не стал уточнять, что именно планирует предпринять администрация Джо Байдена для того, чтобы противостоять России, отметив, что "если Москва продолжит идти по этому пути, то, как мы ясно дали понять, мы будем требовать, чтобы Москва понесла за это ответственность".
Прайс напомнил, что речь идет об участии России в хакерской атаке на SolarWinds, вмешательстве в американские выборы, покушении на убийство, аресте и тюремном заключении Навального, а также о предполагаемом вознаграждении, которое предлагалось россиянами талибам за убийство американских солдат в Афганистане.
"Мы действительно намерены требовать, чтобы Россия понесла ответственность за эти действия", - заявил Прайс, добавив, что США хотели бы установить "стабильные и предсказуемые отношения" с Россией. Однако "именно российское правительство и Кремль до сих пор вносит нестабильность в наши отношения", подчеркнул Нед Прайс.
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Volodymyr Ogrysko
@Ogrysko
Орда завжди ставала табором перед нападом на Русь.А оскільки Московія ментально та етнічно звідти - нема чому дивуватися. Нам лише треба робити висновки:озброюватись і залучати союзників. А найголовніше - прискореними темпами просуватися до членства у НАТО
не на Йульку ли ты, Ваня предлагаешь поменять Зеленского?!
Если это будет сделано - война выиграна. Если этого не будет сделано - существование демократии в Украине, как и самой страны, станет невозможным.
п.с... Спрашиваю у одного хероического комбата через два месяца после избрания шимпанЗе, почему добровольцы, реальные герои сидят по тюрьмам, а афаков до сих пор - в кресле министра? Так хероический комбат мне начал завивать извилины в какие-то важные многоходовочки государственного значения... Я его прервал: стоп-стоп, а где во всём этом "сверхважном" Украина, интересы страны и народа?.. Даже как-то разозлился на меня хероический комбат из-за моего непонимания всей важности исторического момента. А потом, очевидно, пошёл посасывать брендовый вискарик и закусывать женскими половыми органами. Он любитель этого хероического дела.