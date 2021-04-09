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Новини
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Росія нестиме відповідальність за свої дії, - Держдеп США

Сполучені Штати чітко дали зрозуміти, що Росія притягатиметься до відповідальності щоразу, коли влада цієї країни здійснює ворожі дії.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Голос Америки", про це заявив у четвер Нед Прайс, офіційний представник Держдепартаменту.

Відповідаючи на запитання журналіста під час пресбрифінгу, Прайс сказав, що арешт і ув'язнення опозиціонера Олексія Навального було пов'язано насамперед з тим, що політик займався викриттям діяльності "корумпованого режиму".

"Звичайно, ми стурбовані повідомленнями про те, що здоров'я Навального погіршується і що він оголосив голодування, вимагаючи надання зовнішньої медичної допомоги. Ми закликаємо владу вжити всіх необхідних заходів для гарантування його безпеки і здоров'я. Ми також повторюємо наш заклик до його негайного звільнення і до припинення переслідування його прихильників", - заявив представник Держдепартаменту.

Прайс не уточнив, що саме планує зробити адміністрація Джо Байдена для того, щоб протистояти Росії, зазначивши, що "якщо Москва продовжить йти цим шляхом, то, як ми чітко дали зрозуміти, ми будемо вимагати, щоб Москва понесла за це відповідальність" .

Також читайте: США звернулися до РФ за поясненнями у зв'язку з переміщенням російських військ біля кордонів України, - Держдепартамент

Прайс нагадав, що йдеться про участь Росії в хакерській атаці на SolarWinds, втручанні в американські вибори, замах на вбивство, арешт і ув'язнення Навального, а також про імовірну винагороду, яка пропонувалася росіянами талібам за вбивство американських солдатів в Афганістані.

"Ми справді маємо намір вимагати, щоб Росія понесла відповідальність за ці дії", - заявив Прайс, додавши, що США хотіли б встановити "стабільні і передбачувані відносини" з Росією. Однак "саме російський уряд і Кремль досі вносять нестабільність у наші відносини", наголосив Нед Прайс.

Також читайте: Росія намагається приховати факти виплат афганським талібам за вбивство американських військових, - ІноЗМІ

Автор: 

Держдепартамент США (1645) росія (65829) Талібан (150) хакер (1360) Навальний Олексій (612)


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Топ коментарі
+10
хто таке навальний в порівнянні з нападом на Україну захвату її теріторій і вбивства тисяч українців?
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09.04.2021 08:30
+8
всякий раз, когда власти этой страны осуществляют враждебные действия

Да каждый день!
Даже, иногда, по несколько раз в день.
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09.04.2021 08:32
+7
Україною керують зелені кловуни, ось ***** і бикує.
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09.04.2021 08:31
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Россия действует давно, но что то не очень "отвечает". Пустая болтовня, пока что.
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09.04.2021 08:23 Відповісти
Україною керують зелені кловуни, ось ***** і бикує.
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09.04.2021 08:31 Відповісти
пока что и отвечать-то некому было. Обама премиалист мира, а Трамп фанат *****.
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09.04.2021 08:33 Відповісти
хто таке навальний в порівнянні з нападом на Україну захвату її теріторій і вбивства тисяч українців?
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09.04.2021 08:30 Відповісти
Навальный это большая заметная в мире фигура, а украина маленькая страна, которую на карте редкий американец найдет
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09.04.2021 10:49 Відповісти
А ну-ка, на какой же части этой самой карты мона найти такую большую навальную фигуру, которую даже американец бы нашел?
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09.04.2021 13:13 Відповісти
шоб ти здохло під погонялом(Росія нестиме відповідальність за свої дії, - Держдеп США - Цензор.НЕТ 4545 https://censor.net/ru/user/482878)гнида кацапська...
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09.04.2021 14:53 Відповісти
всякий раз, когда власти этой страны осуществляют враждебные действия

Да каждый день!
Даже, иногда, по несколько раз в день.
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09.04.2021 08:32 Відповісти
Раша будет получать п@дюлей по Прайсу .
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09.04.2021 08:33 Відповісти
Лучше бы по едалу.
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09.04.2021 08:50 Відповісти
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Volodymyr Ogrysko

@Ogrysko


Орда завжди ставала табором перед нападом на Русь.А оскільки Московія ментально та етнічно звідти - нема чому дивуватися. Нам лише треба робити висновки:озброюватись і залучати союзників. А найголовніше - прискореними темпами просуватися до членства у НАТО
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09.04.2021 08:43 Відповісти
Нам треба свого "чемберлена" міняти на свого "черчеля". Бо замість цього з усіх усюд чути тільки скиглення
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09.04.2021 09:15 Відповісти
ни разу не слышал, что б баба Йуля обвинила лично лилиПутина и Рашку в агрессии против Украины.. Жулька по прежнему хихикает в подмышку (мы мирная страна, и все танки по гаражам и тд)..
не на Йульку ли ты, Ваня предлагаешь поменять Зеленского?!
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09.04.2021 11:02 Відповісти
не має імені "владімєр" є "Володимир" знаєте чому? тому що Володимир Великий хрестив Києвську Русь.
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09.04.2021 09:03 Відповісти
Назовите хоть один случай когда бы рашисткие убийцы отвечали перед трибуналом (Гаагским) за военные преступления! Выжжение дома с мирными жителями в чечне, Абхазии, Сирии и т.д. Совдеповский период Венгрия, Чехословакия... Наконец Боинг. Хоть один осужден?! Хватит бредить самоутешением о судебной ответственности военных преступников. Один суд реально возможен и справедлив как с мотоСралой, хериви.
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09.04.2021 09:06 Відповісти
Хватит бредить. Привлечь к ответу в суде можно только гражданина демократической страны. Привлечь к ответу антидемократический режим невозможно без выигранной войны с ним. Выиграть войну в вооружённом противостоянии в ядерную эпоху невозможно, это взаимоуничтожение. Выиграть можно лишь тогда, когда те, кто сидит у ядерных пультов, не захотят запускать ракеты, не захотят поддерживать режим и дохнуть за него. Для этого надо построить честное, богатое, развитое, передовое государство без коломойских, порошенок, ахметовых и подобных мразей.
Если это будет сделано - война выиграна. Если этого не будет сделано - существование демократии в Украине, как и самой страны, станет невозможным.
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09.04.2021 09:26 Відповісти
Всі російські чиновники і олігархи тримають свої гроші на заході. Трішечки стиснути їм фаберже і Раша відразу поміняє тон в голосі
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09.04.2021 09:08 Відповісти
Навальный , - это другой путин , который имеет такие же имперские Амбиции.Что стоит его высказывание о Крыме , - Что Крым не бутерброд , что бы его туда сюда.
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09.04.2021 10:00 Відповісти
Нестиме відповідальність від постійної стурбованості і глибокої занепокоєності.
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09.04.2021 11:31 Відповісти
Заокеанским устрицам пох на украинцев, но им нужен баланс сил, где они - единственные крутые перчуки на планете, а все остальные - спрашивают у них разрешения. Поэтому украинский военный очаг им выгоден... Война будет нарастать, но - "взаимовыгодная война": путен - усилит диктаторскую власть; гейропушка - получит вместе с беженцами ещё больше копеечной рабсилы; амеры - усилят своё влияние на гейропу и напомнят ей, что она есть зависимым придатком вяликой американской экономики; китаю - позволят хозяйничать на ДВ. И все - под прикрытием сугубо демократической коррупции - будут тянуть с Украины: продукты, землицу - по факту - человеческие жизни...
п.с... Спрашиваю у одного хероического комбата через два месяца после избрания шимпанЗе, почему добровольцы, реальные герои сидят по тюрьмам, а афаков до сих пор - в кресле министра? Так хероический комбат мне начал завивать извилины в какие-то важные многоходовочки государственного значения... Я его прервал: стоп-стоп, а где во всём этом "сверхважном" Украина, интересы страны и народа?.. Даже как-то разозлился на меня хероический комбат из-за моего непонимания всей важности исторического момента. А потом, очевидно, пошёл посасывать брендовый вискарик и закусывать женскими половыми органами. Он любитель этого хероического дела.
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09.04.2021 11:37 Відповісти
 
 