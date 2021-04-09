Росія нестиме відповідальність за свої дії, - Держдеп США
Сполучені Штати чітко дали зрозуміти, що Росія притягатиметься до відповідальності щоразу, коли влада цієї країни здійснює ворожі дії.
Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Голос Америки", про це заявив у четвер Нед Прайс, офіційний представник Держдепартаменту.
Відповідаючи на запитання журналіста під час пресбрифінгу, Прайс сказав, що арешт і ув'язнення опозиціонера Олексія Навального було пов'язано насамперед з тим, що політик займався викриттям діяльності "корумпованого режиму".
"Звичайно, ми стурбовані повідомленнями про те, що здоров'я Навального погіршується і що він оголосив голодування, вимагаючи надання зовнішньої медичної допомоги. Ми закликаємо владу вжити всіх необхідних заходів для гарантування його безпеки і здоров'я. Ми також повторюємо наш заклик до його негайного звільнення і до припинення переслідування його прихильників", - заявив представник Держдепартаменту.
Прайс не уточнив, що саме планує зробити адміністрація Джо Байдена для того, щоб протистояти Росії, зазначивши, що "якщо Москва продовжить йти цим шляхом, то, як ми чітко дали зрозуміти, ми будемо вимагати, щоб Москва понесла за це відповідальність" .
Прайс нагадав, що йдеться про участь Росії в хакерській атаці на SolarWinds, втручанні в американські вибори, замах на вбивство, арешт і ув'язнення Навального, а також про імовірну винагороду, яка пропонувалася росіянами талібам за вбивство американських солдатів в Афганістані.
"Ми справді маємо намір вимагати, щоб Росія понесла відповідальність за ці дії", - заявив Прайс, додавши, що США хотіли б встановити "стабільні і передбачувані відносини" з Росією. Однак "саме російський уряд і Кремль досі вносять нестабільність у наші відносини", наголосив Нед Прайс.
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Volodymyr Ogrysko
@Ogrysko
Орда завжди ставала табором перед нападом на Русь.А оскільки Московія ментально та етнічно звідти - нема чому дивуватися. Нам лише треба робити висновки:озброюватись і залучати союзників. А найголовніше - прискореними темпами просуватися до членства у НАТО
не на Йульку ли ты, Ваня предлагаешь поменять Зеленского?!
Если это будет сделано - война выиграна. Если этого не будет сделано - существование демократии в Украине, как и самой страны, станет невозможным.
п.с... Спрашиваю у одного хероического комбата через два месяца после избрания шимпанЗе, почему добровольцы, реальные герои сидят по тюрьмам, а афаков до сих пор - в кресле министра? Так хероический комбат мне начал завивать извилины в какие-то важные многоходовочки государственного значения... Я его прервал: стоп-стоп, а где во всём этом "сверхважном" Украина, интересы страны и народа?.. Даже как-то разозлился на меня хероический комбат из-за моего непонимания всей важности исторического момента. А потом, очевидно, пошёл посасывать брендовый вискарик и закусывать женскими половыми органами. Он любитель этого хероического дела.