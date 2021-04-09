Стартовали ремонтные работы на главной трассе, соединяющей Сумы и Киев, - ОГА

В Сумской области ремонтируют трассу Н-07, которая соединяет Сумы и Киев.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Сумской ОГА.

По словам главы Сумской ОГА Василия Хомы, в регионе Службой автомобильных дорог запланировано отремонтировать более 200 километров государственных дорог, а государственным предприятием "Дороги Сумщины" - еще более 60 километров местных дорог.

Протяженность дороги Киев-Сумы-Юнаковка составляет 154,4 км. В 2019-2020 годах был выполнен капитальный ремонт на участках 1,178 км+167 км+219 км. В с. Правдюки были выполнены работы по замене мостового перехода.

В этом году в рамках президентской программы "Большая стройка" проведение работ на Н-07 началось на участке от г. Ромны до с. Правдюки и на участке от с. Правдюки до пгт Недригайлов.

Хома сообщил, что на территории Роменского района также запланировано проведение текущего ремонта на участке в пределах пгт Недригайлов и проведение реконструкции на участке 262+112 - км 266+612 (с. Штеповка).

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Также будет проведен текущий средний ремонт на дороге Р-60 Кролевец-Конотоп-Ромны км 129+309 – км 133+344, км 133+503 – км 155+041 (на участке г. Ромны - граница Полтавской области).

Кроме того, планируют провести и ремонты около 160-170 тысяч кв. м коммунальных дорог и улиц в городах и селах области.

"Очень важно сосредоточиться на ремонте тех дорог, где движутся школьные автобусы, автомобили экстренной помощи для предоставления качественных образовательных и медицинских услуг жителям Сумщины. Именно над этим мы сегодня и работаем", - заявил Хома.

"Ремонт дорог местного значения - один из приоритетов для Офиса Президента на 2021 год в рамках программы "Большая стройка". На этот год уже утвержден план - 2000 км. Однако мы понимаем, что строить надо еще больше ", - отметил ранее Кирилл Тимошенко, заместитель руководителя Офиса Президента и координатор президентской программы "Большая стройка".

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