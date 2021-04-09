Прошу Кабмин рассмотреть вопрос о введении общенационального локдауна, - Кличко
Столичный мэр Виталий Кличко призвал Кабинет Министров Украины ввести на территории нашей страны ввести жесткий общенациональный карантин.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу КГГА.
"Я обращаюсь к правительству безотлагательно рассмотреть вопрос о введении общенационального локдауна! Настоящего. С ограничением передвижения между регионами страны, с контролем за соблюдением строгих правил", - отметил Кличко.
Он подчеркнул, что многие люди не соблюдают противоэпидемические правила в условиях строгих ограничений.
"А то у нас все хотят ездить в общественном транспорте. Работать в офисах, а не дистанционно. Гулять толпами без масок. Устраивать вечеринки. Ездить гулять в другие города. Происходит бесконтрольное распространение вируса и его миграция страной! Вы видите, какие ограничения и сколько времени действуют в европейских странах. И то ситуация и там непростая. Но люди соблюдают правила. И полным ходом идет вакцинация. У нас украинцы ведут себя так, будто вирус испугается и убежит ... К сожалению, - нет! Нужно потерпеть, посидеть дома сейчас, чтобы на Пасху встретиться с родными и друзьями. Быть сознательными, чтобы потом не искать место в переполненных больницах", - добавил Кличко.
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но так просрать свое будущее президентство : одним лоХдауном, это еще надо уметь .....
Да и полный локдаун они тоже не введут, я уже писал почему, а будут тупо морозится!!! Типо мол Кличко, там что-то сам с собой...а мы тут не при делах
А так весь негатив на мэров, хотя они в данном случае как "председатель Фукс" ничего не решают но собирают все шишки
неудивительно шо на улице не появляйся, ибо избиратели... не особо лишь все, мало кто бросится драться с Вами!
(черт, как сказали бы и как скажут "закарантинованные")
тем более мы "чемпионы мира по борьбе с ковид".. точнее, чемпионы европы по новым заражением в сутки
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Веталя, ты дурак? Какие встречи во время мора?
Он не соврал?... даже если правду прочитал по бумажке???
интересный персонаж однако - сказал шо если тестировать больше - то и статистика больше... а то шо ему верят = куртку купить это как лохам вна глаза побрызгать))
Они ни к чему не пригодны. Украину, с этой властью, ждёт полная и абсолютная национальная катастрофа.
Клоун летал в Катар чтобы встретиться с оманским министром, который прискакал туда же. Т есть влада собралась драпать, и Зеля летал чтобы проверить целостность оффшорной кубышки.
Пусть Виталик введет запрет на передвижение по Киеву. Совсем запрет.
По Києву - активно зберігають карантин
Извините.
Первичные документы по статистике (город,больница, возраст, патологии, Или признать за брехню.
Це лише ковідрочери в обісцяних штанях їх бачать...
Да, корона-19 нехорошая болезнь. Но уничтожать инфраструктуру внутренних связей в городе - ещё хуже.
В Киеве стоят огромные очереди в частные лаборатории и требуют заключение на английском языке.
Чудесным образом выздоравливают практически все, получившие положительный результат в гослабораториях.
Для поездок за границу, где их могут проверить.
І ти ніколи не дізнаєшся, що продавець магазину, який ти відвідував носячи маску на бороді і покахикуючи - вже тиждень у реанімації, і цей провець сам виховує маленьку дитину, що на ліки для лікування гроші збирають цілим мікрорайоном, що тренер спортзалу захворів та приніс коронавірус додому, і від ковіду у нього померла мама, а тато в важкому стані у реанімації, що з 20 знайомих із забави з зачиненими ролокасетами не захворіло лише троє, інші або у лікарні, або хворіють вдома, що у лікарнях від втоми непритомніє медперсонал, хоч ця втома тобі точно не цікава і на щастя не відома…
Ти навіть не прочитаєш, як хтось писатиме у твоїй френд-стрічці ,що чиясь дитина ніколи не побачить маму, хтось довіку буде жити на препаратах навіть одужавши, чиїсь онуки так і не зможуть гідно попрощатися з дідусем та бабусею, але ж в тебе не так, для чого вникати в усі ці історії із соцмереж…
Тебе ж це зовсім, зовсім не стосується, в тебе ж антитіла…Проте і вони мають властивість бути не вічними. Просто пам'ятай про це щоразу, коли знову почнеш кахикати, носити маску на бороді, думати що безсмертний і до тебе це не має жодного стосунку. Не забувай! Бо ти, так саме ти, теж винен у тому, що відбувається навколо!
Відчуй цю відповідальність і трохи схаменись!
ЛОР ПАВЛЮК
P.S.
І коли ти такий впевнений, безпечний з маскою, з впевненістю, що антисептик допоможе, вітаміни випив, ти зустрінеш людину, яка в активній фазі хвороби, не виконує ізоляції! Людина яка думає у мене голова болить на погоду, а горло - то пройде, та всидіти дома це не про нього! Він розповсюджує і дає можливість ВДРУГЕ захворіти і перебіг хвороби буде вже тяжкий, в лікарні! і не просто с запаленням легенів, а лежачі і дихаючи киснем (якого не вистачає) по черзі і благаючи очі про порятунок, бо жити ХОЧЕ!
БЕРЕЖІТЬ СЕБЕ, РІДНИХ ТА БЛИЗЬКИХ!!! m.facebook.com
Можуть стратити…
тобі пощастило,Яро...
Дподивися ,на інші країни - у них там також дурне при владі ?
карантин +і вакцинація - і вернемся до нормального життя !ЯЯ
А Короновирус это обычное ОРВИ, грипп. Которые сотни лет с нами. Никакой карантин против них не возможен, если ты не живёшь в лесу в палатке. А в палатке ты в безопасности до момента пока не выйдешь к людям, хоть через 5 лет.
мозги вырастили и вставили а то их у
тебя давно вышибли
где мозги?