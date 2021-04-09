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Новости Коронавирус и карантин
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Прошу Кабмин рассмотреть вопрос о введении общенационального локдауна, - Кличко

Прошу Кабмин рассмотреть вопрос о введении общенационального локдауна, - Кличко

Столичный мэр Виталий Кличко призвал Кабинет Министров Украины ввести на территории нашей страны ввести жесткий общенациональный карантин.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу КГГА.

"Я обращаюсь к правительству безотлагательно рассмотреть вопрос о введении общенационального локдауна! Настоящего. С ограничением передвижения между регионами страны, с контролем за соблюдением строгих правил", - отметил Кличко.

Он подчеркнул, что многие люди не соблюдают противоэпидемические правила в условиях строгих ограничений.

"А то у нас все хотят ездить в общественном транспорте. Работать в офисах, а не дистанционно. Гулять толпами без масок. Устраивать вечеринки. Ездить гулять в другие города. Происходит бесконтрольное распространение вируса и его миграция страной! Вы видите, какие ограничения и сколько времени действуют в европейских странах. И то ситуация и там непростая. Но люди соблюдают правила. И полным ходом идет вакцинация. У нас украинцы ведут себя так, будто вирус испугается и убежит ... К сожалению, - нет! Нужно потерпеть, посидеть дома сейчас, чтобы на Пасху встретиться с родными и друзьями. Быть сознательными, чтобы потом не искать место в переполненных больницах", - добавил Кличко.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ: Кличко о продлении локдауна в Киеве до 10 мая: Удивлен такой информацией, но не исключаю, что это может произойти. ВИДЕО

Автор: 

Кабмин (14033) карантин (16729) Кличко Виталий (4649) COVID-19 (18608) коронавирус (17042) локдаун (294)


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Топ комментарии
+17
а кормить семью кто будет? тебе мозги полностью отбили, дыбил!!!
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09.04.2021 12:39
+13
Ага счаззз! Им общенациональный не выгодно - негатив на Бубочку идет!
А так весь негатив на мэров, хотя они в данном случае как "председатель Фукс" ничего не решают но собирают все шишки
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09.04.2021 12:40
+10
и то верно - нах тот карантин? пусть дохнут кормильцы и .. а там и проблема кормления - исчезнет сама собой.. нет людей - нет проблем
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09.04.2021 12:57
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Правила форума Совет форумчан
а кормить семью кто будет? тебе мозги полностью отбили, дыбил!!!
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09.04.2021 12:39 Ответить
Понимаете в чем фикус-пикус: Кличко карантин не вводил (как и меры других городов) это делается советом по ЧС в соответствии с показателями утвержденными Кабмином. Т.е. фактически Кабмин вводит карантин чужими руками и при этом вся ответственность типа на мэрах, а сами они белые и пушистые. Поймите, что карантин как таковой не выгоден местным властям, городской бюджет наполняется именно с местных налогов (тех же договоров аренды). Так что Кличко в этом процессе, участник с таким же правом что-то решать как и вы!
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09.04.2021 12:48 Ответить
Просто Кличко хочет, чтобы поток дерьма лился не на него, а на истинных виновников
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09.04.2021 12:49 Ответить
истинный виновник кровожадный билли гейтсушка и сам дурачок Виталя

но так просрать свое будущее президентство : одним лоХдауном, это еще надо уметь .....
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09.04.2021 17:40 Ответить
но он же ПРОСИТ) - Прошу Кабмин рассмотреть вопрос о введении общенационального локдауна
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09.04.2021 12:53 Ответить
А что он может еще сделать? Попросить отменить решение Кабмина о принципах деления на зоны и автоматического введения карантина при попадании в красную? Так его не отменят!
Да и полный локдаун они тоже не введут, я уже писал почему, а будут тупо морозится!!! Типо мол Кличко, там что-то сам с собой...а мы тут не при делах
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09.04.2021 13:18 Ответить
и то верно - нах тот карантин? пусть дохнут кормильцы и .. а там и проблема кормления - исчезнет сама собой.. нет людей - нет проблем
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09.04.2021 12:57 Ответить
В морге харчи не понадобятся.....
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09.04.2021 12:58 Ответить
А потом твоя вдова будет ходить и рассказывать что кормилец помер из-за того что больницы переполнены и не смогли спасти? Давайте теперь помогайте мне?
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09.04.2021 13:02 Ответить
Семью? А уверены, что семья выживет после заражения?
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09.04.2021 13:10 Ответить
Шо - и в лугандоне с кацапами границу перекрыть?
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09.04.2021 12:47 Ответить
Ага счаззз! Им общенациональный не выгодно - негатив на Бубочку идет!
А так весь негатив на мэров, хотя они в данном случае как "председатель Фукс" ничего не решают но собирают все шишки
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09.04.2021 12:40 Ответить
та бо ты сам же устанавливал ограничения, когда еще не было крепкого вируса, а теперь ноешь шо .... ноев попчег не дали тебе.
неудивительно шо на улице не появляйся, ибо избиратели... не особо лишь все, мало кто бросится драться с Вами!
(черт, как сказали бы и как скажут "закарантинованные")
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09.04.2021 12:41 Ответить
низя! степанов сказал что его цели - довести официальную статичстику новых заражений до 30 тысяч в сутки.. А реальную - раза в 3 больше.
тем более мы "чемпионы мира по борьбе с ковид".. точнее, чемпионы европы по новым заражением в сутки
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09.04.2021 12:41 Ответить
не можна боксера більше до корита, за що людям виживати тоді?
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09.04.2021 12:41 Ответить
а чого білоруси локдаунами не гроблять країну?
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09.04.2021 12:53 Ответить
Да у нас как то и не болеют. Мы тихонько сами сидим дома.
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09.04.2021 13:04 Ответить
ага тихенько, такі масові акції і жодних локдаунів, все працює
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09.04.2021 13:07 Ответить
Нащо нам пургу впарювати? У мене сестра в Білорусі - всі на роботу ходять!
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09.04.2021 14:40 Ответить
новыми видосиками от вовки-шмаркли кормиться будете.. про освоение фонда ковид19 на укладку асфальта
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09.04.2021 12:54 Ответить
Нужно потерпеть, посидеть дома сейчас, чтобы на Пасху встретиться с родными и друзьями.

==
Веталя, ты дурак? Какие встречи во время мора?
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09.04.2021 12:45 Ответить
ну он же не сказал конкретно, с какими родственниками и где именно.
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09.04.2021 13:04 Ответить
Віталія вирішив, що загальнонаціональний локдаун яксь покращить ситуацію в Києві. Цікаво, яким чином? В ще Віталія забув, що люди в регіонах отр мують зарплатню у рази меншу. Тму і збережень у них немає.
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09.04.2021 13:33 Ответить
Прошу Кабмін розглянути питання про введення загальнонаціонального локдауну, - Кличко - Цензор.НЕТ 6707
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09.04.2021 12:48 Ответить
и что тут он не соврал.... оЙ!
Он не соврал?... даже если правду прочитал по бумажке???
интересный персонаж однако - сказал шо если тестировать больше - то и статистика больше... а то шо ему верят = куртку купить это как лохам вна глаза побрызгать))
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09.04.2021 12:52 Ответить
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09.04.2021 12:53 Ответить
Может поэтому и войска к границам путин стягивает. Что то странный вирус.
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09.04.2021 12:50 Ответить
Прошу Кабмін розглянути питання про введення загальнонаціонального локдауну, - Кличко - Цензор.НЕТ 7373
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09.04.2021 12:51 Ответить
Не. Не просто не!!!!, а не может быть даже заикания. Вы просто посадите экономику перед наступлением.
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09.04.2021 12:52 Ответить
Вже був карантин. І який результат?
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09.04.2021 12:53 Ответить
просрал дебил ситуацию, а теперь заговорил о локдауне по всей стране.
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09.04.2021 12:55 Ответить
Эта власть - полные и абсолютные политические банкроты.
Они ни к чему не пригодны. Украину, с этой властью, ждёт полная и абсолютная национальная катастрофа.
Клоун летал в Катар чтобы встретиться с оманским министром, который прискакал туда же. Т есть влада собралась драпать, и Зеля летал чтобы проверить целостность оффшорной кубышки.
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09.04.2021 12:58 Ответить
Как жесткий локдаун в Мелитополе снизит смертность в Киеве?
Пусть Виталик введет запрет на передвижение по Киеву. Совсем запрет.
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09.04.2021 12:58 Ответить
http://infoportal.kiev.ua/probki-kieva-onlajn/ Смотреть пробки в Киеве ON-LINE.

По Києву - активно зберігають карантин
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09.04.2021 13:05 Ответить
Потому и пробки, что все пересели с общественного на личный транспорт, т.к. в общественный не попадешь без пропуска
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09.04.2021 14:36 Ответить
"ЧП" от "педальки"
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09.04.2021 12:59 Ответить
А международные авитарейсы вы не хотите запретить? Ну сделаете вы этот общенациональный локдаун - а дальше что? А дальше через Борисполь и другие аэропорты нам ковид будут импортировать любители понежиться под пальмами.
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09.04.2021 12:59 Ответить
а чог лише через літаки? кордон пешо-автомобільний відкрито, западняни мотаються так часто, як у туалет.
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09.04.2021 13:49 Ответить
І це також, звісно. Якщо вже локдаун загальнонаціональний, то без винятків по регіонам.
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09.04.2021 13:55 Ответить
"звісно" стало після мого коменту.
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09.04.2021 16:05 Ответить
Ну звісно
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09.04.2021 18:50 Ответить
віталя, попроси ще кабмін не красти, компенсувати податок за землю.
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09.04.2021 12:59 Ответить
А в м. Мена Чернігівської області навіть не всіх освітян перевили на дистанційне навчання!
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09.04.2021 13:00 Ответить
Выхода два.1 вакцинация,которую просрали,2 всем переболеть и выработается иммунитет.Карантин до жопы
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09.04.2021 13:07 Ответить
Два выстрела и мимо. Люди уже по третьему разу болеют, какой иммунитет, откуда? То же самое и с вакциной. Если нет иммунитета от этой заразы то никакая вакцина не поможет.
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09.04.2021 13:19 Ответить
В Украине должно остаться 10 миллионов, для работы в поле, остальные не нужны. Главное не останавливать шавармячные и базары.
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09.04.2021 13:13 Ответить
Все правильно, лучше нормальный локдаун сделать на три недели чем идиотизмом заниматься с местными недолокдаунами. Половина населения сидит без работы другая думает что самая умная и работает разнося заразу. В итоге первой половине уже есть нечего потому что недолокдаун продолжают и продолжают.
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09.04.2021 13:17 Ответить
A eсли и через три недели Степанов скажет что у него 30 тысяч "'заражённых" ежесуточно - вы свою шляпу готовы скушать ?
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09.04.2021 13:19 Ответить
Степанов перекинул проблему на местные власти. Локдаун или нужен нормальный или не нужен вообще. Потому как население не в равных условиях при этих местечковых локдаунах. В Киеве по пропускам ездят, а электрички забитые едут из пригородов.
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09.04.2021 13:22 Ответить
Для начала нужна тотальная проверка всей "статистики от Степанова". Может там на 90% брехня.
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09.04.2021 13:35 Ответить
При чем тут статистика Степанов к тому что в Киеве в больницах нет мест для тяжелобольных? Это не статистика, это реальность.
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09.04.2021 13:39 Ответить
A вы лично проверяли ? Ездили по инфекционным отделениям, подсчитывали количество койко-мест ?
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09.04.2021 13:45 Ответить
Для этого в Киеве есть власть. Кличко не самый лучший представитель но что он врать не будет это точно. И он никак не связан со Степановым. А то что ситуация в Киеве печальная так это видно. На дорогах скорых больше чем маршруток.
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09.04.2021 13:54 Ответить
Вы безмерно наивны.
Извините.
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09.04.2021 13:58 Ответить
Ситуация в Киеве действительно печальная и наблюдается дефицит койкомест. Но, почему-то складывается устойчивое впечатление, что этот дефицит создаётся искусственно, т.к. кому-то это очень нужно
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09.04.2021 14:44 Ответить
Головою в бетонну стінку шандарахнись. І на тебе не нападе страшний ковід
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09.04.2021 14:36 Ответить
Один розумний комент серед всих
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09.04.2021 18:20 Ответить
Почему у беларусов без лохдаунов может пора опыт перенять или хозяева не позвлляют.
Первичные документы по статистике (город,больница, возраст, патологии, Или признать за брехню.
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09.04.2021 13:24 Ответить
Дак и в Китае могут, при этом трупы тысячами сжигают. Как-то так.
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09.04.2021 13:25 Ответить
Моя сестра в Білорусі живе. Не бачить там жодних трупів.
Це лише ковідрочери в обісцяних штанях їх бачать...
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09.04.2021 14:33 Ответить
Для этого вводится режим ЧП. Без этого режима ВСЕ действия Кличка - незаконны!
Да, корона-19 нехорошая болезнь. Но уничтожать инфраструктуру внутренних связей в городе - ещё хуже.
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09.04.2021 13:25 Ответить
Долбозвон с отбитыми мозгами.
В Киеве стоят огромные очереди в частные лаборатории и требуют заключение на английском языке.
Чудесным образом выздоравливают практически все, получившие положительный результат в гослабораториях.
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09.04.2021 13:29 Ответить
Это не для того ли, чтобы потом при въезде на заграничные курорты показывать?
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09.04.2021 13:57 Ответить
Совершенно верно.
Для поездок за границу, где их могут проверить.
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09.04.2021 14:49 Ответить
Одного прекрасного ранку ти прокинешся і в тебе трохи заболить горло, ну трішечки, ти подумаєш - певно через холодну колу, окей- йдемо далі, слабкість - то від погоди, то дощ, то сонце-все логічно, тихеньке покашлювання теж від пилюки та старої ковдри з пір'ям, нюх і смак інколи пропадає якщо застуда…І ти ходитимеш магазинами та вулицями міста , підеш в гості до знайомих, поведеш в дитсадок дитину , випадково по запису відвідаєш спортзал, бо треба схуднути, там кілька разів кашлянеш і вчепишся за тренажер, потім приймеш запрошення на вечірку з закритими ролокасетами, будеш писати пости в фейсбуці який ж лоХдаун цей локдаун,що у тебе бізнеси і дуже ділові зустрічі, івенти та фігнівенти. Потім на "Людоньках порадьте" будеш питати, що пити якщо болить горло і якось так то мине, повільно, але мине, можливо…..і потім випадково здавши аналіз на антитіла ти втішишся, що вони в тебе є, і при кожній нагоді і кожному масовому збіговиську, ти розкажеш як героїчно здолав корону…
І ти ніколи не дізнаєшся, що продавець магазину, який ти відвідував носячи маску на бороді і покахикуючи - вже тиждень у реанімації, і цей провець сам виховує маленьку дитину, що на ліки для лікування гроші збирають цілим мікрорайоном, що тренер спортзалу захворів та приніс коронавірус додому, і від ковіду у нього померла мама, а тато в важкому стані у реанімації, що з 20 знайомих із забави з зачиненими ролокасетами не захворіло лише троє, інші або у лікарні, або хворіють вдома, що у лікарнях від втоми непритомніє медперсонал, хоч ця втома тобі точно не цікава і на щастя не відома…
Ти навіть не прочитаєш, як хтось писатиме у твоїй френд-стрічці ,що чиясь дитина ніколи не побачить маму, хтось довіку буде жити на препаратах навіть одужавши, чиїсь онуки так і не зможуть гідно попрощатися з дідусем та бабусею, але ж в тебе не так, для чого вникати в усі ці історії із соцмереж…
Тебе ж це зовсім, зовсім не стосується, в тебе ж антитіла…Проте і вони мають властивість бути не вічними. Просто пам'ятай про це щоразу, коли знову почнеш кахикати, носити маску на бороді, думати що безсмертний і до тебе це не має жодного стосунку. Не забувай! Бо ти, так саме ти, теж винен у тому, що відбувається навколо!
Відчуй цю відповідальність і трохи схаменись!
ЛОР ПАВЛЮК
P.S.
І коли ти такий впевнений, безпечний з маскою, з впевненістю, що антисептик допоможе, вітаміни випив, ти зустрінеш людину, яка в активній фазі хвороби, не виконує ізоляції! Людина яка думає у мене голова болить на погоду, а горло - то пройде, та всидіти дома це не про нього! Він розповсюджує і дає можливість ВДРУГЕ захворіти і перебіг хвороби буде вже тяжкий, в лікарні! і не просто с запаленням легенів, а лежачі і дихаючи киснем (якого не вистачає) по черзі і благаючи очі про порятунок, бо жити ХОЧЕ!
БЕРЕЖІТЬ СЕБЕ, РІДНИХ ТА БЛИЗЬКИХ!!! m.facebook.com
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09.04.2021 13:34 Ответить
Ти курка, Поліно, безголова. Але такі самі курки нами керують...
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09.04.2021 14:30 Ответить
У китаі негідників,що розносять заразу,ігноруючи карантин,
Можуть стратити…
тобі пощастило,Яро...
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09.04.2021 14:54 Ответить
ЯЯЯРозумник який - яро - у тебе самого меньше мозгів ніж у курки...
Дподивися ,на інші країни - у них там також дурне при владі ?
карантин +і вакцинація - і вернемся до нормального життя !ЯЯ
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09.04.2021 20:30 Ответить
Локдаун не діє, захворюваність росте. Та просто видали б населенню поїсти на два тижні, і закрили, просто заварили двері в парадних. І кордони на замок та обсервацію. Два тижні і вірусу б не було, всі б спокійно працювали потім.
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09.04.2021 13:49 Ответить
Дурень, в квартирах по вентиляции он передаётся даже лучше чем на улице. /Это ещё год назад установили в Гонконге
А Короновирус это обычное ОРВИ, грипп. Которые сотни лет с нами. Никакой карантин против них не возможен, если ты не живёшь в лесу в палатке. А в палатке ты в безопасности до момента пока не выйдешь к людям, хоть через 5 лет.
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09.04.2021 13:57 Ответить
Завари свій дурний рот, щоби з нього такі перли не виходили. І мізки собакам викинь...
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09.04.2021 14:28 Ответить
кличко попроси генетиков чтобы тебе
мозги вырастили и вставили а то их у
тебя давно вышибли
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09.04.2021 14:04 Ответить
Кличко хочет отправить всю страну в экономический нокдаун
где мозги?
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09.04.2021 14:05 Ответить
Цьому довбойолопу мало лохдауну в Києві- дайош всеукраїнський! Головою в стінку й...нись...
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09.04.2021 14:25 Ответить
А може нехай пан Клічко закоркує Київ і не чипає інші області, тобто не перекладає з хворої голови на здорову.
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09.04.2021 14:53 Ответить
Кличко, давай всем денег и вводи что хочешь.
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09.04.2021 14:54 Ответить
Агов, ua-комментатри вы шо, мов скаженні, накинлись на Вітальку, до віборів ще далеко
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09.04.2021 14:57 Ответить
О! А той, що в куртці за 620, казав, що не буде ніякого локдауну. А другий сьогодні ляпнув, що смертність замала. В інших странах лідери кажуть, що нажаль ми багато втратили, а тут нічо-нормально. І вакцин у нас на всю країну гіпотетично.
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09.04.2021 15:15 Ответить
отморозок
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09.04.2021 15:54 Ответить
Так а футбол как, шо не будет с болелами? Мы и кацапы проводили, что теперь поменялось, веталя?
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09.04.2021 17:03 Ответить
Виталя бери шинель иди домой. И больше никогда не связывайся с шоколадным джо. Всё что мог ты уже совершил.
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09.04.2021 17:41 Ответить
 
 