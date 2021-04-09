Прошу Кабмин рассмотреть вопрос о введении общенационального локдауна, - Кличко

Столичный мэр Виталий Кличко призвал Кабинет Министров Украины ввести на территории нашей страны ввести жесткий общенациональный карантин.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу КГГА.

"Я обращаюсь к правительству безотлагательно рассмотреть вопрос о введении общенационального локдауна! Настоящего. С ограничением передвижения между регионами страны, с контролем за соблюдением строгих правил", - отметил Кличко.

Он подчеркнул, что многие люди не соблюдают противоэпидемические правила в условиях строгих ограничений.

"А то у нас все хотят ездить в общественном транспорте. Работать в офисах, а не дистанционно. Гулять толпами без масок. Устраивать вечеринки. Ездить гулять в другие города. Происходит бесконтрольное распространение вируса и его миграция страной! Вы видите, какие ограничения и сколько времени действуют в европейских странах. И то ситуация и там непростая. Но люди соблюдают правила. И полным ходом идет вакцинация. У нас украинцы ведут себя так, будто вирус испугается и убежит ... К сожалению, - нет! Нужно потерпеть, посидеть дома сейчас, чтобы на Пасху встретиться с родными и друзьями. Быть сознательными, чтобы потом не искать место в переполненных больницах", - добавил Кличко.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ: Кличко о продлении локдауна в Киеве до 10 мая: Удивлен такой информацией, но не исключаю, что это может произойти. ВИДЕО