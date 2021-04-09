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Новини Коронавірус і карантин
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Прошу Кабмін розглянути питання про введення загальнонаціонального локдауну, - Кличко

Прошу Кабмін розглянути питання про введення загальнонаціонального локдауну, - Кличко

Столичний мер Віталій Кличко закликав Кабінет Міністрів України ввести на території нашої країни жорсткий загальнонаціональний карантин.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу КМДА.

"Я звертаюся до уряду невідкладно розглянути питання про введення загальнонаціонального локдауну! Справжнього. З обмеженням пересування між регіонами країни, з контролем за дотриманням строгих правил", - зазначив Кличко.

Він підкреслив, що багато людей не дотримуються протиепідемічних правил в умовах суворих обмежень.

"А то в нас всі хочуть їздити в громадському транспорті. Працювати в офісах, а не дистанційно. Гуляти натовпами без масок. Влаштовувати вечірки. Їздити гуляти в інші міста. Відбувається безконтрольне розповсюдження вірусу і його міграція країною! Ви бачите, які обмеження і скільки вже часу діють в європейських країнах. І то ситуація й там непроста. Але люди дотримуються правил. І повним ходом триває вакцинація. А в нас українці поводяться так, ніби вірус злякається і втече… На жаль, – ні! Потрібно потерпіти, посидіти вдома зараз, щоб на Великдень зустрітися з рідними і друзями. Бути свідомими, щоб потім не шукати місце в переповнених лікарнях", – додав Кличко.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Сподіваємося, що наступного тижня захворюваність на COVID-19 у Києві знизиться, але не відкидаємо більш жорстких обмежень, - Кличко

Автор: 

Кабмін (14140) карантин (18172) Кличко Віталій (3524) COVID-19 (19765) коронавірус (19923) локдаун (339)


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Топ коментарі
+17
а кормить семью кто будет? тебе мозги полностью отбили, дыбил!!!
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09.04.2021 12:39
+13
Ага счаззз! Им общенациональный не выгодно - негатив на Бубочку идет!
А так весь негатив на мэров, хотя они в данном случае как "председатель Фукс" ничего не решают но собирают все шишки
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09.04.2021 12:40
+10
и то верно - нах тот карантин? пусть дохнут кормильцы и .. а там и проблема кормления - исчезнет сама собой.. нет людей - нет проблем
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09.04.2021 12:57
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а кормить семью кто будет? тебе мозги полностью отбили, дыбил!!!
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09.04.2021 12:39 Відповісти
Понимаете в чем фикус-пикус: Кличко карантин не вводил (как и меры других городов) это делается советом по ЧС в соответствии с показателями утвержденными Кабмином. Т.е. фактически Кабмин вводит карантин чужими руками и при этом вся ответственность типа на мэрах, а сами они белые и пушистые. Поймите, что карантин как таковой не выгоден местным властям, городской бюджет наполняется именно с местных налогов (тех же договоров аренды). Так что Кличко в этом процессе, участник с таким же правом что-то решать как и вы!
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09.04.2021 12:48 Відповісти
Просто Кличко хочет, чтобы поток дерьма лился не на него, а на истинных виновников
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09.04.2021 12:49 Відповісти
истинный виновник кровожадный билли гейтсушка и сам дурачок Виталя

но так просрать свое будущее президентство : одним лоХдауном, это еще надо уметь .....
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09.04.2021 17:40 Відповісти
но он же ПРОСИТ) - Прошу Кабмин рассмотреть вопрос о введении общенационального локдауна
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09.04.2021 12:53 Відповісти
А что он может еще сделать? Попросить отменить решение Кабмина о принципах деления на зоны и автоматического введения карантина при попадании в красную? Так его не отменят!
Да и полный локдаун они тоже не введут, я уже писал почему, а будут тупо морозится!!! Типо мол Кличко, там что-то сам с собой...а мы тут не при делах
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09.04.2021 13:18 Відповісти
и то верно - нах тот карантин? пусть дохнут кормильцы и .. а там и проблема кормления - исчезнет сама собой.. нет людей - нет проблем
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09.04.2021 12:57 Відповісти
В морге харчи не понадобятся.....
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09.04.2021 12:58 Відповісти
А потом твоя вдова будет ходить и рассказывать что кормилец помер из-за того что больницы переполнены и не смогли спасти? Давайте теперь помогайте мне?
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09.04.2021 13:02 Відповісти
Семью? А уверены, что семья выживет после заражения?
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09.04.2021 13:10 Відповісти
Шо - и в лугандоне с кацапами границу перекрыть?
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09.04.2021 12:47 Відповісти
Ага счаззз! Им общенациональный не выгодно - негатив на Бубочку идет!
А так весь негатив на мэров, хотя они в данном случае как "председатель Фукс" ничего не решают но собирают все шишки
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09.04.2021 12:40 Відповісти
та бо ты сам же устанавливал ограничения, когда еще не было крепкого вируса, а теперь ноешь шо .... ноев попчег не дали тебе.
неудивительно шо на улице не появляйся, ибо избиратели... не особо лишь все, мало кто бросится драться с Вами!
(черт, как сказали бы и как скажут "закарантинованные")
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09.04.2021 12:41 Відповісти
низя! степанов сказал что его цели - довести официальную статичстику новых заражений до 30 тысяч в сутки.. А реальную - раза в 3 больше.
тем более мы "чемпионы мира по борьбе с ковид".. точнее, чемпионы европы по новым заражением в сутки
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09.04.2021 12:41 Відповісти
не можна боксера більше до корита, за що людям виживати тоді?
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09.04.2021 12:41 Відповісти
а чого білоруси локдаунами не гроблять країну?
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09.04.2021 12:53 Відповісти
Да у нас как то и не болеют. Мы тихонько сами сидим дома.
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09.04.2021 13:04 Відповісти
ага тихенько, такі масові акції і жодних локдаунів, все працює
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09.04.2021 13:07 Відповісти
Нащо нам пургу впарювати? У мене сестра в Білорусі - всі на роботу ходять!
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09.04.2021 14:40 Відповісти
новыми видосиками от вовки-шмаркли кормиться будете.. про освоение фонда ковид19 на укладку асфальта
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09.04.2021 12:54 Відповісти
Нужно потерпеть, посидеть дома сейчас, чтобы на Пасху встретиться с родными и друзьями.

==
Веталя, ты дурак? Какие встречи во время мора?
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09.04.2021 12:45 Відповісти
ну он же не сказал конкретно, с какими родственниками и где именно.
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09.04.2021 13:04 Відповісти
Віталія вирішив, що загальнонаціональний локдаун яксь покращить ситуацію в Києві. Цікаво, яким чином? В ще Віталія забув, що люди в регіонах отр мують зарплатню у рази меншу. Тму і збережень у них немає.
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09.04.2021 13:33 Відповісти
Прошу Кабмін розглянути питання про введення загальнонаціонального локдауну, - Кличко - Цензор.НЕТ 6707
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09.04.2021 12:48 Відповісти
и что тут он не соврал.... оЙ!
Он не соврал?... даже если правду прочитал по бумажке???
интересный персонаж однако - сказал шо если тестировать больше - то и статистика больше... а то шо ему верят = куртку купить это как лохам вна глаза побрызгать))
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09.04.2021 12:52 Відповісти
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09.04.2021 12:53 Відповісти
Может поэтому и войска к границам путин стягивает. Что то странный вирус.
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09.04.2021 12:50 Відповісти
Прошу Кабмін розглянути питання про введення загальнонаціонального локдауну, - Кличко - Цензор.НЕТ 7373
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09.04.2021 12:51 Відповісти
Не. Не просто не!!!!, а не может быть даже заикания. Вы просто посадите экономику перед наступлением.
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09.04.2021 12:52 Відповісти
Вже був карантин. І який результат?
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09.04.2021 12:53 Відповісти
просрал дебил ситуацию, а теперь заговорил о локдауне по всей стране.
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09.04.2021 12:55 Відповісти
Эта власть - полные и абсолютные политические банкроты.
Они ни к чему не пригодны. Украину, с этой властью, ждёт полная и абсолютная национальная катастрофа.
Клоун летал в Катар чтобы встретиться с оманским министром, который прискакал туда же. Т есть влада собралась драпать, и Зеля летал чтобы проверить целостность оффшорной кубышки.
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09.04.2021 12:58 Відповісти
Как жесткий локдаун в Мелитополе снизит смертность в Киеве?
Пусть Виталик введет запрет на передвижение по Киеву. Совсем запрет.
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09.04.2021 12:58 Відповісти
http://infoportal.kiev.ua/probki-kieva-onlajn/ Смотреть пробки в Киеве ON-LINE.

По Києву - активно зберігають карантин
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09.04.2021 13:05 Відповісти
Потому и пробки, что все пересели с общественного на личный транспорт, т.к. в общественный не попадешь без пропуска
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09.04.2021 14:36 Відповісти
"ЧП" от "педальки"
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09.04.2021 12:59 Відповісти
А международные авитарейсы вы не хотите запретить? Ну сделаете вы этот общенациональный локдаун - а дальше что? А дальше через Борисполь и другие аэропорты нам ковид будут импортировать любители понежиться под пальмами.
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09.04.2021 12:59 Відповісти
а чог лише через літаки? кордон пешо-автомобільний відкрито, западняни мотаються так часто, як у туалет.
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09.04.2021 13:49 Відповісти
І це також, звісно. Якщо вже локдаун загальнонаціональний, то без винятків по регіонам.
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09.04.2021 13:55 Відповісти
"звісно" стало після мого коменту.
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09.04.2021 16:05 Відповісти
Ну звісно
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09.04.2021 18:50 Відповісти
віталя, попроси ще кабмін не красти, компенсувати податок за землю.
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09.04.2021 12:59 Відповісти
А в м. Мена Чернігівської області навіть не всіх освітян перевили на дистанційне навчання!
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09.04.2021 13:00 Відповісти
Выхода два.1 вакцинация,которую просрали,2 всем переболеть и выработается иммунитет.Карантин до жопы
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09.04.2021 13:07 Відповісти
Два выстрела и мимо. Люди уже по третьему разу болеют, какой иммунитет, откуда? То же самое и с вакциной. Если нет иммунитета от этой заразы то никакая вакцина не поможет.
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09.04.2021 13:19 Відповісти
В Украине должно остаться 10 миллионов, для работы в поле, остальные не нужны. Главное не останавливать шавармячные и базары.
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09.04.2021 13:13 Відповісти
Все правильно, лучше нормальный локдаун сделать на три недели чем идиотизмом заниматься с местными недолокдаунами. Половина населения сидит без работы другая думает что самая умная и работает разнося заразу. В итоге первой половине уже есть нечего потому что недолокдаун продолжают и продолжают.
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09.04.2021 13:17 Відповісти
A eсли и через три недели Степанов скажет что у него 30 тысяч "'заражённых" ежесуточно - вы свою шляпу готовы скушать ?
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09.04.2021 13:19 Відповісти
Степанов перекинул проблему на местные власти. Локдаун или нужен нормальный или не нужен вообще. Потому как население не в равных условиях при этих местечковых локдаунах. В Киеве по пропускам ездят, а электрички забитые едут из пригородов.
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09.04.2021 13:22 Відповісти
Для начала нужна тотальная проверка всей "статистики от Степанова". Может там на 90% брехня.
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09.04.2021 13:35 Відповісти
При чем тут статистика Степанов к тому что в Киеве в больницах нет мест для тяжелобольных? Это не статистика, это реальность.
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09.04.2021 13:39 Відповісти
A вы лично проверяли ? Ездили по инфекционным отделениям, подсчитывали количество койко-мест ?
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09.04.2021 13:45 Відповісти
Для этого в Киеве есть власть. Кличко не самый лучший представитель но что он врать не будет это точно. И он никак не связан со Степановым. А то что ситуация в Киеве печальная так это видно. На дорогах скорых больше чем маршруток.
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09.04.2021 13:54 Відповісти
Вы безмерно наивны.
Извините.
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09.04.2021 13:58 Відповісти
Ситуация в Киеве действительно печальная и наблюдается дефицит койкомест. Но, почему-то складывается устойчивое впечатление, что этот дефицит создаётся искусственно, т.к. кому-то это очень нужно
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09.04.2021 14:44 Відповісти
Головою в бетонну стінку шандарахнись. І на тебе не нападе страшний ковід
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09.04.2021 14:36 Відповісти
Один розумний комент серед всих
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09.04.2021 18:20 Відповісти
Почему у беларусов без лохдаунов может пора опыт перенять или хозяева не позвлляют.
Первичные документы по статистике (город,больница, возраст, патологии, Или признать за брехню.
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09.04.2021 13:24 Відповісти
Дак и в Китае могут, при этом трупы тысячами сжигают. Как-то так.
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09.04.2021 13:25 Відповісти
Моя сестра в Білорусі живе. Не бачить там жодних трупів.
Це лише ковідрочери в обісцяних штанях їх бачать...
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09.04.2021 14:33 Відповісти
Для этого вводится режим ЧП. Без этого режима ВСЕ действия Кличка - незаконны!
Да, корона-19 нехорошая болезнь. Но уничтожать инфраструктуру внутренних связей в городе - ещё хуже.
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09.04.2021 13:25 Відповісти
Долбозвон с отбитыми мозгами.
В Киеве стоят огромные очереди в частные лаборатории и требуют заключение на английском языке.
Чудесным образом выздоравливают практически все, получившие положительный результат в гослабораториях.
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09.04.2021 13:29 Відповісти
Это не для того ли, чтобы потом при въезде на заграничные курорты показывать?
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09.04.2021 13:57 Відповісти
Совершенно верно.
Для поездок за границу, где их могут проверить.
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09.04.2021 14:49 Відповісти
Одного прекрасного ранку ти прокинешся і в тебе трохи заболить горло, ну трішечки, ти подумаєш - певно через холодну колу, окей- йдемо далі, слабкість - то від погоди, то дощ, то сонце-все логічно, тихеньке покашлювання теж від пилюки та старої ковдри з пір'ям, нюх і смак інколи пропадає якщо застуда…І ти ходитимеш магазинами та вулицями міста , підеш в гості до знайомих, поведеш в дитсадок дитину , випадково по запису відвідаєш спортзал, бо треба схуднути, там кілька разів кашлянеш і вчепишся за тренажер, потім приймеш запрошення на вечірку з закритими ролокасетами, будеш писати пости в фейсбуці який ж лоХдаун цей локдаун,що у тебе бізнеси і дуже ділові зустрічі, івенти та фігнівенти. Потім на "Людоньках порадьте" будеш питати, що пити якщо болить горло і якось так то мине, повільно, але мине, можливо…..і потім випадково здавши аналіз на антитіла ти втішишся, що вони в тебе є, і при кожній нагоді і кожному масовому збіговиську, ти розкажеш як героїчно здолав корону…
І ти ніколи не дізнаєшся, що продавець магазину, який ти відвідував носячи маску на бороді і покахикуючи - вже тиждень у реанімації, і цей провець сам виховує маленьку дитину, що на ліки для лікування гроші збирають цілим мікрорайоном, що тренер спортзалу захворів та приніс коронавірус додому, і від ковіду у нього померла мама, а тато в важкому стані у реанімації, що з 20 знайомих із забави з зачиненими ролокасетами не захворіло лише троє, інші або у лікарні, або хворіють вдома, що у лікарнях від втоми непритомніє медперсонал, хоч ця втома тобі точно не цікава і на щастя не відома…
Ти навіть не прочитаєш, як хтось писатиме у твоїй френд-стрічці ,що чиясь дитина ніколи не побачить маму, хтось довіку буде жити на препаратах навіть одужавши, чиїсь онуки так і не зможуть гідно попрощатися з дідусем та бабусею, але ж в тебе не так, для чого вникати в усі ці історії із соцмереж…
Тебе ж це зовсім, зовсім не стосується, в тебе ж антитіла…Проте і вони мають властивість бути не вічними. Просто пам'ятай про це щоразу, коли знову почнеш кахикати, носити маску на бороді, думати що безсмертний і до тебе це не має жодного стосунку. Не забувай! Бо ти, так саме ти, теж винен у тому, що відбувається навколо!
Відчуй цю відповідальність і трохи схаменись!
ЛОР ПАВЛЮК
P.S.
І коли ти такий впевнений, безпечний з маскою, з впевненістю, що антисептик допоможе, вітаміни випив, ти зустрінеш людину, яка в активній фазі хвороби, не виконує ізоляції! Людина яка думає у мене голова болить на погоду, а горло - то пройде, та всидіти дома це не про нього! Він розповсюджує і дає можливість ВДРУГЕ захворіти і перебіг хвороби буде вже тяжкий, в лікарні! і не просто с запаленням легенів, а лежачі і дихаючи киснем (якого не вистачає) по черзі і благаючи очі про порятунок, бо жити ХОЧЕ!
БЕРЕЖІТЬ СЕБЕ, РІДНИХ ТА БЛИЗЬКИХ!!! m.facebook.com
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09.04.2021 13:34 Відповісти
Ти курка, Поліно, безголова. Але такі самі курки нами керують...
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09.04.2021 14:30 Відповісти
У китаі негідників,що розносять заразу,ігноруючи карантин,
Можуть стратити…
тобі пощастило,Яро...
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09.04.2021 14:54 Відповісти
ЯЯЯРозумник який - яро - у тебе самого меньше мозгів ніж у курки...
Дподивися ,на інші країни - у них там також дурне при владі ?
карантин +і вакцинація - і вернемся до нормального життя !ЯЯ
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09.04.2021 20:30 Відповісти
Локдаун не діє, захворюваність росте. Та просто видали б населенню поїсти на два тижні, і закрили, просто заварили двері в парадних. І кордони на замок та обсервацію. Два тижні і вірусу б не було, всі б спокійно працювали потім.
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09.04.2021 13:49 Відповісти
Дурень, в квартирах по вентиляции он передаётся даже лучше чем на улице. /Это ещё год назад установили в Гонконге
А Короновирус это обычное ОРВИ, грипп. Которые сотни лет с нами. Никакой карантин против них не возможен, если ты не живёшь в лесу в палатке. А в палатке ты в безопасности до момента пока не выйдешь к людям, хоть через 5 лет.
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09.04.2021 13:57 Відповісти
Завари свій дурний рот, щоби з нього такі перли не виходили. І мізки собакам викинь...
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09.04.2021 14:28 Відповісти
кличко попроси генетиков чтобы тебе
мозги вырастили и вставили а то их у
тебя давно вышибли
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09.04.2021 14:04 Відповісти
Кличко хочет отправить всю страну в экономический нокдаун
где мозги?
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09.04.2021 14:05 Відповісти
Цьому довбойолопу мало лохдауну в Києві- дайош всеукраїнський! Головою в стінку й...нись...
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09.04.2021 14:25 Відповісти
А може нехай пан Клічко закоркує Київ і не чипає інші області, тобто не перекладає з хворої голови на здорову.
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09.04.2021 14:53 Відповісти
Кличко, давай всем денег и вводи что хочешь.
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09.04.2021 14:54 Відповісти
Агов, ua-комментатри вы шо, мов скаженні, накинлись на Вітальку, до віборів ще далеко
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09.04.2021 14:57 Відповісти
О! А той, що в куртці за 620, казав, що не буде ніякого локдауну. А другий сьогодні ляпнув, що смертність замала. В інших странах лідери кажуть, що нажаль ми багато втратили, а тут нічо-нормально. І вакцин у нас на всю країну гіпотетично.
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09.04.2021 15:15 Відповісти
отморозок
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09.04.2021 15:54 Відповісти
Так а футбол как, шо не будет с болелами? Мы и кацапы проводили, что теперь поменялось, веталя?
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09.04.2021 17:03 Відповісти
Виталя бери шинель иди домой. И больше никогда не связывайся с шоколадным джо. Всё что мог ты уже совершил.
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09.04.2021 17:41 Відповісти
 
 