Прошу Кабмін розглянути питання про введення загальнонаціонального локдауну, - Кличко

Столичний мер Віталій Кличко закликав Кабінет Міністрів України ввести на території нашої країни жорсткий загальнонаціональний карантин.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу КМДА.

"Я звертаюся до уряду невідкладно розглянути питання про введення загальнонаціонального локдауну! Справжнього. З обмеженням пересування між регіонами країни, з контролем за дотриманням строгих правил", - зазначив Кличко.

Він підкреслив, що багато людей не дотримуються протиепідемічних правил в умовах суворих обмежень.

"А то в нас всі хочуть їздити в громадському транспорті. Працювати в офісах, а не дистанційно. Гуляти натовпами без масок. Влаштовувати вечірки. Їздити гуляти в інші міста. Відбувається безконтрольне розповсюдження вірусу і його міграція країною! Ви бачите, які обмеження і скільки вже часу діють в європейських країнах. І то ситуація й там непроста. Але люди дотримуються правил. І повним ходом триває вакцинація. А в нас українці поводяться так, ніби вірус злякається і втече… На жаль, – ні! Потрібно потерпіти, посидіти вдома зараз, щоб на Великдень зустрітися з рідними і друзями. Бути свідомими, щоб потім не шукати місце в переповнених лікарнях", – додав Кличко.

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