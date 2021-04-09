Прошу Кабмін розглянути питання про введення загальнонаціонального локдауну, - Кличко
Столичний мер Віталій Кличко закликав Кабінет Міністрів України ввести на території нашої країни жорсткий загальнонаціональний карантин.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу КМДА.
"Я звертаюся до уряду невідкладно розглянути питання про введення загальнонаціонального локдауну! Справжнього. З обмеженням пересування між регіонами країни, з контролем за дотриманням строгих правил", - зазначив Кличко.
Він підкреслив, що багато людей не дотримуються протиепідемічних правил в умовах суворих обмежень.
"А то в нас всі хочуть їздити в громадському транспорті. Працювати в офісах, а не дистанційно. Гуляти натовпами без масок. Влаштовувати вечірки. Їздити гуляти в інші міста. Відбувається безконтрольне розповсюдження вірусу і його міграція країною! Ви бачите, які обмеження і скільки вже часу діють в європейських країнах. І то ситуація й там непроста. Але люди дотримуються правил. І повним ходом триває вакцинація. А в нас українці поводяться так, ніби вірус злякається і втече… На жаль, – ні! Потрібно потерпіти, посидіти вдома зараз, щоб на Великдень зустрітися з рідними і друзями. Бути свідомими, щоб потім не шукати місце в переповнених лікарнях", – додав Кличко.
Будь ласка, зачекайте...
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но так просрать свое будущее президентство : одним лоХдауном, это еще надо уметь .....
Да и полный локдаун они тоже не введут, я уже писал почему, а будут тупо морозится!!! Типо мол Кличко, там что-то сам с собой...а мы тут не при делах
А так весь негатив на мэров, хотя они в данном случае как "председатель Фукс" ничего не решают но собирают все шишки
неудивительно шо на улице не появляйся, ибо избиратели... не особо лишь все, мало кто бросится драться с Вами!
(черт, как сказали бы и как скажут "закарантинованные")
тем более мы "чемпионы мира по борьбе с ковид".. точнее, чемпионы европы по новым заражением в сутки
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Веталя, ты дурак? Какие встречи во время мора?
Он не соврал?... даже если правду прочитал по бумажке???
интересный персонаж однако - сказал шо если тестировать больше - то и статистика больше... а то шо ему верят = куртку купить это как лохам вна глаза побрызгать))
Они ни к чему не пригодны. Украину, с этой властью, ждёт полная и абсолютная национальная катастрофа.
Клоун летал в Катар чтобы встретиться с оманским министром, который прискакал туда же. Т есть влада собралась драпать, и Зеля летал чтобы проверить целостность оффшорной кубышки.
Пусть Виталик введет запрет на передвижение по Киеву. Совсем запрет.
По Києву - активно зберігають карантин
Извините.
Первичные документы по статистике (город,больница, возраст, патологии, Или признать за брехню.
Це лише ковідрочери в обісцяних штанях їх бачать...
Да, корона-19 нехорошая болезнь. Но уничтожать инфраструктуру внутренних связей в городе - ещё хуже.
В Киеве стоят огромные очереди в частные лаборатории и требуют заключение на английском языке.
Чудесным образом выздоравливают практически все, получившие положительный результат в гослабораториях.
Для поездок за границу, где их могут проверить.
І ти ніколи не дізнаєшся, що продавець магазину, який ти відвідував носячи маску на бороді і покахикуючи - вже тиждень у реанімації, і цей провець сам виховує маленьку дитину, що на ліки для лікування гроші збирають цілим мікрорайоном, що тренер спортзалу захворів та приніс коронавірус додому, і від ковіду у нього померла мама, а тато в важкому стані у реанімації, що з 20 знайомих із забави з зачиненими ролокасетами не захворіло лише троє, інші або у лікарні, або хворіють вдома, що у лікарнях від втоми непритомніє медперсонал, хоч ця втома тобі точно не цікава і на щастя не відома…
Ти навіть не прочитаєш, як хтось писатиме у твоїй френд-стрічці ,що чиясь дитина ніколи не побачить маму, хтось довіку буде жити на препаратах навіть одужавши, чиїсь онуки так і не зможуть гідно попрощатися з дідусем та бабусею, але ж в тебе не так, для чого вникати в усі ці історії із соцмереж…
Тебе ж це зовсім, зовсім не стосується, в тебе ж антитіла…Проте і вони мають властивість бути не вічними. Просто пам'ятай про це щоразу, коли знову почнеш кахикати, носити маску на бороді, думати що безсмертний і до тебе це не має жодного стосунку. Не забувай! Бо ти, так саме ти, теж винен у тому, що відбувається навколо!
Відчуй цю відповідальність і трохи схаменись!
ЛОР ПАВЛЮК
P.S.
І коли ти такий впевнений, безпечний з маскою, з впевненістю, що антисептик допоможе, вітаміни випив, ти зустрінеш людину, яка в активній фазі хвороби, не виконує ізоляції! Людина яка думає у мене голова болить на погоду, а горло - то пройде, та всидіти дома це не про нього! Він розповсюджує і дає можливість ВДРУГЕ захворіти і перебіг хвороби буде вже тяжкий, в лікарні! і не просто с запаленням легенів, а лежачі і дихаючи киснем (якого не вистачає) по черзі і благаючи очі про порятунок, бо жити ХОЧЕ!
БЕРЕЖІТЬ СЕБЕ, РІДНИХ ТА БЛИЗЬКИХ!!! m.facebook.com
Можуть стратити…
тобі пощастило,Яро...
Дподивися ,на інші країни - у них там також дурне при владі ?
карантин +і вакцинація - і вернемся до нормального життя !ЯЯ
А Короновирус это обычное ОРВИ, грипп. Которые сотни лет с нами. Никакой карантин против них не возможен, если ты не живёшь в лесу в палатке. А в палатке ты в безопасности до момента пока не выйдешь к людям, хоть через 5 лет.
мозги вырастили и вставили а то их у
тебя давно вышибли
где мозги?