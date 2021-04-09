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Парламент Молдовы создал комиссию по расследованию обстоятельств похищения Чауса

Парламент Молдовы создал комиссию по расследованию обстоятельств похищения Чауса

Парламент Молдовы создал в пятницу комиссию по расследованию обстоятельств предполагаемого похищения бывшего украинского судьи Николая Чауса, который скрывался в Молдове от украинского правосудия, и был похищен в Кишиневе в минувшую субботу.

С инициативой о создании парламентской следственной комиссии выступили депутаты-социалисты. Согласно принятому постановлению, "комиссия задействует все ответственные органы власти государства, заслушает стороны и вовлеченных лиц и представит парламенту в 60-дневный срок отчет". В состав комиссии вошло девять депутатов от всех парламентских фракций, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

Депутат от пропрезидентской партии PAS Сергей Литвиненко отметил, что комиссия должна заниматься выяснением не только обстоятельствами похищения Чауса, но и того, каким образом он прибыл в Молдавию в 2016 году. Депутат предложил закрепить это положение в названии комиссии, но инициатива не набрала достаточного количества голосов. Вице-спикер от "Платформы DA" Александр Слусарь предложил расследовать в рамках комиссии и экстрадицию турецких учителей в 2018 г., но и эта инициатива не нашла поддержки большинства.

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Депутат Pro Moldova Андриан Канду задался вопросом "почему до сих пор не подал в отставку директор СИБ (Александр Есауленко): "Если он не знал о похищении, это серьезный профессиональный промах, а если знал – то это еще хуже, и в его отношении должно быть начато уголовное расследование", - отметил Канду.

Бывший министр внутренних дел, депутат от Демократической партии Александр Жиздан отметил, что "парламент даже не попытался заслушать руководство профильных учреждений, но уже создает очередную комиссию", выразив "большие сомнения, в том, что комиссия сможет прояснить ситуацию". Его поддержал коллега, председатель фракции демократов Думитру Дьяков, отметив, что с учетом разделения парламента на несколько лагерей, это "комиссия послужит площадкой для взаимных обвинений", а вопрос "очень чувствительный, ведь речь идет об авторитете Молдовы".

Как сообщалось, президент Молдовы Майя Санду в понедельник возмутилась похищением в Кишиневе неизвестными скандально известного судьи из Украины Николая Чауса.

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Подробнее о ситуации с судьей Чаусом читайте в статье главреда Цензор.НЕТ Юрия Бутусова: "Похищение судьи Чауса сотрудниками ГУР МО: скандал в Молдове ради дискредитации Бурбы и Вагнергейта".

Напомним, 9 августа 2016 года судья Николай Чаус был задержан сотрудниками НАБУ за получение взятки в размере $150 тыс. Сразу после этого судья ушел в отпуск, где находился с 10 августа по 1 сентября 2016 года. 6 сентября Верховная Рада дала согласие на арест судьи. Однако к этому времени судья покинул территорию Украины и 12 сентября 2016 года он был объявлен в розыск. В марте 2017-го Чаус был задержан на территории Молдовы, где находится до сих пор. В июле 2017 года в Высший совет правосудия поступила жалоба Нели Ластовки на систематическое отсутствие Чауса на работе, после чего 2 августа в отношении судьи было открыто дисциплинарное дело.

4 октября 2017 года Третья Дисциплинарная палата Совета правосудия отстранила Николая Чауса от осуществления правосудия и рекомендовала его уволить. 6 октября стало известно, что Молдова отказала Чаусу в политическом убежище. В настоящее время в Кишиневе рассматривается дело об экстрадиции судьи в Украину.

4 апреля 2021 года стало известно, что в Молдове неизвестные похитили Чауса. На следующий день в МВД Молдовы сообщили, что находившегося в Кишиневе украинского судью Николая Чауcа похитили иностранные граждане. Они уже покинули Молдову, перейдя молдавско-украинскую границу.

Автор: 

Молдова (1884) похищение (1688) Чаус Николай (330)


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Топ комментарии
+6
Викрадення відбулося на суверенні території Молдови. Це тобі ні про що не говорить? Ти про міжнародне право чув?
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09.04.2021 13:19
+4
К чему не прикасается зеленский все превращается в говно. Так и с молдовско-украинской дружбой.
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09.04.2021 13:22
+4
Круто. Втратити підтримку Молдови, чаме тоді, коли там з'явився проєвропейський президент. Це що, задумка така? Чия? Зелених, кацапів, чи співпраця?
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09.04.2021 13:25
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какое отношение молдова имеет к нашему гражданину??? она ему давала вид на жительство, гражданство или статус беженца??? мамалыжники, пашли нах со своими комиссиями!!!!! сабака от безделья яйца лижет - молдова комиссии создает...
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09.04.2021 13:17 Ответить
Викрадення відбулося на суверенні території Молдови. Це тобі ні про що не говорить? Ти про міжнародне право чув?
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09.04.2021 13:19 Ответить
для цього є поліція, заведіть кримінал і нехай розбираються... а при чому тут парламент??? з якимсь "собачим" правом...
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09.04.2021 13:22 Ответить
Пае Панас, справа про суверенні ет Молдови над власною територією.
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09.04.2021 13:37 Ответить
виходить потрібно із наших інтересів в першу чергу, чаус - державний злочинець. молдові давно дали запрос на його екстрадицію, там соплі жують... суверінітету молдови на наших громадян не існує в природі.
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09.04.2021 13:41 Ответить
Наші державні інтереси полягають у тому, щоб на власних кордонах не плодити недругів, а друзів і союзників. Ніякий Чаус цього не вартує.
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09.04.2021 13:43 Ответить
Ростислав, не городіть херню, позавчора турки викрадали своїх громадян з України і ніхно хвиль гнав... позавчора ізраїльтяни викрадали й вбивали нациських злочинців по всій земній кулі і це всі сприймали як статистику... прикладів подібних в світі уйма і все тихо... а мамалижники замість того, щоб просто завести кримінальну справу в поліції, парламентску комісію створюють, й.їх мать, у них в молдові проблеми закінчились?? с придністров,ям і з кацапами проблеми вирішені? ми потрібні молдові в 100 раз більше...
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09.04.2021 13:50 Ответить
Тобто Ви вважаєте, що державні спецслужби будь-яких країн можуть вільно діяти на суверенні території інших країн? Так само вважають і кацапи. Вони теж труять і вбивають власн х громадян, наприклад, Скрипалів у Англії. Тому проти кацапів вводять санкції. Вам справді хочеться, щоб сакції вводили проти України? Молдова вже може це робити за міжнародним правом.
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09.04.2021 15:18 Ответить
я вважаю, що спецслужби повинні виконувати роботу на користь своєї країни будь де і в будь який ефективний спосіб. все інше словоблуддя.
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09.04.2021 15:39 Ответить
Ахметов, Коломойський та Медведчук вже сидять? Венедиктова рулить, спецслужби України це анекдот)))
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09.04.2021 15:43 Ответить
Міжнародне право - словоблуддя? Цікава заява.
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09.04.2021 15:49 Ответить
Тебе молдовани в дитинстві били, що ти такий придурошний виріс? До речі, мамалигу на західній Україні теж варять
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09.04.2021 15:46 Ответить
Половина депутатів це державні злочинці, якби дійсно хотіли боротися з корупцією, не потрібно порушувати міжнародне право
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09.04.2021 15:41 Ответить
Яйцеслав пойди в раше поговори о суверенитете
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09.04.2021 13:30 Ответить
постав собі більше лайків... і покайфуй, як від рукоблуддя...
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09.04.2021 13:34 Ответить
Косяков - це від "косяк"? Це кацапи плюють на северенітет інших. А правовідержави діють у правовому полі. Так зродуміло?
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09.04.2021 13:35 Ответить
Чаус повинен був бути екстрадованим судом Молдови НА ЗАПИТ УКРАЇНИ. Але,як припускає той же Клмкін, чомусь силовикам треба було невтерпьож...Й повязується цей невтерпьож з обіцяним тим же Бутусовим в кінці квітня фільму Белінгкотів. Йтой же не сказати щоб необізнаний Клімкін пов"язав "дуже сильну", м"яко кажучи моральну втрату довіри до влади після виходу цього фіьму.
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09.04.2021 13:39 Ответить
Це тільки таким довбонутим кацапам як ти, плювати на міжнародне право
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09.04.2021 15:39 Ответить
Panas ty czasem nie dowbojob?
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09.04.2021 18:20 Ответить
К чему не прикасается зеленский все превращается в говно. Так и с молдовско-украинской дружбой.
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09.04.2021 13:22 Ответить
СЛІДСТВО ІНФО ( і знову Бігус)
У Молдові Микола Чаус переховувався від українських правоохоронців понад 4 роки. У 2016 році в Україні https://nabu.gov.ua/novyny/detektyvy-nabu-vykryly-na-habari-suddyu-dniprovskogo-rayonnogo-sudu-kyyeva його викрили на отриманні $150 тис. хабаря. Гроші суддя ховав у скляних банках, закопаних у землю на власному подвір'ї. Оскільки тоді він мав суддівський імунітет, його не затримали і він втік з України. Як раніше https://www.slidstvo.info/news/zastupnyk-golovy-ofisu-prezydenta-mig-dopomagaty-suddi-chausu-perehovuvatysya-vid-slidstva/ повідомляло «Слідство.Інфо», до його вивезення з України міг бути причетний колишній начальник президентської охорони Петра Порошенка, а також деякі співробітники українських спецслужб. До скандалу з хабарем Микола Чаус був суддею https://www.bbc.com/ukrainian/politics/2015/12/151228_korban_desigion_vc у справі бізнесмена Геннадія Корбана, який був у опозиції до президента Порошенка. Історія з втечею судді з України є предметом окремого розслідування в Україні. Зараз політик, https://novyny.24tv.ua/chaus-mozhe-mati-seryozniy-kompromat-poroshenka-********-novini_n1569302 пов'язаний із владою, заявляє, що Микола Чаус після повернення на батьківщину може дати свідчення проти Петра Порошенка.
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09.04.2021 14:07 Ответить
Странно было бы если зебилы вылаливали какого-то чапкиса ради показаний против бойко-левочкина-мертведчука.
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09.04.2021 14:25 Ответить
Круто. Втратити підтримку Молдови, чаме тоді, коли там з'явився проєвропейський президент. Це що, задумка така? Чия? Зелених, кацапів, чи співпраця?
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09.04.2021 13:25 Ответить
Ось дві бомбові статті , розкриваючі фальшування справи НАБУ проти Вовка та обруднюючі Юрія Бутусова - якщо Цензор це не видалить а буде розбиратись, то буде добрв вісточка. Бо Юрій Бойко вжзе давно визиває багито питань ,особливо зараз відбілюючи Вовка.
https://petrimazepa.com/uk/chergova_bomba_nabu

https://www.dsnews.ua/politics/vzyatka-sude-oask-provokaciya-nabu-byudzhetnye-dengi-propali-zhurnalist-vladimir-boyko-raskryl-podrobnosti-rezonansnogo-dela-09042021-421612
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09.04.2021 13:28 Ответить
Хтось знає чи можна довіряти сайту Петро та Мазепа , але ж ДС НЬЮС ніби-то поважний сайт?

Бо з самого початку була версія , що арешт Чауса задіяли Бикановці щоб затопити справу з вагнерівцями, де теж Бутусов провідний учасник серед журнеалістів. Й зараз ці дві публікації з потопленням Бутусова на фоні справи з Чаусом...
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09.04.2021 13:33 Ответить
Молдавистан незаконно вышел из состава Украины
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09.04.2021 14:12 Ответить
Придністрянщина (Лівобережжя Дністра) - точно.
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09.04.2021 14:35 Ответить
Лайно згубили.
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09.04.2021 17:47 Ответить
 
 