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Парламент Молдови створив комісію з розслідування обставин викрадення Чауса

Парламент Молдови створив комісію з розслідування обставин викрадення Чауса

Парламент Молдови створив у п'ятницю комісію з розслідування обставин можливого викрадення колишнього українського судді Миколи Чауса, який переховувався в Молдові від українського правосуддя, і був викрадений у Кишиневі минулої суботи.

З ініціативою про створення парламентської слідчої комісії виступили депутати-соціалісти. Згідно з прийнятою постановою, "комісія задіє всі відповідальні органи влади держави, заслухає сторони і залучених осіб та представить парламенту в 60-денний термін звіт". До складу комісії увійшло дев'ять депутатів від усіх парламентських фракцій, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

Депутат від пропрезидентської партії PAS Сергій Литвиненко зазначив, що комісія повинна займатися з'ясуванням не тільки обставин викрадення Чауса, а й того, яким чином він прибув до Молдови в 2016 році. Депутат запропонував закріпити це положення в назві комісії, але ініціатива не набрала достатньої кількості голосів. Віцеспікер від "Платформи DA" Олександр Слусар запропонував розслідувати в рамках комісії і екстрадицію турецьких вчителів в 2018 р., але і ця ініціатива не знайшла підтримки більшості.

Також дивіться: Українські розвідники можуть бути причетні до зникнення в Молдові судді-втікача Чауса, - ЗМІ. ВІДЕО+ФОТО

Депутат Pro Moldova Андріан Канду задався питанням "чому досі не подав у відставку директор СІБ (Олександр Єсауленко):"Якщо він не знав про викрадення, це серйозний професійний промах, а якщо знав - то це ще гірше, і щодо нього має бути розпочато кримінальне розслідування", - зазначив Канду.

Колишній міністр внутрішніх справ, депутат від Демократичної партії Олександр Жиздан зазначив, що "парламент навіть не спробував заслухати керівництво профільних установ, але вже створює чергову комісію", висловивши "великі сумніви, в тому, що комісія зможе прояснити ситуацію". Його підтримав колега, голова фракції демократів Думітру Дьяков, зазначивши, що з урахуванням поділу парламенту на кілька таборів, це "комісія послужить майданчиком для взаємних звинувачень", а питання "дуже чутливе, адже мова про авторитет Молдови".

Як повідомлялося, президент Молдови Майя Санду в понеділок обурилася викраденням в Кишиневі невідомими скандального судді з України Миколи Чауса.

Детальніше про ситуацію з суддею Чаусом читайте в статті головного редактора Цензор.НЕТ Юрія Бутусова: "Викрадення судді Чауса співробітниками ГУР МО: скандал в Молдові задля дискредитації Бурби і вагнергейту".

Нагадаємо, що 9 серпня 2016 року суддя Микола Чаус був затриманий співробітниками НАБУ за одержання хабаря в розмірі $150 тис. Відразу після цього суддя пішов у відпустку, де перебував із 10 серпня по 1 вересня 2016 року. 6 вересня Верховна Рада дала згоду на арешт судді. Однак до цього часу суддя залишив територію України і 12 вересня 2016 року він був оголошений у розшук. У березні 2017 року Микола Чаус був затриманий на території Молдови, де перебуває до сьогодні. У липні 2017 року у Вищу раду правосуддя надійшла скарга Нелі Ластовки на систематичну відсутність Миколи Чауса на роботі, після чого 2 серпня щодо судді було відкрито дисциплінарну справу.

4 жовтня 2017 року Третя Дисциплінарна палата Ради правосуддя відсторонила Миколу Чауса від здійснення правосуддя і рекомендувала його звільнити. 6 жовтня стало відомо, що Молдова відмовила Миколі Чаусу в політичному притулку. Зараз у Кишиневі розглядається справа про екстрадицію Миколи Чауса в Україну.

4 квітня 2021 року столо відомо, що в Молдові невідомі викрали Чауса. Наступного дня в МВС Молдови повідомили, що українського суддю Миколу Чауcа, який перебував у Кишиневі, викрали іноземні громадяни. Вони вже залишили Молдову, перейшовши молдавсько-український кордон.

Автор: 

Молдова (2086) викрадення (821) Чаус Микола (327)


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Топ коментарі
+6
Викрадення відбулося на суверенні території Молдови. Це тобі ні про що не говорить? Ти про міжнародне право чув?
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09.04.2021 13:19
+4
К чему не прикасается зеленский все превращается в говно. Так и с молдовско-украинской дружбой.
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09.04.2021 13:22
+4
Круто. Втратити підтримку Молдови, чаме тоді, коли там з'явився проєвропейський президент. Це що, задумка така? Чия? Зелених, кацапів, чи співпраця?
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09.04.2021 13:25
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какое отношение молдова имеет к нашему гражданину??? она ему давала вид на жительство, гражданство или статус беженца??? мамалыжники, пашли нах со своими комиссиями!!!!! сабака от безделья яйца лижет - молдова комиссии создает...
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09.04.2021 13:17 Відповісти
Викрадення відбулося на суверенні території Молдови. Це тобі ні про що не говорить? Ти про міжнародне право чув?
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09.04.2021 13:19 Відповісти
для цього є поліція, заведіть кримінал і нехай розбираються... а при чому тут парламент??? з якимсь "собачим" правом...
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09.04.2021 13:22 Відповісти
Пае Панас, справа про суверенні ет Молдови над власною територією.
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09.04.2021 13:37 Відповісти
виходить потрібно із наших інтересів в першу чергу, чаус - державний злочинець. молдові давно дали запрос на його екстрадицію, там соплі жують... суверінітету молдови на наших громадян не існує в природі.
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09.04.2021 13:41 Відповісти
Наші державні інтереси полягають у тому, щоб на власних кордонах не плодити недругів, а друзів і союзників. Ніякий Чаус цього не вартує.
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09.04.2021 13:43 Відповісти
Ростислав, не городіть херню, позавчора турки викрадали своїх громадян з України і ніхно хвиль гнав... позавчора ізраїльтяни викрадали й вбивали нациських злочинців по всій земній кулі і це всі сприймали як статистику... прикладів подібних в світі уйма і все тихо... а мамалижники замість того, щоб просто завести кримінальну справу в поліції, парламентску комісію створюють, й.їх мать, у них в молдові проблеми закінчились?? с придністров,ям і з кацапами проблеми вирішені? ми потрібні молдові в 100 раз більше...
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09.04.2021 13:50 Відповісти
Тобто Ви вважаєте, що державні спецслужби будь-яких країн можуть вільно діяти на суверенні території інших країн? Так само вважають і кацапи. Вони теж труять і вбивають власн х громадян, наприклад, Скрипалів у Англії. Тому проти кацапів вводять санкції. Вам справді хочеться, щоб сакції вводили проти України? Молдова вже може це робити за міжнародним правом.
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09.04.2021 15:18 Відповісти
я вважаю, що спецслужби повинні виконувати роботу на користь своєї країни будь де і в будь який ефективний спосіб. все інше словоблуддя.
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09.04.2021 15:39 Відповісти
Ахметов, Коломойський та Медведчук вже сидять? Венедиктова рулить, спецслужби України це анекдот)))
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09.04.2021 15:43 Відповісти
Міжнародне право - словоблуддя? Цікава заява.
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09.04.2021 15:49 Відповісти
Тебе молдовани в дитинстві били, що ти такий придурошний виріс? До речі, мамалигу на західній Україні теж варять
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09.04.2021 15:46 Відповісти
Половина депутатів це державні злочинці, якби дійсно хотіли боротися з корупцією, не потрібно порушувати міжнародне право
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09.04.2021 15:41 Відповісти
Яйцеслав пойди в раше поговори о суверенитете
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09.04.2021 13:30 Відповісти
постав собі більше лайків... і покайфуй, як від рукоблуддя...
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09.04.2021 13:34 Відповісти
Косяков - це від "косяк"? Це кацапи плюють на северенітет інших. А правовідержави діють у правовому полі. Так зродуміло?
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09.04.2021 13:35 Відповісти
Чаус повинен був бути екстрадованим судом Молдови НА ЗАПИТ УКРАЇНИ. Але,як припускає той же Клмкін, чомусь силовикам треба було невтерпьож...Й повязується цей невтерпьож з обіцяним тим же Бутусовим в кінці квітня фільму Белінгкотів. Йтой же не сказати щоб необізнаний Клімкін пов"язав "дуже сильну", м"яко кажучи моральну втрату довіри до влади після виходу цього фіьму.
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09.04.2021 13:39 Відповісти
Це тільки таким довбонутим кацапам як ти, плювати на міжнародне право
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09.04.2021 15:39 Відповісти
Panas ty czasem nie dowbojob?
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09.04.2021 18:20 Відповісти
К чему не прикасается зеленский все превращается в говно. Так и с молдовско-украинской дружбой.
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09.04.2021 13:22 Відповісти
СЛІДСТВО ІНФО ( і знову Бігус)
У Молдові Микола Чаус переховувався від українських правоохоронців понад 4 роки. У 2016 році в Україні https://nabu.gov.ua/novyny/detektyvy-nabu-vykryly-na-habari-suddyu-dniprovskogo-rayonnogo-sudu-kyyeva його викрили на отриманні $150 тис. хабаря. Гроші суддя ховав у скляних банках, закопаних у землю на власному подвір'ї. Оскільки тоді він мав суддівський імунітет, його не затримали і він втік з України. Як раніше https://www.slidstvo.info/news/zastupnyk-golovy-ofisu-prezydenta-mig-dopomagaty-suddi-chausu-perehovuvatysya-vid-slidstva/ повідомляло «Слідство.Інфо», до його вивезення з України міг бути причетний колишній начальник президентської охорони Петра Порошенка, а також деякі співробітники українських спецслужб. До скандалу з хабарем Микола Чаус був суддею https://www.bbc.com/ukrainian/politics/2015/12/151228_korban_desigion_vc у справі бізнесмена Геннадія Корбана, який був у опозиції до президента Порошенка. Історія з втечею судді з України є предметом окремого розслідування в Україні. Зараз політик, https://novyny.24tv.ua/chaus-mozhe-mati-seryozniy-kompromat-poroshenka-********-novini_n1569302 пов'язаний із владою, заявляє, що Микола Чаус після повернення на батьківщину може дати свідчення проти Петра Порошенка.
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09.04.2021 14:07 Відповісти
Странно было бы если зебилы вылаливали какого-то чапкиса ради показаний против бойко-левочкина-мертведчука.
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09.04.2021 14:25 Відповісти
Круто. Втратити підтримку Молдови, чаме тоді, коли там з'явився проєвропейський президент. Це що, задумка така? Чия? Зелених, кацапів, чи співпраця?
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09.04.2021 13:25 Відповісти
Ось дві бомбові статті , розкриваючі фальшування справи НАБУ проти Вовка та обруднюючі Юрія Бутусова - якщо Цензор це не видалить а буде розбиратись, то буде добрв вісточка. Бо Юрій Бойко вжзе давно визиває багито питань ,особливо зараз відбілюючи Вовка.
https://petrimazepa.com/uk/chergova_bomba_nabu

https://www.dsnews.ua/politics/vzyatka-sude-oask-provokaciya-nabu-byudzhetnye-dengi-propali-zhurnalist-vladimir-boyko-raskryl-podrobnosti-rezonansnogo-dela-09042021-421612
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09.04.2021 13:28 Відповісти
Хтось знає чи можна довіряти сайту Петро та Мазепа , але ж ДС НЬЮС ніби-то поважний сайт?

Бо з самого початку була версія , що арешт Чауса задіяли Бикановці щоб затопити справу з вагнерівцями, де теж Бутусов провідний учасник серед журнеалістів. Й зараз ці дві публікації з потопленням Бутусова на фоні справи з Чаусом...
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09.04.2021 13:33 Відповісти
Молдавистан незаконно вышел из состава Украины
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09.04.2021 14:12 Відповісти
Придністрянщина (Лівобережжя Дністра) - точно.
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09.04.2021 14:35 Відповісти
Лайно згубили.
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09.04.2021 17:47 Відповісти
 
 