Парламент Молдови створив комісію з розслідування обставин викрадення Чауса

Парламент Молдови створив у п'ятницю комісію з розслідування обставин можливого викрадення колишнього українського судді Миколи Чауса, який переховувався в Молдові від українського правосуддя, і був викрадений у Кишиневі минулої суботи.

З ініціативою про створення парламентської слідчої комісії виступили депутати-соціалісти. Згідно з прийнятою постановою, "комісія задіє всі відповідальні органи влади держави, заслухає сторони і залучених осіб та представить парламенту в 60-денний термін звіт". До складу комісії увійшло дев'ять депутатів від усіх парламентських фракцій, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

Депутат від пропрезидентської партії PAS Сергій Литвиненко зазначив, що комісія повинна займатися з'ясуванням не тільки обставин викрадення Чауса, а й того, яким чином він прибув до Молдови в 2016 році. Депутат запропонував закріпити це положення в назві комісії, але ініціатива не набрала достатньої кількості голосів. Віцеспікер від "Платформи DA" Олександр Слусар запропонував розслідувати в рамках комісії і екстрадицію турецьких вчителів в 2018 р., але і ця ініціатива не знайшла підтримки більшості.

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Депутат Pro Moldova Андріан Канду задався питанням "чому досі не подав у відставку директор СІБ (Олександр Єсауленко):"Якщо він не знав про викрадення, це серйозний професійний промах, а якщо знав - то це ще гірше, і щодо нього має бути розпочато кримінальне розслідування", - зазначив Канду.

Колишній міністр внутрішніх справ, депутат від Демократичної партії Олександр Жиздан зазначив, що "парламент навіть не спробував заслухати керівництво профільних установ, але вже створює чергову комісію", висловивши "великі сумніви, в тому, що комісія зможе прояснити ситуацію". Його підтримав колега, голова фракції демократів Думітру Дьяков, зазначивши, що з урахуванням поділу парламенту на кілька таборів, це "комісія послужить майданчиком для взаємних звинувачень", а питання "дуже чутливе, адже мова про авторитет Молдови".

Як повідомлялося, президент Молдови Майя Санду в понеділок обурилася викраденням в Кишиневі невідомими скандального судді з України Миколи Чауса.

Детальніше про ситуацію з суддею Чаусом читайте в статті головного редактора Цензор.НЕТ Юрія Бутусова: "Викрадення судді Чауса співробітниками ГУР МО: скандал в Молдові задля дискредитації Бурби і вагнергейту".

Нагадаємо, що 9 серпня 2016 року суддя Микола Чаус був затриманий співробітниками НАБУ за одержання хабаря в розмірі $150 тис. Відразу після цього суддя пішов у відпустку, де перебував із 10 серпня по 1 вересня 2016 року. 6 вересня Верховна Рада дала згоду на арешт судді. Однак до цього часу суддя залишив територію України і 12 вересня 2016 року він був оголошений у розшук. У березні 2017 року Микола Чаус був затриманий на території Молдови, де перебуває до сьогодні. У липні 2017 року у Вищу раду правосуддя надійшла скарга Нелі Ластовки на систематичну відсутність Миколи Чауса на роботі, після чого 2 серпня щодо судді було відкрито дисциплінарну справу.

4 жовтня 2017 року Третя Дисциплінарна палата Ради правосуддя відсторонила Миколу Чауса від здійснення правосуддя і рекомендувала його звільнити. 6 жовтня стало відомо, що Молдова відмовила Миколі Чаусу в політичному притулку. Зараз у Кишиневі розглядається справа про екстрадицію Миколи Чауса в Україну.

4 квітня 2021 року столо відомо, що в Молдові невідомі викрали Чауса. Наступного дня в МВС Молдови повідомили, що українського суддю Миколу Чауcа, який перебував у Кишиневі, викрали іноземні громадяни. Вони вже залишили Молдову, перейшовши молдавсько-український кордон.