Украина не причастна к ситуации с экс-судьей Чаусом в Молдове, - Кулеба
Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба провел телефонный разговор с министром иностранных дел и европейской интеграции Республики Молдова Аурелиу Чокойем, во время которого обсудили ситуацию с бывшим украинским судьей Николаем Чаусом.
Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу МИД.
По словам Кулебы, украинские правоохранители ожидали, что после положительного для Украины завершения судебного рассмотрения жалобы Чауса на отказ предоставить ему убежище, он будет экстрадирован в рамках международной правовой помощи на основании европейских конвенций и двусторонних договоров о выдаче и о взаимной помощи по уголовным делам.
Министр таже отметил, что Украина не причастна к нынешней ситуации с Чаусом, а для установления всех обстоятельств, в частности места пребывания бывшего судьи, предлагает Молдове создать совместную рабочую группу. Кулеба также заверил, что для Украины Молдова была, есть и остается другом.
"Украинская сторона убеждена, что ситуацию пытаются использовать в свою пользу силы, которые не просто не заинтересованы в дальнейшем углублении украинского-молдавского сотрудничества, но и ставят целью сорвать положительное для обеих стран развитие отношений, укрепление европейских перспектив Украины и Молдовы", - говорится в сообщении МИД.
Напомним, 9 августа 2016 года судья Николай Чаус был задержан сотрудниками НАБУ за получение взятки в размере $150 тыс. Сразу после этого судья ушел в отпуск, где находился с 10 августа по 1 сентября 2016 года. 6 сентября Верховная Рада дала согласие на арест судьи. Однако к этому времени судья покинул территорию Украины и 12 сентября 2016 года он был объявлен в розыск. В марте 2017-го Чаус был задержан на территории Молдовы, где находится до сих пор. В июле 2017 года в Высший совет правосудия поступила жалоба Нели Ластовки на систематическое отсутствие Чауса на работе, после чего 2 августа в отношении судьи было открыто дисциплинарное дело.
4 октября 2017 года Третья Дисциплинарная палата Совета правосудия отстранила Николая Чауса от осуществления правосудия и рекомендовала его уволить. 6 октября стало известно, что Молдова отказала Чаусу в политическом убежище. В настоящее время в Кишиневе рассматривается дело об экстрадиции судьи в Украину.
4 апреля 2021 года стало известно, что в Молдове неизвестные похитили Чауса. На следующий день в МВД Молдовы сообщили, что находившегося в Кишиневе украинского судью Николая Чауcа похитили иностранные граждане. Они уже покинули Молдову, перейдя молдавско-украинскую границу.
да ещё и киев подставил...
раки в Днестре будут пировать
Чаус и Турку очень похожи друг на друга, потому и стала возможной подмена.
В расследовании также сообщается, что Порошенко потому решил укрыть Чауса именно в Кишиневе, что Плахотнюк мог быть связан с Порошенко бизнес-интересами. По другой версии, помощь в эвакуации Чауса могла быть ответной услугой Плахотнюка украинскому президенту за то, что тем же летом 2016 года Украина экстренно выдала Молдове Вячеслава Платона.
Тут логічно випливає інше питання, якщо Україна і її спецслужби не причетні до викрадення Чауса, то куди він поїхав в Україні і як відслідкували рух автомобіля, на якому його вивезли в Україну? Хто такі ті власники авто? Чи будуть мусолити, що через кордон може проїхати авто з підробними номерами і документами? Чи на цей раз особисто Зеленський дав їм документи і паспорт Чауса, щоб привести до нас. Тут нічого не вважають журналісти?
Согласен насчет ваших выводов отслеживания авто по Украине. Спецы просто обязаны отследить, а не заявлять,что они не причем и вообще ничего не контролируют. Нормально было бы сообщить, что операция не их, если это так, но вот такие то люди на таком то авто проследовали туда то - эта информация быть должна. А так просто расписались в собственном безсилии.
якщо дiйсно так, то на жаль не причетна...