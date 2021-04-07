РУС
Украина не причастна к ситуации с экс-судьей Чаусом в Молдове, - Кулеба

Украина не причастна к ситуации с экс-судьей Чаусом в Молдове, - Кулеба

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба провел телефонный разговор с министром иностранных дел и европейской интеграции Республики Молдова Аурелиу Чокойем, во время которого обсудили ситуацию с бывшим украинским судьей Николаем Чаусом.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу МИД.

По словам Кулебы, украинские правоохранители ожидали, что после положительного для Украины завершения судебного рассмотрения жалобы Чауса на отказ предоставить ему убежище, он будет экстрадирован в рамках международной правовой помощи на основании европейских конвенций и двусторонних договоров о выдаче и о взаимной помощи по уголовным делам.

Министр таже отметил, что Украина не причастна к нынешней ситуации с Чаусом, а для установления всех обстоятельств, в частности места пребывания бывшего судьи, предлагает Молдове создать совместную рабочую группу. Кулеба также заверил, что для Украины Молдова была, есть и остается другом.

Читайте также: В сети обнародовали документы предполагаемых похитителей судьи-беглеца Чауса. ДОКУМЕНТ

"Украинская сторона убеждена, что ситуацию пытаются использовать в свою пользу силы, которые не просто не заинтересованы в дальнейшем углублении украинского-молдавского сотрудничества, но и ставят целью сорвать положительное для обеих стран развитие отношений, укрепление европейских перспектив Украины и Молдовы", - говорится в сообщении МИД.

Напомним, 9 августа 2016 года судья Николай Чаус был задержан сотрудниками НАБУ за получение взятки в размере $150 тыс. Сразу после этого судья ушел в отпуск, где находился с 10 августа по 1 сентября 2016 года. 6 сентября Верховная Рада дала согласие на арест судьи. Однако к этому времени судья покинул территорию Украины и 12 сентября 2016 года он был объявлен в розыск. В марте 2017-го Чаус был задержан на территории Молдовы, где находится до сих пор. В июле 2017 года в Высший совет правосудия поступила жалоба Нели Ластовки на систематическое отсутствие Чауса на работе, после чего 2 августа в отношении судьи было открыто дисциплинарное дело.

4 октября 2017 года Третья Дисциплинарная палата Совета правосудия отстранила Николая Чауса от осуществления правосудия и рекомендовала его уволить. 6 октября стало известно, что Молдова отказала Чаусу в политическом убежище. В настоящее время в Кишиневе рассматривается дело об экстрадиции судьи в Украину.

4 апреля 2021 года стало известно, что в Молдове неизвестные похитили Чауса. На следующий день в МВД Молдовы сообщили, что находившегося в Кишиневе украинского судью Николая Чауcа похитили иностранные граждане. Они уже покинули Молдову, перейдя молдавско-украинскую границу.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Жена судьи-беглеца Чауса о рассмотрении дела Корбана: Было серьезное указание. У него не было выхода. С того момента наша жизнь стала другой

МИД (7075) Молдова (1914) судья (2660) Чаус Николай (331)
Топ комментарии
+7
Ну да он сам себя в мешке на голову вывез)
07.04.2021 22:27 Ответить
+5
А никто не рассматривает версию, что это была его же инсценировка? Он понимал, что получит отказ в убежище и куда-то свинтил на других документах. Думаю, что свое бабло он не только в банках в земле хранил, но и где-нибудь в Швейцарии.
07.04.2021 22:29 Ответить
+3
Схоже, що цей чавус саме себе вкрало. Бо кому воно всралося! Ну може хтось ще за його налічкой полює...
07.04.2021 22:30 Ответить
Ну да он сам себя в мешке на голову вывез)
07.04.2021 22:27 Ответить
Если светила екстрадиция - почему нет?
07.04.2021 23:05 Ответить
ну и зачем он Украине?. Никакого навара. одни проблемы. Уж если кого-то похищать то точно лучше таких персонажей как например Гиркин или Клюев
07.04.2021 23:23 Ответить
А никто не рассматривает версию, что это была его же инсценировка? Он понимал, что получит отказ в убежище и куда-то свинтил на других документах. Думаю, что свое бабло он не только в банках в земле хранил, но и где-нибудь в Швейцарии.
07.04.2021 22:29 Ответить
Схоже, що цей чавус саме себе вкрало. Бо кому воно всралося! Ну може хтось ще за його налічкой полює...
07.04.2021 22:30 Ответить
авакян беспредельничает?чы чаус самый умный и схилял по плану?
да ещё и киев подставил...
07.04.2021 22:31 Ответить
Ушли в несознанку
07.04.2021 22:38 Ответить
Может быть жене Кулебы, как христианке я и поверил бы, но ему....Почему ему верить ?
07.04.2021 22:40 Ответить
Ихтамнет. Шпили-вили.
07.04.2021 22:41 Ответить
29.03.2021 https://newsmaker.md/rus/novosti/zhurnalisty-rise-moldova-rasskazali-kak-obvinyaemyy-vo-vzyatochnichestve-sudya-chaus-sbezhal-iz-ukrainy-v-moldovu/ Журналисты RISE Moldova рассказали, как подозреваемый во взяточничестве судья Чаус сбежал из Украины в Молдову
07.04.2021 22:44 Ответить
Этот Чаус не настолько интересен Украине что бы его похищать или убивать, У нас таких Чаусов сотни.
07.04.2021 22:54 Ответить
А нормальные и не сомневались, с переводом времени мусолили, а тут выкрасть человека с другой страны, только трандеть могут о спецоперациях, не более.
07.04.2021 22:57 Ответить
Уши ФСБ вижу я в похищении.
07.04.2021 22:57 Ответить
Украина не причастна, но Чаус в Украине.
07.04.2021 23:03 Ответить
Вот тормоза! Неделю думали, что сказать!
07.04.2021 23:33 Ответить
покойся с миром Чаус, ты был выдающимся хапугой=)
раки в Днестре будут пировать
07.04.2021 23:34 Ответить
По данным https://newsmaker.md/rus/novosti/zhurnalisty-rise-moldova-rasskazali-kak-obvinyaemyy-vo-vzyatochnichestve-sudya-chaus-sbezhal-iz-ukrainy-v-moldovu/ журналистского расследования , в августе 2016 года приближенный Владимира Плахотнюка Дорин Дамир и бизнесмен Вячеслав Турку прилетели в Киев на чартерном самолете. Стоимость такого полета сейчас может составлять около €10 тыс. Журналисты считают, что из аэропорта мужчины выехали на автомобиле одного из руководителей Службы безопасности тогдашнего президента Украины Петра Порошенко. Последний и передал паспорт Турку судье Чаусу. Затем судья вместе с Дамиром без прохождения пограничного контроля пересекли украинскую границу.
Чаус и Турку очень похожи друг на друга, потому и стала возможной подмена.
В расследовании также сообщается, что Порошенко потому решил укрыть Чауса именно в Кишиневе, что Плахотнюк мог быть связан с Порошенко бизнес-интересами. По другой версии, помощь в эвакуации Чауса могла быть ответной услугой Плахотнюка украинскому президенту за то, что тем же летом 2016 года Украина экстренно выдала Молдове Вячеслава Платона.
07.04.2021 23:38 Ответить
"Журналисты считают, что из аэропорта мужчины выехали на автомобиле одного из руководителей Службы безопасности тогдашнего президента Украины Петра Порошенко. Последний и передал паспорт Турку судье Чаусу." Тут все навіть не потрібно пояснювати, якщо журнілісти вважають, а не мають точну інформацію. Такі журналісти, як Бігус багато чого вважали і надурили зубожілий нарід і Ви продовжуєте розповсюджувати брехню.

Тут логічно випливає інше питання, якщо Україна і її спецслужби не причетні до викрадення Чауса, то куди він поїхав в Україні і як відслідкували рух автомобіля, на якому його вивезли в Україну? Хто такі ті власники авто? Чи будуть мусолити, що через кордон може проїхати авто з підробними номерами і документами? Чи на цей раз особисто Зеленський дав їм документи і паспорт Чауса, щоб привести до нас. Тут нічого не вважають журналісти?
08.04.2021 11:09 Ответить
Вы смешали события журналистского расследования 2016 года как Чаус попал в Молдову и последние события его похищения в 2021.
Согласен насчет ваших выводов отслеживания авто по Украине. Спецы просто обязаны отследить, а не заявлять,что они не причем и вообще ничего не контролируют. Нормально было бы сообщить, что операция не их, если это так, но вот такие то люди на таком то авто проследовали туда то - эта информация быть должна. А так просто расписались в собственном безсилии.
08.04.2021 16:31 Ответить
То были черные человечки.
07.04.2021 23:56 Ответить
Україна не причетна до ситуації з екссуддею Чаусом у Молдові, - Кулеба



якщо дiйсно так, то на жаль не причетна...
08.04.2021 00:18 Ответить
Если этот фейк раздувается соси-алистами,то ясно что он против Украины,-потому становится очевидным то,кем он сотворен ,и потому нет сомнений,что украинские спецслужбы ни при чем! Авторы этой провокации,это холопы московские,или холопы московских холопов.
08.04.2021 06:58 Ответить
Не мая,а дандон и дальше по тексту,кстати который показывает что ты настоящий холопский КРЕТИН!. А руководство СИБ чье?
08.04.2021 12:42 Ответить
Это ты Багдсрат? Я тебя помню как ты ходил в 16 лет с зелеными соплями на губе! Скоро ты от этих румын будешь убегать также,как твоя Красная Армия убегала от них в 1918 году! Начинай свой кросс в сторону Воронежа уже сейчас,а то неровен час,тебе украинцы перекроют дорожку и тогда тебе будет хана,холоп!
09.04.2021 07:15 Ответить
 
 