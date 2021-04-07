Україна не причетна до ситуації з екссуддею Чаусом у Молдові, - Кулеба

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба провів телефонну розмову з міністром закордонних справ і європейської інтеграції Республіки Молдова Ауреліу Чокойєм, під час якого обговорили ситуацію з колишнім українським суддею Миколою Чаусом.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу МЗС .

За словами Кулеби, українські правоохоронці очікували, що після позитивного для України завершення судового розгляду скарги Чауса на відмову надати йому притулок, він буде екстрадований у рамках міжнародної правової допомоги на підставі європейських конвенцій і двосторонніх договорів про видачу і про взаємну допомогу у кримінальних справах.

Міністр також зазначив, що Україна не причетна до нинішньої ситуації з Чаусом, а для встановлення всіх обставин, зокрема місця перебування колишнього судді, пропонує Молдові створити спільну робочу групу. Кулеба також запевнив, що для України Молдова була, є і залишається другом.

"Українська сторона переконана, що ситуацію намагаються використати на свою користь сили, які не просто не зацікавлені в подальшому поглибленні українсько-молдавської співпраці, а й мають на меті зірвати позитивний для обох країн розвиток відносин, зміцнення європейських перспектив України і Молдови", - сказано в повідомленні МЗС.

Нагадаємо, що 9 серпня 2016 року суддя Микола Чаус був затриманий співробітниками НАБУ за одержання хабаря в розмірі $150 тис. Відразу після цього суддя пішов у відпустку, де перебував із 10 серпня по 1 вересня 2016 року. 6 вересня Верховна Рада дала згоду на арешт судді. Однак до цього часу суддя залишив територію України і 12 вересня 2016 року він був оголошений у розшук. У березні 2017 року Микола Чаус був затриманий на території Молдови, де перебуває до сьогодні. У липні 2017 року у Вищу раду правосуддя надійшла скарга Нелі Ластовки на систематичну відсутність Миколи Чауса на роботі, після чого 2 серпня щодо судді було відкрито дисциплінарну справу.

4 жовтня 2017 року Третя Дисциплінарна палата Ради правосуддя відсторонила Миколу Чауса від здійснення правосуддя і рекомендувала його звільнити. 6 жовтня стало відомо, що Молдова відмовила Миколі Чаусу в політичному притулку. Зараз у Кишиневі розглядається справа про екстрадицію Миколи Чауса в Україну.

4 квітня 2021 року столо відомо, що в Молдові невідомі викрали Чауса. Наступного дня в МВС Молдови повідомили, що українського суддю Миколу Чауcа, який перебував у Кишиневі, викрали іноземні громадяни. Вони вже залишили Молдову, перейшовши молдавсько-український кордон.