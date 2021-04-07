УКР
Новини
4 585 28

Україна не причетна до ситуації з екссуддею Чаусом у Молдові, - Кулеба

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба провів телефонну розмову з міністром закордонних справ і європейської інтеграції Республіки Молдова Ауреліу Чокойєм, під час якого обговорили ситуацію з колишнім українським суддею Миколою Чаусом.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу МЗС .

За словами Кулеби, українські правоохоронці очікували, що після позитивного для України завершення судового розгляду скарги Чауса на відмову надати йому притулок, він буде екстрадований у рамках міжнародної правової допомоги на підставі європейських конвенцій і двосторонніх договорів про видачу і про взаємну допомогу у кримінальних справах.

Міністр також зазначив, що Україна не причетна до нинішньої ситуації з Чаусом, а для встановлення всіх обставин, зокрема місця перебування колишнього судді, пропонує Молдові створити спільну робочу групу. Кулеба також запевнив, що для України Молдова була, є і залишається другом.

Читайте також: Дружина судді-втікача Чауса про розгляд справи Корбана: Була серйозна вказівка. У нього не було виходу. З того моменту наше життя стало іншим

"Українська сторона переконана, що ситуацію намагаються використати на свою користь сили, які не просто не зацікавлені в подальшому поглибленні українсько-молдавської співпраці, а й мають на меті зірвати позитивний для обох країн розвиток відносин, зміцнення європейських перспектив України і Молдови", - сказано в повідомленні МЗС.

Нагадаємо, що 9 серпня 2016 року суддя Микола Чаус був затриманий співробітниками НАБУ за одержання хабаря в розмірі $150 тис. Відразу після цього суддя пішов у відпустку, де перебував із 10 серпня по 1 вересня 2016 року. 6 вересня Верховна Рада дала згоду на арешт судді. Однак до цього часу суддя залишив територію України і 12 вересня 2016 року він був оголошений у розшук. У березні 2017 року Микола Чаус був затриманий на території Молдови, де перебуває до сьогодні. У липні 2017 року у Вищу раду правосуддя надійшла скарга Нелі Ластовки на систематичну відсутність Миколи Чауса на роботі, після чого 2 серпня щодо судді було відкрито дисциплінарну справу.

4 жовтня 2017 року Третя Дисциплінарна палата Ради правосуддя відсторонила Миколу Чауса від здійснення правосуддя і рекомендувала його звільнити. 6 жовтня стало відомо, що Молдова відмовила Миколі Чаусу в політичному притулку. Зараз у Кишиневі розглядається справа про екстрадицію Миколи Чауса в Україну.

4 квітня 2021 року столо відомо, що в Молдові невідомі викрали Чауса. Наступного дня в МВС Молдови повідомили, що українського суддю Миколу Чауcа, який перебував у Кишиневі, викрали іноземні громадяни. Вони вже залишили Молдову, перейшовши молдавсько-український кордон.

Автор: 

МЗС (4248) Молдова (2120) суддя (1598) Чаус Микола (328)
Топ коментарі
+7
Ну да он сам себя в мешке на голову вывез)
показати весь коментар
07.04.2021 22:27 Відповісти
+5
А никто не рассматривает версию, что это была его же инсценировка? Он понимал, что получит отказ в убежище и куда-то свинтил на других документах. Думаю, что свое бабло он не только в банках в земле хранил, но и где-нибудь в Швейцарии.
показати весь коментар
07.04.2021 22:29 Відповісти
+3
Схоже, що цей чавус саме себе вкрало. Бо кому воно всралося! Ну може хтось ще за його налічкой полює...
показати весь коментар
07.04.2021 22:30 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Ну да он сам себя в мешке на голову вывез)
показати весь коментар
07.04.2021 22:27 Відповісти
Если светила екстрадиция - почему нет?
показати весь коментар
07.04.2021 23:05 Відповісти
ну и зачем он Украине?. Никакого навара. одни проблемы. Уж если кого-то похищать то точно лучше таких персонажей как например Гиркин или Клюев
показати весь коментар
07.04.2021 23:23 Відповісти
А никто не рассматривает версию, что это была его же инсценировка? Он понимал, что получит отказ в убежище и куда-то свинтил на других документах. Думаю, что свое бабло он не только в банках в земле хранил, но и где-нибудь в Швейцарии.
показати весь коментар
07.04.2021 22:29 Відповісти
Схоже, що цей чавус саме себе вкрало. Бо кому воно всралося! Ну може хтось ще за його налічкой полює...
показати весь коментар
07.04.2021 22:30 Відповісти
авакян беспредельничает?чы чаус самый умный и схилял по плану?
да ещё и киев подставил...
показати весь коментар
07.04.2021 22:31 Відповісти
Ушли в несознанку
показати весь коментар
07.04.2021 22:38 Відповісти
Может быть жене Кулебы, как христианке я и поверил бы, но ему....Почему ему верить ?
показати весь коментар
07.04.2021 22:40 Відповісти
Ихтамнет. Шпили-вили.
показати весь коментар
07.04.2021 22:41 Відповісти
29.03.2021 https://newsmaker.md/rus/novosti/zhurnalisty-rise-moldova-rasskazali-kak-obvinyaemyy-vo-vzyatochnichestve-sudya-chaus-sbezhal-iz-ukrainy-v-moldovu/ Журналисты RISE Moldova рассказали, как подозреваемый во взяточничестве судья Чаус сбежал из Украины в Молдову
показати весь коментар
07.04.2021 22:44 Відповісти
Этот Чаус не настолько интересен Украине что бы его похищать или убивать, У нас таких Чаусов сотни.
показати весь коментар
07.04.2021 22:54 Відповісти
А нормальные и не сомневались, с переводом времени мусолили, а тут выкрасть человека с другой страны, только трандеть могут о спецоперациях, не более.
показати весь коментар
07.04.2021 22:57 Відповісти
Уши ФСБ вижу я в похищении.
показати весь коментар
07.04.2021 22:57 Відповісти
Украина не причастна, но Чаус в Украине.
показати весь коментар
07.04.2021 23:03 Відповісти
Вот тормоза! Неделю думали, что сказать!
показати весь коментар
07.04.2021 23:33 Відповісти
покойся с миром Чаус, ты был выдающимся хапугой=)
раки в Днестре будут пировать
показати весь коментар
07.04.2021 23:34 Відповісти
По данным https://newsmaker.md/rus/novosti/zhurnalisty-rise-moldova-rasskazali-kak-obvinyaemyy-vo-vzyatochnichestve-sudya-chaus-sbezhal-iz-ukrainy-v-moldovu/ журналистского расследования , в августе 2016 года приближенный Владимира Плахотнюка Дорин Дамир и бизнесмен Вячеслав Турку прилетели в Киев на чартерном самолете. Стоимость такого полета сейчас может составлять около €10 тыс. Журналисты считают, что из аэропорта мужчины выехали на автомобиле одного из руководителей Службы безопасности тогдашнего президента Украины Петра Порошенко. Последний и передал паспорт Турку судье Чаусу. Затем судья вместе с Дамиром без прохождения пограничного контроля пересекли украинскую границу.
Чаус и Турку очень похожи друг на друга, потому и стала возможной подмена.
В расследовании также сообщается, что Порошенко потому решил укрыть Чауса именно в Кишиневе, что Плахотнюк мог быть связан с Порошенко бизнес-интересами. По другой версии, помощь в эвакуации Чауса могла быть ответной услугой Плахотнюка украинскому президенту за то, что тем же летом 2016 года Украина экстренно выдала Молдове Вячеслава Платона.
показати весь коментар
07.04.2021 23:38 Відповісти
"Журналисты считают, что из аэропорта мужчины выехали на автомобиле одного из руководителей Службы безопасности тогдашнего президента Украины Петра Порошенко. Последний и передал паспорт Турку судье Чаусу." Тут все навіть не потрібно пояснювати, якщо журнілісти вважають, а не мають точну інформацію. Такі журналісти, як Бігус багато чого вважали і надурили зубожілий нарід і Ви продовжуєте розповсюджувати брехню.

Тут логічно випливає інше питання, якщо Україна і її спецслужби не причетні до викрадення Чауса, то куди він поїхав в Україні і як відслідкували рух автомобіля, на якому його вивезли в Україну? Хто такі ті власники авто? Чи будуть мусолити, що через кордон може проїхати авто з підробними номерами і документами? Чи на цей раз особисто Зеленський дав їм документи і паспорт Чауса, щоб привести до нас. Тут нічого не вважають журналісти?
показати весь коментар
08.04.2021 11:09 Відповісти
Вы смешали события журналистского расследования 2016 года как Чаус попал в Молдову и последние события его похищения в 2021.
Согласен насчет ваших выводов отслеживания авто по Украине. Спецы просто обязаны отследить, а не заявлять,что они не причем и вообще ничего не контролируют. Нормально было бы сообщить, что операция не их, если это так, но вот такие то люди на таком то авто проследовали туда то - эта информация быть должна. А так просто расписались в собственном безсилии.
показати весь коментар
08.04.2021 16:31 Відповісти
То были черные человечки.
показати весь коментар
07.04.2021 23:56 Відповісти
Україна не причетна до ситуації з екссуддею Чаусом у Молдові, - Кулеба



якщо дiйсно так, то на жаль не причетна...
показати весь коментар
08.04.2021 00:18 Відповісти
Если этот фейк раздувается соси-алистами,то ясно что он против Украины,-потому становится очевидным то,кем он сотворен ,и потому нет сомнений,что украинские спецслужбы ни при чем! Авторы этой провокации,это холопы московские,или холопы московских холопов.
показати весь коментар
08.04.2021 06:58 Відповісти
Не мая,а дандон и дальше по тексту,кстати который показывает что ты настоящий холопский КРЕТИН!. А руководство СИБ чье?
показати весь коментар
08.04.2021 12:42 Відповісти
Это ты Багдсрат? Я тебя помню как ты ходил в 16 лет с зелеными соплями на губе! Скоро ты от этих румын будешь убегать также,как твоя Красная Армия убегала от них в 1918 году! Начинай свой кросс в сторону Воронежа уже сейчас,а то неровен час,тебе украинцы перекроют дорожку и тогда тебе будет хана,холоп!
показати весь коментар
09.04.2021 07:15 Відповісти
 
 