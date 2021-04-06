РУС
В сети обнародовали документы предполагаемых похитителей судьи-беглеца Чауса. ДОКУМЕНТ

В сети обнародовали документы предполагаемых похитителей судьи-беглеца Николая Чауса.

Копии документов опубликованы на канале telegra.ph, сообщает Цензор.НЕТ

В сообщении отмечается, что обнародованы "копии документов, удостоверяющих личность предполагаемых похитителей украинского судьи Николая Чауса".

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Судью Чауса похитили иностранцы. Они уже пересекли молдавско-украинскую границу. Одного подозреваемого задержали, - МВД Молдовы

В частности, обнародованы копии загранпаспортов троих граждан Украины - Эдуарда Ставицкого, Юрия Коваленко и Александра Костенюка.

В сети обнародовали документы предполагаемых похитителей судьи-беглеца Чауса 01
В сети обнародовали документы предполагаемых похитителей судьи-беглеца Чауса 02
В сети обнародовали документы предполагаемых похитителей судьи-беглеца Чауса 03

Напомним, 9 августа 2016 года судья Николай Чаус был задержан сотрудниками НАБУ за получение взятки в размере $150 тыс. Сразу после этого судья ушел в отпуск, где находился с 10 августа по 1 сентября 2016 года. 6 сентября Верховная Рада дала согласие на арест судьи. Однако к этому времени судья покинул территорию Украины и 12 сентября 2016 года он был объявлен в розыск. В марте 2017-го Чаус был задержан на территории Молдовы, где находится до сих пор. В июле 2017 года в Высший совет правосудия поступила жалоба Нели Ластовки на систематическое отсутствие Чауса на работе, после чего 2 августа в отношении судьи было открыто дисциплинарное дело.

4 октября 2017 года Третья Дисциплинарная палата Совета правосудия отстранила Николая Чауса от осуществления правосудия и рекомендовала его уволить. 6 октября стало известно, что Молдова отказала Чаусу в политическом убежище. В настоящее время в Кишиневе рассматривается дело об экстрадиции судьи в Украину.

4 апреля 2021 года стало известно, что в Молдове неизвестные похитили Чауса. На следующий день в МВД Молдовы сообщили, что находившегося в Кишиневе украинского судью Николая Чауcа похитили иностранные граждане. Они уже покинули Молдову, перейдя молдавско-украинскую границу.

Молдова (1912) похищение (1699) Чаус Николай (331)
Щось підозріло довго мовчить д'Єрмак на ці конкретні пред'яви молдавської сторони...
06.04.2021 14:22 Ответить
Это что выходит, молдаване скопировали паспорта "похитителей", вернули им и отпустили, чтоб они могли покинуть страну?!
Сдается мне, молдаване просто избавились от головняка...
06.04.2021 14:32 Ответить
Эдик-п.дик Ставицкий уже давно сменил фамилию на Розенберг, и как каждый истинный еврей, с награбленными у украинского народа деньгами, дриснул в Израиль. Купая свое маргариновое п.дорское тельце в Средиземном море недалеко от Тель-Авива иногда читает украинские новости и ржет с тупых хохломалороссов которые уже минимум сотый раз расшибают свой тупой лоб, наступая на одни и те же грабли. А как не ржать с идиотов, если они в место своих патриотов выбирают обрезанных инородцев с двойным-тройным гражданством на ключевые позиции в стране.
06.04.2021 15:06 Ответить
ещё одна цирковая "победа" .
06.04.2021 14:19 Ответить
https://prm.ua/do-vykradennia-suddi-chausa-prychetnyy-ofis-prezydenta-zhurnalist/ Д https://prm.ua/do-vykradennia-suddi-chausa-prychetnyy-ofis-prezydenta-zhurnalist/ о викрадення у Молдові українського судді Миколи Чауса причетний заступник керівника Офісу президента України Андрій Смірнов . Про це http://tema.in.ua/article/13736.html у своїй статті написав журналіст Олег Єльцов з посиланням на інформацію джерел з ОПУ.
Він нагадав, що Андрій Смірнов, який наразі претендує на крісло генерального прокурора, був замішаний у втечі Чауса у Молдову.
"У цій справі Смірнов згадується як людина, що безпосередньо відповідала за переховування Чауса напередодні втечі в Молдову. Цікаво, що на запитання колег зі "Слідства інфо", чи відповідає це дійсності, чи перевозив Смірнов суддю-хабарника спочатку на територію ЖК "Альпійський", потім в готель "Салют", а звідти - на летовище "Київ" Смірнов відмовився відповідати, направивши журналістів до НАБУ, яке веде справу. Що ж, документ НАБУ все це підтверджує", - пише журналіст.
За його словами, якщо участь Смірнова у сприянні втечі хабарника буде доведена, це стане кінцем його державної кар'єри.
"За відомостями поінформованих джерел насувається чергова зміна очільника Генеральної прокуратури України. Кандидатура нового генерального - Смірнов. Ну тепер второпали? Смірнову потрібний тотальний контроль за Чаусом. Проблема полягала в тому, що невдовзі той міг оскаржити в суді відмову у наданні йому політичного притулку й тоді в екссудді розв'язався б язик. Він багато може розповісти про участь у своїй втечі потенційного генпрокурора України. До того ж викрасти на території чужої держави українського громадянина без особливого статусу не так обурливо, як викрасти біженця, яким він міг стати будь-якої миті. Тому викрадачі поспішали", - зазначив Єльцов.
Як повідомляють його джерела, рішення було ухвалено керівництвом Офісу президента. Самого президента на тому зібранні не було, але йому повідомили про рішення руками українських спецслужб викрасти суддю з Молдови.
І цей інцидент може нанівець зіпсувати міжнародні відносини України з Молдовою. Очевидно, Україну звинуватять в порушенні суверенітету республіки Молдова, що може надовго зіпсувати відносини між двома країнами.
"Це просто вищий пілотаж з введення міжнародної політики країни у штопор. В той час, коли Україна перебуває в стані неоголошеної війни з російським агресором, протягом кількох місяців через зраду, непрофесіоналізм й безвідповідальність найвищого керівництва держави ми встигли вляпатися у дві провальні спецоперації на території двох сусідніх країн, із якими до цього мали доволі теплі стосунки: вагнерівський провал у Білорусі й чаусівська ганьба в Молдові.
У Зеленського влізли в черговий міжнародний скандал, переслідуючи геть не державницькі, а шкурні інтереси. Історія з кримінальною справою проти Байдена нічому не навчила кухарок з Банкової. Діючи як ведмідь в посудній лавці, вони руйнують відносини, які будувалися десятиріччями до приходу Зеленського", - підсумував журналіст.
Детальніше про обставини справи Олег Єльцов розповів у ефірі "Прямого":
06.04.2021 16:14 Ответить
Правильно ли я понимаю, что история началась еще в 2016 году?
показать весь комментарий
07.04.2021 23:46 Ответить
шо,опять зеленая рать "не шмогла"?
бо надо тогти клиентам полировать,корчить рожи в квартале и свадьбы веселить...
а не заниматься тем,чему не обучены
06.04.2021 14:25 Ответить
У мережі оприлюднили документи імовірних викрадачів судді-втікача Чауса - Цензор.НЕТ 612
06.04.2021 15:04 Ответить
...если это "чудо" такого монстра политики, как Петро Алексеич отодвинуло в сторону, значит, что то в державе не так, не затребован "монстр" ))))))))
показать весь комментарий
ага,наперстночники на базаре тоже говорят,шо клиент сам пришел...
пока не соберется толпа обманутых да не втолкует мошенникам,что они не правы
06.04.2021 16:23 Ответить
1. Имитация похищения .2 С целью получения денег 3 Похищения " украинской диверсионной группой" для предания суду. ( шутка) 4. На "органы" ( наилучший вариант.. но там уже такие "органы"..)
06.04.2021 14:30 Ответить
https://uainfo.org/blognews/1617548869-propavshiy-v-moldove-ukrainskiy-sudya-chaus-obnaruzhen-v-rumynii.html Пропавший в Молдове украинский судья Чаус обнаружен в Румынии

Беглый украинский судья Николай Чаус после исчезновения в Молдове якобы нашелся в Румынии. Об этом https://t.me/pepermd сообщает Телеграм-канал "Молдавский перец". На опубликованном фото показан человек, у которого шапкой накрыта верхняя часть головы, видно только нос и подбородок. Также у мужчины на снимке частично забинтована правая рука.
"Наши подписчики прислали информацию, что скандальный украинский судья Чаус живой и здоровый находится на территории Румынии", - говорится в сообщении.
06.04.2021 14:37 Ответить
Та усё просто... Чаусу молдаване отказали в предоставлении политического убежища - вот он и нанял "похитителей" которые его типа выкрали вывезли в Румынию...
...может сердобольные румыны дадут ему политическое убежище?
06.04.2021 15:03 Ответить
Є складніші правдоподібні версії.
https://bykvu.com/ua/mysli/vikradennja-ljudini-na-teritorii-inshoi-derzhavi-zrobimo-jogo-razom/
Спрощено:
У мережі оприлюднили документи імовірних викрадачів судді-втікача Чауса - Цензор.НЕТ 2589

У мережі оприлюднили документи імовірних викрадачів судді-втікача Чауса - Цензор.НЕТ 85
06.04.2021 15:09 Ответить
на дотичну тему:

Внефракционный народный депутат Андрей Деркач обратился к генеральному прокурору Украины Ирине Венедиктовой с заявлением о готовящемся покушении на его убийство и убийство экс-прокурора Генеральной прокуратуры Украины Константина Кулика со стороны представителей компании "KROLL Associates UK LTD".
"Кто готовит? Группа из 9 лиц, преимущественно граждане Великобритании, которые прибыли в Украину. Сейчас они собирают данные обо мне и Кулике для составления плана и непосредственно физической ликвидации. Как удалось выяснить, одним из непосредственных исполнителей убийства должен стать гражданин Албании, член упомянутой группы", - написал https://t.me/andrii_derkach/292 Деркач в Телеграм-канале во вторник.
В заявлении парламентария говорится, что он получил информацию о готовящемся покушении от журналистов-расследователей.
В связи с этим он обратился к Службе безопасности Украины с просьбой расследовать деятельность компании "KROLL". "Будучи народным депутатом Украины, направляю в СБУ обращение, в котором прошу: расследовать деятельность военизированной группы и спецагентов "KROLL Associates UK LTD", проверить законность такой деятельности "KROLL Associates UK LTD" на территории Украины", - говорится в заявлении.
Также Деркач просит установить причастность "KROLL Associates UK LTD" "к незаконному сбору информации, наблюдению и подготовке к покушению на убийство граждан Украины".
06.04.2021 15:31 Ответить
Это что выходит, молдаване скопировали паспорта "похитителей", вернули им и отпустили, чтоб они могли покинуть страну?!
Сдается мне, молдаване просто избавились от головняка...
06.04.2021 14:32 Ответить
Паспорта копируются каждый раз при пересечении границы. Во всех странах, где ты был, есть копии твоего загранпаспорта.
06.04.2021 14:38 Ответить
но не ксерокопии
06.04.2021 14:42 Ответить
Давайте так. вы хоть раз проходили таможенно-пограничный контроль? Там собирают паспорта, кладут их в сканер, который ничем не отличается от того сканера, который в ксероксе. И, когда надо, копии распечатываются и раздаются правоохранителям.
06.04.2021 15:21 Ответить
в какой сканер, кретин! это ты из Добмабве в рашку ездил скотовозом, что у тебя "собирали паспорта"?
это ж представить такое: стюардесса собирает у всех пассажиров паспорта - и куда то относит, "на сканер" ох ты ж и идиот
06.04.2021 15:49 Ответить
При чому тут стюардеса, це роблять прикордонники.
06.04.2021 16:39 Ответить
мля, что ты такое несешь, совкодрочер?! в какой момент они копируются? ты хоть раз границу пересекал, чучело лишнехромосомное?
06.04.2021 15:47 Ответить
Мо вони не копіюються, а фіксуються (звичайно фіксуються), а вже зображення можна з бази отримати ???
Якось так ...
06.04.2021 16:15 Ответить
схоже
06.04.2021 14:38 Ответить
Ермак и зелепукин
06.04.2021 14:33 Ответить
Был Чаус и не Чауса...
06.04.2021 14:36 Ответить
Похитители заказали на акцию фотографа, предъявили всем желающим свои документы, дополнительно разбросав копии и весело уехали вместе с потерпевшим.
06.04.2021 14:37 Ответить
что-то Ярош сплоховал в этот раз, ни визитки,ни знамен биндероских не оставил!

06.04.2021 14:49 Ответить
Едік Ставицький... вроді такий міністр був у янука... прикольну лєгенду придумали)))
06.04.2021 14:50 Ответить
Эдик-п.дик Ставицкий уже давно сменил фамилию на Розенберг, и как каждый истинный еврей, с награбленными у украинского народа деньгами, дриснул в Израиль. Купая свое маргариновое п.дорское тельце в Средиземном море недалеко от Тель-Авива иногда читает украинские новости и ржет с тупых хохломалороссов которые уже минимум сотый раз расшибают свой тупой лоб, наступая на одни и те же грабли. А как не ржать с идиотов, если они в место своих патриотов выбирают обрезанных инородцев с двойным-тройным гражданством на ключевые позиции в стране.
06.04.2021 15:06 Ответить
Длинная рука правосудия настигла злодея.
06.04.2021 14:56 Ответить
"Савпадєніє"? Чи просто хтось пожартував?
Едуард Ставицький (на фото) був міністром палива та енергетики при Янеку. Після Революції гідності втік до Ізраїлю та проживає там під ім'ям Натан Розенберг.
Має певну схожість із тим Едуардом Ставицьким, паспорт якого показали.

У мережі оприлюднили документи імовірних викрадачів судді-втікача Чауса - Цензор.НЕТ 6804
06.04.2021 15:03 Ответить
просто бубочка взяв під особистий контроль виготовлення паспортів для викрадачів ))
06.04.2021 15:06 Ответить
Это чмо уже не Ставицкий, оно уже сменило фамилию на Розенерг. Как истинный еврей дриснул с Украины после Майлана и живет в Израиле за счет украденных у украинцев деньгах. Проворернул с Курченко аферу на 1000.000.000 долл. После того как это чмо бежало от правосудия, в ходе обыска в его жилище нашли малую часть украденного а именно сотни тысяч долларов и 42 килограмма золота и драгоценностей.
06.04.2021 15:14 Ответить
"...уже не Ставицкий, оно уже сменило фамилию на Розенерг" ©
- "...втік до Ізраїлю та проживає там під ім'ям Натан Розенберг" © https://censor.net/ru/comments/locate/3257968/01921465-a0ea-7023-a8b0-239292718488
06.04.2021 16:24 Ответить
Опечатка, конечно розенберг.
06.04.2021 16:44 Ответить
"...сотни тысяч долларов и 42 килограмма золота и драгоценностей." ©
Так. Готівка, яку в нього знайшли:

У мережі оприлюднили документи імовірних викрадачів судді-втікача Чауса - Цензор.НЕТ 6091
06.04.2021 16:29 Ответить
Золоті зливки:

У мережі оприлюднили документи імовірних викрадачів судді-втікача Чауса - Цензор.НЕТ 7429
06.04.2021 16:30 Ответить
Колекція швейцарських годинників... та багато іншого.

У мережі оприлюднили документи імовірних викрадачів судді-втікача Чауса - Цензор.НЕТ 977
06.04.2021 16:32 Ответить
У мережі оприлюднили документи імовірних викрадачів судді-втікача Чауса - Цензор.НЕТ 2855
06.04.2021 16:40 Ответить
ага, як свиня на коня
06.04.2021 15:50 Ответить
Невже не бачиш? А так?

У мережі оприлюднили документи імовірних викрадачів судді-втікача Чауса - Цензор.НЕТ 9027
06.04.2021 16:20 Ответить
а ну, спливе гівно чи на дно заляже.
06.04.2021 15:03 Ответить
Невже,бідолашний,...грошей багато ...а боїться...тратить (знаходиться в зоні ризику...не красти ж злодіям у бідаків) отака уйня ,малята-сам себе і ііі викрав!!!!!
06.04.2021 15:07 Ответить
нужно сброситься єтим ребятам,чтобы вывезли все коррумпированное ворье из Украини
06.04.2021 15:33 Ответить
Краще ліквідували. Бажано щоб процес показували в ютубі наживо.
06.04.2021 16:00 Ответить
https://prm.ua/vlada-zelenskoho-dyskredytuie-ukrainu-v-ochakh-tsyvilizovanoho-svitu-ar-iev-pro-vykradennia-chausa/ Влада Зеленського дискредитує Україну в очах цивілізованого світу - Ар'єв

"Ця ситуація може стати початком величезного, навіть, грандіозного міжнародного скандалу, від якого суттєво постраждає імідж України. Адже, якщо підтвердиться, що Чауса вивозили з Молдови на машині, що має зв'язок з дипломатичним представництвом України в Молдові, то це матиме погані наслідки не тільки на двосторонні відносини, а і на ставлення до України як держави. Держави, яка дотримується всіх міжнародних правових норм і конвенцій", - заявив в ефірі "Прямого" народний депутат фракції "Європейська Солідарність" Володимир Ар'єв.
Зокрема, на його думку, це може стати предметом досить серйозного провадження в Європейському суді з прав людини, якщо адвокати Чауса будуть до цього апелювати.
"Велика небезпека, яку я бачу останнім часом, - влада України по відношенню до негідників вдається до незаконних дій. Це велика проблема. Чауса, як одного з таких персон, потрібно було витягувати з Молдови шляхом міжнародних угод і екстрадиції, тобто законним шляхом. Подібні незаконні дії можуть бути застосовані й до інших громадян України, які не є негідниками, але є опонентами нинішньої влади", - наголосив нардеп.
Також Ар'єв підкреслив, що влада демонструє дуже погані тенденції та дискредитує Україну в очах цивілізованого світу: "команда Зеленського обрала шлях свавілля, замість вибудови правової системи".
06.04.2021 16:12 Ответить
https://spektrnews.in.ua/news/upd-vikradennya-chausa-splanuvali-v-st-nah-of-su-prezidenta/113146#gsc.tab=0 UPD: Викрадення Чауса спланували в стінах Офісу Президента

Наші інформатори з Банкової розказали, що минулого тижня Єрмак провів таємну нараду зі Смірновим та головою Служби зовнішньої розвідки Валерієм Кондратюком. Саме на цій нараді схвалили план викрадення судді Чауса із Молдови. Зеленського, за словами нашого інсайдера, на нараді не було, але він знав про всі ухвалені рішення.
Наче, в операцію із викраденням начебто не залучали агентів спецслужб. Швидше за все, використали криміналітет. Але це не надто пом'якшить дипломатичний скандал, який лише набирає обертів.
Також нам вдалось дізнатись головну мету цієї операції. Все - через страх Єрмака і Зеленського напередодні виходу розслідування Bellingcat про зрив вагнерівської спецоперації.
Виявляється, Єрмак наказав вибити із Чауса «зізнання», ніби в Молдову у 2016 році його вивезли за сприянням Василя Бурби.
Нагадаємо, Бурба - один з найдосвідченіших вітчизняних розвідників та ключовий свідок державної зради в офісі Зеленського. Коли він не пішов на угоду з Банковою: мовчання в обмін на теплу посаду посла в Австралії, Єрмак почав шукати будь-який компромат на Бурбу.
Ну а Смірнов, долучився до відверто злочинної операції, бо сподівається на посаду Генпрокурора після звільнення Венедіктової.
Тож Банкова, за відома Зеленського, ризикнула міжнародною репутацією України та дружніми відносинами з Молдовою, виключно щоб хоч якось прикрити власні шкури від правди про #вагнергейт
https://t.me/zelenicholovichky/3171 Зеленi чоловічки
06.04.2021 16:26 Ответить
Шо ж таке ... Провал за провалом ... провал за провалом ...
06.04.2021 16:19 Ответить
Такие взяточники как Чаус никуда из Украины не бегут, потому что "решают" вопрос с любым следствием и Прокуратурой... Скорее всего его "возврат" заказали какие-то братки давшие ему денег и которым он не выдал нужный "результат"...
06.04.2021 16:20 Ответить
Вже люди в прямому ефірі ТБ читають телеграм-канал інсайдер. Який пише, що Чаус вже в НАБУ дає покази.
06.04.2021 17:02 Ответить
Маячня якась.
06.04.2021 19:42 Ответить
Его всеравно депортировали бы, какой смысл выкрадать? Возможно как пешка в чьей-то игре.
06.04.2021 21:11 Ответить
физиогномика не врёт, морды протокольные. силовички какие-то.
07.04.2021 02:41 Ответить
 
 