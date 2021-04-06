В сети обнародовали документы предполагаемых похитителей судьи-беглеца Чауса. ДОКУМЕНТ
В сети обнародовали документы предполагаемых похитителей судьи-беглеца Николая Чауса.
Копии документов опубликованы на канале telegra.ph, сообщает Цензор.НЕТ.
В сообщении отмечается, что обнародованы "копии документов, удостоверяющих личность предполагаемых похитителей украинского судьи Николая Чауса".
В частности, обнародованы копии загранпаспортов троих граждан Украины - Эдуарда Ставицкого, Юрия Коваленко и Александра Костенюка.
Напомним, 9 августа 2016 года судья Николай Чаус был задержан сотрудниками НАБУ за получение взятки в размере $150 тыс. Сразу после этого судья ушел в отпуск, где находился с 10 августа по 1 сентября 2016 года. 6 сентября Верховная Рада дала согласие на арест судьи. Однако к этому времени судья покинул территорию Украины и 12 сентября 2016 года он был объявлен в розыск. В марте 2017-го Чаус был задержан на территории Молдовы, где находится до сих пор. В июле 2017 года в Высший совет правосудия поступила жалоба Нели Ластовки на систематическое отсутствие Чауса на работе, после чего 2 августа в отношении судьи было открыто дисциплинарное дело.
4 октября 2017 года Третья Дисциплинарная палата Совета правосудия отстранила Николая Чауса от осуществления правосудия и рекомендовала его уволить. 6 октября стало известно, что Молдова отказала Чаусу в политическом убежище. В настоящее время в Кишиневе рассматривается дело об экстрадиции судьи в Украину.
4 апреля 2021 года стало известно, что в Молдове неизвестные похитили Чауса. На следующий день в МВД Молдовы сообщили, что находившегося в Кишиневе украинского судью Николая Чауcа похитили иностранные граждане. Они уже покинули Молдову, перейдя молдавско-украинскую границу.
Він нагадав, що Андрій Смірнов, який наразі претендує на крісло генерального прокурора, був замішаний у втечі Чауса у Молдову.
"У цій справі Смірнов згадується як людина, що безпосередньо відповідала за переховування Чауса напередодні втечі в Молдову. Цікаво, що на запитання колег зі "Слідства інфо", чи відповідає це дійсності, чи перевозив Смірнов суддю-хабарника спочатку на територію ЖК "Альпійський", потім в готель "Салют", а звідти - на летовище "Київ" Смірнов відмовився відповідати, направивши журналістів до НАБУ, яке веде справу. Що ж, документ НАБУ все це підтверджує", - пише журналіст.
За його словами, якщо участь Смірнова у сприянні втечі хабарника буде доведена, це стане кінцем його державної кар'єри.
"За відомостями поінформованих джерел насувається чергова зміна очільника Генеральної прокуратури України. Кандидатура нового генерального - Смірнов. Ну тепер второпали? Смірнову потрібний тотальний контроль за Чаусом. Проблема полягала в тому, що невдовзі той міг оскаржити в суді відмову у наданні йому політичного притулку й тоді в екссудді розв'язався б язик. Він багато може розповісти про участь у своїй втечі потенційного генпрокурора України. До того ж викрасти на території чужої держави українського громадянина без особливого статусу не так обурливо, як викрасти біженця, яким він міг стати будь-якої миті. Тому викрадачі поспішали", - зазначив Єльцов.
Як повідомляють його джерела, рішення було ухвалено керівництвом Офісу президента. Самого президента на тому зібранні не було, але йому повідомили про рішення руками українських спецслужб викрасти суддю з Молдови.
І цей інцидент може нанівець зіпсувати міжнародні відносини України з Молдовою. Очевидно, Україну звинуватять в порушенні суверенітету республіки Молдова, що може надовго зіпсувати відносини між двома країнами.
"Це просто вищий пілотаж з введення міжнародної політики країни у штопор. В той час, коли Україна перебуває в стані неоголошеної війни з російським агресором, протягом кількох місяців через зраду, непрофесіоналізм й безвідповідальність найвищого керівництва держави ми встигли вляпатися у дві провальні спецоперації на території двох сусідніх країн, із якими до цього мали доволі теплі стосунки: вагнерівський провал у Білорусі й чаусівська ганьба в Молдові.
У Зеленського влізли в черговий міжнародний скандал, переслідуючи геть не державницькі, а шкурні інтереси. Історія з кримінальною справою проти Байдена нічому не навчила кухарок з Банкової. Діючи як ведмідь в посудній лавці, вони руйнують відносини, які будувалися десятиріччями до приходу Зеленського", - підсумував журналіст.
Детальніше про обставини справи Олег Єльцов розповів у ефірі "Прямого":
Беглый украинский судья Николай Чаус после исчезновения в Молдове якобы нашелся в Румынии. Об этом https://t.me/pepermd сообщает Телеграм-канал "Молдавский перец". На опубликованном фото показан человек, у которого шапкой накрыта верхняя часть головы, видно только нос и подбородок. Также у мужчины на снимке частично забинтована правая рука.
"Наши подписчики прислали информацию, что скандальный украинский судья Чаус живой и здоровый находится на территории Румынии", - говорится в сообщении.
Внефракционный народный депутат Андрей Деркач обратился к генеральному прокурору Украины Ирине Венедиктовой с заявлением о готовящемся покушении на его убийство и убийство экс-прокурора Генеральной прокуратуры Украины Константина Кулика со стороны представителей компании "KROLL Associates UK LTD".
"Кто готовит? Группа из 9 лиц, преимущественно граждане Великобритании, которые прибыли в Украину. Сейчас они собирают данные обо мне и Кулике для составления плана и непосредственно физической ликвидации. Как удалось выяснить, одним из непосредственных исполнителей убийства должен стать гражданин Албании, член упомянутой группы", - написал https://t.me/andrii_derkach/292 Деркач в Телеграм-канале во вторник.
В заявлении парламентария говорится, что он получил информацию о готовящемся покушении от журналистов-расследователей.
В связи с этим он обратился к Службе безопасности Украины с просьбой расследовать деятельность компании "KROLL". "Будучи народным депутатом Украины, направляю в СБУ обращение, в котором прошу: расследовать деятельность военизированной группы и спецагентов "KROLL Associates UK LTD", проверить законность такой деятельности "KROLL Associates UK LTD" на территории Украины", - говорится в заявлении.
Также Деркач просит установить причастность "KROLL Associates UK LTD" "к незаконному сбору информации, наблюдению и подготовке к покушению на убийство граждан Украины".
Сдается мне, молдаване просто избавились от головняка...
Едуард Ставицький (на фото) був міністром палива та енергетики при Янеку. Після Революції гідності втік до Ізраїлю та проживає там під ім'ям Натан Розенберг.
Має певну схожість із тим Едуардом Ставицьким, паспорт якого показали.
"Ця ситуація може стати початком величезного, навіть, грандіозного міжнародного скандалу, від якого суттєво постраждає імідж України. Адже, якщо підтвердиться, що Чауса вивозили з Молдови на машині, що має зв'язок з дипломатичним представництвом України в Молдові, то це матиме погані наслідки не тільки на двосторонні відносини, а і на ставлення до України як держави. Держави, яка дотримується всіх міжнародних правових норм і конвенцій", - заявив в ефірі "Прямого" народний депутат фракції "Європейська Солідарність" Володимир Ар'єв.
Зокрема, на його думку, це може стати предметом досить серйозного провадження в Європейському суді з прав людини, якщо адвокати Чауса будуть до цього апелювати.
"Велика небезпека, яку я бачу останнім часом, - влада України по відношенню до негідників вдається до незаконних дій. Це велика проблема. Чауса, як одного з таких персон, потрібно було витягувати з Молдови шляхом міжнародних угод і екстрадиції, тобто законним шляхом. Подібні незаконні дії можуть бути застосовані й до інших громадян України, які не є негідниками, але є опонентами нинішньої влади", - наголосив нардеп.
Також Ар'єв підкреслив, що влада демонструє дуже погані тенденції та дискредитує Україну в очах цивілізованого світу: "команда Зеленського обрала шлях свавілля, замість вибудови правової системи".
Наші інформатори з Банкової розказали, що минулого тижня Єрмак провів таємну нараду зі Смірновим та головою Служби зовнішньої розвідки Валерієм Кондратюком. Саме на цій нараді схвалили план викрадення судді Чауса із Молдови. Зеленського, за словами нашого інсайдера, на нараді не було, але він знав про всі ухвалені рішення.
Наче, в операцію із викраденням начебто не залучали агентів спецслужб. Швидше за все, використали криміналітет. Але це не надто пом'якшить дипломатичний скандал, який лише набирає обертів.
Також нам вдалось дізнатись головну мету цієї операції. Все - через страх Єрмака і Зеленського напередодні виходу розслідування Bellingcat про зрив вагнерівської спецоперації.
Виявляється, Єрмак наказав вибити із Чауса «зізнання», ніби в Молдову у 2016 році його вивезли за сприянням Василя Бурби.
Нагадаємо, Бурба - один з найдосвідченіших вітчизняних розвідників та ключовий свідок державної зради в офісі Зеленського. Коли він не пішов на угоду з Банковою: мовчання в обмін на теплу посаду посла в Австралії, Єрмак почав шукати будь-який компромат на Бурбу.
Ну а Смірнов, долучився до відверто злочинної операції, бо сподівається на посаду Генпрокурора після звільнення Венедіктової.
Тож Банкова, за відома Зеленського, ризикнула міжнародною репутацією України та дружніми відносинами з Молдовою, виключно щоб хоч якось прикрити власні шкури від правди про #вагнергейт
https://t.me/zelenicholovichky/3171 Зеленi чоловічки