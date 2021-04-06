В сети обнародовали документы предполагаемых похитителей судьи-беглеца Чауса. ДОКУМЕНТ

В сети обнародовали документы предполагаемых похитителей судьи-беглеца Николая Чауса.

Копии документов опубликованы на канале telegra.ph, сообщает Цензор.НЕТ.

В сообщении отмечается, что обнародованы "копии документов, удостоверяющих личность предполагаемых похитителей украинского судьи Николая Чауса".

В частности, обнародованы копии загранпаспортов троих граждан Украины - Эдуарда Ставицкого, Юрия Коваленко и Александра Костенюка.







Напомним, 9 августа 2016 года судья Николай Чаус был задержан сотрудниками НАБУ за получение взятки в размере $150 тыс. Сразу после этого судья ушел в отпуск, где находился с 10 августа по 1 сентября 2016 года. 6 сентября Верховная Рада дала согласие на арест судьи. Однако к этому времени судья покинул территорию Украины и 12 сентября 2016 года он был объявлен в розыск. В марте 2017-го Чаус был задержан на территории Молдовы, где находится до сих пор. В июле 2017 года в Высший совет правосудия поступила жалоба Нели Ластовки на систематическое отсутствие Чауса на работе, после чего 2 августа в отношении судьи было открыто дисциплинарное дело.

4 октября 2017 года Третья Дисциплинарная палата Совета правосудия отстранила Николая Чауса от осуществления правосудия и рекомендовала его уволить. 6 октября стало известно, что Молдова отказала Чаусу в политическом убежище. В настоящее время в Кишиневе рассматривается дело об экстрадиции судьи в Украину.

4 апреля 2021 года стало известно, что в Молдове неизвестные похитили Чауса. На следующий день в МВД Молдовы сообщили, что находившегося в Кишиневе украинского судью Николая Чауcа похитили иностранные граждане. Они уже покинули Молдову, перейдя молдавско-украинскую границу.