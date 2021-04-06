УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
9183 відвідувача онлайн
Новини Фото
25 242 70

У мережі оприлюднили документи імовірних викрадачів судді-втікача Чауса. ДОКУМЕНТ

У мережі оприлюднили документи імовірних викрадачів судді-втікача Миколи Чауса.

Копії документів опубліковано на каналі telegra.ph, повідомляє Цензор.НЕТ.

У повідомленні наголошується, що оприлюднено "копії документів, які засвідчують особу імовірних викрадачів українського судді Миколи Чауса".

Читайте також: Суддю Чауса викрали іноземці. Вони вже перетнули молдовсько-український кордон. Одного підозрюваного затримали, - МВС Молдови

Зокрема, оприлюднено копії закордонних паспортів трьох громадян України - Едуарда Ставицького, Юрія Коваленка та Олександра Костенюка.

У мережі оприлюднили документи імовірних викрадачів судді-втікача Чауса 01
У мережі оприлюднили документи імовірних викрадачів судді-втікача Чауса 02
У мережі оприлюднили документи імовірних викрадачів судді-втікача Чауса 03

Нагадаємо, що 9 серпня 2016 року суддя Микола Чаус був затриманий співробітниками НАБУ за одержання хабаря в розмірі $150 тис. Відразу після цього суддя пішов у відпустку, де перебував із 10 серпня по 1 вересня 2016 року. 6 вересня Верховна Рада дала згоду на арешт судді. Однак до цього часу суддя залишив територію України і 12 вересня 2016 року він був оголошений у розшук. У березні 2017 року Микола Чаус був затриманий на території Молдови, де перебуває до сьогодні. У липні 2017 року у Вищу раду правосуддя надійшла скарга Нелі Ластовки на систематичну відсутність Миколи Чауса на роботі, після чого 2 серпня щодо судді було відкрито дисциплінарну справу.

4 жовтня 2017 року Третя Дисциплінарна палата Ради правосуддя відсторонила Миколу Чауса від здійснення правосуддя і рекомендувала його звільнити. 6 жовтня стало відомо, що Молдова відмовила Миколі Чаусу в політичному притулку. Зараз у Кишиневі розглядається справа про екстрадицію Миколи Чауса в Україну.

4 квітня 2021 року столо відомо, що в Молдові невідомі викрали Чауса. Наступного дня в МВС Молдови повідомили, що українського суддю Миколу Чауcа, який перебував у Кишиневі, викрали іноземні громадяни. Вони вже залишили Молдову, перейшовши молдавсько-український кордон.

Автор: 

Молдова (2118) викрадення (832) Чаус Микола (328)
Поділитися:
Підсумувати:
Топ коментарі
+15
Щось підозріло довго мовчить д'Єрмак на ці конкретні пред'яви молдавської сторони...
показати весь коментар
06.04.2021 14:22 Відповісти
+10
Это что выходит, молдаване скопировали паспорта "похитителей", вернули им и отпустили, чтоб они могли покинуть страну?!
Сдается мне, молдаване просто избавились от головняка...
показати весь коментар
06.04.2021 14:32 Відповісти
+9
Эдик-п.дик Ставицкий уже давно сменил фамилию на Розенберг, и как каждый истинный еврей, с награбленными у украинского народа деньгами, дриснул в Израиль. Купая свое маргариновое п.дорское тельце в Средиземном море недалеко от Тель-Авива иногда читает украинские новости и ржет с тупых хохломалороссов которые уже минимум сотый раз расшибают свой тупой лоб, наступая на одни и те же грабли. А как не ржать с идиотов, если они в место своих патриотов выбирают обрезанных инородцев с двойным-тройным гражданством на ключевые позиции в стране.
показати весь коментар
06.04.2021 15:06 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
ещё одна цирковая "победа" .
показати весь коментар
06.04.2021 14:19 Відповісти
Щось підозріло довго мовчить д'Єрмак на ці конкретні пред'яви молдавської сторони...
показати весь коментар
06.04.2021 14:22 Відповісти
https://prm.ua/do-vykradennia-suddi-chausa-prychetnyy-ofis-prezydenta-zhurnalist/ Д https://prm.ua/do-vykradennia-suddi-chausa-prychetnyy-ofis-prezydenta-zhurnalist/ о викрадення у Молдові українського судді Миколи Чауса причетний заступник керівника Офісу президента України Андрій Смірнов . Про це http://tema.in.ua/article/13736.html у своїй статті написав журналіст Олег Єльцов з посиланням на інформацію джерел з ОПУ.
Він нагадав, що Андрій Смірнов, який наразі претендує на крісло генерального прокурора, був замішаний у втечі Чауса у Молдову.
"У цій справі Смірнов згадується як людина, що безпосередньо відповідала за переховування Чауса напередодні втечі в Молдову. Цікаво, що на запитання колег зі "Слідства інфо", чи відповідає це дійсності, чи перевозив Смірнов суддю-хабарника спочатку на територію ЖК "Альпійський", потім в готель "Салют", а звідти - на летовище "Київ" Смірнов відмовився відповідати, направивши журналістів до НАБУ, яке веде справу. Що ж, документ НАБУ все це підтверджує", - пише журналіст.
За його словами, якщо участь Смірнова у сприянні втечі хабарника буде доведена, це стане кінцем його державної кар'єри.
"За відомостями поінформованих джерел насувається чергова зміна очільника Генеральної прокуратури України. Кандидатура нового генерального - Смірнов. Ну тепер второпали? Смірнову потрібний тотальний контроль за Чаусом. Проблема полягала в тому, що невдовзі той міг оскаржити в суді відмову у наданні йому політичного притулку й тоді в екссудді розв'язався б язик. Він багато може розповісти про участь у своїй втечі потенційного генпрокурора України. До того ж викрасти на території чужої держави українського громадянина без особливого статусу не так обурливо, як викрасти біженця, яким він міг стати будь-якої миті. Тому викрадачі поспішали", - зазначив Єльцов.
Як повідомляють його джерела, рішення було ухвалено керівництвом Офісу президента. Самого президента на тому зібранні не було, але йому повідомили про рішення руками українських спецслужб викрасти суддю з Молдови.
І цей інцидент може нанівець зіпсувати міжнародні відносини України з Молдовою. Очевидно, Україну звинуватять в порушенні суверенітету республіки Молдова, що може надовго зіпсувати відносини між двома країнами.
"Це просто вищий пілотаж з введення міжнародної політики країни у штопор. В той час, коли Україна перебуває в стані неоголошеної війни з російським агресором, протягом кількох місяців через зраду, непрофесіоналізм й безвідповідальність найвищого керівництва держави ми встигли вляпатися у дві провальні спецоперації на території двох сусідніх країн, із якими до цього мали доволі теплі стосунки: вагнерівський провал у Білорусі й чаусівська ганьба в Молдові.
У Зеленського влізли в черговий міжнародний скандал, переслідуючи геть не державницькі, а шкурні інтереси. Історія з кримінальною справою проти Байдена нічому не навчила кухарок з Банкової. Діючи як ведмідь в посудній лавці, вони руйнують відносини, які будувалися десятиріччями до приходу Зеленського", - підсумував журналіст.
Детальніше про обставини справи Олег Єльцов розповів у ефірі "Прямого":
показати весь коментар
06.04.2021 16:14 Відповісти
Правильно ли я понимаю, что история началась еще в 2016 году?
показати весь коментар
07.04.2021 23:46 Відповісти
шо,опять зеленая рать "не шмогла"?
бо надо тогти клиентам полировать,корчить рожи в квартале и свадьбы веселить...
а не заниматься тем,чему не обучены
показати весь коментар
06.04.2021 14:25 Відповісти
У мережі оприлюднили документи імовірних викрадачів судді-втікача Чауса - Цензор.НЕТ 612
показати весь коментар
06.04.2021 15:04 Відповісти
...если это "чудо" такого монстра политики, как Петро Алексеич отодвинуло в сторону, значит, что то в державе не так, не затребован "монстр" ))))))))
показати весь коментар
06.04.2021 15:08 Відповісти
ага,наперстночники на базаре тоже говорят,шо клиент сам пришел...
пока не соберется толпа обманутых да не втолкует мошенникам,что они не правы
показати весь коментар
06.04.2021 16:23 Відповісти
1. Имитация похищения .2 С целью получения денег 3 Похищения " украинской диверсионной группой" для предания суду. ( шутка) 4. На "органы" ( наилучший вариант.. но там уже такие "органы"..)
показати весь коментар
06.04.2021 14:30 Відповісти
https://uainfo.org/blognews/1617548869-propavshiy-v-moldove-ukrainskiy-sudya-chaus-obnaruzhen-v-rumynii.html Пропавший в Молдове украинский судья Чаус обнаружен в Румынии

Беглый украинский судья Николай Чаус после исчезновения в Молдове якобы нашелся в Румынии. Об этом https://t.me/pepermd сообщает Телеграм-канал "Молдавский перец". На опубликованном фото показан человек, у которого шапкой накрыта верхняя часть головы, видно только нос и подбородок. Также у мужчины на снимке частично забинтована правая рука.
"Наши подписчики прислали информацию, что скандальный украинский судья Чаус живой и здоровый находится на территории Румынии", - говорится в сообщении.
показати весь коментар
06.04.2021 14:37 Відповісти
Та усё просто... Чаусу молдаване отказали в предоставлении политического убежища - вот он и нанял "похитителей" которые его типа выкрали вывезли в Румынию...
...может сердобольные румыны дадут ему политическое убежище?
показати весь коментар
06.04.2021 15:03 Відповісти
Є складніші правдоподібні версії.
https://bykvu.com/ua/mysli/vikradennja-ljudini-na-teritorii-inshoi-derzhavi-zrobimo-jogo-razom/
Спрощено:
У мережі оприлюднили документи імовірних викрадачів судді-втікача Чауса - Цензор.НЕТ 2589

У мережі оприлюднили документи імовірних викрадачів судді-втікача Чауса - Цензор.НЕТ 85
показати весь коментар
06.04.2021 15:09 Відповісти
на дотичну тему:

Внефракционный народный депутат Андрей Деркач обратился к генеральному прокурору Украины Ирине Венедиктовой с заявлением о готовящемся покушении на его убийство и убийство экс-прокурора Генеральной прокуратуры Украины Константина Кулика со стороны представителей компании "KROLL Associates UK LTD".
"Кто готовит? Группа из 9 лиц, преимущественно граждане Великобритании, которые прибыли в Украину. Сейчас они собирают данные обо мне и Кулике для составления плана и непосредственно физической ликвидации. Как удалось выяснить, одним из непосредственных исполнителей убийства должен стать гражданин Албании, член упомянутой группы", - написал https://t.me/andrii_derkach/292 Деркач в Телеграм-канале во вторник.
В заявлении парламентария говорится, что он получил информацию о готовящемся покушении от журналистов-расследователей.
В связи с этим он обратился к Службе безопасности Украины с просьбой расследовать деятельность компании "KROLL". "Будучи народным депутатом Украины, направляю в СБУ обращение, в котором прошу: расследовать деятельность военизированной группы и спецагентов "KROLL Associates UK LTD", проверить законность такой деятельности "KROLL Associates UK LTD" на территории Украины", - говорится в заявлении.
Также Деркач просит установить причастность "KROLL Associates UK LTD" "к незаконному сбору информации, наблюдению и подготовке к покушению на убийство граждан Украины".
показати весь коментар
06.04.2021 15:31 Відповісти
Это что выходит, молдаване скопировали паспорта "похитителей", вернули им и отпустили, чтоб они могли покинуть страну?!
Сдается мне, молдаване просто избавились от головняка...
показати весь коментар
06.04.2021 14:32 Відповісти
Паспорта копируются каждый раз при пересечении границы. Во всех странах, где ты был, есть копии твоего загранпаспорта.
показати весь коментар
06.04.2021 14:38 Відповісти
но не ксерокопии
показати весь коментар
06.04.2021 14:42 Відповісти
Давайте так. вы хоть раз проходили таможенно-пограничный контроль? Там собирают паспорта, кладут их в сканер, который ничем не отличается от того сканера, который в ксероксе. И, когда надо, копии распечатываются и раздаются правоохранителям.
показати весь коментар
06.04.2021 15:21 Відповісти
в какой сканер, кретин! это ты из Добмабве в рашку ездил скотовозом, что у тебя "собирали паспорта"?
это ж представить такое: стюардесса собирает у всех пассажиров паспорта - и куда то относит, "на сканер" ох ты ж и идиот
показати весь коментар
06.04.2021 15:49 Відповісти
При чому тут стюардеса, це роблять прикордонники.
показати весь коментар
06.04.2021 16:39 Відповісти
мля, что ты такое несешь, совкодрочер?! в какой момент они копируются? ты хоть раз границу пересекал, чучело лишнехромосомное?
показати весь коментар
06.04.2021 15:47 Відповісти
Мо вони не копіюються, а фіксуються (звичайно фіксуються), а вже зображення можна з бази отримати ???
Якось так ...
показати весь коментар
06.04.2021 16:15 Відповісти
схоже
показати весь коментар
06.04.2021 14:38 Відповісти
Ермак и зелепукин
показати весь коментар
06.04.2021 14:33 Відповісти
Был Чаус и не Чауса...
показати весь коментар
06.04.2021 14:36 Відповісти
Похитители заказали на акцию фотографа, предъявили всем желающим свои документы, дополнительно разбросав копии и весело уехали вместе с потерпевшим.
показати весь коментар
06.04.2021 14:37 Відповісти
что-то Ярош сплоховал в этот раз, ни визитки,ни знамен биндероских не оставил!

показати весь коментар
06.04.2021 14:49 Відповісти
Едік Ставицький... вроді такий міністр був у янука... прикольну лєгенду придумали)))
показати весь коментар
06.04.2021 14:50 Відповісти
Эдик-п.дик Ставицкий уже давно сменил фамилию на Розенберг, и как каждый истинный еврей, с награбленными у украинского народа деньгами, дриснул в Израиль. Купая свое маргариновое п.дорское тельце в Средиземном море недалеко от Тель-Авива иногда читает украинские новости и ржет с тупых хохломалороссов которые уже минимум сотый раз расшибают свой тупой лоб, наступая на одни и те же грабли. А как не ржать с идиотов, если они в место своих патриотов выбирают обрезанных инородцев с двойным-тройным гражданством на ключевые позиции в стране.
показати весь коментар
06.04.2021 15:06 Відповісти
Длинная рука правосудия настигла злодея.
показати весь коментар
06.04.2021 14:56 Відповісти
"Савпадєніє"? Чи просто хтось пожартував?
Едуард Ставицький (на фото) був міністром палива та енергетики при Янеку. Після Революції гідності втік до Ізраїлю та проживає там під ім'ям Натан Розенберг.
Має певну схожість із тим Едуардом Ставицьким, паспорт якого показали.

У мережі оприлюднили документи імовірних викрадачів судді-втікача Чауса - Цензор.НЕТ 6804
показати весь коментар
06.04.2021 15:03 Відповісти
просто бубочка взяв під особистий контроль виготовлення паспортів для викрадачів ))
показати весь коментар
06.04.2021 15:06 Відповісти
Это чмо уже не Ставицкий, оно уже сменило фамилию на Розенерг. Как истинный еврей дриснул с Украины после Майлана и живет в Израиле за счет украденных у украинцев деньгах. Проворернул с Курченко аферу на 1000.000.000 долл. После того как это чмо бежало от правосудия, в ходе обыска в его жилище нашли малую часть украденного а именно сотни тысяч долларов и 42 килограмма золота и драгоценностей.
показати весь коментар
06.04.2021 15:14 Відповісти
"...уже не Ставицкий, оно уже сменило фамилию на Розенерг" ©
- "...втік до Ізраїлю та проживає там під ім'ям Натан Розенберг" © https://censor.net/ru/comments/locate/3257968/01921465-a0ea-7023-a8b0-239292718488
показати весь коментар
06.04.2021 16:24 Відповісти
Опечатка, конечно розенберг.
показати весь коментар
06.04.2021 16:44 Відповісти
"...сотни тысяч долларов и 42 килограмма золота и драгоценностей." ©
Так. Готівка, яку в нього знайшли:

У мережі оприлюднили документи імовірних викрадачів судді-втікача Чауса - Цензор.НЕТ 6091
показати весь коментар
06.04.2021 16:29 Відповісти
Золоті зливки:

У мережі оприлюднили документи імовірних викрадачів судді-втікача Чауса - Цензор.НЕТ 7429
показати весь коментар
06.04.2021 16:30 Відповісти
Колекція швейцарських годинників... та багато іншого.

У мережі оприлюднили документи імовірних викрадачів судді-втікача Чауса - Цензор.НЕТ 977
показати весь коментар
06.04.2021 16:32 Відповісти
У мережі оприлюднили документи імовірних викрадачів судді-втікача Чауса - Цензор.НЕТ 2855
показати весь коментар
06.04.2021 16:40 Відповісти
ага, як свиня на коня
показати весь коментар
06.04.2021 15:50 Відповісти
Невже не бачиш? А так?

У мережі оприлюднили документи імовірних викрадачів судді-втікача Чауса - Цензор.НЕТ 9027
показати весь коментар
06.04.2021 16:20 Відповісти
а ну, спливе гівно чи на дно заляже.
показати весь коментар
06.04.2021 15:03 Відповісти
Невже,бідолашний,...грошей багато ...а боїться...тратить (знаходиться в зоні ризику...не красти ж злодіям у бідаків) отака уйня ,малята-сам себе і ііі викрав!!!!!
показати весь коментар
06.04.2021 15:07 Відповісти
нужно сброситься єтим ребятам,чтобы вывезли все коррумпированное ворье из Украини
показати весь коментар
06.04.2021 15:33 Відповісти
Краще ліквідували. Бажано щоб процес показували в ютубі наживо.
показати весь коментар
06.04.2021 16:00 Відповісти
https://prm.ua/vlada-zelenskoho-dyskredytuie-ukrainu-v-ochakh-tsyvilizovanoho-svitu-ar-iev-pro-vykradennia-chausa/ Влада Зеленського дискредитує Україну в очах цивілізованого світу - Ар'єв

"Ця ситуація може стати початком величезного, навіть, грандіозного міжнародного скандалу, від якого суттєво постраждає імідж України. Адже, якщо підтвердиться, що Чауса вивозили з Молдови на машині, що має зв'язок з дипломатичним представництвом України в Молдові, то це матиме погані наслідки не тільки на двосторонні відносини, а і на ставлення до України як держави. Держави, яка дотримується всіх міжнародних правових норм і конвенцій", - заявив в ефірі "Прямого" народний депутат фракції "Європейська Солідарність" Володимир Ар'єв.
Зокрема, на його думку, це може стати предметом досить серйозного провадження в Європейському суді з прав людини, якщо адвокати Чауса будуть до цього апелювати.
"Велика небезпека, яку я бачу останнім часом, - влада України по відношенню до негідників вдається до незаконних дій. Це велика проблема. Чауса, як одного з таких персон, потрібно було витягувати з Молдови шляхом міжнародних угод і екстрадиції, тобто законним шляхом. Подібні незаконні дії можуть бути застосовані й до інших громадян України, які не є негідниками, але є опонентами нинішньої влади", - наголосив нардеп.
Також Ар'єв підкреслив, що влада демонструє дуже погані тенденції та дискредитує Україну в очах цивілізованого світу: "команда Зеленського обрала шлях свавілля, замість вибудови правової системи".
показати весь коментар
06.04.2021 16:12 Відповісти
https://spektrnews.in.ua/news/upd-vikradennya-chausa-splanuvali-v-st-nah-of-su-prezidenta/113146#gsc.tab=0 UPD: Викрадення Чауса спланували в стінах Офісу Президента

Наші інформатори з Банкової розказали, що минулого тижня Єрмак провів таємну нараду зі Смірновим та головою Служби зовнішньої розвідки Валерієм Кондратюком. Саме на цій нараді схвалили план викрадення судді Чауса із Молдови. Зеленського, за словами нашого інсайдера, на нараді не було, але він знав про всі ухвалені рішення.
Наче, в операцію із викраденням начебто не залучали агентів спецслужб. Швидше за все, використали криміналітет. Але це не надто пом'якшить дипломатичний скандал, який лише набирає обертів.
Також нам вдалось дізнатись головну мету цієї операції. Все - через страх Єрмака і Зеленського напередодні виходу розслідування Bellingcat про зрив вагнерівської спецоперації.
Виявляється, Єрмак наказав вибити із Чауса «зізнання», ніби в Молдову у 2016 році його вивезли за сприянням Василя Бурби.
Нагадаємо, Бурба - один з найдосвідченіших вітчизняних розвідників та ключовий свідок державної зради в офісі Зеленського. Коли він не пішов на угоду з Банковою: мовчання в обмін на теплу посаду посла в Австралії, Єрмак почав шукати будь-який компромат на Бурбу.
Ну а Смірнов, долучився до відверто злочинної операції, бо сподівається на посаду Генпрокурора після звільнення Венедіктової.
Тож Банкова, за відома Зеленського, ризикнула міжнародною репутацією України та дружніми відносинами з Молдовою, виключно щоб хоч якось прикрити власні шкури від правди про #вагнергейт
https://t.me/zelenicholovichky/3171 Зеленi чоловічки
показати весь коментар
06.04.2021 16:26 Відповісти
Шо ж таке ... Провал за провалом ... провал за провалом ...
показати весь коментар
06.04.2021 16:19 Відповісти
Такие взяточники как Чаус никуда из Украины не бегут, потому что "решают" вопрос с любым следствием и Прокуратурой... Скорее всего его "возврат" заказали какие-то братки давшие ему денег и которым он не выдал нужный "результат"...
показати весь коментар
06.04.2021 16:20 Відповісти
Вже люди в прямому ефірі ТБ читають телеграм-канал інсайдер. Який пише, що Чаус вже в НАБУ дає покази.
показати весь коментар
06.04.2021 17:02 Відповісти
Маячня якась.
показати весь коментар
06.04.2021 19:42 Відповісти
Его всеравно депортировали бы, какой смысл выкрадать? Возможно как пешка в чьей-то игре.
показати весь коментар
06.04.2021 21:11 Відповісти
физиогномика не врёт, морды протокольные. силовички какие-то.
показати весь коментар
07.04.2021 02:41 Відповісти
 
 