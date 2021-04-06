У мережі оприлюднили документи імовірних викрадачів судді-втікача Чауса. ДОКУМЕНТ

У мережі оприлюднили документи імовірних викрадачів судді-втікача Миколи Чауса.

Копії документів опубліковано на каналі telegra.ph, повідомляє Цензор.НЕТ.

У повідомленні наголошується, що оприлюднено "копії документів, які засвідчують особу імовірних викрадачів українського судді Миколи Чауса".

Зокрема, оприлюднено копії закордонних паспортів трьох громадян України - Едуарда Ставицького, Юрія Коваленка та Олександра Костенюка.







Нагадаємо, що 9 серпня 2016 року суддя Микола Чаус був затриманий співробітниками НАБУ за одержання хабаря в розмірі $150 тис. Відразу після цього суддя пішов у відпустку, де перебував із 10 серпня по 1 вересня 2016 року. 6 вересня Верховна Рада дала згоду на арешт судді. Однак до цього часу суддя залишив територію України і 12 вересня 2016 року він був оголошений у розшук. У березні 2017 року Микола Чаус був затриманий на території Молдови, де перебуває до сьогодні. У липні 2017 року у Вищу раду правосуддя надійшла скарга Нелі Ластовки на систематичну відсутність Миколи Чауса на роботі, після чого 2 серпня щодо судді було відкрито дисциплінарну справу.

4 жовтня 2017 року Третя Дисциплінарна палата Ради правосуддя відсторонила Миколу Чауса від здійснення правосуддя і рекомендувала його звільнити. 6 жовтня стало відомо, що Молдова відмовила Миколі Чаусу в політичному притулку. Зараз у Кишиневі розглядається справа про екстрадицію Миколи Чауса в Україну.

4 квітня 2021 року столо відомо, що в Молдові невідомі викрали Чауса. Наступного дня в МВС Молдови повідомили, що українського суддю Миколу Чауcа, який перебував у Кишиневі, викрали іноземні громадяни. Вони вже залишили Молдову, перейшовши молдавсько-український кордон.