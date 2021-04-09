Российские товары малопригодны для поставок за рубеж, - Центробанк РФ
Серьезно увеличить поставки российской продукции за рубеж можно только с помощью структурных изменений в экономике, потому что простого снижения транспортных издержек и снятия барьеров на внешних рынках недостаточно.
Как передает Цензор.НЕТ, со ссылкой на Lenta.ru, oб этом говорится в основанном на опросе предприятий докладе Центробанка РФ.
Он показал, что российские товары не слишком пригодны для экспорта из-за ряда факторов. Среди компаний, которые не вышли на зарубежные рынки, 36 процентов объяснили ситуацию несоответствием продукции спросу. Для экспортеров второй по значимости причиной стала высокая себестоимость товаров, из-за которой они не выдерживают конкуренции.
Помимо этого, и те, и другие в числе основных проблем называют транспортно-логистические. В результате 90 процентов неэкспортеров не собираются выходить на зарубежные рынки. В свою очередь, только у 35 процентов есть планы по поставкам своей продукции за рубеж в ближайшие три года.
Как следует из документа, главным фактором для решения об экспорте остается размер компаний. Среди крупных хоть какие-то поставки за рубеж ведут 71 процент производителей, среди средних — 62 процента, а среди малых — 38 процентов.
Прослеживается четкая зависимость между производительностью предприятия и экспортом — чем выше этот параметр, тем больше продукции идет за рубеж. Более того, производительность выше у компаний, которые имеют постоянные контракты.
Авторы доклада делают вывод, что слабость рубля, которая сделает более дешевой рабочую силу, не позволит качественно увеличить экспорт, однако повысит доходы нынешних экспортеров, в первую очередь самых крупных компаний. Проблема в том, что для качественных изменений нужна модернизация, а она связана с закупкой иностранного оборудования. Потребность в нем испытывают 70 процентов компаний, от импорта сырья и комплектующих зависят 65 процентов.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
А на самом деле - так:
«Но мы еще дойдем до Ганга,
Но мы еще умрем в боях,
Чтоб от Японии до Англии
Сияла Родина моя»
(Павел Коган)
Есть спрос на сырье,которое из землм наковыряли.
Капець рашці.
вєтєр сєвєрний...
вне конкуренции !!!
не, ну ты токо сраВни...!!! какой прекрасный рюзьге езыка.
Кто знает?
Всё остальное Запад может произвести сам и лучшего качества.
Восточная Европа (Польша, Балтия, Чехия, Венгрия и дальше по списку стран, помнящих запах русского сапога) не купит ничего по понятным политическим причинам.
Кремль сделал невозможным и культурный экспорт, убив культуру, и превратив её
в разновидность оружия.
Теперь мир смотрит на всё русское как на отраву или бомбу.
Мы говорим о Западной Европе - им не подходит ни качество товаров, ни имидж России.
Не много - но таки покупают (от редких металлов и полимерных материалов, до диагностических и лекарственных реагентов и титановых деталей на самолёты)
О русских гаджетах вообще промолчим.
Как и об автомобилях, мотоциклах, велосипедах.
Вы же не будете утверждать что это правительство заставляет их покупать???
Экспортируются не товары, а сырьё: нефть, газ, зерно.
Тому точніше би було- росія в стані експортувати лише ненависть (до неї) внаслідок підсвідомого комплексу меншовартості(за Фройдом) що маскується великоросійським шовінізмом,наглістю і агресією а також нікчемними і підлими методами ведення війни