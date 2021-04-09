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Российские товары малопригодны для поставок за рубеж, - Центробанк РФ

Российские товары малопригодны для поставок за рубеж, - Центробанк РФ

Серьезно увеличить поставки российской продукции за рубеж можно только с помощью структурных изменений в экономике, потому что простого снижения транспортных издержек и снятия барьеров на внешних рынках недостаточно.

Как передает Цензор.НЕТ, со ссылкой на Lenta.ru, oб этом говорится в основанном на опросе предприятий докладе Центробанка РФ.

Он показал, что российские товары не слишком пригодны для экспорта из-за ряда факторов. Среди компаний, которые не вышли на зарубежные рынки, 36 процентов объяснили ситуацию несоответствием продукции спросу. Для экспортеров второй по значимости причиной стала высокая себестоимость товаров, из-за которой они не выдерживают конкуренции.

Помимо этого, и те, и другие в числе основных проблем называют транспортно-логистические. В результате 90 процентов неэкспортеров не собираются выходить на зарубежные рынки. В свою очередь, только у 35 процентов есть планы по поставкам своей продукции за рубеж в ближайшие три года.

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Как следует из документа, главным фактором для решения об экспорте остается размер компаний. Среди крупных хоть какие-то поставки за рубеж ведут 71 процент производителей, среди средних — 62 процента, а среди малых — 38 процентов.

Прослеживается четкая зависимость между производительностью предприятия и экспортом — чем выше этот параметр, тем больше продукции идет за рубеж. Более того, производительность выше у компаний, которые имеют постоянные контракты.

Авторы доклада делают вывод, что слабость рубля, которая сделает более дешевой рабочую силу, не позволит качественно увеличить экспорт, однако повысит доходы нынешних экспортеров, в первую очередь самых крупных компаний. Проблема в том, что для качественных изменений нужна модернизация, а она связана с закупкой иностранного оборудования. Потребность в нем испытывают 70 процентов компаний, от импорта сырья и комплектующих зависят 65 процентов.

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россия (96038) экспорт (878)


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Топ комментарии
+23
"параша производит впечатление сильной державы. больше она ничего не производит" (С)
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09.04.2021 14:19
+15
Твоя упоротая русня про всех так пишет хохлы бульбаши чурки пиндосы жабоеды и ТД.толко они дартаньяны хотя более паскудной нации чем кацапы нет .
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09.04.2021 14:38
+14
...есть такое дело...
Російські товари визнали малопридатними для поставок за кордон, - Центробанк РФ - Цензор.НЕТ 6713

А на самом деле - так:
Російські товари визнали малопридатними для поставок за кордон, - Центробанк РФ - Цензор.НЕТ 4704
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09.04.2021 14:48
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Правила форума Совет форумчан
Ну за рубежом бояру не жрут литрами, а русня, кстати, больше ничего и не производит.
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09.04.2021 14:07 Ответить
"параша производит впечатление сильной державы. больше она ничего не производит" (С)
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09.04.2021 14:19 Ответить
Твоя упоротая русня про всех так пишет хохлы бульбаши чурки пиндосы жабоеды и ТД.толко они дартаньяны хотя более паскудной нации чем кацапы нет .
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09.04.2021 14:38 Ответить
...есть такое дело...
Російські товари визнали малопридатними для поставок за кордон, - Центробанк РФ - Цензор.НЕТ 6713

А на самом деле - так:
Російські товари визнали малопридатними для поставок за кордон, - Центробанк РФ - Цензор.НЕТ 4704
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09.04.2021 14:48 Ответить
Російські товари визнали малопридатними для поставок за кордон, - Центробанк РФ - Цензор.НЕТ 3345
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09.04.2021 22:31 Ответить
Російські товари визнали малопридатними для поставок за кордон, - Центробанк РФ - Цензор.НЕТ 3719
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10.04.2021 08:20 Ответить
головна стаття експорту ру - навіть не горілка і не нафта, а міжнародний тероризм
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09.04.2021 14:07 Ответить
а це їх базове гасло

«Но мы еще дойдем до Ганга,
Но мы еще умрем в боях,
Чтоб от Японии до Англии
Сияла Родина моя»
(Павел Коган)
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09.04.2021 14:10 Ответить
И тут кроме 2-й строки - все фантастика.
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09.04.2021 19:30 Ответить
орда фінансує близько 200 різних рухів по усьому світі...ліві, праві, релігійні, сепаратистські...головне - кач та нестабільність.
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09.04.2021 14:30 Ответить
Спрос на лапти и дрова невысок.
Есть спрос на сырье,которое из землм наковыряли.
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09.04.2021 14:08 Ответить
Невже чудові російські машини, передові комп'ютери, унікальні медичні розробки та найсмачніші харчові продукти нікому не треба?
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09.04.2021 14:09 Ответить
"Что и требовалось доказать."
Капець рашці.
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09.04.2021 14:10 Ответить
эх, лапти, да лапти, да лапти мои...
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09.04.2021 14:11 Ответить
Российские товары признали малопригодными для поставок за рубеж, - Центробанк РФ - Цензор.НЕТ 6541
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09.04.2021 14:31 Ответить
кацапожигули с дверными зазорами в три пальца отправили японских покупателей в нокдаун.
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09.04.2021 14:11 Ответить
Що конкурентно задатне за якістю, зроблено із імпортної сировини, на імпортному обладнанні і з чужими технологіями, а відтак, неконкурентоздатне за вартістю, а власне... тут не має що й казати
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09.04.2021 14:14 Ответить
Ну что тут сказать, слабые люди в бух.учете, из жанра отбирать с з.п 500ре, а после давать льготу на покупку маспа сливочный продукт российский с любовью, покупать чаще не станут, зато прилавки будут завалены им, ведь государство дотирует и выкупает, а че с ним делать будут не волнует
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09.04.2021 14:31 Ответить
а якутский скульптор? ноу-хау и сырье его личное ))
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09.04.2021 14:33 Ответить
Сырье с угнетаемых кацапами коров.
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09.04.2021 15:12 Ответить
Ммм таежный саюз
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09.04.2021 14:16 Ответить
тайоженний союз -
вєтєр сєвєрний...
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09.04.2021 14:19 Ответить
Воск ,деготь,береста, кокошники да сибирская язва..
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09.04.2021 14:18 Ответить
а все, что вы делаете руками...))))
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09.04.2021 14:22 Ответить
Стесняюсь спросить... А что производит россия?
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09.04.2021 14:23 Ответить
- вне конкуренции Российские товары признали малопригодными для поставок за рубеж, - Центробанк РФ - Цензор.НЕТ 630
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09.04.2021 14:26 Ответить
Угу...но даже это сейчас производится в Китае...а не в паРаше...
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09.04.2021 14:29 Ответить
Скрепы,духовность, петушков из навоза.
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09.04.2021 14:29 Ответить
Російські товари визнали малопридатними для поставок за кордон, - Центробанк РФ - Цензор.НЕТ 3594
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09.04.2021 17:28 Ответить
Производят только по причине, что мамбетам и белорусам открывать заводы не положено, качественей от этого оно не стало. В большнистве же кейсов это или левак из РФ или левак с клеймом майде ин Ляша для ватного населения, мол качественное то какое еще не все заводы развалили..
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09.04.2021 14:33 Ответить
Не сделана а собрана из зарубежных комплектующих.
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09.04.2021 14:35 Ответить
После такого заявления ЦБ эРэФии на международных биржах рухнули цены на шишки, пеньку и лыко.
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09.04.2021 14:26 Ответить
"не жжужит и в жопу не лезет"
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09.04.2021 14:27 Ответить
Да уж,тяжело найти технологичность в лаптях и петушках из навоза.....
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09.04.2021 14:28 Ответить
- товары на экспорт, производимые в Тамбове
вне конкуренции !!!Российские товары признали малопригодными для поставок за рубеж, - Центробанк РФ - Цензор.НЕТ 2936
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09.04.2021 14:28 Ответить
Російські товари визнали малопридатними для поставок за кордон, - Центробанк РФ - Цензор.НЕТ 1409
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09.04.2021 14:44 Ответить
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09.04.2021 15:01 Ответить
А у нас аналогичная ситуация. Смотрела два видосика подряд, как делают боеприпасы на западе и нас. Там даже гражданские боеприпасы - автоматика и роботы, а у нас - ржавые станки и ручная подгонка. Ужас!
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09.04.2021 15:12 Ответить
...да, замкадье - оно такое
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09.04.2021 15:17 Ответить
Російські товари визнали малопридатними для поставок за кордон, - Центробанк РФ - Цензор.НЕТ 470
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09.04.2021 15:34 Ответить
Neumejet raska nicego delat krome prodazi syrja,nefti i gaza,Evrope ix produkciji nenajdios
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09.04.2021 15:58 Ответить
Вот поэтому и пуйло-***** и воюет с Украиной !! Никто сраные, бракованные российкие товары в мире не покупает ! Даже Африка и латинская Америка!! Поэтому пуйло-***** и хочет задавить Украину и заполнить наши рынки - сбыта своими гавняными товарами! А русские на Украине и русский язык на Украине это лишь повод-отмазка ! срать хочет путин-***** на своих росссиян!! Иначе бы почему они-Россия, за 20 лет правления путина так и не догнали по уровню жизни Португалию! Как обещал в 2002 году пуйло-***** своим избирателям!!
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09.04.2021 16:27 Ответить
Російські товари визнали малопридатними для поставок за кордон, - Центробанк РФ - Цензор.НЕТ 8542
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09.04.2021 17:26 Ответить
зави-дуете?


не, ну ты токо сраВни...!!! какой прекрасный рюзьге езыка.
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09.04.2021 19:44 Ответить
Настолько,что даже россияне иногда не могут проникнуть вглубь етой "прекрасности"
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10.04.2021 08:12 Ответить
А як же скульптури з лайна? Психіатричні лікарні - замовляли б собі...
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09.04.2021 18:03 Ответить
Російські товари визнали малопридатними для поставок за кордон, - Центробанк РФ - Цензор.НЕТ 8308
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09.04.2021 19:42 Ответить
Крупнейший производитель говна как никак) Тут мокшан никто не переплюнет, с уважением бы надо) хаха
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09.04.2021 20:08 Ответить
А что у них есть хорошего?
Кто знает?
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09.04.2021 21:34 Ответить
Все хрюсские товары и Анало-Говнеты это убогие, по кацапски, через жопу сделанные копии с ворованных зарубежных изделий .

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09.04.2021 21:34 Ответить
Погодите, а как же говно?
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09.04.2021 21:39 Ответить
Россия может экспортировать только войну.
Всё остальное Запад может произвести сам и лучшего качества.
Восточная Европа (Польша, Балтия, Чехия, Венгрия и дальше по списку стран, помнящих запах русского сапога) не купит ничего по понятным политическим причинам.
Кремль сделал невозможным и культурный экспорт, убив культуру, и превратив её
в разновидность оружия.
Теперь мир смотрит на всё русское как на отраву или бомбу.
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10.04.2021 00:09 Ответить
Венгрия не купит?! А как же вакцина Спутник?
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10.04.2021 11:32 Ответить
Скажу больше: а как же электроэнергия, бытовая техника (и масса товаров от моющих средств и масла, до автомобилей - с импортом которых пытаются бороться санкциями) и СВИНИНА - какие покупает у РФ УКРАИНА???
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10.04.2021 12:15 Ответить
Украина не в счёт с предательским правительством.
Мы говорим о Западной Европе - им не подходит ни качество товаров, ни имидж России.
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10.04.2021 12:26 Ответить
Частники покупают то - что им наиболее выгодно. Когда вы ссылаетесь на роль правительства - вы фактически предлагаете нагнуть импортёров, и заставить не покупать то что им выгодно, и искать менее выгодные замены.

Не много - но таки покупают (от редких металлов и полимерных материалов, до диагностических и лекарственных реагентов и титановых деталей на самолёты)
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10.04.2021 12:40 Ответить
Зачем частнику российские плоскогубцы, одежда, обувь, мебель, если можно купить немецкие, польские, финские, на худой конец - китайские товары ?
О русских гаджетах вообще промолчим.
Как и об автомобилях, мотоциклах, велосипедах.
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10.04.2021 13:05 Ответить
Видимо какие то достоинства есть.

Вы же не будете утверждать что это правительство заставляет их покупать???
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10.04.2021 16:10 Ответить
Вакцину закупает правительство по политическим причинам - это не тот товар который купит венгерский обыватель, да и не факт, что люди захотят вакцинироваться.
Экспортируются не товары, а сырьё: нефть, газ, зерно.
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10.04.2021 12:38 Ответить
Війни- супутник держав.. на протязі всієї історії...

Тому точніше би було- росія в стані експортувати лише ненависть (до неї) внаслідок підсвідомого комплексу меншовартості(за Фройдом) що маскується великоросійським шовінізмом,наглістю і агресією а також нікчемними і підлими методами ведення війни
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10.04.2021 08:17 Ответить
 
 