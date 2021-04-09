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Російські товари визнали малопридатними для поставок за кордон, - Центробанк РФ

Російські товари визнали малопридатними для поставок за кордон, - Центробанк РФ

Серйозно збільшити поставки російської продукції за кордон можна лише за допомогою структурних змін в економіці, тому що простого зниження транспортних витрат і зняття бар'єрів на зовнішніх ринках недостатньо.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на Lenta.ru, прo це йдеться в заснованій на опитуванні підприємств доповіді Центробанку РФ.

Воно показало, що російські товари не надто придатні для експорту через низку чинників. Серед компаній, які не вийшли на зарубіжні ринки, 36 відсотків пояснили ситуацію невідповідністю продукції попиту. Для експортерів другою за значимістю причиною стала висока собівартість товарів, через яку вони не витримують конкуренції.

Крім цього, і ті, й інші серед основних проблем називають транспортно-логістичні. У результаті 90 відсотків неекспортерів не збираються виходити на закордонні ринки. Своєю чергою, тільки у 35 відсотків є плани щодо постачання своєї продукції за кордон у найближчі три роки.

Також читайте: Український експорт за перший квартал 2021 року зріс на 12% попри пандемію, - Шмигаль

Як випливає з документа, головним чинником для рішення про експорт залишається розмір компаній. Серед великих хоч якісь поставки за кордон здійснюють 71 відсоток виробників, серед середніх - 62 відсотки, а серед малих - 38 відсотків.

Простежується чітка залежність між продуктивністю підприємства і експортом - чим вищий цей параметр, тим більше продукції йде за кордон. Більш того, продуктивність вище у компаній, які мають постійні контракти.

Автори доповіді доходять висновку, що слабкість рубля, яка зробить більш дешевою робочу силу, не дозволить якісно збільшити експорт, проте підвищить доходи нинішніх експортерів, у першу чергу найбільших компаній. Проблема в тому, що для якісних змін потрібна модернізація, а вона пов'язана із закупівлею іноземного обладнання. Потребу в ньому відчувають 70 відсотків компаній, від імпорту сировини і комплектуючих залежать 65 відсотків.

Також читайте: Запущено єдиний експортний вебпортал для підтримки виходу українських підприємств на нові ринки, - Шмигаль

Автор: 

росія (65856) експорт (4508)


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Топ коментарі
+23
"параша производит впечатление сильной державы. больше она ничего не производит" (С)
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09.04.2021 14:19
+15
Твоя упоротая русня про всех так пишет хохлы бульбаши чурки пиндосы жабоеды и ТД.толко они дартаньяны хотя более паскудной нации чем кацапы нет .
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09.04.2021 14:38
+14
...есть такое дело...
Російські товари визнали малопридатними для поставок за кордон, - Центробанк РФ - Цензор.НЕТ 6713

А на самом деле - так:
Російські товари визнали малопридатними для поставок за кордон, - Центробанк РФ - Цензор.НЕТ 4704
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09.04.2021 14:48
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Ну за рубежом бояру не жрут литрами, а русня, кстати, больше ничего и не производит.
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09.04.2021 14:07 Відповісти
"параша производит впечатление сильной державы. больше она ничего не производит" (С)
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09.04.2021 14:19 Відповісти
Твоя упоротая русня про всех так пишет хохлы бульбаши чурки пиндосы жабоеды и ТД.толко они дартаньяны хотя более паскудной нации чем кацапы нет .
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09.04.2021 14:38 Відповісти
...есть такое дело...
Російські товари визнали малопридатними для поставок за кордон, - Центробанк РФ - Цензор.НЕТ 6713

А на самом деле - так:
Російські товари визнали малопридатними для поставок за кордон, - Центробанк РФ - Цензор.НЕТ 4704
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09.04.2021 14:48 Відповісти
Російські товари визнали малопридатними для поставок за кордон, - Центробанк РФ - Цензор.НЕТ 3345
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09.04.2021 22:31 Відповісти
Російські товари визнали малопридатними для поставок за кордон, - Центробанк РФ - Цензор.НЕТ 3719
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10.04.2021 08:20 Відповісти
головна стаття експорту ру - навіть не горілка і не нафта, а міжнародний тероризм
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09.04.2021 14:07 Відповісти
а це їх базове гасло

«Но мы еще дойдем до Ганга,
Но мы еще умрем в боях,
Чтоб от Японии до Англии
Сияла Родина моя»
(Павел Коган)
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09.04.2021 14:10 Відповісти
И тут кроме 2-й строки - все фантастика.
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09.04.2021 19:30 Відповісти
орда фінансує близько 200 різних рухів по усьому світі...ліві, праві, релігійні, сепаратистські...головне - кач та нестабільність.
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09.04.2021 14:30 Відповісти
Спрос на лапти и дрова невысок.
Есть спрос на сырье,которое из землм наковыряли.
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09.04.2021 14:08 Відповісти
Невже чудові російські машини, передові комп'ютери, унікальні медичні розробки та найсмачніші харчові продукти нікому не треба?
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09.04.2021 14:09 Відповісти
"Что и требовалось доказать."
Капець рашці.
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09.04.2021 14:10 Відповісти
эх, лапти, да лапти, да лапти мои...
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09.04.2021 14:11 Відповісти
Российские товары признали малопригодными для поставок за рубеж, - Центробанк РФ - Цензор.НЕТ 6541
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09.04.2021 14:31 Відповісти
кацапожигули с дверными зазорами в три пальца отправили японских покупателей в нокдаун.
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09.04.2021 14:11 Відповісти
Що конкурентно задатне за якістю, зроблено із імпортної сировини, на імпортному обладнанні і з чужими технологіями, а відтак, неконкурентоздатне за вартістю, а власне... тут не має що й казати
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09.04.2021 14:14 Відповісти
Ну что тут сказать, слабые люди в бух.учете, из жанра отбирать с з.п 500ре, а после давать льготу на покупку маспа сливочный продукт российский с любовью, покупать чаще не станут, зато прилавки будут завалены им, ведь государство дотирует и выкупает, а че с ним делать будут не волнует
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09.04.2021 14:31 Відповісти
а якутский скульптор? ноу-хау и сырье его личное ))
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09.04.2021 14:33 Відповісти
Сырье с угнетаемых кацапами коров.
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09.04.2021 15:12 Відповісти
Ммм таежный саюз
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09.04.2021 14:16 Відповісти
тайоженний союз -
вєтєр сєвєрний...
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09.04.2021 14:19 Відповісти
Воск ,деготь,береста, кокошники да сибирская язва..
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09.04.2021 14:18 Відповісти
а все, что вы делаете руками...))))
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09.04.2021 14:22 Відповісти
Стесняюсь спросить... А что производит россия?
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09.04.2021 14:23 Відповісти
- вне конкуренции Российские товары признали малопригодными для поставок за рубеж, - Центробанк РФ - Цензор.НЕТ 630
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09.04.2021 14:26 Відповісти
Угу...но даже это сейчас производится в Китае...а не в паРаше...
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09.04.2021 14:29 Відповісти
Скрепы,духовность, петушков из навоза.
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09.04.2021 14:29 Відповісти
Російські товари визнали малопридатними для поставок за кордон, - Центробанк РФ - Цензор.НЕТ 3594
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09.04.2021 17:28 Відповісти
Производят только по причине, что мамбетам и белорусам открывать заводы не положено, качественей от этого оно не стало. В большнистве же кейсов это или левак из РФ или левак с клеймом майде ин Ляша для ватного населения, мол качественное то какое еще не все заводы развалили..
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09.04.2021 14:33 Відповісти
Не сделана а собрана из зарубежных комплектующих.
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09.04.2021 14:35 Відповісти
После такого заявления ЦБ эРэФии на международных биржах рухнули цены на шишки, пеньку и лыко.
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09.04.2021 14:26 Відповісти
"не жжужит и в жопу не лезет"
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09.04.2021 14:27 Відповісти
Да уж,тяжело найти технологичность в лаптях и петушках из навоза.....
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09.04.2021 14:28 Відповісти
- товары на экспорт, производимые в Тамбове
вне конкуренции !!!Российские товары признали малопригодными для поставок за рубеж, - Центробанк РФ - Цензор.НЕТ 2936
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09.04.2021 14:28 Відповісти
Російські товари визнали малопридатними для поставок за кордон, - Центробанк РФ - Цензор.НЕТ 1409
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09.04.2021 14:44 Відповісти
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09.04.2021 15:01 Відповісти
А у нас аналогичная ситуация. Смотрела два видосика подряд, как делают боеприпасы на западе и нас. Там даже гражданские боеприпасы - автоматика и роботы, а у нас - ржавые станки и ручная подгонка. Ужас!
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09.04.2021 15:12 Відповісти
...да, замкадье - оно такое
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09.04.2021 15:17 Відповісти
Російські товари визнали малопридатними для поставок за кордон, - Центробанк РФ - Цензор.НЕТ 470
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09.04.2021 15:34 Відповісти
Neumejet raska nicego delat krome prodazi syrja,nefti i gaza,Evrope ix produkciji nenajdios
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09.04.2021 15:58 Відповісти
Вот поэтому и пуйло-***** и воюет с Украиной !! Никто сраные, бракованные российкие товары в мире не покупает ! Даже Африка и латинская Америка!! Поэтому пуйло-***** и хочет задавить Украину и заполнить наши рынки - сбыта своими гавняными товарами! А русские на Украине и русский язык на Украине это лишь повод-отмазка ! срать хочет путин-***** на своих росссиян!! Иначе бы почему они-Россия, за 20 лет правления путина так и не догнали по уровню жизни Португалию! Как обещал в 2002 году пуйло-***** своим избирателям!!
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09.04.2021 16:27 Відповісти
Російські товари визнали малопридатними для поставок за кордон, - Центробанк РФ - Цензор.НЕТ 8542
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09.04.2021 17:26 Відповісти
зави-дуете?


не, ну ты токо сраВни...!!! какой прекрасный рюзьге езыка.
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09.04.2021 19:44 Відповісти
Настолько,что даже россияне иногда не могут проникнуть вглубь етой "прекрасности"
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10.04.2021 08:12 Відповісти
А як же скульптури з лайна? Психіатричні лікарні - замовляли б собі...
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09.04.2021 18:03 Відповісти
Російські товари визнали малопридатними для поставок за кордон, - Центробанк РФ - Цензор.НЕТ 8308
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09.04.2021 19:42 Відповісти
Крупнейший производитель говна как никак) Тут мокшан никто не переплюнет, с уважением бы надо) хаха
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09.04.2021 20:08 Відповісти
А что у них есть хорошего?
Кто знает?
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09.04.2021 21:34 Відповісти
Все хрюсские товары и Анало-Говнеты это убогие, по кацапски, через жопу сделанные копии с ворованных зарубежных изделий .

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09.04.2021 21:34 Відповісти
Погодите, а как же говно?
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09.04.2021 21:39 Відповісти
Россия может экспортировать только войну.
Всё остальное Запад может произвести сам и лучшего качества.
Восточная Европа (Польша, Балтия, Чехия, Венгрия и дальше по списку стран, помнящих запах русского сапога) не купит ничего по понятным политическим причинам.
Кремль сделал невозможным и культурный экспорт, убив культуру, и превратив её
в разновидность оружия.
Теперь мир смотрит на всё русское как на отраву или бомбу.
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10.04.2021 00:09 Відповісти
Венгрия не купит?! А как же вакцина Спутник?
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10.04.2021 11:32 Відповісти
Скажу больше: а как же электроэнергия, бытовая техника (и масса товаров от моющих средств и масла, до автомобилей - с импортом которых пытаются бороться санкциями) и СВИНИНА - какие покупает у РФ УКРАИНА???
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10.04.2021 12:15 Відповісти
Украина не в счёт с предательским правительством.
Мы говорим о Западной Европе - им не подходит ни качество товаров, ни имидж России.
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10.04.2021 12:26 Відповісти
Частники покупают то - что им наиболее выгодно. Когда вы ссылаетесь на роль правительства - вы фактически предлагаете нагнуть импортёров, и заставить не покупать то что им выгодно, и искать менее выгодные замены.

Не много - но таки покупают (от редких металлов и полимерных материалов, до диагностических и лекарственных реагентов и титановых деталей на самолёты)
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10.04.2021 12:40 Відповісти
Зачем частнику российские плоскогубцы, одежда, обувь, мебель, если можно купить немецкие, польские, финские, на худой конец - китайские товары ?
О русских гаджетах вообще промолчим.
Как и об автомобилях, мотоциклах, велосипедах.
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10.04.2021 13:05 Відповісти
Видимо какие то достоинства есть.

Вы же не будете утверждать что это правительство заставляет их покупать???
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10.04.2021 16:10 Відповісти
Вакцину закупает правительство по политическим причинам - это не тот товар который купит венгерский обыватель, да и не факт, что люди захотят вакцинироваться.
Экспортируются не товары, а сырьё: нефть, газ, зерно.
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10.04.2021 12:38 Відповісти
Війни- супутник держав.. на протязі всієї історії...

Тому точніше би було- росія в стані експортувати лише ненависть (до неї) внаслідок підсвідомого комплексу меншовартості(за Фройдом) що маскується великоросійським шовінізмом,наглістю і агресією а також нікчемними і підлими методами ведення війни
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10.04.2021 08:17 Відповісти
 
 