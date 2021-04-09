Російські товари визнали малопридатними для поставок за кордон, - Центробанк РФ

Серйозно збільшити поставки російської продукції за кордон можна лише за допомогою структурних змін в економіці, тому що простого зниження транспортних витрат і зняття бар'єрів на зовнішніх ринках недостатньо.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на Lenta.ru, прo це йдеться в заснованій на опитуванні підприємств доповіді Центробанку РФ.

Воно показало, що російські товари не надто придатні для експорту через низку чинників. Серед компаній, які не вийшли на зарубіжні ринки, 36 відсотків пояснили ситуацію невідповідністю продукції попиту. Для експортерів другою за значимістю причиною стала висока собівартість товарів, через яку вони не витримують конкуренції.

Крім цього, і ті, й інші серед основних проблем називають транспортно-логістичні. У результаті 90 відсотків неекспортерів не збираються виходити на закордонні ринки. Своєю чергою, тільки у 35 відсотків є плани щодо постачання своєї продукції за кордон у найближчі три роки.

Також читайте: Український експорт за перший квартал 2021 року зріс на 12% попри пандемію, - Шмигаль

Як випливає з документа, головним чинником для рішення про експорт залишається розмір компаній. Серед великих хоч якісь поставки за кордон здійснюють 71 відсоток виробників, серед середніх - 62 відсотки, а серед малих - 38 відсотків.

Простежується чітка залежність між продуктивністю підприємства і експортом - чим вищий цей параметр, тим більше продукції йде за кордон. Більш того, продуктивність вище у компаній, які мають постійні контракти.

Автори доповіді доходять висновку, що слабкість рубля, яка зробить більш дешевою робочу силу, не дозволить якісно збільшити експорт, проте підвищить доходи нинішніх експортерів, у першу чергу найбільших компаній. Проблема в тому, що для якісних змін потрібна модернізація, а вона пов'язана із закупівлею іноземного обладнання. Потребу в ньому відчувають 70 відсотків компаній, від імпорту сировини і комплектуючих залежать 65 відсотків.

Також читайте: Запущено єдиний експортний вебпортал для підтримки виходу українських підприємств на нові ринки, - Шмигаль