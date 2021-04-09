Перед назначением на должность посла кандидаты будут проходить спецпроверку, - Жовква

Желающие занять должность посла Украины за границей будут проходить специальную проверку в компетентных органах.

Как передает Цензор.НЕТ, такое нововведение при подборе кадров ввел президент Украины Владимир Зеленский, рассказал в интервью LB.ua 9 апреля заместитель главы Офиса президента Украины Игорь Жовква.

"Только при президентстве Зеленского эта работа началась. И это было верное решение. Такая спецпроверка возлагается как раз на профильный директорат внешней политики, который я курирую. Мы обобщаем сведения о кандидатах. Поэтому также несем за это ответственность. Буквально за каждого посла", – пояснил Жовква.

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Руководителей зарубежных дипломатических учреждений назначает только президент Украины, а представление о назначении посла вносит министр иностранных дел, отметил он.



"Дальше эта кандидатура обсуждается в Офисе, мы докладываем президенту. Не все кандидатуры, которые вносит глава МИД, одобряются. Президент точно должен знать, кто будет представлять Украину в посольствах. Поэтому без согласования с президентом не запускается ни одна последующая процедура", – продолжил чиновник.



Президент может уволить посла в любой момент, отметил заместитель главы ОП.



"Мы смотрели: у нас осталось трое послов, назначенных [четвертым президентом Украины Виктором] Януковичем. Двое из них имеют проект указа об увольнении, 6 апреля эти указы утверждены", – заметил Жовква.

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