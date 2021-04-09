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Перед назначением на должность посла кандидаты будут проходить спецпроверку, - Жовква

Перед назначением на должность посла кандидаты будут проходить спецпроверку, - Жовква

Желающие занять должность посла Украины за границей будут проходить специальную проверку в компетентных органах.

Как передает Цензор.НЕТ, такое нововведение при подборе кадров ввел президент Украины Владимир Зеленский, рассказал в интервью LB.ua 9 апреля заместитель главы Офиса президента Украины Игорь Жовква.

"Только при президентстве Зеленского эта работа началась. И это было верное решение. Такая спецпроверка возлагается как раз на профильный директорат внешней политики, который я курирую. Мы обобщаем сведения о кандидатах. Поэтому также несем за это ответственность. Буквально за каждого посла", – пояснил Жовква.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Зеленский уволил послов Украины в Нидерландах, Бельгии, Ираке, Таиланде, ОАЭ и Саудовской Аравии

Руководителей зарубежных дипломатических учреждений назначает только президент Украины, а представление о назначении посла вносит министр иностранных дел, отметил он.

"Дальше эта кандидатура обсуждается в Офисе, мы докладываем президенту. Не все кандидатуры, которые вносит глава МИД, одобряются. Президент точно должен знать, кто будет представлять Украину в посольствах. Поэтому без согласования с президентом не запускается ни одна последующая процедура", – продолжил чиновник.

Президент может уволить посла в любой момент, отметил заместитель главы ОП.

"Мы смотрели: у нас осталось трое послов, назначенных [четвертым президентом Украины Виктором] Януковичем. Двое из них имеют проект указа об увольнении, 6 апреля эти указы утверждены", – заметил Жовква.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Увольнение Зеленским ряда послов прошло в контексте планируемой ротации, - МИД

посол (1807) проверка (821) Жовква Игорь (152)


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Топ комментарии
+4
Кому и что мы сделали плохого, что у нас в руководстве страны такие дебилы. Какое новшество Спецпроверки всегда проходили даже садовники и дворники посольств.
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09.04.2021 15:23
+2
А нахрена вообще нужен Кабмин и ВР, если ОП в каждую дырку свой пятак сует?Так может пусть Ермак и управляет? Расходы сократим, а толку ,всеравно нет ни от одних ни от других.
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09.04.2021 15:28
+1
В конспиративной квартире где вместо стен сейфы?
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09.04.2021 15:25
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Кому и что мы сделали плохого, что у нас в руководстве страны такие дебилы. Какое новшество Спецпроверки всегда проходили даже садовники и дворники посольств.
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09.04.2021 15:23 Ответить
В конспиративной квартире где вместо стен сейфы?
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09.04.2021 15:25 Ответить
А нахрена вообще нужен Кабмин и ВР, если ОП в каждую дырку свой пятак сует?Так может пусть Ермак и управляет? Расходы сократим, а толку ,всеравно нет ни от одних ни от других.
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09.04.2021 15:28 Ответить
спецпровека на наличие бабла
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09.04.2021 15:33 Ответить
Только при президентстве Зеленского эта работа началась.Источник: https://censor.net/ru/n3258763

Окуеть! Да он реально пионЭр!
Только при президентстве Зеленского агенты ФСБ заняли места в ОПе!
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09.04.2021 15:34 Ответить
Та ще в сссрє завжди перевіряли, він такі поц
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09.04.2021 17:39 Ответить
А ТОЛКУ ! Вон сколько уже "проверенных" - работают на кацапов...!
Толку от таких проверок...!
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09.04.2021 16:04 Ответить
Перед призначенням на посаду посла кандидати проходитимуть спецперевірку, - Жовква - Цензор.НЕТ 1433
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09.04.2021 16:15 Ответить
Ну да..., это один из "проверенных" ...
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09.04.2021 16:19 Ответить
А что до сегодняшнего дня послами брали всех с улицы? Документы и проверок никаких? Фееричные дятлы.
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09.04.2021 16:04 Ответить
 
 