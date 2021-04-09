Перед призначенням на посаду посла кандидати проходитимуть спецперевірку, - Жовква

Охочі обійняти посаду посла України за кордоном проходитимуть спеціальну перевірку в компетентних органах.

Як передає Цензор.НЕТ, таке нововведення під час підбору кадрів запровадив президент України Володимир Зеленський, розповів в інтерв'ю LB.ua 9 квітня заступник голови Офісу Президента України Ігор Жовква.

"Лише за президентства Зеленського ця робота почалася. І це було правильне рішення. Така спецперевірка покладається якраз на профільний директорат зовнішньої політики, який я курую. Ми узагальнюємо відомості про кандидатів. Тож також несемо за це відповідальність. Буквально за кожного посла", - пояснив Жовква.

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Керівників закордонних дипломатичних установ призначає тільки президент України, а подання про призначення посла вносить міністр закордонних справ, зазначив він.

"Далі ця кандидатура обговорюється в Офісі, ми доповідаємо президенту. Не всі кандидатури, які вносить глава МЗС, погоджуються. Президент точно має знати, хто представлятиме Україну в посольствах. Тому без погодження з президентом не починається жодна подальша процедура", - продовжив чиновник.

Президент може звільнити посла в будь-який момент, зазначив заступник глави ОП.

"Ми дивилися: у нас залишилося троє послів, призначених [четвертим президентом України Віктором] Януковичем. Двоє з них мають проєкт указу про звільнення, 6 квітня ці укази затверджено", - зауважив Жовква.

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