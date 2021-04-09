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Новини
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Перед призначенням на посаду посла кандидати проходитимуть спецперевірку, - Жовква

Перед призначенням на посаду посла кандидати проходитимуть спецперевірку, - Жовква

Охочі обійняти посаду посла України за кордоном проходитимуть спеціальну перевірку в компетентних органах.

Як передає Цензор.НЕТ, таке нововведення під час підбору кадрів запровадив президент України Володимир Зеленський, розповів в інтерв'ю LB.ua 9 квітня заступник голови Офісу Президента України Ігор Жовква.

"Лише за президентства Зеленського ця робота почалася. І це було правильне рішення. Така спецперевірка покладається якраз на профільний директорат зовнішньої політики, який я курую. Ми узагальнюємо відомості про кандидатів. Тож також несемо за це відповідальність. Буквально за кожного посла", - пояснив Жовква.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Зеленський звільнив послів України в Нідерландах, Бельгії, Іраку, Таїланді, ОАЕ і Саудівській Аравії

Керівників закордонних дипломатичних установ призначає тільки президент України, а подання про призначення посла вносить міністр закордонних справ, зазначив він.

"Далі ця кандидатура обговорюється в Офісі, ми доповідаємо президенту. Не всі кандидатури, які вносить глава МЗС, погоджуються. Президент точно має знати, хто представлятиме Україну в посольствах. Тому без погодження з президентом не починається жодна подальша процедура", - продовжив чиновник.

Президент може звільнити посла в будь-який момент, зазначив заступник глави ОП.

"Ми дивилися: у нас залишилося троє послів, призначених [четвертим президентом України Віктором] Януковичем. Двоє з них мають проєкт указу про звільнення, 6 квітня ці укази затверджено", - зауважив Жовква.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Звільнення Зеленським деяких послів відбулося в контексті планованої ротації, - МЗС

Автор: 

посол (1108) перевірка (1239) Жовква Ігор (169)


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Топ коментарі
+4
Кому и что мы сделали плохого, что у нас в руководстве страны такие дебилы. Какое новшество Спецпроверки всегда проходили даже садовники и дворники посольств.
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09.04.2021 15:23
+2
А нахрена вообще нужен Кабмин и ВР, если ОП в каждую дырку свой пятак сует?Так может пусть Ермак и управляет? Расходы сократим, а толку ,всеравно нет ни от одних ни от других.
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09.04.2021 15:28
+1
В конспиративной квартире где вместо стен сейфы?
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09.04.2021 15:25
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Кому и что мы сделали плохого, что у нас в руководстве страны такие дебилы. Какое новшество Спецпроверки всегда проходили даже садовники и дворники посольств.
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09.04.2021 15:23 Відповісти
В конспиративной квартире где вместо стен сейфы?
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09.04.2021 15:25 Відповісти
А нахрена вообще нужен Кабмин и ВР, если ОП в каждую дырку свой пятак сует?Так может пусть Ермак и управляет? Расходы сократим, а толку ,всеравно нет ни от одних ни от других.
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09.04.2021 15:28 Відповісти
спецпровека на наличие бабла
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09.04.2021 15:33 Відповісти
Только при президентстве Зеленского эта работа началась.Источник: https://censor.net/ru/n3258763

Окуеть! Да он реально пионЭр!
Только при президентстве Зеленского агенты ФСБ заняли места в ОПе!
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09.04.2021 15:34 Відповісти
Та ще в сссрє завжди перевіряли, він такі поц
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09.04.2021 17:39 Відповісти
А ТОЛКУ ! Вон сколько уже "проверенных" - работают на кацапов...!
Толку от таких проверок...!
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09.04.2021 16:04 Відповісти
Перед призначенням на посаду посла кандидати проходитимуть спецперевірку, - Жовква - Цензор.НЕТ 1433
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09.04.2021 16:15 Відповісти
Ну да..., это один из "проверенных" ...
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09.04.2021 16:19 Відповісти
А что до сегодняшнего дня послами брали всех с улицы? Документы и проверок никаких? Фееричные дятлы.
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09.04.2021 16:04 Відповісти
 
 