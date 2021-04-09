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По материалам СБУ суд арестовал яхту, которая принадлежит Медведчуку

По материалам СБУ суд арестовал яхту, которая принадлежит Медведчуку

Суд наложил арест на одно из судов, что, согласно документам, которые есть в наличии Службы безопасности Украины, принадлежит Виктору Медведчуку.

Соответствующее решение на основе материалов СБУ принял Херсонский городской суд Херсонской области 9 апреля, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу СБУ.

В частности, следователи СБ Украины задокументировали неоднократное нарушение законодательства экипажем частного судна "ROMANCE 1" (порт приписки - Херсон). В том числе речь идет о заходах в порты временно аннексированного Крыма. Поэтому в рамках данного уголовного производства исследуются обстоятельства неоднократного нарушения экипажем порядка въезда на временно оккупированную территорию Украины и выезда из нее.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Правоохранители проводят обыски на базе охранной фирмы "Шторм", которую связывают с Медведчуком

В общем следователи СБУ зафиксировали несколько десятков фактов заходов судов-нарушителей к портам и терминалов Крымского полуострова.

На данный момент продолжается досудебное расследование по:

- ч. 1 ст. 111 (государственная измена)

- ч. 3 ст. 110-2 (финансирование действий, совершенных с целью насильственного изменения или свержения конституционного строя или захвата государственной власти, изменения границ территории или государственной границы Украины);

- ч. 1, 2, 3 ст. 332-1 (нарушение порядка въезда на временно оккупированную территорию Украины и выезда из нее);

- ст. 291 (нарушение действующих на транспорте правил) Уголовного кодекса Украины.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Бизнес Медведчука "пошел вверх" после оккупации Крыма и Донбасса, - Данилов

Документирования противоправной деятельности проводилось следственным управлением ГУ Службы безопасности Украины в Автономной Республике Крым под процессуальным руководством прокуратуры Крыма.

Напомним, в феврале СНБО по предложениям Службы безопасности ввела экономические санкции к ряду физических и юридических лиц. Среди них - молдавская авиакомпания JET4U S.R.L. и португальская JET4U LDA, которые по осуществляли полеты в Российской Федерации и на временно оккупированные территории Украины с нарушением действующего законодательства.

Крым (26419) Медведчук Виктор (1790) санкции (11430) яхта (75) арест имущества (299)


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Топ комментарии
+22
Только эта яхта явно стоит не в Украине. И зарегистрирована на какого-то офшор. И вообще еще позавчера была продана. Пук не о чем.
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09.04.2021 16:28
+22
Торги по яхте и перечисление дохода государству когда ? А то арестовали, всем рассказали, потом тихонько арест сняли и все
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09.04.2021 16:29
+14
А когда саму эту мразь, на урановые рудники?
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09.04.2021 16:33
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По материалам СБУ суд арестовал яхту, которая принадлежит Медведчуку - Цензор.НЕТ 8356
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09.04.2021 16:28 Ответить
Только эта яхта явно стоит не в Украине. И зарегистрирована на какого-то офшор. И вообще еще позавчера была продана. Пук не о чем.
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09.04.2021 16:28 Ответить
зараз вся зєбільня взвоє в єдиному пориві, що це найпотужніша з найпотужніших санкцій, які міг накласи найпотужніший припіздент всєя України
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09.04.2021 16:35 Ответить
"Порт приписки-Херсон"."Рошен" засрал не только мозги,но и глаза?
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09.04.2021 17:45 Ответить
Т.е. суда с портом приписки Панама стоят исключительно в Панаме?
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09.04.2021 17:55 Ответить
При чем "стоит"?Ты ж писало типа неизвестно где зарегистрировано.А "порт приписки"-это и есть "регистрация".Завязуй с "Рошеном".
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09.04.2021 20:51 Ответить
Да неужели? А теперь читай внимательно и по буквам. Может и дойдёт.
"....
Народный депутат от ОПЗЖ https://file.liga.net/persons/viktor-medvedchyk Виктор Медведчук задекларировал офшорную компанию Fregata Marine Ltd, которой принадлежит одна из самых дорогих в мире яхт - Royal Romance. Ее ориентировочная стоимость - $200 млн. Саму яхту он не задекларировал, что может быть нарушением законодательства, https://bihus.info/medvedchuk-zasvityv-ofshornu-kompaniyu-z-yahtoyu-za-200-mln-dolari/ пишет Bihus.Info.
Ранее о том, что эта яхта построена для Медведчука, писал https://file.liga.net/persons/leshchenko Сергей Лещенко со ссылкой на собственные источники.
Эта информация нашла официальное подтверждение после того, как Медведчук подал электронную имущественную декларацию.
В ней жена Медведчука https://file.liga.net/persons/oksana-marchenko Оксана Марченко указана бенефициаром офшорной компании Fregata Marine Ltd, зарегистрированной на Маршалловых островах, где отсутствует открытый реестр владельцев компаний.
Именно на эту "офшорку" записана пятипалубная яхта Royal Romance - по данным ресурса VesselFinder, который предоставляет услуги по отслеживанию судов.
На сайте владельцев яхт Super yacht fan отмечается, что судно не сдается в аренду и не продается.
....
Пятипалубная яхта Royal Romance длиной 92,5 метра была построена известной нидерландской судостроительной компанией Feadship. Имеет бассейн 4 на 12 м, расположен на главной кормовой палубе. На яхте размещаются 14 гостей и 22 члена экипажа. Также на ней есть лифт....."

А теперь поднимаем глаза и внимательно читаем мой пост "Только эта яхта явно стоит не в Украине. И зарегистрирована на какого-то офшор. И вообще еще позавчера была продана. Пук не о чем." . И уже после этого, одноклеточное, если дойдет, идешь и вымываешь свои засранные зеленым "нерошеном" примитивные остатки мозгов. Смачного.
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09.04.2021 22:12 Ответить
Не дойдет. Еще не все глаза от зеленки отмыли.
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09.04.2021 23:06 Ответить
Это разные яхты.Royal Romance порт приписки-
Cayman Islands.
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10.04.2021 09:08 Ответить
Да неужели? СБУ просто тупо вешает лапшу на уши лоххам.
https://www.unian.net/politics/sankcii-protiv-medvedchuka-yahta-kuma-putina-oboshla-sankcii-novosti-ukraina-11330717.html
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10.04.2021 11:49 Ответить
"ROMANCE 1" и "Royal Romance.".
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10.04.2021 15:09 Ответить
Даже если и называется "ROMANCE 1". Ее нет в Херсоне от слова совсем. Что они арестовали? Воздух? И VesselFinder не знает такой яхты в Украине вообще.
https://www.vesselfinder.com/ru/vessels?name=ROMANCE+1&type=8&flag=UA
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10.04.2021 15:31 Ответить
Кто писал,что она в Херсоне и ресурс VesselFinder не все отслеживает,что плавает,к тому же может она на хранении в ангаре где-то.
https://politics.segodnya.ua/politics/arestovali-ne-tu-yahtu-royal-romance-medvedchuka-ostalsya-v-monako-1518152.html
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10.04.2021 16:14 Ответить
Кто писал? СБУ писало, что порт приписки Херсон. Нету по реестрам VesselFinder, MarineTraffic и Super yacht fan вообще яхты с таким именем. От слова совсем. А они видят даже погибшие суда с системой AIS Это все лапша.от СБУ для лохов Она или давно продана и сменила имя, или вообще не так зовется, или ее и не было вовсе.
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10.04.2021 16:51 Ответить
Торги по яхте и перечисление дохода государству когда ? А то арестовали, всем рассказали, потом тихонько арест сняли и все
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09.04.2021 16:29 Ответить
За матеріалами СБУ суд заарештував яхту, яка належить Медведчуку - Цензор.НЕТ 4314
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09.04.2021 19:40 Ответить
ну я понял,от тех винтовок твои друзья пострадали, примите мои соболезнования, не очень искренние, ну что есть
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09.04.2021 21:12 Ответить
ответьте на вопрос много ли миллиардеров среди сенаторов США вы знаете?
или "чесный слуга патриот своей страны" Порошенко. в одной из самых нищих...( точней в одной из самых обворованых стран) явно побогаче чем 99,9% чиновников самых богатых стран мира.
Порошенко 22+ лет сидя на службе страны. тихо делал бизнес -----с 1998 он сидит в депутатах

что у нас говорит закон о "совмещении госслужбы/высших должностей и ведения бизнеса"?

не за свои. а за наши деньги

тоже касаеться и фсяких "фондов" бабло с бюджета рубят и пиарятся.

из своих-------- это когда бедные жители - волонтеры собирают крохи чтоб помочь армии.

а когда миллиардер ( непонятно как заработавший исользуя хитрые уловки закона)). кидает кроху на "благотворительность" и надувает щеки это цинизм и лицимерие.
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10.04.2021 01:02 Ответить
пердика, а коли він суміщав держ посади і вів бізнес, ти гроші йому давав, що кажеш "наші"?
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10.04.2021 04:05 Ответить
да ему ишли деньги из наших налогов. моих копеек в том числе

ибо как чесный человек по аналогу с западными странами.. он должен был быть уволен. либо сам уйти. а может даже оштрафован или посажен.
но у нас нваерно такие законы. что совмещать запрещено -- а ответственности 0



. а значить сидел 22+ лет на зарплате из бюджета.

а ты у него берешь..

будь патриотом -- бери , но думай головой..
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11.04.2021 00:11 Ответить
хрюцке, ти українську мову розумієш, ти питання прочитало, зрозуміло? то дай відповідь, чи ти копіпастиш відповіді, навіть не розуміючи, що тебе питають?
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11.04.2021 08:53 Ответить
само ты хрюцкое.

типичный стыль ольгинских ботов--- идти на оскорбления.

ты хуже ты укранская гнида-- корчишь из себя патриота а служишь за копейки на какогото олигарха

для начала ответь на мой вопрос. а потом задавай свой

тебе кроме оскорблений нечего сказать??

Гірше ніж москальські воші можуть бути тільки українські гниди

это про тебя. ты гнида.
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11.04.2021 14:04 Ответить
ты сама то поняла что написала? саша посасаша?

я дал тебе ответ. но ты его не видешь.

занимая должность которую твой "патриот" занимал не имея на это право ( раз он занимался бизнесом сидя на креслах разных величин, то должен был уйти с должности) . он получал деньги из бюджета. а там и мои деньги тоже

и если твой хозяен (порошенко) так любит деньги-- то делал бы себе бизнес эти 23 года. и не корчил бы из себя патриота.

п.с но ты как нахлебник за 30 серебняников-- скинул заготовку с оскорблением и фразой которую можно кидать куда угодно
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11.04.2021 14:18 Ответить
хрюзьге, коли він бізнесом займався і чому не мав права займати посади, ти можеш сказати, чи тільки дурь якусь писати, що само придумало?
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12.04.2021 07:03 Ответить
А когда саму эту мразь, на урановые рудники?
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09.04.2021 16:33 Ответить
ЗЄки віджали яхту в кумх..ла?
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09.04.2021 16:34 Ответить
При Петі такого не було )
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09.04.2021 16:37 Ответить
так! такої безглуздої боротьби в поддавки з мєртвєтчуком дійсно не було
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09.04.2021 16:46 Ответить
Да лучше бы не было,яхты заправки и клоуна аресты имущества и то за рубежом где не достать,которые он уже продал,от этого ни жарко ни холодно,сам Мертвечук на воле,так что при Пете что при клоуне Мертвечук не пострадал
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09.04.2021 17:00 Ответить
приПєті КЛОУНАДИ НЕ БУЛО - регіонал Єфремов СИДІВ, а не клоунські санкції проти нього. а ваша ЗЕлупа відпустила Єфремова.
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09.04.2021 17:08 Ответить
клоун клоуном, але при парашенке такого не была((

ясно шо байден рулит але всьо же..
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09.04.2021 16:38 Ответить
як написали нижче, наступним логічним кроком наших спєцслужб буде пошук і розтріл кота мєртвєтчука
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09.04.2021 16:47 Ответить
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09.04.2021 23:08 Ответить
Серьезнейший ход спецслужбы. Следующим ходом, я так думаю, будет поимка и расстрел кота.
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09.04.2021 16:39 Ответить
..особенно в свете того шо оное судно запричалено гдето на Лазурном берегу .
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09.04.2021 16:57 Ответить
Я его видел года два назад в Мармарисе. И насколько я помню там явно был порт приписки не Херсон.
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09.04.2021 19:05 Ответить
Все правильно, в Лазурном его видели..))).
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09.04.2021 19:30 Ответить
А вообще информация к размышлению: на Цензоре банят одинаково, что за йхла, что за зелю. Как говорил кремлевский классик "Совпадение?"
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09.04.2021 16:42 Ответить
Втопити нахрен "Беду"
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09.04.2021 16:48 Ответить
За матеріалами СБУ суд заарештував яхту, яка належить Медведчуку - Цензор.НЕТ 2089
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09.04.2021 16:53 Ответить
Не яхту потрібно заарештовувати, а цього упиря мертвчука!!!!
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10.04.2021 08:37 Ответить
Когда самого Мертвечука арестуют, без права залога?
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09.04.2021 16:58 Ответить
За матеріалами СБУ суд заарештував яхту, яка належить Медведчуку - Цензор.НЕТ 9757
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09.04.2021 17:11 Ответить
и шо и шо ?
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09.04.2021 17:54 Ответить
Эта тварь, вражина, о которой все говорят, знают, и видят в телевизоре, как она изгаляется над нами во время войны, прекрасно себя чувствует до сих пор.
Поэтому, о Медведчуке можно говорить, пока, как о "козле отпущения", в противовесе с реальными посадками патриотов. Всерьез, эти телодвижения зеленых обормотов, воспринимать не стоит. Это какие-то пассажи перед населением, мол, теперь молитесь нам, мы, все здесь, "кумы Путина" теперь.
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09.04.2021 18:21 Ответить
І шо?! Коли заарештують самого "пособника тероризму"?!
Ви ще його собачу будку. Арештуйте!
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09.04.2021 19:02 Ответить
Да ладно, покатаются и отдадут
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09.04.2021 19:07 Ответить
Самого мертвечука сцут арестовать.
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09.04.2021 19:19 Ответить
Хехе. На такую новость. всего 20 комментов. Зато на каждую где упоминается Зе - по пол тысячи проклёнов. Бутусов! Закрывайте пока коменты на Цензоре - не меньше 90% пишет проклятая московская нечисть под фальшивыми Украинскими флажками, перед нападением проклятая сатанинская блевота стремится вызвать хаос и безвластие.
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09.04.2021 19:22 Ответить
Хочется уточнить, а где его самолеты, на которых он летал в московию, невзирая на все запреты? Они арестованы?
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09.04.2021 19:40 Ответить
Из сми - за сутки до санкций - таинственным образом перелетели в Европу.
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09.04.2021 19:55 Ответить
Не поняв... Яхта арештована,а її господар-ні ???
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09.04.2021 19:43 Ответить
Огласите весь список, пожалуйста. Когда уже арестуют домашнее столовое серебро - а то обвинения в сепаратизме - а кушать то семье хочется, а так какие ни какие санкции.
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09.04.2021 19:53 Ответить
отето прилетело терористу. Заочно "арестовали" яхту)
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09.04.2021 20:52 Ответить
та не говори. Просто ВБИВЧІ санкції
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09.04.2021 21:32 Ответить
************* . пардон поломница марченко на чем теперь поплывет в крым с мертвечиной --- угощать вином ***** из анексированных погребов массандры . а если без шуток цэ така ***** малята как укус комара для слона
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10.04.2021 05:59 Ответить
Не яхту потрібно заарештовувати, а цього упиря мертвчука!!!!
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10.04.2021 07:59 Ответить
 
 