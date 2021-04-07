Бизнес Медведчука "пошел вверх" после оккупации Крыма и Донбасса, - Данилов

Бизнес кума Путина одного из лидеров ОПЗЖ Виктора Медведчука начал идти вверх после оккупации Крыма и Донбасса.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом в интервью "Lb.ua" заявил секретарь СНБО Алексей Данилов.

"После того, как Российская Федерация осуществила акт агрессии: захватила Крым, начала войну на территории Донецкой, Луганской области. Внезапно бизнес кума Путина идет вверх в Украине - это нонсенс. Недопустимые вещи", - отметил он.

По словам Данилова, профильный органы это расследуют.

"Единственное могу сказать, что, как вы знаете, было принято решение с условным названием "Труба", когда наша с вами совместная собственность по непонятным причинам начала работать на определенную структуру, аффилированную непосредственно с Российской Федерацией. У нас война, а тут такой гешефт", - почеркнул секретарь СНБО.

19 февраля, Совет национальной безопасности Украины поддержал санкции против 19 юридических и восьми физических лиц, в частности, Виктора Медведчука и его жены Оксаны Марченко.

Также СНБО поручил вернуть в государственную собственность нефтепродуктопровод Самара - Западное направление. По территории Украины проходит 1433 км нефтепродуктопровода. Участок нефтепродуктопровода эксплуатирует компания "ПрикарпатЗападТранс", которую связывают с Медведчуком.

В ведомстве убеждены, что нефтепродуктопроводом пользуются иностранные компании, которыми владеют граждане Украины, при этом никакой приватизации не было. Поэтому СНБО принял решение вернуть государственное имущество народа Украины, а правоохранители должны выяснить, как государственная собственность оказалась в частных руках.

В СНБО введение санкций объясняют тем, что Медведчук финансировал терроризм. Соответствующее уголовное производство расследует СБУ.

