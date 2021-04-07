Бизнес Медведчука "пошел вверх" после оккупации Крыма и Донбасса, - Данилов
Бизнес кума Путина одного из лидеров ОПЗЖ Виктора Медведчука начал идти вверх после оккупации Крыма и Донбасса.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом в интервью "Lb.ua" заявил секретарь СНБО Алексей Данилов.
"После того, как Российская Федерация осуществила акт агрессии: захватила Крым, начала войну на территории Донецкой, Луганской области. Внезапно бизнес кума Путина идет вверх в Украине - это нонсенс. Недопустимые вещи", - отметил он.
По словам Данилова, профильный органы это расследуют.
"Единственное могу сказать, что, как вы знаете, было принято решение с условным названием "Труба", когда наша с вами совместная собственность по непонятным причинам начала работать на определенную структуру, аффилированную непосредственно с Российской Федерацией. У нас война, а тут такой гешефт", - почеркнул секретарь СНБО.
19 февраля, Совет национальной безопасности Украины поддержал санкции против 19 юридических и восьми физических лиц, в частности, Виктора Медведчука и его жены Оксаны Марченко.
Также СНБО поручил вернуть в государственную собственность нефтепродуктопровод Самара - Западное направление. По территории Украины проходит 1433 км нефтепродуктопровода. Участок нефтепродуктопровода эксплуатирует компания "ПрикарпатЗападТранс", которую связывают с Медведчуком.
В ведомстве убеждены, что нефтепродуктопроводом пользуются иностранные компании, которыми владеют граждане Украины, при этом никакой приватизации не было. Поэтому СНБО принял решение вернуть государственное имущество народа Украины, а правоохранители должны выяснить, как государственная собственность оказалась в частных руках.
В СНБО введение санкций объясняют тем, что Медведчук финансировал терроризм. Соответствующее уголовное производство расследует СБУ.
президент зеленський бореться проти російського агента Медведчука
Исключение тут только одно--Израиль. Там всё по другому. Там их база, там всё иначе.
Не мог он за пять порошенковских лет заработать то, что на графике---ЭТО ЧУШЬ СОБАЧЬЯ, порохоботский лохотрон.
Деньги медведчука єто просто деньги росии и при Порошенке он их прятал а теперь перестал. Вот и весь сказ.
При Порошенці йому бабло кацапське в Україні доводилось никати а при зеленському він це робити чомусь перестав. Напруж звивину, подумай чому
А до покупки они поливали всех коррупционеров(112), а Ньюс принадлежал Жопоблоку, но конкуренту Мертвечука Мураеву по фракции. У них там свои драчки и заморочки в Жопоблоке между собой--кто ближе к Телу, тот и наконе. Мертвечук оказался со временем ближе. Читай матачасть. Всё. Косультации закончены. Это было всё в кратце.
Не все порохоботы тут конченые.
При Зелупі медведчук збагатився в 20разів і став мільярдером
https://twitter.com/MrHimikus/status/1370487816241709057/photo/1
А взагалі то дуже дивно. Як в крайні де все велика сра ка, де біднішими стали всі олігархи, можна за 2 роки збульшити статки в 21,5 разі. Хтось бреше.
Например покупая сериалы, трубы или лиги смеха
У них мозги отключаются, когда дают возможность поанонировать на тему Порошенко...
Даже минобороны расеи вложилось
Як зараз з зубожінням, попустило? Слава капітельман?
Григян- Капітельман, дівоче призвіще бабЮлі, "матері" зубАжіння.
https://lb.ua/news/2021/04/07/481760_mayzhe_100_slug_narodu_2020_rotsi.html Майже 100 "слуг народу" у 2020 році купили автомобіль, квартиру або землю, - КВУ
Чому секретар РНБО, під час загострення на фронті, озвучує маніпулятивну інфотмацію?
Як змінились статки мервечука при Порошенкові і при ВАЗеленському? У вас є відмінна від нашої інформація?
Чи обійдетесь недоречними смайликами?
Мудрий нарід все одно грязь знайде
Вже заяложено усілякими "розслідувачами".
Зеленский ласково "наехал" на мертвечука только по одной причине--зачистка конкурента на ватном поле и привлечение наиболее легковерных из патриотов, т.к. не закрыт "наш" и "страна.уа" и др помойки.
Но КТО дал добро зеленым на эти действия и ЧТО обещано взамен? Кто кукловодит? Сравните дату новости и время ввода "санкций".
04.01.2021
Вчера около 20-00 состоялся телефонный разговор между главой Российского фонда прямых инвестиций Кириллом Дмитриевым и президентом Украины Зеленским. Известно что обсуждались политические вопросы в ключе , который вызвал крайне негативную реакцию у Владислава Суркова. Судя по его реакции, Зеленский в качестве условия сотрудничества потребовал прекращение контактов и помощи от России группе Медведчука-Бойко. Больше полугода понадобилось г-ну Дмитриеву на выполнение задачи поставленной ему 16 июня 2020 г. лично Путиным. *
* https://timeze2019.blogspot.com/2020/06/blog-post_19.html
Вопрос российской вакцины в Украине для ОПЗЖ критически важен. Фактически - это тест на эффективность со стороны России. Новый куратор украинского направления от РФ Дмитриев не очень высокого мнения о Медведчуке и К. Он видит выделяемый бюджет, видит уходящие на личное обогащение Медведчука суммы, но не видит реального результата. Но чтобы окончательно убедить Путина в необходимости радикальной смены фигуры на которую следует ставить, ему нужен громкий провал ОПЗЖ. Это знают оттесняемые от украинского вопроса (и финансовых потоков) Козак и Сурков и именно они донесли это да сведения Медведчука и К.