РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
9897 посетителей онлайн
Новости Агрессия России против Украины
4 492 87

Бизнес Медведчука "пошел вверх" после оккупации Крыма и Донбасса, - Данилов

Бизнес Медведчука

Бизнес кума Путина одного из лидеров ОПЗЖ Виктора Медведчука начал идти вверх после оккупации Крыма и Донбасса.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом в интервью "Lb.ua" заявил секретарь СНБО Алексей Данилов.

"После того, как Российская Федерация осуществила акт агрессии: захватила Крым, начала войну на территории Донецкой, Луганской области. Внезапно бизнес кума Путина идет вверх в Украине - это нонсенс. Недопустимые вещи", - отметил он.

По словам Данилова, профильный органы это расследуют.

"Единственное могу сказать, что, как вы знаете, было принято решение с условным названием "Труба", когда наша с вами совместная собственность по непонятным причинам начала работать на определенную структуру, аффилированную непосредственно с Российской Федерацией. У нас война, а тут такой гешефт", - почеркнул секретарь СНБО.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Жены Медведчука и Козака продали нефтеперерабатывающий завод в России

19 февраля, Совет национальной безопасности Украины поддержал санкции против 19 юридических и восьми физических лиц, в частности, Виктора Медведчука и его жены Оксаны Марченко.

Также СНБО поручил вернуть в государственную собственность нефтепродуктопровод Самара - Западное направление. По территории Украины проходит 1433 км нефтепродуктопровода. Участок нефтепродуктопровода эксплуатирует компания "ПрикарпатЗападТранс", которую связывают с Медведчуком.

В ведомстве убеждены, что нефтепродуктопроводом пользуются иностранные компании, которыми владеют граждане Украины, при этом никакой приватизации не было. Поэтому СНБО принял решение вернуть государственное имущество народа Украины, а правоохранители должны выяснить, как государственная собственность оказалась в частных руках.

В СНБО введение санкций объясняют тем, что Медведчук финансировал терроризм. Соответствующее уголовное производство расследует СБУ.

Читайте также: ГБР начало производство по подозрению в госизмене против Медведчука и Козака. ДОКУМЕНТ

Автор: 

Данилов Алексей (1066) Крым (26455) Медведчук Виктор (1793) Донбасс (26962)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+22
Т.е. бизнесс Мертвечука стал процветать при президенте Порошенко. Тут уже не поспоришь. Кум кума прикрывал и прикрывает до сих пор. Один Чаус чего стоит.
показать весь комментарий
07.04.2021 13:20 Ответить
+21
https://bykvu.com/ru/bukvy/statki-medvedchuka-za-prezidentstva-zelenskogo-virosli-v-21-raz/ Состояние Медведчука при президентстве Зеленского возросло в 21 раз
показать весь комментарий
07.04.2021 13:22 Ответить
+17
Тому що вистава під назвою "патріот-президент Порошенко бореться проти російського агента Медведчука" закінчилась. Збагатились обидва.
показать весь комментарий
07.04.2021 13:32 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Т.е. бизнесс Мертвечука стал процветать при президенте Порошенко. Тут уже не поспоришь. Кум кума прикрывал и прикрывает до сих пор. Один Чаус чего стоит.
показать весь комментарий
07.04.2021 13:20 Ответить
https://bykvu.com/ru/bukvy/statki-medvedchuka-za-prezidentstva-zelenskogo-virosli-v-21-raz/ Состояние Медведчука при президентстве Зеленского возросло в 21 раз
показать весь комментарий
07.04.2021 13:22 Ответить
Це якраз ті статки, які Медведчук заробив за часів Порошенка, а за часів Зеленського переписав на себе і показав публічно.
показать весь комментарий
07.04.2021 13:29 Ответить
А чого він так осмілів?
показать весь комментарий
07.04.2021 13:29 Ответить
Тому що вистава під назвою "патріот-президент Порошенко бореться проти російського агента Медведчука" закінчилась. Збагатились обидва.
показать весь комментарий
07.04.2021 13:32 Ответить
Вистава якраз тільки почалася - тільки називається
президент зеленський бореться проти російського агента Медведчука
показать весь комментарий
07.04.2021 13:36 Ответить
Если на нары Мертвечука не посадит---значит очередной лохотрон.
показать весь комментарий
07.04.2021 13:40 Ответить
то есть еще есть сомненья?
показать весь комментарий
07.04.2021 13:43 Ответить
Я уверен, что не посадит---ОНИ ОБА ЕВРЕИ. А евреи по отношению друг к другу всегда солидарны. Я это знаю хорошо.
Исключение тут только одно--Израиль. Там всё по другому. Там их база, там всё иначе.
показать весь комментарий
07.04.2021 13:47 Ответить
Потому что Порошенко приучил его к своему одобрению и ессссно молчанию.
показать весь комментарий
07.04.2021 13:34 Ответить
Простой вопрос, бобек? - почему при Порошенко Медведчук "прятал статки", если они у него тогда были а при Зеленскоим перестал?
показать весь комментарий
07.04.2021 13:39 Ответить
Рас при Порохе было тихо и никто ничего не знал, значит это всё, что он заработал за семь лет. Подели примерно поровну сумму столбиков его бабок на 7 и получишь годовой доход.
Не мог он за пять порошенковских лет заработать то, что на графике---ЭТО ЧУШЬ СОБАЧЬЯ, порохоботский лохотрон.
показать весь комментарий
07.04.2021 13:43 Ответить
В стране 40 миллионов людей. Кто-то из них тоже заработал, - зеленский вон в рашке неплохо поднялся. Во время не значит вследствие.
Деньги медведчука єто просто деньги росии и при Порошенке он их прятал а теперь перестал. Вот и весь сказ.
показать весь комментарий
07.04.2021 13:52 Ответить
Ну вот видишь---ИХ ОБОИХ НАДО САЖАТЬ НА НАРЫ.
показать весь комментарий
07.04.2021 13:53 Ответить
ти дурачек не понимаеш даже русского, ведь єто ж ваш язик)
При Порошенці йому бабло кацапське в Україні доводилось никати а при зеленському він це робити чомусь перестав. Напруж звивину, подумай чому
показать весь комментарий
07.04.2021 14:02 Ответить
Не ОН САМ ПЕРЕСТАЛ, А ЕГО ПЕРЕСТАЛИ. Разницу улови и подумай дальше зачем?
показать весь комментарий
07.04.2021 14:08 Ответить
Кто его "перестал", клоун?
показать весь комментарий
07.04.2021 14:16 Ответить
да успокойся Зеля классный президент! Высококвалифицированный и честный))
показать весь комментарий
07.04.2021 13:44 Ответить
показать весь комментарий
07.04.2021 14:03 Ответить
Якісь відмазки у вас, реально, дибілкуваті. Давайте, шукайте далі.
показать весь комментарий
07.04.2021 14:04 Ответить
но при зеленском он не то что процветает а попер до небес
показать весь комментарий
07.04.2021 13:22 Ответить
Если бы не Порошенко, который его приютил, обогрел и подарил ему газовый бизнес, не было бы и при Зебиле его. А так...., передал по эстафете.
показать весь комментарий
07.04.2021 13:32 Ответить
Еще один вопрос, - почему 1+1 в котором Медведчук был собственником поливало Порошенка а не наоборот пиарило, если они такие с Порохом друзья?
показать весь комментарий
07.04.2021 13:41 Ответить
Потому что там не только Мертвечук в собственниках, а и Коломойский, который на ножах с Порохом.
показать весь комментарий
07.04.2021 13:44 Ответить
бгг) забавно как вы выкручиваетесь. А почему 112 и Ньюсиван тоже поливали пороза там тоже коломойский?
показать весь комментарий
07.04.2021 13:57 Ответить
Поливать начали и закончили ещё до того, как он их скупил оптом. После покупки всё и закончилось.

А до покупки они поливали всех коррупционеров(112), а Ньюс принадлежал Жопоблоку, но конкуренту Мертвечука Мураеву по фракции. У них там свои драчки и заморочки в Жопоблоке между собой--кто ближе к Телу, тот и наконе. Мертвечук оказался со временем ближе. Читай матачасть. Всё. Косультации закончены. Это было всё в кратце.
показать весь комментарий
07.04.2021 14:05 Ответить
отож) 112, ньюс и 1+1 топили против порошенка независимо какой из кацапских кошельков их финансировал мертвечук или мураев.
показать весь комментарий
07.04.2021 14:15 Ответить
Не сперечайся з місцевою ботофермою. Знаєшь чому тролі захищають кума ху йла? Тому, що через нього можна вийти на хряка-мародера мальдівського.
показать весь комментарий
07.04.2021 13:48 Ответить
Знаю-знаю, спасибо. Просто хлопчика просвещаю немного.
Не все порохоботы тут конченые.
показать весь комментарий
07.04.2021 13:55 Ответить
нормальні давно пішли, а ті, що лишилися всі кончені ... разом з цим форумом. )))
показать весь комментарий
07.04.2021 14:24 Ответить
ЗЕбанат, статки медведчука при Янику оцінювались в 270,5млн.$. За роки «співпраці» з Порошенком медведчук втратив 80% статків і зустрів Справедливого і Найвеличнішого зі статками 55млн.$. І тут почалась «боротьба» з олігархами.
При Зелупі медведчук збагатився в 20разів і став мільярдером

Бизнес Медведчука "пошел вверх" после оккупации Крыма и Донбасса, - Данилов - Цензор.НЕТ 8066

https://twitter.com/MrHimikus/status/1370487816241709057/photo/1
показать весь комментарий
07.04.2021 13:22 Ответить
Всё бабло, которое на графике вы мне даёте, было заработано ещё при президентстве Порошенко за 5 лет, а при Зеленском обнародовано. Поэтому и знаем мы теперь всё это. И то, что Зебил остановил его, ну хоть за что-то его можно отблагодарить. А надо посадить его и Порошенко на нары.
показать весь комментарий
07.04.2021 13:38 Ответить
Тю, а ти хіба не не знаєшь? Ці гроші призначалися ЗЕ, але мертвечгук їх зажав і ось отримав санкції. )))
А взагалі то дуже дивно. Як в крайні де все велика сра ка, де біднішими стали всі олігархи, можна за 2 роки збульшити статки в 21,5 разі. Хтось бреше.
показать весь комментарий
07.04.2021 13:41 Ответить
"І тут почалась «боротьба» з олігархами." - как так? С ваших слов порох эту борьбу нанайских мальчиков даже не начинал))))
показать весь комментарий
07.04.2021 14:20 Ответить
І що там про кумівсто? Факти приведете, чи " порохозалежність" заважає?
показать весь комментарий
07.04.2021 13:23 Ответить
У тебя из левой штанины петина какашка выпала.
показать весь комментарий
07.04.2021 13:24 Ответить
а в тебе із вуха, бо пєтіно ла....но у тебе в голові. Шютка. )))
показать весь комментарий
07.04.2021 13:44 Ответить
Та хоч шютка,хоч не шютка-розуму це тобі не додасть.
показать весь комментарий
07.04.2021 13:47 Ответить
а, значить проти ла..на у тебе заперечень немає. Я так і знав. )))
показать весь комментарий
07.04.2021 13:50 Ответить
Які проти тебе можуть бути заперечення?
показать весь комментарий
07.04.2021 14:41 Ответить
Кацапы и тогда снабжали и сейчас снабжают своих верных слуг.
Например покупая сериалы, трубы или лиги смеха
показать весь комментарий
07.04.2021 13:26 Ответить
Бізнес Медведчука "пішов угору" після окупації Криму і Донбасу, - Данілов - Цензор.НЕТ 4257
показать весь комментарий
07.04.2021 14:53 Ответить
Дебилам даже не приходит в голову мысль, что с тех пор его активно финансировал *****, давая в пользование целые активы...
У них мозги отключаются, когда дают возможность поанонировать на тему Порошенко...
показать весь комментарий
07.04.2021 20:50 Ответить
і xто йому в цьому посприяв.....- аnу згадаeм....
показать весь комментарий
07.04.2021 13:20 Ответить
Президент Порошенко? Не угадал?
показать весь комментарий
07.04.2021 13:21 Ответить
Лікуйте "порохозалежність". Може ще не пізно.
показать весь комментарий
07.04.2021 13:24 Ответить
зараз штатni розкажуть....
показать весь комментарий
07.04.2021 13:24 Ответить
Бизнес Медведчука "пошел вверх" после оккупации Крыма и Донбасса, - Данилов - Цензор.НЕТ 7180
показать весь комментарий
07.04.2021 13:27 Ответить
оно и видно по их предводителю:
Бизнес Медведчука "пошел вверх" после оккупации Крыма и Донбасса, - Данилов - Цензор.НЕТ 3868
показать весь комментарий
07.04.2021 13:34 Ответить
згадаєм хто зробив медведчука нардепом?
показать весь комментарий
07.04.2021 13:22 Ответить
ну бизнес 95-го Квартала тоже не унывал.
Даже минобороны расеи вложилось
показать весь комментарий
07.04.2021 13:20 Ответить
Бизнес Медведчука "пошел вверх" после оккупации Крыма и Донбасса, - Данилов - Цензор.НЕТ 5043
показать весь комментарий
07.04.2021 13:20 Ответить
Так то йому порошенко подарував трубу у 2015р щоб довести до зубожіння? Слвав песу.
показать весь комментарий
07.04.2021 13:30 Ответить
Не бачу нічого класного і ніякої різниці з папірєднікамі.
показать весь комментарий
07.04.2021 13:56 Ответить
Порошенко продав? Особисто? Правда?
Як зараз з зубожінням, попустило? Слава капітельман?
показать весь комментарий
07.04.2021 14:26 Ответить
Ні порошенко нічого не знав поки у 2021р не з"явилось рішення рнбо. А до чого тут капітельман, це твій родич?
показать весь комментарий
07.04.2021 14:31 Ответить
Так шо, особисто не продавав, а хто?
Григян- Капітельман, дівоче призвіще бабЮлі, "матері" зубАжіння.
показать весь комментарий
07.04.2021 16:19 Ответить
Навіщо мені знати про твою родину,якщо я не маю до неї ніякого відношення і не претендую на спадщину. Щасти тобі в отриманні статків.
показать весь комментарий
07.04.2021 16:23 Ответить
Дотепність, не ваше. Навіть не намагайтесь.
показать весь комментарий
07.04.2021 16:44 Ответить
Я знаю.
показать весь комментарий
07.04.2021 16:45 Ответить
мертвечук - всього лиш мєстоблюстітєль крємльовскава бабла
показать весь комментарий
07.04.2021 13:20 Ответить
Пора ПЕСам чергову ноту протесту писати, після таких заяв Данилова.
показать весь комментарий
07.04.2021 13:21 Ответить
ЗЕбанат перша виконана препіздентом обіцянка: епоха бідності закінчилася, правда тільки для слуг урода

https://lb.ua/news/2021/04/07/481760_mayzhe_100_slug_narodu_2020_rotsi.html ​Майже 100 "слуг народу" у 2020 році купили автомобіль, квартиру або землю, - КВУ

Бизнес Медведчука "пошел вверх" после оккупации Крыма и Донбасса, - Данилов - Цензор.НЕТ 3409
показать весь комментарий
07.04.2021 13:25 Ответить
Навіщо. Розумні люди вірять фактам, а на "свідетелей галаборотька" немає сенсу час витрачати.
показать весь комментарий
07.04.2021 13:26 Ответить
Якраз то "свідєтєлєй галоборотька" я тут бачив дуже рідко, в противагу свідків Церкви святого Петра. Он над вами один з них за свою святу свиню відписався .
показать весь комментарий
07.04.2021 13:29 Ответить
По суті є що сказати?
Чому секретар РНБО, під час загострення на фронті, озвучує маніпулятивну інфотмацію?
Як змінились статки мервечука при Порошенкові і при ВАЗеленському? У вас є відмінна від нашої інформація?
Чи обійдетесь недоречними смайликами?
показать весь комментарий
07.04.2021 13:40 Ответить
Пора зесрани пасть закрыть -венедиктова вчера сказала,что никаких доков вины мертвечука у них нет)
показать весь комментарий
07.04.2021 13:27 Ответить
ЗЕсрань пише те що меточка вчить.
Бізнес Медведчука "пішов угору" після окупації Криму і Донбасу, - Данілов - Цензор.НЕТ 8533
показать весь комментарий
07.04.2021 14:55 Ответить
зараз вже зрозуміло, що навесні 14-го усіх цих бойко-мертвечуків-шуфричів-рабіновичів та іншу українофобську ************* мразоту треба було ліквідовувати. Бо немає небезпечнішого ворога ніж тий, що залишився живий та ще й при грошах.
показать весь комментарий
07.04.2021 13:29 Ответить
та ладно - ліквідували б мертвечука був би якийсь інший мудачук. Не в прізвищах там справа.
Мудрий нарід все одно грязь знайде
показать весь комментарий
07.04.2021 13:33 Ответить
я про топ-зрадників та відвертих ненависників України.
показать весь комментарий
07.04.2021 13:39 Ответить
ну посадили голову ПР Ефремова? Це не завадило мудрому наріду знайти таке саме лайно мураєва. Ну урекали бузину, що знову ж таки не завадило вилупитись такому самому лайну - шарію.
показать весь комментарий
07.04.2021 13:47 Ответить
Черговий вкид піарників Зєлєнского.Втім,показує мету шоу: не покарання самого Медведчука,а прив'язування цього персонажа до Порошенка .
Вже заяложено усілякими "розслідувачами".
показать весь комментарий
07.04.2021 13:30 Ответить
а кто был президентом Украини после оккупации Крима и Донбаса?
показать весь комментарий
07.04.2021 13:46 Ответить
зеленского, кстати, тоже.
показать весь комментарий
07.04.2021 13:47 Ответить
чого він не під арештом,бойко,рабіновіч ,пінчук,ахмєтов,чого ця шобла досі не під арештом!? ви що шоу тільки влаштовуєте!? кормушка прикриється,боїтесь!?
показать весь комментарий
07.04.2021 13:49 Ответить
Бізнес Медведчука "пішов угору" після окупації Криму і Донбасу, - Данілов - Цензор.НЕТ 6590
показать весь комментарий
07.04.2021 14:14 Ответить
Абсолютно не відповідає за свої слова ! Людину красить діло а не слово!
показать весь комментарий
07.04.2021 14:23 Ответить
Яка незручна правда для псевдогетьмана
показать весь комментарий
07.04.2021 14:38 Ответить
Який зручний звіздешь для зесрань)но факти б'ють вам под дих...як завжди)
показать весь комментарий
07.04.2021 14:47 Ответить
Бизнес???? Это вливание Россией денег в пророссийскую структуру на законных основаниях.
показать весь комментарий
07.04.2021 15:28 Ответить
Бізнес Медведчука і Коломойського з Боголюбським, Новінським і Пінчуком пішов вверх при президенті Зеленському. Та і сам Зеленський не відстає, бо куди дівалися гроші, коли ніхто ніби не краде, а дірка в бюджеті більше 300 млрд, зовнішній борг за 2 роки зріс на 12 млрд доларів і кудись зникли всі стратегічні запаси, навіть зерна.
показать весь комментарий
07.04.2021 16:20 Ответить
Скорее всего , что возможность развернуться Медведчуку в Украине - это было требование Путина . Путин мог бы оккупировать как минимум половину Украины вместе с Киевом, но это серьезно подорвало бы отношения с Западом. Началась бы реальная холодная война. Тогда Рфия не готова была к этому. И Порошенко согласился не трогать Медведчука , чтобы российская армия остановилась там где она сейчас есть. Сейчас же договоренности эти по-сути аннулированы и у Путина нет возможности привести к власти Медведчука без войны и промывать мозги украинцам через телеканалы Медведчука. Поэтому и двинул свою военную машину к границам Украины.
показать весь комментарий
07.04.2021 16:39 Ответить
Кто-то верит, что узеленский внезапно прозрел и стал патриотом?
Зеленский ласково "наехал" на мертвечука только по одной причине--зачистка конкурента на ватном поле и привлечение наиболее легковерных из патриотов, т.к. не закрыт "наш" и "страна.уа" и др помойки.

Но КТО дал добро зеленым на эти действия и ЧТО обещано взамен? Кто кукловодит? Сравните дату новости и время ввода "санкций".
04.‎01.‎2021


Вчера около 20-00 состоялся телефонный разговор между главой Российского фонда прямых инвестиций Кириллом Дмитриевым и президентом Украины Зеленским. Известно что обсуждались политические вопросы в ключе , который вызвал крайне негативную реакцию у Владислава Суркова. Судя по его реакции, Зеленский в качестве условия сотрудничества потребовал прекращение контактов и помощи от России группе Медведчука-Бойко. Больше полугода понадобилось г-ну Дмитриеву на выполнение задачи поставленной ему 16 июня 2020 г. лично Путиным. *

* https://timeze2019.blogspot.com/2020/06/blog-post_19.html
показать весь комментарий
07.04.2021 19:52 Ответить
05.‎01.‎2021
Вопрос российской вакцины в Украине для ОПЗЖ критически важен. Фактически - это тест на эффективность со стороны России. Новый куратор украинского направления от РФ Дмитриев не очень высокого мнения о Медведчуке и К. Он видит выделяемый бюджет, видит уходящие на личное обогащение Медведчука суммы, но не видит реального результата. Но чтобы окончательно убедить Путина в необходимости радикальной смены фигуры на которую следует ставить, ему нужен громкий провал ОПЗЖ. Это знают оттесняемые от украинского вопроса (и финансовых потоков) Козак и Сурков и именно они донесли это да сведения Медведчука и К.
показать весь комментарий
07.04.2021 19:56 Ответить
 
 