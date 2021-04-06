РУС
Жены Медведчука и Козака продали нефтеперерабатывающий завод в России

Оксана Марченко и Наталья Лавренюк больше не владеют Новошахтинским заводом нефтепродуктов в Ростовской области. Предприятие купил строительный подрядчик "ПЕТОН".

Об этом сообщает российское информагентство "Интерфакс", информирует Цензор.НЕТ.

По его данным, 5 апреля ООО "Петон Инвест Технолоджи" стало владельцем 93% уставного капитала ООО "Юг Энерго" (Ростов-на-Дону), основным активом которого является Новошахтинский завод нефтепродуктов. Ранее подрядчик заключил крупные контракты на модернизацию этого предприятия.

"ПЕТОН" - крупный российский инжиниринговый холдинг, созданный в 1990 году.

Читайте на Цензор.НЕТ: Танки наемников РФ заправляются дизтопливом с завода жены Медвечука Марченко, - Данилов

19 февраля СНБО ввел санкции против главы политсовета ОПЗЖ, кума Путина Виктора Медведчука, его жены Оксаны Марченко и их окружения. Всего под санкции попали 8 физических и 19 юридических лиц. В СНБО введение санкций объясняют тем, что Медведчук финансировал терроризм. Соответствующее уголовное производство расследует СБУ.

завод (523) Медведчук Виктор (1793) россия (96939) Марченко Оксана (109) Козак (137) Лавренюк Наталья (23)
+22
************!.. что сказать!..
06.04.2021 23:51
+16
Просто Напросто Вывели этот завод из под Санкций , а владельцы Фактически Те же.
06.04.2021 23:59
+11
Жены Медведчука и Козака продали нефтеперерабатывающий завод в России - Цензор.НЕТ 6821
06.04.2021 23:56
************!.. что сказать!..
06.04.2021 23:51
можно тоже самое сказать политкорректно:
маленькие собачонки женского пола...
07.04.2021 10:51
Ну тепер на булавки їм вистачить.
06.04.2021 23:52
Ну что сказать. Теперь они чисты аки слеза младенца. Теперь нам придется только извинится перед этими святыми людьми.
06.04.2021 23:53
Маладц! Тобі скільки за пост відвалили?)
06.04.2021 23:56
Дружини Медведчука і Козака продали нафтопереробний завод у Росії - Цензор.НЕТ 4792
07.04.2021 00:00
ПИТУН - ХЛО )))
06.04.2021 23:55
Хдєвашидаказатільства ???
07.04.2021 08:39
Жены Медведчука и Козака продали нефтеперерабатывающий завод в России - Цензор.НЕТ 6821
06.04.2021 23:56
поздно пить Боржоми)))
06.04.2021 23:58
А шо такоє?
06.04.2021 23:58
Просто Напросто Вывели этот завод из под Санкций , а владельцы Фактически Те же.
06.04.2021 23:59
Откуда у тебя такая информация? Кстати, сторонники Порошенко все время кричали, что санкции фейковые, и ни на что не влияют. Зачем же что-то выводить из под фейковых санкций?
07.04.2021 01:05
Ну теперь-то Владимир Алесандрович покажет, что санкции не фейковые, как и утверждали его сторонники в противовес сторонникам Порошенко
07.04.2021 01:36
Так уже показал. Если бы санкции были фейковые, никто бы ничего не продавал. Или ты читать не умеешь? Ну а то, что полученные за продажу деньги не будут работать на российскую экономику, а будут тратиться по месту проживания семьи Медведчука, это вообще замечательно!
07.04.2021 01:53
Так никто ничего и не продавал. Если ті положищь телефонс одного кармана в другой єто не значит что ті продал телефон! Да уж єто понятно и ежу но ни как не ЗЕбилу!
07.04.2021 06:39
Да , - Вот так Они и Сделали.И та же соляра , бензин пошли , но уже под другим Соусом , но в один и тот же Карман.
07.04.2021 07:56
Ты сейчас как на Поле чудес, угадал все буквы, но не смог назвать слово. В статье написано, что продали завод, а ты утверждаешь, что не было такого...
07.04.2021 09:12
а этих обох двох лахудр забрать не хотят? )
07.04.2021 00:02
Мені здається що це фейк. Для нас вони продали власній фірмі
07.04.2021 00:06
В статье написано, что фирма существует с 1990 года. В собственниках этой фирмы Медведчуки и Козаки не значатся.
07.04.2021 01:07
В них купили(віджали) за 1$, (отработаний матєріал)
07.04.2021 00:07
Ключевое слово это "жены". Это они, змеи, руководят своими мужьями. Это через их рот и руки все делают. Это они шипят из их рта. Казните их. У меня один вопрос в эту тему: а какой идар своих ЖЕН под удары подставляет? Жду комментов от ольготоллей....
07.04.2021 00:10
Олігархші мля!
07.04.2021 00:10
Та не гарцуйте хлопцы. То краски купили чуть---заборы перекрасить. Юридическая уловка уйти от санкций и бисера кинуть в толпу. И эти две козы на том заводе сроду не были ни разу. Бабло побеждает всё!
07.04.2021 00:10
Так это..., тополь и козы санкций от Зеленского не боятся, как утверждают сторонники Порошенко. Зачем же уходить от смешных санкций, над которыми даже искандеры смеются?
07.04.2021 01:12
Продали ))))))) Эти продавщицы завод в глаза не видели...)))
07.04.2021 00:17
Мощные зеленые санкции в действии! Все при своем и на свободе!
07.04.2021 00:25
Если бы санкции не были мощными, наверное, никто бы ничего не продавал. Слушай, а может бросить все к чертям, и снять с Медведчука санкции, как думаешь?
07.04.2021 01:10
Можно и снять. А можно и наложить. Результат будет одинаков.
07.04.2021 01:37
К окулисту сходи, пусть тебе очки пропишет! Результат санкций таков, что семье Медведчука в экстренном порядке пришлось продавать свое предприятие, и полученные им деньги выведены из российской экономики.
07.04.2021 01:56
и что? медведчук стал беднее?
что произошло то?
07.04.2021 03:35
Ну, вообще-то, когда человек теряет возможность получить прибыль на свой капитал, он становиться беднее. Это тебе может твой кумир подтвердить, который никак не хотел со своими предприятиями расставаться, даже когда того требовал закон.
07.04.2021 05:39
Я думаю, что мертвечук должен сидеть( или лежать) с полной конфискацией, а не разгуливать под смешными санкциями.
07.04.2021 18:23
А кто тебе сказал, что они "продали" завод? Просто мокшане вывели актив из-под возможных санкций:" Новошахтинский завод нефтепродуктов в Ростовской области (РФ) возвращен структурам "Газпрома".
07.04.2021 18:29
в сліпий траст здали..
07.04.2021 00:33
Прикиньте какая фигня?Вроде как шубу дали,погрелась и забрали.И самое прикольное,що строили то не они.Не Марченко ни Медведук...Всё за счёт москалей
07.04.2021 00:35
От санкций свой бизнес прячут.
07.04.2021 00:39
Насосали целый завод.
07.04.2021 01:45
Главное что деньги от продажи не попадут в Украину и не пойдут на финансирование пятой колонны.
07.04.2021 02:57
***** потребовало свой заводик назад?
07.04.2021 03:12
продали тоже за 1000 $ ,как и купили в 2014 ?
07.04.2021 06:31
Им продали этот завод за копейки. Он и не был их, это только управление временное. Попросили вернуть. Все это Путина.
07.04.2021 06:52
Дружини Медведчука і Козака продали нафтопереробний завод у Росії. Насосати на завод для них виявилося легше, ніж сосати нафту для нього.
07.04.2021 07:48
добре їм при Петі жилось
07.04.2021 08:06
А навіщо їм НПЗ без ринку збуту? От і продали.
07.04.2021 08:10
Пристаркуватим МІЛФам треба ж за якісь лавандоси зморшки на обвислих сраках розгладжувати. А то он тільки з Дубаї депортують дюжину лахудриськ, що там про штрафилися. І у кожної срака пружненька і гладенька. Медведчуку з Козаком варто тільки свиснути - обліплять з ніг до голови. Паломниці тоді тільки й залишиться податися до батюшок в монастирі.
07.04.2021 08:12
Кто знает,возможно крысы уже бегут с тонущего?
07.04.2021 08:17
І що, цілувати цих шаболд у пілотку за те, що ці курви ша-сь там продали на **********?
07.04.2021 08:28
Есть теперь тёткам деньги на бусики!
07.04.2021 08:53
Продали) Звучит громко. Отдали взад плешивому куму. Не удивлюсь если вся эта свора обычные Фуксы. Не станет пуйла и они по миру пойдут.
07.04.2021 08:53
ПРОДАЖНІ повії. Вороги є вороги. Гнати їх всіх з України. Гнати, бо товку не буде. Всю цю наволоч гнати а вкрадене майно забрати.
07.04.2021 09:37
Щурі втікають з корабля, котрий тоне.
07.04.2021 10:47
як швиденько все відбулося у адептів руSSкого міра.....! руSSкій мір почав спецоперацію з "відбілювання" своїх агентів.....медведчуків, козаків, єрмаків, рабіновичів, шуфричів, ківалових...
одного "чесного" адепта знав я: льотчика-космонавта чечетова....ооо..., якби медведчуки повторили його "подвиг"..
07.04.2021 11:04
 
 