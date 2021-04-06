Жены Медведчука и Козака продали нефтеперерабатывающий завод в России

Оксана Марченко и Наталья Лавренюк больше не владеют Новошахтинским заводом нефтепродуктов в Ростовской области. Предприятие купил строительный подрядчик "ПЕТОН".

Об этом сообщает российское информагентство "Интерфакс", информирует Цензор.НЕТ.

По его данным, 5 апреля ООО "Петон Инвест Технолоджи" стало владельцем 93% уставного капитала ООО "Юг Энерго" (Ростов-на-Дону), основным активом которого является Новошахтинский завод нефтепродуктов. Ранее подрядчик заключил крупные контракты на модернизацию этого предприятия.

"ПЕТОН" - крупный российский инжиниринговый холдинг, созданный в 1990 году.

19 февраля СНБО ввел санкции против главы политсовета ОПЗЖ, кума Путина Виктора Медведчука, его жены Оксаны Марченко и их окружения. Всего под санкции попали 8 физических и 19 юридических лиц. В СНБО введение санкций объясняют тем, что Медведчук финансировал терроризм. Соответствующее уголовное производство расследует СБУ.