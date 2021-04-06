УКР
Новини
Дружини Медведчука і Козака продали нафтопереробний завод у Росії

Оксана Марченко та Наталія Лавренюк більше не володіють Новошахтинським заводом нафтопродуктів у Ростовській області. Підприємство купив будівельний підрядник "Петон".

Про це повідомляє російське інформагентство "Интерфакс", інформує Цензор.НЕТ.

За його даними, 5 квітня ТОВ "Петон Інвест Технолоджи" стало власником 93% статутного капіталу ТОВ "Південь Енерго" (Ростов-на-Дону), основним активом якого є Новошахтинський завод нафтопродуктів. Раніше підрядник уклав великі контракти на модернізацію цього підприємства.

"Петон" - великий російський інжиніринговий холдинг, створений в 1990 році.

Читайте також: Танки найманців РФ заправляються дизпаливом із заводу дружини Медведчука Марченко, - Данілов

19 лютого РНБО ввів санкції проти глави політради ОПЗЖ, кума Путіна Віктора Медведчука, його дружини Оксани Марченко і їх оточення. Всього під санкції потрапили 8 фізичних і 19 юридичних осіб. В РНБО введення санкцій пояснюють тим, що Медведчук фінансував тероризм. Відповідне кримінальне провадження розслідує СБУ.

завод (1052) Медведчук Віктор (1717) росія (67313) Марченко Оксана (146) Козак (161) Лавренюк Юрій (25)
Топ коментарі
+22
************!.. что сказать!..
06.04.2021 23:51 Відповісти
+16
Просто Напросто Вывели этот завод из под Санкций , а владельцы Фактически Те же.
06.04.2021 23:59 Відповісти
+11
06.04.2021 23:56 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
************!.. что сказать!..
06.04.2021 23:51 Відповісти
можно тоже самое сказать политкорректно:
маленькие собачонки женского пола...
07.04.2021 10:51 Відповісти
Ну тепер на булавки їм вистачить.
06.04.2021 23:52 Відповісти
Ну что сказать. Теперь они чисты аки слеза младенца. Теперь нам придется только извинится перед этими святыми людьми.
06.04.2021 23:53 Відповісти
Маладц! Тобі скільки за пост відвалили?)
06.04.2021 23:56 Відповісти
Дружини Медведчука і Козака продали нафтопереробний завод у Росії - Цензор.НЕТ 4792
07.04.2021 00:00 Відповісти
ПИТУН - ХЛО )))
06.04.2021 23:55 Відповісти
Хдєвашидаказатільства ???
07.04.2021 08:39 Відповісти
Жены Медведчука и Козака продали нефтеперерабатывающий завод в России - Цензор.НЕТ 6821
06.04.2021 23:56 Відповісти
поздно пить Боржоми)))
06.04.2021 23:58 Відповісти
А шо такоє?
06.04.2021 23:58 Відповісти
Просто Напросто Вывели этот завод из под Санкций , а владельцы Фактически Те же.
06.04.2021 23:59 Відповісти
Откуда у тебя такая информация? Кстати, сторонники Порошенко все время кричали, что санкции фейковые, и ни на что не влияют. Зачем же что-то выводить из под фейковых санкций?
07.04.2021 01:05 Відповісти
Ну теперь-то Владимир Алесандрович покажет, что санкции не фейковые, как и утверждали его сторонники в противовес сторонникам Порошенко
07.04.2021 01:36 Відповісти
Так уже показал. Если бы санкции были фейковые, никто бы ничего не продавал. Или ты читать не умеешь? Ну а то, что полученные за продажу деньги не будут работать на российскую экономику, а будут тратиться по месту проживания семьи Медведчука, это вообще замечательно!
07.04.2021 01:53 Відповісти
Так никто ничего и не продавал. Если ті положищь телефонс одного кармана в другой єто не значит что ті продал телефон! Да уж єто понятно и ежу но ни как не ЗЕбилу!
07.04.2021 06:39 Відповісти
Да , - Вот так Они и Сделали.И та же соляра , бензин пошли , но уже под другим Соусом , но в один и тот же Карман.
07.04.2021 07:56 Відповісти
Ты сейчас как на Поле чудес, угадал все буквы, но не смог назвать слово. В статье написано, что продали завод, а ты утверждаешь, что не было такого...
07.04.2021 09:12 Відповісти
а этих обох двох лахудр забрать не хотят? )
07.04.2021 00:02 Відповісти
Мені здається що це фейк. Для нас вони продали власній фірмі
07.04.2021 00:06 Відповісти
В статье написано, что фирма существует с 1990 года. В собственниках этой фирмы Медведчуки и Козаки не значатся.
07.04.2021 01:07 Відповісти
В них купили(віджали) за 1$, (отработаний матєріал)
07.04.2021 00:07 Відповісти
Ключевое слово это "жены". Это они, змеи, руководят своими мужьями. Это через их рот и руки все делают. Это они шипят из их рта. Казните их. У меня один вопрос в эту тему: а какой идар своих ЖЕН под удары подставляет? Жду комментов от ольготоллей....
07.04.2021 00:10 Відповісти
Олігархші мля!
07.04.2021 00:10 Відповісти
Та не гарцуйте хлопцы. То краски купили чуть---заборы перекрасить. Юридическая уловка уйти от санкций и бисера кинуть в толпу. И эти две козы на том заводе сроду не были ни разу. Бабло побеждает всё!
07.04.2021 00:10 Відповісти
Так это..., тополь и козы санкций от Зеленского не боятся, как утверждают сторонники Порошенко. Зачем же уходить от смешных санкций, над которыми даже искандеры смеются?
07.04.2021 01:12 Відповісти
Продали ))))))) Эти продавщицы завод в глаза не видели...)))
07.04.2021 00:17 Відповісти
Мощные зеленые санкции в действии! Все при своем и на свободе!
07.04.2021 00:25 Відповісти
Если бы санкции не были мощными, наверное, никто бы ничего не продавал. Слушай, а может бросить все к чертям, и снять с Медведчука санкции, как думаешь?
07.04.2021 01:10 Відповісти
Можно и снять. А можно и наложить. Результат будет одинаков.
07.04.2021 01:37 Відповісти
К окулисту сходи, пусть тебе очки пропишет! Результат санкций таков, что семье Медведчука в экстренном порядке пришлось продавать свое предприятие, и полученные им деньги выведены из российской экономики.
07.04.2021 01:56 Відповісти
и что? медведчук стал беднее?
что произошло то?
07.04.2021 03:35 Відповісти
Ну, вообще-то, когда человек теряет возможность получить прибыль на свой капитал, он становиться беднее. Это тебе может твой кумир подтвердить, который никак не хотел со своими предприятиями расставаться, даже когда того требовал закон.
07.04.2021 05:39 Відповісти
Я думаю, что мертвечук должен сидеть( или лежать) с полной конфискацией, а не разгуливать под смешными санкциями.
07.04.2021 18:23 Відповісти
А кто тебе сказал, что они "продали" завод? Просто мокшане вывели актив из-под возможных санкций:" Новошахтинский завод нефтепродуктов в Ростовской области (РФ) возвращен структурам "Газпрома".
07.04.2021 18:29 Відповісти
в сліпий траст здали..
07.04.2021 00:33 Відповісти
Прикиньте какая фигня?Вроде как шубу дали,погрелась и забрали.И самое прикольное,що строили то не они.Не Марченко ни Медведук...Всё за счёт москалей
07.04.2021 00:35 Відповісти
От санкций свой бизнес прячут.
07.04.2021 00:39 Відповісти
Насосали целый завод.
07.04.2021 01:45 Відповісти
Главное что деньги от продажи не попадут в Украину и не пойдут на финансирование пятой колонны.
07.04.2021 02:57 Відповісти
***** потребовало свой заводик назад?
07.04.2021 03:12 Відповісти
продали тоже за 1000 $ ,как и купили в 2014 ?
07.04.2021 06:31 Відповісти
Им продали этот завод за копейки. Он и не был их, это только управление временное. Попросили вернуть. Все это Путина.
07.04.2021 06:52 Відповісти
Дружини Медведчука і Козака продали нафтопереробний завод у Росії. Насосати на завод для них виявилося легше, ніж сосати нафту для нього.
07.04.2021 07:48 Відповісти
добре їм при Петі жилось
07.04.2021 08:06 Відповісти
А навіщо їм НПЗ без ринку збуту? От і продали.
07.04.2021 08:10 Відповісти
Пристаркуватим МІЛФам треба ж за якісь лавандоси зморшки на обвислих сраках розгладжувати. А то он тільки з Дубаї депортують дюжину лахудриськ, що там про штрафилися. І у кожної срака пружненька і гладенька. Медведчуку з Козаком варто тільки свиснути - обліплять з ніг до голови. Паломниці тоді тільки й залишиться податися до батюшок в монастирі.
07.04.2021 08:12 Відповісти
Кто знает,возможно крысы уже бегут с тонущего?
07.04.2021 08:17 Відповісти
І що, цілувати цих шаболд у пілотку за те, що ці курви ша-сь там продали на **********?
07.04.2021 08:28 Відповісти
Есть теперь тёткам деньги на бусики!
07.04.2021 08:53 Відповісти
Продали) Звучит громко. Отдали взад плешивому куму. Не удивлюсь если вся эта свора обычные Фуксы. Не станет пуйла и они по миру пойдут.
07.04.2021 08:53 Відповісти
ПРОДАЖНІ повії. Вороги є вороги. Гнати їх всіх з України. Гнати, бо товку не буде. Всю цю наволоч гнати а вкрадене майно забрати.
07.04.2021 09:37 Відповісти
Щурі втікають з корабля, котрий тоне.
07.04.2021 10:47 Відповісти
як швиденько все відбулося у адептів руSSкого міра.....! руSSкій мір почав спецоперацію з "відбілювання" своїх агентів.....медведчуків, козаків, єрмаків, рабіновичів, шуфричів, ківалових...
одного "чесного" адепта знав я: льотчика-космонавта чечетова....ооо..., якби медведчуки повторили його "подвиг"..
07.04.2021 11:04 Відповісти
 
 