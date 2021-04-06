Дружини Медведчука і Козака продали нафтопереробний завод у Росії
Оксана Марченко та Наталія Лавренюк більше не володіють Новошахтинським заводом нафтопродуктів у Ростовській області. Підприємство купив будівельний підрядник "Петон".
Про це повідомляє російське інформагентство "Интерфакс", інформує Цензор.НЕТ.
За його даними, 5 квітня ТОВ "Петон Інвест Технолоджи" стало власником 93% статутного капіталу ТОВ "Південь Енерго" (Ростов-на-Дону), основним активом якого є Новошахтинський завод нафтопродуктів. Раніше підрядник уклав великі контракти на модернізацію цього підприємства.
"Петон" - великий російський інжиніринговий холдинг, створений в 1990 році.
19 лютого РНБО ввів санкції проти глави політради ОПЗЖ, кума Путіна Віктора Медведчука, його дружини Оксани Марченко і їх оточення. Всього під санкції потрапили 8 фізичних і 19 юридичних осіб. В РНБО введення санкцій пояснюють тим, що Медведчук фінансував тероризм. Відповідне кримінальне провадження розслідує СБУ.
маленькие собачонки женского пола...
что произошло то?
одного "чесного" адепта знав я: льотчика-космонавта чечетова....ооо..., якби медведчуки повторили його "подвиг"..