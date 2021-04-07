Бізнес Медведчука "пішов угору" після окупації Криму і Донбасу, - Данілов
Бізнес кума Путіна одного з лідерів ОПЗЖ Віктора Медведчука почав йти вгору після окупації Криму і Донбасу.
Як передає Цензор.НЕТ, про це в інтерв'ю "Lb.ua" заявив секретар РНБО Олексій Данілов.
"Після того, як Російська Федерація здійснила акт агресії: захопила Крим, почала війну на території Донецької, Луганської області. Раптово бізнес кума Путіна йде вгору в Україні - це нонсенс. Неприпустимі речі", - зазначив він.
За словами Данілова, профільний органи це розслідують.
"Єдине можу сказати, що, як ви знаєте, було прийнято рішення з умовною назвою "Труба", коли наша з вами спільна власність з незрозумілих причин почала працювати на певну структуру, афілійовану безпосередньо з Російською Федерацією. У нас війна, а тут такий гешефт", - підкреслив секретар РНБО.
19 лютого РНБО ввів санкції проти глави політради ОПЗЖ, кума Путіна Віктора Медведчука, його дружини Оксани Марченко і їх оточення. Всього під санкції потрапили 8 фізичних і 19 юридичних осіб. В РНБО введення санкцій пояснюють тим, що Медведчук фінансував тероризм. Відповідне кримінальне провадження розслідує СБУ.
Також РНБО доручила повернути в державну власність нафтопродуктопровід Самара - Західний напрямок. Територією України проходить 1433 км нафтопродуктопроводу. Ділянка нафтопродуктопроводу експлуатує компанія "ПрикарпатЗахідТранс", яку пов'язують з Медведчуком.
У відомстві переконані, що нафтопродуктопроводом користуються іноземні компанії, якими володіють громадяни України, при цьому ніякої приватизації не було. Тому РНБО ухвалила рішення повернути державне майно народу України, а правоохоронці повинні з'ясувати, як державна власність опинилася в приватних руках.
президент зеленський бореться проти російського агента Медведчука
Исключение тут только одно--Израиль. Там всё по другому. Там их база, там всё иначе.
Не мог он за пять порошенковских лет заработать то, что на графике---ЭТО ЧУШЬ СОБАЧЬЯ, порохоботский лохотрон.
Деньги медведчука єто просто деньги росии и при Порошенке он их прятал а теперь перестал. Вот и весь сказ.
При Порошенці йому бабло кацапське в Україні доводилось никати а при зеленському він це робити чомусь перестав. Напруж звивину, подумай чому
А до покупки они поливали всех коррупционеров(112), а Ньюс принадлежал Жопоблоку, но конкуренту Мертвечука Мураеву по фракции. У них там свои драчки и заморочки в Жопоблоке между собой--кто ближе к Телу, тот и наконе. Мертвечук оказался со временем ближе. Читай матачасть. Всё. Косультации закончены. Это было всё в кратце.
Не все порохоботы тут конченые.
При Зелупі медведчук збагатився в 20разів і став мільярдером
https://twitter.com/MrHimikus/status/1370487816241709057/photo/1
А взагалі то дуже дивно. Як в крайні де все велика сра ка, де біднішими стали всі олігархи, можна за 2 роки збульшити статки в 21,5 разі. Хтось бреше.
Например покупая сериалы, трубы или лиги смеха
У них мозги отключаются, когда дают возможность поанонировать на тему Порошенко...
Даже минобороны расеи вложилось
Як зараз з зубожінням, попустило? Слава капітельман?
Григян- Капітельман, дівоче призвіще бабЮлі, "матері" зубАжіння.
https://lb.ua/news/2021/04/07/481760_mayzhe_100_slug_narodu_2020_rotsi.html Майже 100 "слуг народу" у 2020 році купили автомобіль, квартиру або землю, - КВУ
Чому секретар РНБО, під час загострення на фронті, озвучує маніпулятивну інфотмацію?
Як змінились статки мервечука при Порошенкові і при ВАЗеленському? У вас є відмінна від нашої інформація?
Чи обійдетесь недоречними смайликами?
Мудрий нарід все одно грязь знайде
Вже заяложено усілякими "розслідувачами".
Зеленский ласково "наехал" на мертвечука только по одной причине--зачистка конкурента на ватном поле и привлечение наиболее легковерных из патриотов, т.к. не закрыт "наш" и "страна.уа" и др помойки.
Но КТО дал добро зеленым на эти действия и ЧТО обещано взамен? Кто кукловодит? Сравните дату новости и время ввода "санкций".
04.01.2021
Вчера около 20-00 состоялся телефонный разговор между главой Российского фонда прямых инвестиций Кириллом Дмитриевым и президентом Украины Зеленским. Известно что обсуждались политические вопросы в ключе , который вызвал крайне негативную реакцию у Владислава Суркова. Судя по его реакции, Зеленский в качестве условия сотрудничества потребовал прекращение контактов и помощи от России группе Медведчука-Бойко. Больше полугода понадобилось г-ну Дмитриеву на выполнение задачи поставленной ему 16 июня 2020 г. лично Путиным. *
* https://timeze2019.blogspot.com/2020/06/blog-post_19.html
Вопрос российской вакцины в Украине для ОПЗЖ критически важен. Фактически - это тест на эффективность со стороны России. Новый куратор украинского направления от РФ Дмитриев не очень высокого мнения о Медведчуке и К. Он видит выделяемый бюджет, видит уходящие на личное обогащение Медведчука суммы, но не видит реального результата. Но чтобы окончательно убедить Путина в необходимости радикальной смены фигуры на которую следует ставить, ему нужен громкий провал ОПЗЖ. Это знают оттесняемые от украинского вопроса (и финансовых потоков) Козак и Сурков и именно они донесли это да сведения Медведчука и К.