Бізнес Медведчука "пішов угору" після окупації Криму і Донбасу, - Данілов

Бізнес Медведчука

Бізнес кума Путіна одного з лідерів ОПЗЖ Віктора Медведчука почав йти вгору після окупації Криму і Донбасу.

Як передає Цензор.НЕТ, про це в інтерв'ю "Lb.ua" заявив секретар РНБО Олексій Данілов.

"Після того, як Російська Федерація здійснила акт агресії: захопила Крим, почала війну на території Донецької, Луганської області. Раптово бізнес кума Путіна йде вгору в Україні - це нонсенс. Неприпустимі речі", - зазначив він.

За словами Данілова, профільний органи це розслідують.

"Єдине можу сказати, що, як ви знаєте, було прийнято рішення з умовною назвою "Труба", коли наша з вами спільна власність з незрозумілих причин почала працювати на певну структуру, афілійовану безпосередньо з Російською Федерацією. У нас війна, а тут такий гешефт", - підкреслив секретар РНБО.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Дружини Медведчука і Козака продали нафтопереробний завод у Росії

19 лютого РНБО ввів санкції проти глави політради ОПЗЖ, кума Путіна Віктора Медведчука, його дружини Оксани Марченко і їх оточення. Всього під санкції потрапили 8 фізичних і 19 юридичних осіб. В РНБО введення санкцій пояснюють тим, що Медведчук фінансував тероризм. Відповідне кримінальне провадження розслідує СБУ.

Також РНБО доручила повернути в державну власність нафтопродуктопровід Самара - Західний напрямок. Територією України проходить 1433 км нафтопродуктопроводу. Ділянка нафтопродуктопроводу експлуатує компанія "ПрикарпатЗахідТранс", яку пов'язують з Медведчуком.

У відомстві переконані, що нафтопродуктопроводом користуються іноземні компанії, якими володіють громадяни України, при цьому ніякої приватизації не було. Тому РНБО ухвалила рішення повернути державне майно народу України, а правоохоронці повинні з'ясувати, як державна власність опинилася в приватних руках.

У РНБО введення санкцій пояснюють тим, що Медведчук фінансував тероризм. Відповідне кримінальне провадження розслідує СБУ.

+22
Т.е. бизнесс Мертвечука стал процветать при президенте Порошенко. Тут уже не поспоришь. Кум кума прикрывал и прикрывает до сих пор. Один Чаус чего стоит.
показати весь коментар
07.04.2021 13:20 Відповісти
+21
https://bykvu.com/ru/bukvy/statki-medvedchuka-za-prezidentstva-zelenskogo-virosli-v-21-raz/ Состояние Медведчука при президентстве Зеленского возросло в 21 раз
показати весь коментар
07.04.2021 13:22 Відповісти
+17
Тому що вистава під назвою "патріот-президент Порошенко бореться проти російського агента Медведчука" закінчилась. Збагатились обидва.
показати весь коментар
07.04.2021 13:32 Відповісти
Це якраз ті статки, які Медведчук заробив за часів Порошенка, а за часів Зеленського переписав на себе і показав публічно.
показати весь коментар
07.04.2021 13:29 Відповісти
А чого він так осмілів?
показати весь коментар
07.04.2021 13:29 Відповісти
Вистава якраз тільки почалася - тільки називається
президент зеленський бореться проти російського агента Медведчука
показати весь коментар
07.04.2021 13:36 Відповісти
Если на нары Мертвечука не посадит---значит очередной лохотрон.
показати весь коментар
07.04.2021 13:40 Відповісти
то есть еще есть сомненья?
показати весь коментар
07.04.2021 13:43 Відповісти
Я уверен, что не посадит---ОНИ ОБА ЕВРЕИ. А евреи по отношению друг к другу всегда солидарны. Я это знаю хорошо.
Исключение тут только одно--Израиль. Там всё по другому. Там их база, там всё иначе.
показати весь коментар
07.04.2021 13:47 Відповісти
Потому что Порошенко приучил его к своему одобрению и ессссно молчанию.
показати весь коментар
07.04.2021 13:34 Відповісти
Простой вопрос, бобек? - почему при Порошенко Медведчук "прятал статки", если они у него тогда были а при Зеленскоим перестал?
показати весь коментар
07.04.2021 13:39 Відповісти
Рас при Порохе было тихо и никто ничего не знал, значит это всё, что он заработал за семь лет. Подели примерно поровну сумму столбиков его бабок на 7 и получишь годовой доход.
Не мог он за пять порошенковских лет заработать то, что на графике---ЭТО ЧУШЬ СОБАЧЬЯ, порохоботский лохотрон.
показати весь коментар
07.04.2021 13:43 Відповісти
В стране 40 миллионов людей. Кто-то из них тоже заработал, - зеленский вон в рашке неплохо поднялся. Во время не значит вследствие.
Деньги медведчука єто просто деньги росии и при Порошенке он их прятал а теперь перестал. Вот и весь сказ.
показати весь коментар
07.04.2021 13:52 Відповісти
Ну вот видишь---ИХ ОБОИХ НАДО САЖАТЬ НА НАРЫ.
показати весь коментар
07.04.2021 13:53 Відповісти
ти дурачек не понимаеш даже русского, ведь єто ж ваш язик)
При Порошенці йому бабло кацапське в Україні доводилось никати а при зеленському він це робити чомусь перестав. Напруж звивину, подумай чому
показати весь коментар
07.04.2021 14:02 Відповісти
Не ОН САМ ПЕРЕСТАЛ, А ЕГО ПЕРЕСТАЛИ. Разницу улови и подумай дальше зачем?
показати весь коментар
07.04.2021 14:08 Відповісти
Кто его "перестал", клоун?
показати весь коментар
07.04.2021 14:16 Відповісти
да успокойся Зеля классный президент! Высококвалифицированный и честный))
показати весь коментар
07.04.2021 13:44 Відповісти
показати весь коментар
07.04.2021 14:03 Відповісти
Якісь відмазки у вас, реально, дибілкуваті. Давайте, шукайте далі.
показати весь коментар
07.04.2021 14:04 Відповісти
но при зеленском он не то что процветает а попер до небес
показати весь коментар
07.04.2021 13:22 Відповісти
Если бы не Порошенко, который его приютил, обогрел и подарил ему газовый бизнес, не было бы и при Зебиле его. А так...., передал по эстафете.
показати весь коментар
07.04.2021 13:32 Відповісти
Еще один вопрос, - почему 1+1 в котором Медведчук был собственником поливало Порошенка а не наоборот пиарило, если они такие с Порохом друзья?
показати весь коментар
07.04.2021 13:41 Відповісти
Потому что там не только Мертвечук в собственниках, а и Коломойский, который на ножах с Порохом.
показати весь коментар
07.04.2021 13:44 Відповісти
бгг) забавно как вы выкручиваетесь. А почему 112 и Ньюсиван тоже поливали пороза там тоже коломойский?
показати весь коментар
07.04.2021 13:57 Відповісти
Поливать начали и закончили ещё до того, как он их скупил оптом. После покупки всё и закончилось.

А до покупки они поливали всех коррупционеров(112), а Ньюс принадлежал Жопоблоку, но конкуренту Мертвечука Мураеву по фракции. У них там свои драчки и заморочки в Жопоблоке между собой--кто ближе к Телу, тот и наконе. Мертвечук оказался со временем ближе. Читай матачасть. Всё. Косультации закончены. Это было всё в кратце.
показати весь коментар
07.04.2021 14:05 Відповісти
отож) 112, ньюс и 1+1 топили против порошенка независимо какой из кацапских кошельков их финансировал мертвечук или мураев.
показати весь коментар
07.04.2021 14:15 Відповісти
Не сперечайся з місцевою ботофермою. Знаєшь чому тролі захищають кума ху йла? Тому, що через нього можна вийти на хряка-мародера мальдівського.
показати весь коментар
07.04.2021 13:48 Відповісти
Знаю-знаю, спасибо. Просто хлопчика просвещаю немного.
Не все порохоботы тут конченые.
показати весь коментар
07.04.2021 13:55 Відповісти
нормальні давно пішли, а ті, що лишилися всі кончені ... разом з цим форумом. )))
показати весь коментар
07.04.2021 14:24 Відповісти
ЗЕбанат, статки медведчука при Янику оцінювались в 270,5млн.$. За роки «співпраці» з Порошенком медведчук втратив 80% статків і зустрів Справедливого і Найвеличнішого зі статками 55млн.$. І тут почалась «боротьба» з олігархами.
При Зелупі медведчук збагатився в 20разів і став мільярдером

Бизнес Медведчука "пошел вверх" после оккупации Крыма и Донбасса, - Данилов - Цензор.НЕТ 8066

https://twitter.com/MrHimikus/status/1370487816241709057/photo/1
показати весь коментар
07.04.2021 13:22 Відповісти
Всё бабло, которое на графике вы мне даёте, было заработано ещё при президентстве Порошенко за 5 лет, а при Зеленском обнародовано. Поэтому и знаем мы теперь всё это. И то, что Зебил остановил его, ну хоть за что-то его можно отблагодарить. А надо посадить его и Порошенко на нары.
показати весь коментар
07.04.2021 13:38 Відповісти
Тю, а ти хіба не не знаєшь? Ці гроші призначалися ЗЕ, але мертвечгук їх зажав і ось отримав санкції. )))
А взагалі то дуже дивно. Як в крайні де все велика сра ка, де біднішими стали всі олігархи, можна за 2 роки збульшити статки в 21,5 разі. Хтось бреше.
показати весь коментар
07.04.2021 13:41 Відповісти
"І тут почалась «боротьба» з олігархами." - как так? С ваших слов порох эту борьбу нанайских мальчиков даже не начинал))))
показати весь коментар
07.04.2021 14:20 Відповісти
І що там про кумівсто? Факти приведете, чи " порохозалежність" заважає?
показати весь коментар
07.04.2021 13:23 Відповісти
У тебя из левой штанины петина какашка выпала.
показати весь коментар
07.04.2021 13:24 Відповісти
а в тебе із вуха, бо пєтіно ла....но у тебе в голові. Шютка. )))
показати весь коментар
07.04.2021 13:44 Відповісти
Та хоч шютка,хоч не шютка-розуму це тобі не додасть.
показати весь коментар
07.04.2021 13:47 Відповісти
а, значить проти ла..на у тебе заперечень немає. Я так і знав. )))
показати весь коментар
07.04.2021 13:50 Відповісти
Які проти тебе можуть бути заперечення?
показати весь коментар
07.04.2021 14:41 Відповісти
Кацапы и тогда снабжали и сейчас снабжают своих верных слуг.
Например покупая сериалы, трубы или лиги смеха
показати весь коментар
07.04.2021 13:26 Відповісти
Бізнес Медведчука "пішов угору" після окупації Криму і Донбасу, - Данілов - Цензор.НЕТ 4257
показати весь коментар
07.04.2021 14:53 Відповісти
Дебилам даже не приходит в голову мысль, что с тех пор его активно финансировал *****, давая в пользование целые активы...
У них мозги отключаются, когда дают возможность поанонировать на тему Порошенко...
показати весь коментар
07.04.2021 20:50 Відповісти
і xто йому в цьому посприяв.....- аnу згадаeм....
показати весь коментар
07.04.2021 13:20 Відповісти
Президент Порошенко? Не угадал?
показати весь коментар
07.04.2021 13:21 Відповісти
Лікуйте "порохозалежність". Може ще не пізно.
показати весь коментар
07.04.2021 13:24 Відповісти
зараз штатni розкажуть....
показати весь коментар
07.04.2021 13:24 Відповісти
Бизнес Медведчука "пошел вверх" после оккупации Крыма и Донбасса, - Данилов - Цензор.НЕТ 7180
показати весь коментар
07.04.2021 13:27 Відповісти
оно и видно по их предводителю:
Бизнес Медведчука "пошел вверх" после оккупации Крыма и Донбасса, - Данилов - Цензор.НЕТ 3868
показати весь коментар
07.04.2021 13:34 Відповісти
згадаєм хто зробив медведчука нардепом?
показати весь коментар
07.04.2021 13:22 Відповісти
ну бизнес 95-го Квартала тоже не унывал.
Даже минобороны расеи вложилось
показати весь коментар
07.04.2021 13:20 Відповісти
Бизнес Медведчука "пошел вверх" после оккупации Крыма и Донбасса, - Данилов - Цензор.НЕТ 5043
показати весь коментар
07.04.2021 13:20 Відповісти
Так то йому порошенко подарував трубу у 2015р щоб довести до зубожіння? Слвав песу.
показати весь коментар
07.04.2021 13:30 Відповісти
Не бачу нічого класного і ніякої різниці з папірєднікамі.
показати весь коментар
07.04.2021 13:56 Відповісти
Порошенко продав? Особисто? Правда?
Як зараз з зубожінням, попустило? Слава капітельман?
показати весь коментар
07.04.2021 14:26 Відповісти
Ні порошенко нічого не знав поки у 2021р не з"явилось рішення рнбо. А до чого тут капітельман, це твій родич?
показати весь коментар
07.04.2021 14:31 Відповісти
Так шо, особисто не продавав, а хто?
Григян- Капітельман, дівоче призвіще бабЮлі, "матері" зубАжіння.
показати весь коментар
07.04.2021 16:19 Відповісти
Навіщо мені знати про твою родину,якщо я не маю до неї ніякого відношення і не претендую на спадщину. Щасти тобі в отриманні статків.
показати весь коментар
07.04.2021 16:23 Відповісти
Дотепність, не ваше. Навіть не намагайтесь.
показати весь коментар
07.04.2021 16:44 Відповісти
Я знаю.
показати весь коментар
07.04.2021 16:45 Відповісти
мертвечук - всього лиш мєстоблюстітєль крємльовскава бабла
показати весь коментар
07.04.2021 13:20 Відповісти
Пора ПЕСам чергову ноту протесту писати, після таких заяв Данилова.
показати весь коментар
07.04.2021 13:21 Відповісти
ЗЕбанат перша виконана препіздентом обіцянка: епоха бідності закінчилася, правда тільки для слуг урода

https://lb.ua/news/2021/04/07/481760_mayzhe_100_slug_narodu_2020_rotsi.html ​Майже 100 "слуг народу" у 2020 році купили автомобіль, квартиру або землю, - КВУ

Бизнес Медведчука "пошел вверх" после оккупации Крыма и Донбасса, - Данилов - Цензор.НЕТ 3409
показати весь коментар
07.04.2021 13:25 Відповісти
Навіщо. Розумні люди вірять фактам, а на "свідетелей галаборотька" немає сенсу час витрачати.
показати весь коментар
07.04.2021 13:26 Відповісти
Якраз то "свідєтєлєй галоборотька" я тут бачив дуже рідко, в противагу свідків Церкви святого Петра. Он над вами один з них за свою святу свиню відписався .
показати весь коментар
07.04.2021 13:29 Відповісти
По суті є що сказати?
Чому секретар РНБО, під час загострення на фронті, озвучує маніпулятивну інфотмацію?
Як змінились статки мервечука при Порошенкові і при ВАЗеленському? У вас є відмінна від нашої інформація?
Чи обійдетесь недоречними смайликами?
показати весь коментар
07.04.2021 13:40 Відповісти
Пора зесрани пасть закрыть -венедиктова вчера сказала,что никаких доков вины мертвечука у них нет)
показати весь коментар
07.04.2021 13:27 Відповісти
ЗЕсрань пише те що меточка вчить.
Бізнес Медведчука "пішов угору" після окупації Криму і Донбасу, - Данілов - Цензор.НЕТ 8533
показати весь коментар
07.04.2021 14:55 Відповісти
зараз вже зрозуміло, що навесні 14-го усіх цих бойко-мертвечуків-шуфричів-рабіновичів та іншу українофобську ************* мразоту треба було ліквідовувати. Бо немає небезпечнішого ворога ніж тий, що залишився живий та ще й при грошах.
показати весь коментар
07.04.2021 13:29 Відповісти
та ладно - ліквідували б мертвечука був би якийсь інший мудачук. Не в прізвищах там справа.
Мудрий нарід все одно грязь знайде
показати весь коментар
07.04.2021 13:33 Відповісти
я про топ-зрадників та відвертих ненависників України.
показати весь коментар
07.04.2021 13:39 Відповісти
ну посадили голову ПР Ефремова? Це не завадило мудрому наріду знайти таке саме лайно мураєва. Ну урекали бузину, що знову ж таки не завадило вилупитись такому самому лайну - шарію.
показати весь коментар
07.04.2021 13:47 Відповісти
Черговий вкид піарників Зєлєнского.Втім,показує мету шоу: не покарання самого Медведчука,а прив'язування цього персонажа до Порошенка .
Вже заяложено усілякими "розслідувачами".
показати весь коментар
07.04.2021 13:30 Відповісти
а кто был президентом Украини после оккупации Крима и Донбаса?
показати весь коментар
07.04.2021 13:46 Відповісти
зеленского, кстати, тоже.
показати весь коментар
07.04.2021 13:47 Відповісти
чого він не під арештом,бойко,рабіновіч ,пінчук,ахмєтов,чого ця шобла досі не під арештом!? ви що шоу тільки влаштовуєте!? кормушка прикриється,боїтесь!?
показати весь коментар
07.04.2021 13:49 Відповісти
Бізнес Медведчука "пішов угору" після окупації Криму і Донбасу, - Данілов - Цензор.НЕТ 6590
показати весь коментар
07.04.2021 14:14 Відповісти
Абсолютно не відповідає за свої слова ! Людину красить діло а не слово!
показати весь коментар
07.04.2021 14:23 Відповісти
Яка незручна правда для псевдогетьмана
показати весь коментар
07.04.2021 14:38 Відповісти
Який зручний звіздешь для зесрань)но факти б'ють вам под дих...як завжди)
показати весь коментар
07.04.2021 14:47 Відповісти
Бизнес???? Это вливание Россией денег в пророссийскую структуру на законных основаниях.
показати весь коментар
07.04.2021 15:28 Відповісти
Бізнес Медведчука і Коломойського з Боголюбським, Новінським і Пінчуком пішов вверх при президенті Зеленському. Та і сам Зеленський не відстає, бо куди дівалися гроші, коли ніхто ніби не краде, а дірка в бюджеті більше 300 млрд, зовнішній борг за 2 роки зріс на 12 млрд доларів і кудись зникли всі стратегічні запаси, навіть зерна.
показати весь коментар
07.04.2021 16:20 Відповісти
Скорее всего , что возможность развернуться Медведчуку в Украине - это было требование Путина . Путин мог бы оккупировать как минимум половину Украины вместе с Киевом, но это серьезно подорвало бы отношения с Западом. Началась бы реальная холодная война. Тогда Рфия не готова была к этому. И Порошенко согласился не трогать Медведчука , чтобы российская армия остановилась там где она сейчас есть. Сейчас же договоренности эти по-сути аннулированы и у Путина нет возможности привести к власти Медведчука без войны и промывать мозги украинцам через телеканалы Медведчука. Поэтому и двинул свою военную машину к границам Украины.
показати весь коментар
07.04.2021 16:39 Відповісти
Кто-то верит, что узеленский внезапно прозрел и стал патриотом?
Зеленский ласково "наехал" на мертвечука только по одной причине--зачистка конкурента на ватном поле и привлечение наиболее легковерных из патриотов, т.к. не закрыт "наш" и "страна.уа" и др помойки.

Но КТО дал добро зеленым на эти действия и ЧТО обещано взамен? Кто кукловодит? Сравните дату новости и время ввода "санкций".
04.‎01.‎2021


Вчера около 20-00 состоялся телефонный разговор между главой Российского фонда прямых инвестиций Кириллом Дмитриевым и президентом Украины Зеленским. Известно что обсуждались политические вопросы в ключе , который вызвал крайне негативную реакцию у Владислава Суркова. Судя по его реакции, Зеленский в качестве условия сотрудничества потребовал прекращение контактов и помощи от России группе Медведчука-Бойко. Больше полугода понадобилось г-ну Дмитриеву на выполнение задачи поставленной ему 16 июня 2020 г. лично Путиным. *

* https://timeze2019.blogspot.com/2020/06/blog-post_19.html
показати весь коментар
07.04.2021 19:52 Відповісти
05.‎01.‎2021
Вопрос российской вакцины в Украине для ОПЗЖ критически важен. Фактически - это тест на эффективность со стороны России. Новый куратор украинского направления от РФ Дмитриев не очень высокого мнения о Медведчуке и К. Он видит выделяемый бюджет, видит уходящие на личное обогащение Медведчука суммы, но не видит реального результата. Но чтобы окончательно убедить Путина в необходимости радикальной смены фигуры на которую следует ставить, ему нужен громкий провал ОПЗЖ. Это знают оттесняемые от украинского вопроса (и финансовых потоков) Козак и Сурков и именно они донесли это да сведения Медведчука и К.
показати весь коментар
07.04.2021 19:56 Відповісти
 
 