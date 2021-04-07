Бізнес Медведчука "пішов угору" після окупації Криму і Донбасу, - Данілов

Бізнес кума Путіна одного з лідерів ОПЗЖ Віктора Медведчука почав йти вгору після окупації Криму і Донбасу.

Як передає Цензор.НЕТ, про це в інтерв'ю "Lb.ua" заявив секретар РНБО Олексій Данілов.

"Після того, як Російська Федерація здійснила акт агресії: захопила Крим, почала війну на території Донецької, Луганської області. Раптово бізнес кума Путіна йде вгору в Україні - це нонсенс. Неприпустимі речі", - зазначив він.

За словами Данілова, профільний органи це розслідують.

"Єдине можу сказати, що, як ви знаєте, було прийнято рішення з умовною назвою "Труба", коли наша з вами спільна власність з незрозумілих причин почала працювати на певну структуру, афілійовану безпосередньо з Російською Федерацією. У нас війна, а тут такий гешефт", - підкреслив секретар РНБО.

19 лютого РНБО ввів санкції проти глави політради ОПЗЖ, кума Путіна Віктора Медведчука, його дружини Оксани Марченко і їх оточення. Всього під санкції потрапили 8 фізичних і 19 юридичних осіб. В РНБО введення санкцій пояснюють тим, що Медведчук фінансував тероризм. Відповідне кримінальне провадження розслідує СБУ.

Також РНБО доручила повернути в державну власність нафтопродуктопровід Самара - Західний напрямок. Територією України проходить 1433 км нафтопродуктопроводу. Ділянка нафтопродуктопроводу експлуатує компанія "ПрикарпатЗахідТранс", яку пов'язують з Медведчуком.

У відомстві переконані, що нафтопродуктопроводом користуються іноземні компанії, якими володіють громадяни України, при цьому ніякої приватизації не було. Тому РНБО ухвалила рішення повернути державне майно народу України, а правоохоронці повинні з'ясувати, як державна власність опинилася в приватних руках.

