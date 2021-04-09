За матеріалами СБУ суд заарештував яхту, яка належить Медведчуку

Суд наклав арешт на одне із суден, що, згідно з документами, які є в наявності Служби безпеки України, належить Віктору Медведчуку.

Відповідне рішення на основі матеріалів СБУ виніс Херсонський міський суд Херсонської області 9 квітня.

Зокрема, слідчі СБ України задокументували неодноразове порушення законодавства екіпажем приватного судна "ROMANCE 1" (порт приписки - Херсон). У тому числі йдеться про заходження в порти тимчасово анексованого Криму. Тому в рамках цього кримінального провадження досліджуються обставини неодноразового порушення екіпажем порядку в'їзду на тимчасово окуповану територію України та виїзду з неї.

Загалом слідчі СБУ зафіксували кілька десятків фактів заходів суден-порушників до портів і терміналів Кримського півострова.

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На цей момент триває досудове розслідування з:

- ч. 1 ст. 111 (державна зрада)

- ч. 3 ст. 110-2 (фінансування дій, скоєних з метою насильницької зміни чи повалення конституційного ладу або захоплення державної влади, зміни кордонів території або державного кордону України);

- ч. 1, 2, 3 ст. 332-1 (порушення порядку в'їзду на тимчасово окуповану територію України та виїзду з неї);

- ст. 291 (порушення чинних на транспорті правил) Кримінального кодексу України.

Документування протиправної діяльності проводилося слідчим управлінням ГУ Служби безпеки України в Автономній Республіці Крим під процесуальним керівництвом прокуратури Криму.

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Нагадаємо, в лютому РНБО за пропозиціями Служби безпеки ввела економічні санкції до низки фізичних і юридичних осіб. Серед них - молдавська авіакомпанія JET4U S.R.L. і португальська JET4U LDA, які здійснювали польоти в Російській Федерації та на тимчасово окуповані території України з порушенням чинного законодавства.