За матеріалами СБУ суд заарештував яхту, яка належить Медведчуку
Суд наклав арешт на одне із суден, що, згідно з документами, які є в наявності Служби безпеки України, належить Віктору Медведчуку.
Відповідне рішення на основі матеріалів СБУ виніс Херсонський міський суд Херсонської області 9 квітня.
Зокрема, слідчі СБ України задокументували неодноразове порушення законодавства екіпажем приватного судна "ROMANCE 1" (порт приписки - Херсон). У тому числі йдеться про заходження в порти тимчасово анексованого Криму. Тому в рамках цього кримінального провадження досліджуються обставини неодноразового порушення екіпажем порядку в'їзду на тимчасово окуповану територію України та виїзду з неї.
Загалом слідчі СБУ зафіксували кілька десятків фактів заходів суден-порушників до портів і терміналів Кримського півострова.
На цей момент триває досудове розслідування з:
- ч. 1 ст. 111 (державна зрада)
- ч. 3 ст. 110-2 (фінансування дій, скоєних з метою насильницької зміни чи повалення конституційного ладу або захоплення державної влади, зміни кордонів території або державного кордону України);
- ч. 1, 2, 3 ст. 332-1 (порушення порядку в'їзду на тимчасово окуповану територію України та виїзду з неї);
- ст. 291 (порушення чинних на транспорті правил) Кримінального кодексу України.
Документування протиправної діяльності проводилося слідчим управлінням ГУ Служби безпеки України в Автономній Республіці Крим під процесуальним керівництвом прокуратури Криму.
Нагадаємо, в лютому РНБО за пропозиціями Служби безпеки ввела економічні санкції до низки фізичних і юридичних осіб. Серед них - молдавська авіакомпанія JET4U S.R.L. і португальська JET4U LDA, які здійснювали польоти в Російській Федерації та на тимчасово окуповані території України з порушенням чинного законодавства.
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Народный депутат от ОПЗЖ https://file.liga.net/persons/viktor-medvedchyk Виктор Медведчук задекларировал офшорную компанию Fregata Marine Ltd, которой принадлежит одна из самых дорогих в мире яхт - Royal Romance. Ее ориентировочная стоимость - $200 млн. Саму яхту он не задекларировал, что может быть нарушением законодательства, https://bihus.info/medvedchuk-zasvityv-ofshornu-kompaniyu-z-yahtoyu-za-200-mln-dolari/ пишет Bihus.Info.
Ранее о том, что эта яхта построена для Медведчука, писал https://file.liga.net/persons/leshchenko Сергей Лещенко со ссылкой на собственные источники.
Эта информация нашла официальное подтверждение после того, как Медведчук подал электронную имущественную декларацию.
В ней жена Медведчука https://file.liga.net/persons/oksana-marchenko Оксана Марченко указана бенефициаром офшорной компании Fregata Marine Ltd, зарегистрированной на Маршалловых островах, где отсутствует открытый реестр владельцев компаний.
Именно на эту "офшорку" записана пятипалубная яхта Royal Romance - по данным ресурса VesselFinder, который предоставляет услуги по отслеживанию судов.
На сайте владельцев яхт Super yacht fan отмечается, что судно не сдается в аренду и не продается.
....
Пятипалубная яхта Royal Romance длиной 92,5 метра была построена известной нидерландской судостроительной компанией Feadship. Имеет бассейн 4 на 12 м, расположен на главной кормовой палубе. На яхте размещаются 14 гостей и 22 члена экипажа. Также на ней есть лифт....."
А теперь поднимаем глаза и внимательно читаем мой пост "Только эта яхта явно стоит не в Украине. И зарегистрирована на какого-то офшор. И вообще еще позавчера была продана. Пук не о чем." . И уже после этого, одноклеточное, если дойдет, идешь и вымываешь свои засранные зеленым "нерошеном" примитивные остатки мозгов. Смачного.
Cayman Islands.
https://www.unian.net/politics/sankcii-protiv-medvedchuka-yahta-kuma-putina-oboshla-sankcii-novosti-ukraina-11330717.html
https://www.vesselfinder.com/ru/vessels?name=ROMANCE+1&type=8&flag=UA
https://politics.segodnya.ua/politics/arestovali-ne-tu-yahtu-royal-romance-medvedchuka-ostalsya-v-monako-1518152.html
или "чесный слуга патриот своей страны" Порошенко. в одной из самых нищих...( точней в одной из самых обворованых стран) явно побогаче чем 99,9% чиновников самых богатых стран мира.
Порошенко 22+ лет сидя на службе страны. тихо делал бизнес -----с 1998 он сидит в депутатах
что у нас говорит закон о "совмещении госслужбы/высших должностей и ведения бизнеса"?
не за свои. а за наши деньги
тоже касаеться и фсяких "фондов" бабло с бюджета рубят и пиарятся.
из своих-------- это когда бедные жители - волонтеры собирают крохи чтоб помочь армии.
а когда миллиардер ( непонятно как заработавший исользуя хитрые уловки закона)). кидает кроху на "благотворительность" и надувает щеки это цинизм и лицимерие.
ибо как чесный человек по аналогу с западными странами.. он должен был быть уволен. либо сам уйти. а может даже оштрафован или посажен.
но у нас нваерно такие законы. что совмещать запрещено -- а ответственности 0
. а значить сидел 22+ лет на зарплате из бюджета.
а ты у него берешь..
будь патриотом -- бери , но думай головой..
типичный стыль ольгинских ботов--- идти на оскорбления.
ты хуже ты укранская гнида-- корчишь из себя патриота а служишь за копейки на какогото олигарха
для начала ответь на мой вопрос. а потом задавай свой
тебе кроме оскорблений нечего сказать??
Гірше ніж москальські воші можуть бути тільки українські гниди
это про тебя. ты гнида.
я дал тебе ответ. но ты его не видешь.
занимая должность которую твой "патриот" занимал не имея на это право ( раз он занимался бизнесом сидя на креслах разных величин, то должен был уйти с должности) . он получал деньги из бюджета. а там и мои деньги тоже
и если твой хозяен (порошенко) так любит деньги-- то делал бы себе бизнес эти 23 года. и не корчил бы из себя патриота.
п.с но ты как нахлебник за 30 серебняников-- скинул заготовку с оскорблением и фразой которую можно кидать куда угодно
ясно шо байден рулит але всьо же..
Поэтому, о Медведчуке можно говорить, пока, как о "козле отпущения", в противовесе с реальными посадками патриотов. Всерьез, эти телодвижения зеленых обормотов, воспринимать не стоит. Это какие-то пассажи перед населением, мол, теперь молитесь нам, мы, все здесь, "кумы Путина" теперь.
Ви ще його собачу будку. Арештуйте!