ЦИК признала Аксенова избранным народным депутатом по округу №50 на Донетчине

Центральная избирательная комиссия признала избранным народным депутатом на промежуточных выборах в одномандатном избирательном округе №50 (Донецкая область) кандидата от партии "Порядок" Андрея Аксенова.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"На основании протокола окружной избирательной комиссии об итогах голосования в ОИО №50 с пометкой "уточненный" Центральная избирательная комиссия установила: избран народным депутатом Украины Аксенов Андрей Анатольевич, 1971 года рождения, образование высшее, Добропольский городской голова", - зачитал текст постановления член ЦИК Юрий Мирошниченко.

Согласно опубликованному на сайте ЦИК данным, в округе №50 кандидат от партии "Порядок" Андрей Аксенов набрал 65,46%, или 19 949 голосов избирателей.

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Напоминаем, 28 марта состоялись промежуточные выборы народных депутатов в одномандатных избирательных округах №50 (Донецкая область) и №87 (Ивано-Франковская область).

Аксенов - уроженец Донецкой области, с 2015 года является мэром г. Доброполье. По данным СМИ, Аксенов выезжал в оккупированный Крым, где получил паспорт гражданина РФ. Позже его обвиняли в подделке документов и растрате имущества, а затем огласили в розыск; он проходил лечение в Германии, в 2019 году вернулся в Украину, после чего был отстранен от должности городского головы, но в 2020 году вновь переизбрался на этот пост.

Глава СБУ Иван Баканов отметил, что спецслужбы собирают информацию об Андрее Аксенове.