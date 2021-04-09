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ЦИК признала Аксенова избранным народным депутатом по округу №50 на Донетчине

ЦИК признала Аксенова избранным народным депутатом по округу №50 на Донетчине

Центральная избирательная комиссия признала избранным народным депутатом на промежуточных выборах в одномандатном избирательном округе №50 (Донецкая область) кандидата от партии "Порядок" Андрея Аксенова.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"На основании протокола окружной избирательной комиссии об итогах голосования в ОИО №50 с пометкой "уточненный" Центральная избирательная комиссия установила: избран народным депутатом Украины Аксенов Андрей Анатольевич, 1971 года рождения, образование высшее, Добропольский городской голова", - зачитал текст постановления член ЦИК Юрий Мирошниченко.

Согласно опубликованному на сайте ЦИК данным, в округе №50 кандидат от партии "Порядок" Андрей Аксенов набрал 65,46%, или 19 949 голосов избирателей.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Если информация о гражданстве РФ победителя довыборов на Донетчине Аксенова будет подтверждена, то ЦИК и Рада должны отреагировать, - Стефанчук

Напоминаем, 28 марта состоялись промежуточные выборы народных депутатов в одномандатных избирательных округах №50 (Донецкая область) и №87 (Ивано-Франковская область).

Аксенов - уроженец Донецкой области, с 2015 года является мэром г. Доброполье. По данным СМИ, Аксенов выезжал в оккупированный Крым, где получил паспорт гражданина РФ. Позже его обвиняли в подделке документов и растрате имущества, а затем огласили в розыск; он проходил лечение в Германии, в 2019 году вернулся в Украину, после чего был отстранен от должности городского головы, но в 2020 году вновь переизбрался на этот пост.

Глава СБУ Иван Баканов отметил, что спецслужбы собирают информацию об Андрее Аксенове.

Автор: 

выборы (24756) депутат (3318) ЦИК (3644) Аксенов Андрей (21)


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Топ комментарии
+34
Класс.
Вместо тюрьмы в ВР!
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09.04.2021 17:45
+15
чем занят лейтенант Баканов?
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09.04.2021 17:52
+14
«Спасибо» Зенелоху , поборовшему олигарха ахметова ! Убийца тысяч украинцев уже в законе !
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09.04.2021 17:50
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Класс.
Вместо тюрьмы в ВР!
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09.04.2021 17:45 Ответить
витёк возвращайся и азирова с собой прихвати, ты видишь так можно, за тебя тоже проголосуют и корочку депутата выпишут.
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10.04.2021 08:38 Ответить
Думав він в Думу пішов з російським паспортом
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09.04.2021 17:48 Ответить
жжж... еврейская влада, денюх нет
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09.04.2021 17:50 Ответить
«Спасибо» Зенелоху , поборовшему олигарха ахметова ! Убийца тысяч украинцев уже в законе !
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09.04.2021 17:50 Ответить
чем занят лейтенант Баканов?
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09.04.2021 17:52 Ответить
контролирует сейф
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09.04.2021 17:53 Ответить
Контрабандою курьохи і зважуванням вантажівок.
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09.04.2021 18:00 Ответить
вантажники жаліються, демпінг, ***
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09.04.2021 18:13 Ответить
Де лейтенант бакланов з розслідуванням? Чому чорти на волі?
Яким чином цвк, в порушення Конституції України, зареєструвала на вибори громадянина мордора?
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09.04.2021 17:53 Ответить
ЗУ не порушені. Для того, щоби вивести з громадянства України осіб, які добровільно взяли громадянство іншої країни, треба указ президента. А те, що сбу подали папери в ЦВК, то черговий сеанс урінотерапії.
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09.04.2021 19:59 Ответить
https://censor.net/ua/news/3256576/bakanov_zvynuvachennya_zmi_na_adresu_peremojtsya_dovyboriv_na_donechchyni_aksonova_pereviryayut_spetsslujby"
Аксьонов порушив Закон України про громадянство. Це злочин.
Яким чином злочинця допустили до виборів?
Що заважає презЕденту видати указ, відповідсно статті 20? Прецеденти вже були.
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09.04.2021 20:25 Ответить
Читайте уважно - ЦВК не мало підстав не зареєструвати.
Злочинець чи ні, вирішує суд.

Що заважає? Мабуть йому ніколи, бо розривається між курортами та відосіками.
А чому так сталося? Бо мудрий наріт, такий мудрий...
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10.04.2021 04:16 Ответить
Правильно. Лейтенант бакланов, був забов'язаний провести розслідування.
Та враховуючи те, що у самого голови Служби БЕЗПЕКИ УКРАЇНИ бакланова ДУЖЕ тісні зв'язки з мордором, він сідомо цього не робив, лише пообіцяв наріду, вже після проведення виборів, що перевірить.
Перевірка закінчиться чи "пшиком", чи "какаяразніца яке громадянство", чи "уже ніЧего нельзя ісправітЬ".
Зелена влада СВІДОМО протягла сепара в Раду.
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10.04.2021 10:52 Ответить
А чому тут дивуватись? По-перше, вони соціально близькі. По-друге, блазень затянув до ВР весь непотріб, нікчем та потвор. Так що, маємо шо маємо.

Зберігайте спокій та тримайте набої поруч. Все буде Україна!
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10.04.2021 12:40 Ответить
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10.04.2021 12:52 Ответить
а сколько у него паспортов?
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09.04.2021 17:58 Ответить
авжеж, бакланов попрацював з чортом, чи то пак чорти з баклановим?
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09.04.2021 17:59 Ответить
Десь на концерті Кобзона закусили лікті Гіві, Моторола і Курощуп. Трохи не дожили до такого свята.
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09.04.2021 18:00 Ответить
встаю я такий зранку, шо трапилось? бабки не ********?
нє?
ну і гаразд
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09.04.2021 18:04 Ответить
а что там летеха Баканов, разобрался или ещё в процессе???
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09.04.2021 18:05 Ответить
Один ригівський сєпар (який давно повинен сидіти),оголосив другого сєпара ворога,(котрий давно повинен сидіти) - депутатом України.
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09.04.2021 18:20 Ответить
это вам проверка донбасят, которые с"прифр. зоны сильно боятся войны"
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09.04.2021 18:21 Ответить


Прикольно...
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09.04.2021 18:23 Ответить
А что было сделано, что бы этого не было?
Ну хотят - пусть будет.
Ватникам нужен тоже свой уголок.
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09.04.2021 18:24 Ответить
Верховна Рада перетворюється в якийсь "відстійник" сепаратизма, колобораціонізма і різного роду "ізма".
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09.04.2021 19:14 Ответить
Немає слів!!!
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09.04.2021 19:28 Ответить
Ауе. Пд@ц
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09.04.2021 19:50 Ответить
Якщо ці обрали сепара, то що очікувати від " українців" окупованої частини ?
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09.04.2021 19:58 Ответить
Вот пускай те депилы которые били окна и обрисовывали стены, займутся этим уродом, и перекроют ему вход в Верховную Раду. Это будет польза в разы от них больше,чем заниматься вандализмом.
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09.04.2021 20:09 Ответить
А, що у нас вже росіян вибирають в Верховну Раду?
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09.04.2021 20:41 Ответить
А, що у нас вже росіян вибирають в Верховну Раду? Скоро Рада перетвориться в Думу.
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09.04.2021 20:45 Ответить
цик чи може ліпше пшик!!! вас треба розігнати, ви такі самі колаборанти як і ті на Донбасі!!! ви мокшанського ублюдка привели до ВР!!!!! Гніди ви болотні!!!
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09.04.2021 21:03 Ответить
Цензор.Нет - "ЦИК признала Аксенова избранным народным депутатом по округу №50 на Донетчине"

ЦИК признала Аксенова избранным народным депутатом по округу №50 на Донетчине - Цензор.НЕТ 2701
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09.04.2021 21:20 Ответить
Да ставшая антиукраинской ЗРада она и так продажная про-кремлёвская. А теперь ещё к ней добавится депутатом кремлёвский опричник сепаратист -террорист. А лейтенант "баклан" брехал когда утверждал что обязательно разберётся с этим лютым врагом Украины. Разобрались да только не кремлёвским агентом а с повреждённой дверью с логова ОП...
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10.04.2021 07:57 Ответить
ЦВК визнала Аксьонова обраним народним депутатом по округу №50 на Донеччині - Цензор.НЕТ 1058
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10.04.2021 10:24 Ответить
 
 