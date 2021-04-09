ЦИК признала Аксенова избранным народным депутатом по округу №50 на Донетчине
Центральная избирательная комиссия признала избранным народным депутатом на промежуточных выборах в одномандатном избирательном округе №50 (Донецкая область) кандидата от партии "Порядок" Андрея Аксенова.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.
"На основании протокола окружной избирательной комиссии об итогах голосования в ОИО №50 с пометкой "уточненный" Центральная избирательная комиссия установила: избран народным депутатом Украины Аксенов Андрей Анатольевич, 1971 года рождения, образование высшее, Добропольский городской голова", - зачитал текст постановления член ЦИК Юрий Мирошниченко.
Согласно опубликованному на сайте ЦИК данным, в округе №50 кандидат от партии "Порядок" Андрей Аксенов набрал 65,46%, или 19 949 голосов избирателей.
Напоминаем, 28 марта состоялись промежуточные выборы народных депутатов в одномандатных избирательных округах №50 (Донецкая область) и №87 (Ивано-Франковская область).
Аксенов - уроженец Донецкой области, с 2015 года является мэром г. Доброполье. По данным СМИ, Аксенов выезжал в оккупированный Крым, где получил паспорт гражданина РФ. Позже его обвиняли в подделке документов и растрате имущества, а затем огласили в розыск; он проходил лечение в Германии, в 2019 году вернулся в Украину, после чего был отстранен от должности городского головы, но в 2020 году вновь переизбрался на этот пост.
Глава СБУ Иван Баканов отметил, что спецслужбы собирают информацию об Андрее Аксенове.
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Вместо тюрьмы в ВР!
Яким чином цвк, в порушення Конституції України, зареєструвала на вибори громадянина мордора?
Аксьонов порушив Закон України про громадянство. Це злочин.
Яким чином злочинця допустили до виборів?
Що заважає презЕденту видати указ, відповідсно статті 20? Прецеденти вже були.
Злочинець чи ні, вирішує суд.
Що заважає? Мабуть йому ніколи, бо розривається між курортами та відосіками.
А чому так сталося? Бо мудрий наріт, такий мудрий...
Та враховуючи те, що у самого голови Служби БЕЗПЕКИ УКРАЇНИ бакланова ДУЖЕ тісні зв'язки з мордором, він сідомо цього не робив, лише пообіцяв наріду, вже після проведення виборів, що перевірить.
Перевірка закінчиться чи "пшиком", чи "какаяразніца яке громадянство", чи "уже ніЧего нельзя ісправітЬ".
Зелена влада СВІДОМО протягла сепара в Раду.
Зберігайте спокій та тримайте набої поруч. Все буде Україна!
нє?
ну і гаразд
Прикольно...
Ну хотят - пусть будет.
Ватникам нужен тоже свой уголок.