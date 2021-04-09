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ЦВК визнала Аксьонова обраним народним депутатом по округу №50 на Донеччині

ЦВК визнала Аксьонова обраним народним депутатом по округу №50 на Донеччині

Центральна виборча комісія визнала обраним народним депутатом на проміжних виборах в одномандатному виборчому окрузі №50 (Донецька область) кандидата від партії "Порядок" Андрія Аксьонова.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"На підставі протоколу окружної виборчої комісії про підсумки голосування в ОВО №50 з поміткою "уточнений" Центральна виборча комісія встановила: обраний народним депутатом України Аксьонов Андрій Анатолійович, 1971 року народження, освіта вища, Добропільський міський голова", - зачитав текст постанови член ЦВК Юрій Мірошниченко.

Згідно з опублікованими на сайті ЦВК даними, в окрузі №50 кандидат від партії "Порядок" Андрій Аксьонов набрав 65,46%, або 19 949 голосів виборців.

Читайте також: "Слуга народу" Дунда закликає Зеленського перевірити нардепів на наявність громадянства РФ: "Під куполом таких депутатів достатньо"

Нагадуємо, 28 березня відбулися проміжні вибори народних депутатів в одномандатних виборчих округах №50 (Донецька область) і №87 (Івано-Франківська область).

Аксьонов - уродженець Донецької області, з 2015 року є мером м. Добропілля. За даними ЗМІ, Аксьонов виїжджав до окупованого Криму, де отримав паспорт громадянина РФ. Пізніше його звинувачували в підробці документів і розтраті майна, а потім оголосили в розшук; він проходив лікування в Німеччині, у 2019 році повернувся в Україну, після чого був відсторонений від посади міського голови, але в 2020 році знову переобрався на цей пост.

Глава СБУ Іван Баканов зазначив, що спецслужби збирають інформацію про Андрія Аксьонова.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Якщо інформація про громадянство РФ переможця довиборів на Донеччині Аксьонова буде підтверджена, то ЦВК і Рада мають відреагувати, - Стефанчук

Автор: 

вибори (6717) депутат (1781) ЦВК (1177) Аксьонов Андрій (21)


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Топ коментарі
+34
Класс.
Вместо тюрьмы в ВР!
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09.04.2021 17:45
+15
чем занят лейтенант Баканов?
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09.04.2021 17:52
+14
«Спасибо» Зенелоху , поборовшему олигарха ахметова ! Убийца тысяч украинцев уже в законе !
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09.04.2021 17:50
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Класс.
Вместо тюрьмы в ВР!
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09.04.2021 17:45 Відповісти
витёк возвращайся и азирова с собой прихвати, ты видишь так можно, за тебя тоже проголосуют и корочку депутата выпишут.
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10.04.2021 08:38 Відповісти
Думав він в Думу пішов з російським паспортом
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09.04.2021 17:48 Відповісти
жжж... еврейская влада, денюх нет
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09.04.2021 17:50 Відповісти
«Спасибо» Зенелоху , поборовшему олигарха ахметова ! Убийца тысяч украинцев уже в законе !
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09.04.2021 17:50 Відповісти
чем занят лейтенант Баканов?
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09.04.2021 17:52 Відповісти
контролирует сейф
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09.04.2021 17:53 Відповісти
Контрабандою курьохи і зважуванням вантажівок.
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09.04.2021 18:00 Відповісти
вантажники жаліються, демпінг, ***
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09.04.2021 18:13 Відповісти
Де лейтенант бакланов з розслідуванням? Чому чорти на волі?
Яким чином цвк, в порушення Конституції України, зареєструвала на вибори громадянина мордора?
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09.04.2021 17:53 Відповісти
ЗУ не порушені. Для того, щоби вивести з громадянства України осіб, які добровільно взяли громадянство іншої країни, треба указ президента. А те, що сбу подали папери в ЦВК, то черговий сеанс урінотерапії.
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09.04.2021 19:59 Відповісти
https://censor.net/ua/news/3256576/bakanov_zvynuvachennya_zmi_na_adresu_peremojtsya_dovyboriv_na_donechchyni_aksonova_pereviryayut_spetsslujby"
Аксьонов порушив Закон України про громадянство. Це злочин.
Яким чином злочинця допустили до виборів?
Що заважає презЕденту видати указ, відповідсно статті 20? Прецеденти вже були.
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09.04.2021 20:25 Відповісти
Читайте уважно - ЦВК не мало підстав не зареєструвати.
Злочинець чи ні, вирішує суд.

Що заважає? Мабуть йому ніколи, бо розривається між курортами та відосіками.
А чому так сталося? Бо мудрий наріт, такий мудрий...
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10.04.2021 04:16 Відповісти
Правильно. Лейтенант бакланов, був забов'язаний провести розслідування.
Та враховуючи те, що у самого голови Служби БЕЗПЕКИ УКРАЇНИ бакланова ДУЖЕ тісні зв'язки з мордором, він сідомо цього не робив, лише пообіцяв наріду, вже після проведення виборів, що перевірить.
Перевірка закінчиться чи "пшиком", чи "какаяразніца яке громадянство", чи "уже ніЧего нельзя ісправітЬ".
Зелена влада СВІДОМО протягла сепара в Раду.
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10.04.2021 10:52 Відповісти
А чому тут дивуватись? По-перше, вони соціально близькі. По-друге, блазень затянув до ВР весь непотріб, нікчем та потвор. Так що, маємо шо маємо.

Зберігайте спокій та тримайте набої поруч. Все буде Україна!
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10.04.2021 12:40 Відповісти
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10.04.2021 12:52 Відповісти
а сколько у него паспортов?
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09.04.2021 17:58 Відповісти
авжеж, бакланов попрацював з чортом, чи то пак чорти з баклановим?
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09.04.2021 17:59 Відповісти
Десь на концерті Кобзона закусили лікті Гіві, Моторола і Курощуп. Трохи не дожили до такого свята.
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09.04.2021 18:00 Відповісти
встаю я такий зранку, шо трапилось? бабки не ********?
нє?
ну і гаразд
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09.04.2021 18:04 Відповісти
а что там летеха Баканов, разобрался или ещё в процессе???
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09.04.2021 18:05 Відповісти
Один ригівський сєпар (який давно повинен сидіти),оголосив другого сєпара ворога,(котрий давно повинен сидіти) - депутатом України.
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09.04.2021 18:20 Відповісти
это вам проверка донбасят, которые с"прифр. зоны сильно боятся войны"
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09.04.2021 18:21 Відповісти


Прикольно...
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09.04.2021 18:23 Відповісти
А что было сделано, что бы этого не было?
Ну хотят - пусть будет.
Ватникам нужен тоже свой уголок.
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09.04.2021 18:24 Відповісти
Верховна Рада перетворюється в якийсь "відстійник" сепаратизма, колобораціонізма і різного роду "ізма".
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09.04.2021 19:14 Відповісти
Немає слів!!!
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09.04.2021 19:28 Відповісти
Ауе. Пд@ц
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09.04.2021 19:50 Відповісти
Якщо ці обрали сепара, то що очікувати від " українців" окупованої частини ?
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09.04.2021 19:58 Відповісти
Вот пускай те депилы которые били окна и обрисовывали стены, займутся этим уродом, и перекроют ему вход в Верховную Раду. Это будет польза в разы от них больше,чем заниматься вандализмом.
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09.04.2021 20:09 Відповісти
А, що у нас вже росіян вибирають в Верховну Раду?
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09.04.2021 20:41 Відповісти
А, що у нас вже росіян вибирають в Верховну Раду? Скоро Рада перетвориться в Думу.
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09.04.2021 20:45 Відповісти
цик чи може ліпше пшик!!! вас треба розігнати, ви такі самі колаборанти як і ті на Донбасі!!! ви мокшанського ублюдка привели до ВР!!!!! Гніди ви болотні!!!
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09.04.2021 21:03 Відповісти
Цензор.Нет - "ЦИК признала Аксенова избранным народным депутатом по округу №50 на Донетчине"

ЦИК признала Аксенова избранным народным депутатом по округу №50 на Донетчине - Цензор.НЕТ 2701
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09.04.2021 21:20 Відповісти
Да ставшая антиукраинской ЗРада она и так продажная про-кремлёвская. А теперь ещё к ней добавится депутатом кремлёвский опричник сепаратист -террорист. А лейтенант "баклан" брехал когда утверждал что обязательно разберётся с этим лютым врагом Украины. Разобрались да только не кремлёвским агентом а с повреждённой дверью с логова ОП...
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10.04.2021 07:57 Відповісти
ЦВК визнала Аксьонова обраним народним депутатом по округу №50 на Донеччині - Цензор.НЕТ 1058
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10.04.2021 10:24 Відповісти
 
 