ЦВК визнала Аксьонова обраним народним депутатом по округу №50 на Донеччині
Центральна виборча комісія визнала обраним народним депутатом на проміжних виборах в одномандатному виборчому окрузі №50 (Донецька область) кандидата від партії "Порядок" Андрія Аксьонова.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.
"На підставі протоколу окружної виборчої комісії про підсумки голосування в ОВО №50 з поміткою "уточнений" Центральна виборча комісія встановила: обраний народним депутатом України Аксьонов Андрій Анатолійович, 1971 року народження, освіта вища, Добропільський міський голова", - зачитав текст постанови член ЦВК Юрій Мірошниченко.
Згідно з опублікованими на сайті ЦВК даними, в окрузі №50 кандидат від партії "Порядок" Андрій Аксьонов набрав 65,46%, або 19 949 голосів виборців.
Нагадуємо, 28 березня відбулися проміжні вибори народних депутатів в одномандатних виборчих округах №50 (Донецька область) і №87 (Івано-Франківська область).
Аксьонов - уродженець Донецької області, з 2015 року є мером м. Добропілля. За даними ЗМІ, Аксьонов виїжджав до окупованого Криму, де отримав паспорт громадянина РФ. Пізніше його звинувачували в підробці документів і розтраті майна, а потім оголосили в розшук; він проходив лікування в Німеччині, у 2019 році повернувся в Україну, після чого був відсторонений від посади міського голови, але в 2020 році знову переобрався на цей пост.
Глава СБУ Іван Баканов зазначив, що спецслужби збирають інформацію про Андрія Аксьонова.
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Вместо тюрьмы в ВР!
Яким чином цвк, в порушення Конституції України, зареєструвала на вибори громадянина мордора?
Аксьонов порушив Закон України про громадянство. Це злочин.
Яким чином злочинця допустили до виборів?
Що заважає презЕденту видати указ, відповідсно статті 20? Прецеденти вже були.
Злочинець чи ні, вирішує суд.
Що заважає? Мабуть йому ніколи, бо розривається між курортами та відосіками.
А чому так сталося? Бо мудрий наріт, такий мудрий...
Та враховуючи те, що у самого голови Служби БЕЗПЕКИ УКРАЇНИ бакланова ДУЖЕ тісні зв'язки з мордором, він сідомо цього не робив, лише пообіцяв наріду, вже після проведення виборів, що перевірить.
Перевірка закінчиться чи "пшиком", чи "какаяразніца яке громадянство", чи "уже ніЧего нельзя ісправітЬ".
Зелена влада СВІДОМО протягла сепара в Раду.
Зберігайте спокій та тримайте набої поруч. Все буде Україна!
нє?
ну і гаразд
Прикольно...
Ну хотят - пусть будет.
Ватникам нужен тоже свой уголок.