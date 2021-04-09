ЦВК визнала Аксьонова обраним народним депутатом по округу №50 на Донеччині

Центральна виборча комісія визнала обраним народним депутатом на проміжних виборах в одномандатному виборчому окрузі №50 (Донецька область) кандидата від партії "Порядок" Андрія Аксьонова.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"На підставі протоколу окружної виборчої комісії про підсумки голосування в ОВО №50 з поміткою "уточнений" Центральна виборча комісія встановила: обраний народним депутатом України Аксьонов Андрій Анатолійович, 1971 року народження, освіта вища, Добропільський міський голова", - зачитав текст постанови член ЦВК Юрій Мірошниченко.

Згідно з опублікованими на сайті ЦВК даними, в окрузі №50 кандидат від партії "Порядок" Андрій Аксьонов набрав 65,46%, або 19 949 голосів виборців.

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Нагадуємо, 28 березня відбулися проміжні вибори народних депутатів в одномандатних виборчих округах №50 (Донецька область) і №87 (Івано-Франківська область).

Аксьонов - уродженець Донецької області, з 2015 року є мером м. Добропілля. За даними ЗМІ, Аксьонов виїжджав до окупованого Криму, де отримав паспорт громадянина РФ. Пізніше його звинувачували в підробці документів і розтраті майна, а потім оголосили в розшук; він проходив лікування в Німеччині, у 2019 році повернувся в Україну, після чого був відсторонений від посади міського голови, але в 2020 році знову переобрався на цей пост.

Глава СБУ Іван Баканов зазначив, що спецслужби збирають інформацію про Андрія Аксьонова.

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