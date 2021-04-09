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Новости Агрессия России против Украины
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Путин поговорил с Эрдоганом перед визитом Зеленского

Путин поговорил с Эрдоганом перед визитом Зеленского

9 апреля президент РФ Владимир Путин провел телефонный разговор с президентом Турецкой Республики Реджепом Тайипом Эрдоганом накануне визита в Турцию украинского президента Владимира Зеленского.

Соответсвующее сообщение размещено на официальном сайте президента РФ, передает Цензор.НЕТ.

Как сообщается, стороны обсудили ситуацию в Ливии, Сирии, Нагорном Карабахе и в Украине.

Также подробно были обсуждены вопросы борьбы с распространением коронавирусной инфекции. Выражена готовность к наращиванию взаимодействия в этой сфере, в том числе в контексте поставок и возможного совместного производства российской вакцины "Спутник V".

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Как сообщалось, президент Украины Владимир Зеленский 10 апреля посетит с рабочим визитом Турецкую Республику. Глава государства встретится с президентом Турецкой Республики Реджепом Тайипом Эрдоганом. Под сопредседательством президентов двух государств будет проведено девятое заседание Стратегического совета высокого уровня между Украиной и Турцией.

Зеленский Владимир (20720) путин владимир (31493) Турция (3478) Эрдоган Реджеп Тайип (913)


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Топ комментарии
+66
https://gorlis-gorsky.livejournal.com/3520853.html Эрдоган послал плешивую крысу нах)

Путин созвонился с Эрдоганом за день до визита Зеленского в Турцию. Среди тем, которые обсуждали лидеры двух стран, были конвенция Монтре о Черном море и ситуация на Донбассе.
Карлик очень занервничал перед заходом кораблей ВМС США в Чёрное море и пытался склонить Анкару к перекрытию под любым предлогом (техническим причинам) пролива. Или, хотя бы, повлиять на союзников по НАТО в благоприятном для Москвы ключе. Так сказать, "в целях общей безопасности и предотвращения горячей фазы войны".
Турецкие издания сообщают, что Эрдоган дипломатично, но твёрдо отказался - мол договаривайтесь с Вашингтоном сами.
Sharp`s
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09.04.2021 18:08
+25
С Турцией нужно дружить но быть предельно аккуратными.
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09.04.2021 18:08
+22
Путин поговорил с Эрдоганом перед визитом Зеленского - Цензор.НЕТ 5360
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09.04.2021 18:18
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В минулому році бубочка вкрав в десять разів більше, ніж вклав в армію, а в цьому році лише у вісім разів? Яка ж бубочка молодець! Прогрес! Буде чим пульнути в окупанта! Якщо бубочка дозволить.
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09.04.2021 20:54 Ответить
Ти якщо не продристався бубочкою життя поминуло непотрібом ?
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10.04.2021 18:09 Ответить
Эрдоган не ложит яйца в одну корзину. Они лежат у него не только в Украине, но и в Сирии, Азербайджане, НАТО и рашке одновременно. Так при нем получилось, что сильная Турция нужна всем. Кому как союзник, кому как не враг.
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09.04.2021 20:17 Ответить
Эрдоган послал плешивую крысу нах) 👍🏼💪😀
Путин созвонился с Эрдоганом за день до визита Зеленского в Турцию. Среди тем, которые обсуждали лидеры двух стран, были конвенция Монтре о Черном море и ситуация на Донбассе.

Карлик очень занервничал перед заходом кораблей ВМС США в Чёрное море и пытался склонить Анкару к перекрытию под любым предлогом (техническим причинам) пролива. Или, хотя бы, повлиять на союзников по НАТО в благоприятном для Москвы ключе. Так сказать, "в целях общей безопасности и предотвращения горячей фазы войны".
Турецкие издания сообщают, что Эрдоган дипломатично, но твёрдо отказался - мол договаривайтесь с Вашингтоном сами.
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09.04.2021 20:23 Ответить
в кацапів вже новина номер 1 - закриття авіа-сполучення з Турцією
схоже таки Ердоган післав ху#ло на хій
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09.04.2021 20:38 Ответить
Зашевелился, хробак кремлёвский.
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09.04.2021 20:27 Ответить
Єдоган хитро очень хитро сделанный, но точно не друг уХйла , а его пользователь.
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09.04.2021 20:54 Ответить
Делегация США во главе с полковником и атташе в Киеве Бриттани Стюарт посетила район операции Объединённых сил Украины (ООС) в Донбассе и ознакомилась с нынешней оперативной обстановкой.
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09.04.2021 21:51 Ответить
Сегодня Жириновский призвал срочно приостановить авиасообщение с Турцией.
Значит разговор Эрдогана с Путином не был очень дружественный.
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09.04.2021 22:24 Ответить
В России вдруг захотели запретить путешествия в Турцию тина из-за коронавируса.
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09.04.2021 22:26 Ответить
Жирик має великий клик на Турцію! Давненько. в однієї російської газеті
коли вспливло це жидівське гімно,була росписана біографія цього мудака.
Під час його студентської практиці, він був з тріском вигнаний з Турції знаєте
за що? За гомосексуальні зв'язки та комуняцьку пропагаду! Цей типок і зараз
оточує себе хлопчиками та обсерає Україну. Гадина кончена!
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10.04.2021 12:36 Ответить
Путін поговорив з Ердоганом перед візитом Зеленського - Цензор.НЕТ 8538
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10.04.2021 01:15 Ответить
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