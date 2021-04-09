Путин поговорил с Эрдоганом перед визитом Зеленского
9 апреля президент РФ Владимир Путин провел телефонный разговор с президентом Турецкой Республики Реджепом Тайипом Эрдоганом накануне визита в Турцию украинского президента Владимира Зеленского.
Соответсвующее сообщение размещено на официальном сайте президента РФ, передает Цензор.НЕТ.
Как сообщается, стороны обсудили ситуацию в Ливии, Сирии, Нагорном Карабахе и в Украине.
Также подробно были обсуждены вопросы борьбы с распространением коронавирусной инфекции. Выражена готовность к наращиванию взаимодействия в этой сфере, в том числе в контексте поставок и возможного совместного производства российской вакцины "Спутник V".
Как сообщалось, президент Украины Владимир Зеленский 10 апреля посетит с рабочим визитом Турецкую Республику. Глава государства встретится с президентом Турецкой Республики Реджепом Тайипом Эрдоганом. Под сопредседательством президентов двух государств будет проведено девятое заседание Стратегического совета высокого уровня между Украиной и Турцией.
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Путин созвонился с Эрдоганом за день до визита Зеленского в Турцию. Среди тем, которые обсуждали лидеры двух стран, были конвенция Монтре о Черном море и ситуация на Донбассе.
Карлик очень занервничал перед заходом кораблей ВМС США в Чёрное море и пытался склонить Анкару к перекрытию под любым предлогом (техническим причинам) пролива. Или, хотя бы, повлиять на союзников по НАТО в благоприятном для Москвы ключе. Так сказать, "в целях общей безопасности и предотвращения горячей фазы войны".
Турецкие издания сообщают, что Эрдоган дипломатично, но твёрдо отказался - мол договаривайтесь с Вашингтоном сами.
схоже таки Ердоган післав ху#ло на хій
Значит разговор Эрдогана с Путином не был очень дружественный.
коли вспливло це жидівське гімно,була росписана біографія цього мудака.
Під час його студентської практиці, він був з тріском вигнаний з Турції знаєте
за що? За гомосексуальні зв'язки та комуняцьку пропагаду! Цей типок і зараз
оточує себе хлопчиками та обсерає Україну. Гадина кончена!