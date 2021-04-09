Путин поговорил с Эрдоганом перед визитом Зеленского

9 апреля президент РФ Владимир Путин провел телефонный разговор с президентом Турецкой Республики Реджепом Тайипом Эрдоганом накануне визита в Турцию украинского президента Владимира Зеленского.

Соответсвующее сообщение размещено на официальном сайте президента РФ, передает Цензор.НЕТ.

Как сообщается, стороны обсудили ситуацию в Ливии, Сирии, Нагорном Карабахе и в Украине.

Также подробно были обсуждены вопросы борьбы с распространением коронавирусной инфекции. Выражена готовность к наращиванию взаимодействия в этой сфере, в том числе в контексте поставок и возможного совместного производства российской вакцины "Спутник V".

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Как сообщалось, президент Украины Владимир Зеленский 10 апреля посетит с рабочим визитом Турецкую Республику. Глава государства встретится с президентом Турецкой Республики Реджепом Тайипом Эрдоганом. Под сопредседательством президентов двух государств будет проведено девятое заседание Стратегического совета высокого уровня между Украиной и Турцией.