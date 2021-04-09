Путін поговорив з Ердоганом перед візитом Зеленського
9 квітня президент РФ Володимир Путін провів телефонну розмову з президентом Турецької Республіки Реджепом Таїпом Ердоганом напередодні візиту до Туреччини українського президента Володимира Зеленського.
Відповідне повідомлення розміщено на офіційному сайті президента РФ, передає Цензор.НЕТ.
Як повідомляється, сторони обговорили ситуацію в Лівії, Сирії, Нагірному Карабасі і в Україні.
Також детально були обговорені питання боротьби з поширенням коронавірусної інфекції. Висловлено готовність до нарощування взаємодії у цій сфері, зокрема в контексті поставок і можливого спільного виробництва російської вакцини "Спутнік V".
Як повідомлялося, президент України Володимир Зеленський 10 квітня відвідає з робочим візитом Турецьку Республіку. Глава держави зустрінеться з президентом Турецької Республіки Реджепом Таїпом Ердоганом. Під співголовуванням президентів двох держав буде проведено дев'яте засідання Стратегічної ради високого рівня між Україною і Туреччиною.
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Путин созвонился с Эрдоганом за день до визита Зеленского в Турцию. Среди тем, которые обсуждали лидеры двух стран, были конвенция Монтре о Черном море и ситуация на Донбассе.
Карлик очень занервничал перед заходом кораблей ВМС США в Чёрное море и пытался склонить Анкару к перекрытию под любым предлогом (техническим причинам) пролива. Или, хотя бы, повлиять на союзников по НАТО в благоприятном для Москвы ключе. Так сказать, "в целях общей безопасности и предотвращения горячей фазы войны".
Турецкие издания сообщают, что Эрдоган дипломатично, но твёрдо отказался - мол договаривайтесь с Вашингтоном сами.
схоже таки Ердоган післав ху#ло на хій
Значит разговор Эрдогана с Путином не был очень дружественный.
коли вспливло це жидівське гімно,була росписана біографія цього мудака.
Під час його студентської практиці, він був з тріском вигнаний з Турції знаєте
за що? За гомосексуальні зв'язки та комуняцьку пропагаду! Цей типок і зараз
оточує себе хлопчиками та обсерає Україну. Гадина кончена!