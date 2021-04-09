Путін поговорив з Ердоганом перед візитом Зеленського

9 квітня президент РФ Володимир Путін провів телефонну розмову з президентом Турецької Республіки Реджепом Таїпом Ердоганом напередодні візиту до Туреччини українського президента Володимира Зеленського.

Відповідне повідомлення розміщено на офіційному сайті президента РФ, передає Цензор.НЕТ.

Як повідомляється, сторони обговорили ситуацію в Лівії, Сирії, Нагірному Карабасі і в Україні.

Також детально були обговорені питання боротьби з поширенням коронавірусної інфекції. Висловлено готовність до нарощування взаємодії у цій сфері, зокрема в контексті поставок і можливого спільного виробництва російської вакцини "Спутнік V".

Як повідомлялося, президент України Володимир Зеленський 10 квітня відвідає з робочим візитом Турецьку Республіку. Глава держави зустрінеться з президентом Турецької Республіки Реджепом Таїпом Ердоганом. Під співголовуванням президентів двох держав буде проведено дев'яте засідання Стратегічної ради високого рівня між Україною і Туреччиною.

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