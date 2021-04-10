За сутки в экосистемах Украины произошло 195 пожаров, - ГСЧС

Только за минувшие сутки 9 апреля в природных экосистемах произошло 195 пожаров, огнем пройдено более 125 га.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ, со ссылкой на пресс-службу ГСЧС.

"Так, 9 апреля в Днепропетровской области произошло возгорание сухой травы, редких деревьев и кустов за пределами села Лобойковка, Петриковского района. Площадь пожара составила 2 га. На Луганщине спасатели ликвидировали пожар на открытой территории в пгт Сиротино у озера Клешня, где горела сухая трава и очерет. Загорание ликвидировали на площади 0,04 га", - отмечается в сообщении.

Также за сутки 9 апреля сотрудники ГСЧС Львовщины ликвидировали 5 пожаров сухой травы. Огнем уничтожен был сухостой на площади 8700 кв. м. В частности, бойцы ГСЧС боролись с пожарами сухой травы и кустарника в Львовском и Червоноградском районах.

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В сообщении подчеркивается, что сотрудники службы проводят работу по предотвращению пожаров.

"9 апреля на Киевщине спасатели совместно с представителями СМИ отправились на патрулирование территории Ирпенского региона. Начали свой рейд по местам возгорания торфяников, где ежегодно проходит горение, причиной которого является человеческий фактор, сжигание мусора или брошенный окурок.

В этот день, с помощью квадрокоптера, спасателями обнаружили горение травяного настила вблизи жилых домохозяйств. Как стало известно позже, вероятным поджигателем стала пожилая женщина, которая хотела сжечь мусор со своего двора. Когда спасатели прибыли на место, бабушка и несколько соседей уже пытались подручными средствами потушить пожар, но порывы ветра оказались несколько сильны, что пришлось вызывать пожарных. Представителями Национальной полиции на гражданку был наложен штраф. На этот раз пожар удалось ликвидировать на незначительной площади", - отмечается в сообщении.

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