За добу в екосистемах України сталося 195 пожеж, - ДСНС

Лише за минулу добу, 9 квітня, в природних екосистемах сталося 195 пожеж, вогнем було охоплено понад 125 га.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу ДСНС.

"Зокрема, 9 квітня у Дніпропетровській області сталося займання сухої трави, поодиноких дерев і кущів за межами села Лобойківка Петриківського району. Площа пожежі становила 2 га. На Луганщині рятувальники ліквідували пожежу на відкритій території в смт Сиротине біля озера Клешня, де горіла суха трава й очерет. Загоряння ліквідували на площі 0,04 га", - наголошується в повідомленні.

Також за добу, 9 квітня, співробітники ДСНС Львівщини ліквідували 5 пожеж сухої трави. Вогнем знищено сухостій на площі 8700 кв. м. Зокрема, бійці ДСНС боролися з пожежами сухої трави та чагарнику у Львівському та Червоноградському районах.

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У повідомленні наголошується, що співробітники служби проводять роботу щодо запобігання пожежам.

"9 квітня на Київщині рятувальники спільно з представниками ЗМІ відправилися на патрулювання території Ірпінського регіону. Почали свій рейд із місць загоряння торфовищ, де щорічно відбувається горіння, причиною якого є людський фактор, спалювання сміття або кинутий недопалок.

Цього дня за допомогою квадрокоптера рятувальниками виявили горіння трав'яного настилу поблизу житлових домогосподарств. Як стало відомо згодом, ймовірною палійкою є літня жінка, яка хотіла спалити сміття із свого двору. Коли рятувальники прибули на місце, бабуся і кілька сусідів вже намагалися підручними засобами загасити пожежу, але пориви вітру виявилися настільки сильними, що довелося викликати пожежників. Представниками Національної поліції на громадянку було накладено штраф. Цього разу пожежу вдалося ліквідувати на незначній площі", - наголошується ув повідомленні.

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