Зеленский прибыл в Турцию с официальным визитом. ФОТО
Президент Украины Владимир Зеленский прибыл с визитом в Турецкую Республику.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщил в Фейсбуке Чрезвычайный и Полномочный Посол Украины в Турецкой Республике Андрей Сибига.
"Рабочий визит Президента Украины Владимира Зеленского с женой в Турецкую Республику начался", - написал он.
По его словам, ожидается, что глава Украинского государства встретится с президентом Турецкой Республики Реджепом Тайипом Эрдоганом.
Под сопредседательством президентов двух государств будет проведено девятое заседание Стратегического совета высокого уровня между Украиной и Турцией.
Топ комментарии
+15 Стрелок
показать весь комментарий10.04.2021 14:08 Ссылка
+13 Джура
показать весь комментарий10.04.2021 14:35 Ссылка
+12 Стрелок
показать весь комментарий10.04.2021 14:33 Ссылка
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Для входа по паролю, перейдите по ссылке
Использование имени пользователя в качестве логина больше не поддерживается!
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
10 апреля 2021, 14:08
В кабине маску напялил, взял доки, скэнэр, удостоверение личности -- и на проходную...
...захожу -- а напротив экран чёрно-белый и по нём какой-то монстр в чёрной маске, чёрных очках, в чёрной форме -- на меня движется. Вокруг него зелёный квадратик с цифрами 36,7 прыгает... -- я, аж испугался, пока не врубился, шо это ж меня самого показывает!
Анкету заполнил, шо не чхаю, не посещал и не контактировал -- и завёз им 17 тонн каких-то железяк, шо б они из них сделали стружку...*)
Никак ислам принять хочет ?
Это к слову о тех, которые бомбили больницы и базары в Сирии. Правда, одна и та же тема? Теперь этот кривороженый поймет с кем имеет дело? С заленым говном невозможно договорится. Это зеленое говнище имеет только вид человека. Оно!,...урод, чмо и зеленый идиот.
09.01.20 10:31 Из-за запуска "Турецкого потока" снижение транзита газа через Украину в этом году составит порядка 15 млрд куб. м, - глава Оператора ГТС Макогон
https://censor.net/ru/news/3168907/izza_zapuska_turetskogo_potoka_snijenie_tranzita_gaza_cherez_ukrainu_v_etom_godu_sostavit_poryadka_15
Это не голимые окорочка мамы Римы.....