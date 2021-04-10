Зеленский прибыл в Турцию с официальным визитом. ФОТО

Президент Украины Владимир Зеленский прибыл с визитом в Турецкую Республику.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщил в Фейсбуке Чрезвычайный и Полномочный Посол Украины в Турецкой Республике Андрей Сибига.

"Рабочий визит Президента Украины Владимира Зеленского с женой в Турецкую Республику начался", - написал он.

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По его словам, ожидается, что глава Украинского государства встретится с президентом Турецкой Республики Реджепом Тайипом Эрдоганом.

Под сопредседательством президентов двух государств будет проведено девятое заседание Стратегического совета высокого уровня между Украиной и Турцией.

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