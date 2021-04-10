Зеленський прибув до Туреччини з офіційним візитом. ФОТО
Президент України Володимир Зеленський прибув із візитом до Турецької Республіки.
Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомив у фейсбуці надзвичайний і повноважний посол України в Турецькій Республіці Андрій Сибіга.
"Робочий візит президента України Володимира Зеленського з дружиною у Турецьку Республіку почався", - написав він.
За його словами, очікується, що глава України зустрінеться з президентом Турецької Республіки Реджепом Таїпом Ердоганом.
Під співголовуванням президентів двох держав буде проведено дев'яте засідання Стратегічної ради високого рівня між Україною та Туреччиною.
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10 апреля 2021, 14:08
В кабине маску напялил, взял доки, скэнэр, удостоверение личности -- и на проходную...
...захожу -- а напротив экран чёрно-белый и по нём какой-то монстр в чёрной маске, чёрных очках, в чёрной форме -- на меня движется. Вокруг него зелёный квадратик с цифрами 36,7 прыгает... -- я, аж испугался, пока не врубился, шо это ж меня самого показывает!
Анкету заполнил, шо не чхаю, не посещал и не контактировал -- и завёз им 17 тонн каких-то железяк, шо б они из них сделали стружку...*)
Никак ислам принять хочет ?
Это к слову о тех, которые бомбили больницы и базары в Сирии. Правда, одна и та же тема? Теперь этот кривороженый поймет с кем имеет дело? С заленым говном невозможно договорится. Это зеленое говнище имеет только вид человека. Оно!,...урод, чмо и зеленый идиот.
09.01.20 10:31 Из-за запуска "Турецкого потока" снижение транзита газа через Украину в этом году составит порядка 15 млрд куб. м, - глава Оператора ГТС Макогон
https://censor.net/ru/news/3168907/izza_zapuska_turetskogo_potoka_snijenie_tranzita_gaza_cherez_ukrainu_v_etom_godu_sostavit_poryadka_15
Это не голимые окорочка мамы Римы.....