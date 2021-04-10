Зеленський прибув до Туреччини з офіційним візитом. ФОТО

Президент України Володимир Зеленський прибув із візитом до Турецької Республіки.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомив у фейсбуці надзвичайний і повноважний посол України в Турецькій Республіці Андрій Сибіга.

"Робочий візит президента України Володимира Зеленського з дружиною у Турецьку Республіку почався", - написав він.

Читайте також: Ердоган на зустрічі із Зеленським обговорить проєкти підтримки кримських татар

За його словами, очікується, що глава України зустрінеться з президентом Турецької Республіки Реджепом Таїпом Ердоганом.

Під співголовуванням президентів двох держав буде проведено дев'яте засідання Стратегічної ради високого рівня між Україною та Туреччиною.

Читайте також: Зеленський завтра відвідає з робочим візитом Туреччину і зустрінеться з Ердоганом, - ОП



