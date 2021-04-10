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Зеленський прибув до Туреччини з офіційним візитом. ФОТО

Президент України Володимир Зеленський прибув із візитом до Турецької Республіки.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомив у фейсбуці надзвичайний і повноважний посол України в Турецькій Республіці Андрій Сибіга.

"Робочий візит президента України Володимира Зеленського з дружиною у Турецьку Республіку почався", - написав він.

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За його словами, очікується, що глава України зустрінеться з президентом Турецької Республіки Реджепом Таїпом Ердоганом.

Під співголовуванням президентів двох держав буде проведено дев'яте засідання Стратегічної ради високого рівня між Україною та Туреччиною.

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Зеленський прибув до Туреччини з офіційним візитом 01
Зеленський прибув до Туреччини з офіційним візитом 02

Автор: 

Зеленський Володимир (24197) Туреччина (3603) Ердоган Реджеп Таїп (947) Сибіга Андрій (475)


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Топ коментарі
+15
надеюсь не как на "промку" и "за 80 метров от передовой" а по настоящему?
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10.04.2021 14:08
+13
Гавнокомандувач, який стидається Державних символів власної країни.
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10.04.2021 14:35
+12
Зеленский прибыл в Турцию с официальным визитом - Цензор.НЕТ 5064
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10.04.2021 14:33
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Тільки б забратися з країни
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10.04.2021 14:49 Відповісти
Один российский турист погиб и 26 пострадали в ДТП в Турции

10 апреля 2021, 14:08
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10.04.2021 14:55 Відповісти
Не знаю, как Зелю встречали в Туркае, а я, вот, -- в среду приехал на один металлургический завод -- огромадный!
В кабине маску напялил, взял доки, скэнэр, удостоверение личности -- и на проходную...

...захожу -- а напротив экран чёрно-белый и по нём какой-то монстр в чёрной маске, чёрных очках, в чёрной форме -- на меня движется. Вокруг него зелёный квадратик с цифрами 36,7 прыгает... -- я, аж испугался, пока не врубился, шо это ж меня самого показывает!

Анкету заполнил, шо не чхаю, не посещал и не контактировал -- и завёз им 17 тонн каких-то железяк, шо б они из них сделали стружку...*)
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10.04.2021 14:57 Відповісти
Чего это его потянуло на шастание по мусульманским краям ?
Никак ислам принять хочет ?
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10.04.2021 14:57 Відповісти
Байрактары нужно мутить и побольше!
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10.04.2021 14:57 Відповісти
Война готовится не так, это просто демонстрация силы, заявил журналистам близкий к Кремлю и сепаратистам источник.
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10.04.2021 15:03 Відповісти
"Москва делает это открыто, намеренно раскрывает танки в дневное время. Это не то, как готовится война, это просто демонстрация силы", - сказал агентству источник.
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10.04.2021 15:03 Відповісти
Дааа, вот там ему Эрдоган и расскажет как российские Искандеры(две на установке, еще раз две!!!, а не одна ракета, в экспортном варианте для Армении)) попали в мирные кварталы города Шуши .....из российской базы в Гюмри в Армении.
Это к слову о тех, которые бомбили больницы и базары в Сирии. Правда, одна и та же тема? Теперь этот кривороженый поймет с кем имеет дело? С заленым говном невозможно договорится. Это зеленое говнище имеет только вид человека. Оно!,...урод, чмо и зеленый идиот.
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10.04.2021 15:06 Відповісти
Может убедит султана закрыть эту гадость?
09.01.20 10:31 Из-за запуска "Турецкого потока" снижение транзита газа через Украину в этом году составит порядка 15 млрд куб. м, - глава Оператора ГТС Макогон

https://censor.net/ru/news/3168907/izza_zapuska_turetskogo_potoka_snijenie_tranzita_gaza_cherez_ukrainu_v_etom_godu_sostavit_poryadka_15
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10.04.2021 15:14 Відповісти
Любитель кебаба и пахлавы !
Это не голимые окорочка мамы Римы.....
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10.04.2021 15:48 Відповісти
Та посадить его в той офис, выдать горшок и соску. Чтобы какалось спокойно и не вякалось лишнего. Хоть для приличия говЗЕкомандующий в стране будет находится в кризисный во всех отношениях момент.
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10.04.2021 15:59 Відповісти
Зеленський прибув до Туреччини з офіційним візитом - Цензор.НЕТ 7366
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10.04.2021 16:21 Відповісти
У Реджепа ********* корпоратив???
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10.04.2021 16:57 Відповісти
ну и хорошо.
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11.04.2021 04:27 Відповісти
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