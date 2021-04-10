Послы стран G7 подчеркивают важность выполнения Украиной условий программы stand-by МВФ

Послы стран "Большой семерки" (G7) вчера, 9 апреля провели встречу с премьер-министром Украины Денисом Шмыгалем, в ходе которой подтвердили свою поддержку усилий Украины по внедрению реформ и подчеркнули важность выполнения условий программы stand-by Международного валютного фонда и макрофинансовой помощи Евросоюза.

Об этом сообщается в аккаунте G7 в Twitter, передает Цензор.НЕТ.

"Вчера послы G7 встретились с премьер-министром Денисом Шмыгалем для обсуждения широкого круга вопросов. Они подтвердили свою поддержку усилий Украины по внедрению реформ и подчеркнули важность выполнения условий программы stand-by МВФ и макрофинансовой помощи ЕС", - сказано в сообщении.

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Кроме того, послы G7 признали ежедневные вызовы борьбы с COVID19. Они обсудили ход реформ и важность эффективного управления в военно-промышленном комплексе и других отраслях экономики Украины. Они также призвали Украину к дальнейшему вкладу в глобальные усилия по противодействию изменению климата.

Напомним, ранее глава НБУ Кирилл Шевченко заявил, что Украина пропорционально своей квоте в Международном валютном фонде может получить свыше $2,7 млрд в долларовом эквиваленте в рамках новой инициативы Фонда о дополнительной эмиссии специальных прав заимствования (СПЗ).