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Послы стран G7 подчеркивают важность выполнения Украиной условий программы stand-by МВФ

Послы стран G7 подчеркивают важность выполнения Украиной условий программы stand-by МВФ

Послы стран "Большой семерки" (G7) вчера, 9 апреля провели встречу с премьер-министром Украины Денисом Шмыгалем, в ходе которой подтвердили свою поддержку усилий Украины по внедрению реформ и подчеркнули важность выполнения условий программы stand-by Международного валютного фонда и макрофинансовой помощи Евросоюза.

Об этом сообщается в аккаунте G7 в Twitter, передает Цензор.НЕТ.

"Вчера послы G7 встретились с премьер-министром Денисом Шмыгалем для обсуждения широкого круга вопросов. Они подтвердили свою поддержку усилий Украины по внедрению реформ и подчеркнули важность выполнения условий программы stand-by МВФ и макрофинансовой помощи ЕС", - сказано в сообщении.

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Кроме того, послы G7 признали ежедневные вызовы борьбы с COVID19. Они обсудили ход реформ и важность эффективного управления в военно-промышленном комплексе и других отраслях экономики Украины. Они также призвали Украину к дальнейшему вкладу в глобальные усилия по противодействию изменению климата. 

Напомним, ранее глава НБУ Кирилл Шевченко заявил, что Украина пропорционально своей квоте в Международном валютном фонде может получить свыше $2,7 млрд в долларовом эквиваленте в рамках новой инициативы Фонда о дополнительной эмиссии специальных прав заимствования (СПЗ).

G7 (843) МВФ (3335) Евросоюз (17252) Шмыгаль Денис (2721)


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Коротше, єдина тема, в якій порозумілися - зусилля по протидії зміни клімату. 😊Про це і говорили.
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10.04.2021 14:55 Ответить
Даже если бы Зеля хотел выполнить программу stand-by он не смог бы этого сделать. А он даже не хочет этого.
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10.04.2021 15:15 Ответить
Нам бы президентов каких-то нормальных, а то рок какой-то преследует. Элиту хоть какую-то, вроде принца Филиппа, который реально воевал на флоте всю войну, Крест Доблести за сражения, вечная ему память...

И может будем сами вызывать послов Гэ-7 и давать им вказівки....
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10.04.2021 15:15 Ответить
ну да 99 летнего англичанина. вам Порох был плохим, а 73 % захотели клоуна, вруна, наркомана и главное -предателя Украины.
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10.04.2021 15:49 Ответить
Дай Бог им сил загнать в угол эту обезьяну!
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10.04.2021 15:29 Ответить
Шо там обіцянки влади МВФу? Брехня- Брехня- Брехня у всьому.
Зеленский показал фото с «Авдеевской промзоны»: пользователи Сети уличили его во вранье

https://bykvu.com/ru/bukvy/zelenskij-pokazav-foto-z-avdiivskoi-promzoni-koristuvachi-merezhi-vikrili-jogo-u-brehni/
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10.04.2021 15:32 Ответить
 
 