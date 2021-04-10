Посли країн G7 підкреслюють важливість виконання Україною умов програми stand-by МВФ

Посли країн "Великої сімки" (G7) учора, 9 квітня, провели зустріч із прем'єр-міністром України Денисом Шмигалем, під час якої підтвердили свою підтримку зусиль України щодо впровадження реформ і наголосили на важливості виконання умов програми stand-by Міжнародного валютного фонду і макрофінансової допомоги Євросоюзу.

Про це повідомляється в акаунті G7 у Twitter, передає Цензор.НЕТ.

"Вчора посли G7 зустрілися з прем'єр-міністром Денисом Шмигалем для обговорення широкого кола питань. Вони підтвердили свою підтримку зусиль України щодо впровадження реформ і наголосили на важливості виконання умов програми stand-by МВФ і макрофінансової допомоги ЄС", - сказано в повідомленні.

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Крім того, посли G7 визнали щоденні виклики боротьби з COVID19. Вони обговорили перебіг реформ і важливість ефективного управління у військово-промисловому комплексі та інших галузях економіки України. Вони також закликали Україну до подальшого вкладу в глобальні зусилля з протидії зміні клімату.

Нагадаємо, раніше глава НБУ Кирило Шевченко заявив, що Україна пропорційно своїй квоті в Міжнародному валютному фонді може отримати понад $ 2,7 млрд у доларовому еквіваленті в рамках нової ініціативи Фонду про додаткову емісію спеціальних прав запозичення (СПЗ).