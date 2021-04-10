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Посли країн G7 підкреслюють важливість виконання Україною умов програми stand-by МВФ

Посли країн G7 підкреслюють важливість виконання Україною умов програми stand-by МВФ

Посли країн "Великої сімки" (G7) учора, 9 квітня, провели зустріч із прем'єр-міністром України Денисом Шмигалем, під час якої підтвердили свою підтримку зусиль України щодо впровадження реформ і наголосили на важливості виконання умов програми stand-by Міжнародного валютного фонду і макрофінансової допомоги Євросоюзу.

Про це повідомляється в акаунті G7 у Twitter, передає Цензор.НЕТ.

"Вчора посли G7 зустрілися з прем'єр-міністром Денисом Шмигалем для обговорення широкого кола питань. Вони підтвердили свою підтримку зусиль України щодо впровадження реформ і наголосили на важливості виконання умов програми stand-by МВФ і макрофінансової допомоги ЄС", - сказано в повідомленні.

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Крім того, посли G7 визнали щоденні виклики боротьби з COVID19. Вони обговорили перебіг реформ і важливість ефективного управління у військово-промисловому комплексі та інших галузях економіки України. Вони також закликали Україну до подальшого вкладу в глобальні зусилля з протидії зміні клімату.

Нагадаємо, раніше глава НБУ Кирило Шевченко заявив, що Україна пропорційно своїй квоті в Міжнародному валютному фонді може отримати понад $ 2,7 млрд у доларовому еквіваленті в рамках нової ініціативи Фонду про додаткову емісію спеціальних прав запозичення (СПЗ).

Автор: 

G-7 G7 (1045) МВФ (3076) Євросоюз (13616) Шмигаль Денис (4632)


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Коротше, єдина тема, в якій порозумілися - зусилля по протидії зміни клімату. 😊Про це і говорили.
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10.04.2021 14:55 Відповісти
Даже если бы Зеля хотел выполнить программу stand-by он не смог бы этого сделать. А он даже не хочет этого.
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10.04.2021 15:15 Відповісти
Нам бы президентов каких-то нормальных, а то рок какой-то преследует. Элиту хоть какую-то, вроде принца Филиппа, который реально воевал на флоте всю войну, Крест Доблести за сражения, вечная ему память...

И может будем сами вызывать послов Гэ-7 и давать им вказівки....
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10.04.2021 15:15 Відповісти
ну да 99 летнего англичанина. вам Порох был плохим, а 73 % захотели клоуна, вруна, наркомана и главное -предателя Украины.
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10.04.2021 15:49 Відповісти
Дай Бог им сил загнать в угол эту обезьяну!
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10.04.2021 15:29 Відповісти
Шо там обіцянки влади МВФу? Брехня- Брехня- Брехня у всьому.
Зеленский показал фото с «Авдеевской промзоны»: пользователи Сети уличили его во вранье

https://bykvu.com/ru/bukvy/zelenskij-pokazav-foto-z-avdiivskoi-promzoni-koristuvachi-merezhi-vikrili-jogo-u-brehni/
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10.04.2021 15:32 Відповісти
 
 