Южноафриканская мутация COVID-19 оказалась наиболее устойчивой к вакцине Pfizer

Южноафриканский штамм коронавирусной инфекции COVID-19 оказался гораздо более устойчив к вакцине Pfizer-BioNTech.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ, об этом свидетельствуют данные исследования, проведенного специалистами Тель-Авивского университета и сетью медицинских учреждений Клалит. Результаты исследования оказались в распоряжении издания The Times of Israel.

Во время исследования двумя экспертными группами, ученые взяли анализы у 150 вакцинированных граждан Израиля, тест на коронавирус у которых оказался положительным. Доля южноафриканского штамма COVID-19 у вакцинированных оказалась в восемь раз выше, чем его доля среди инфицированных, не получивших прививки.

По словам профессора Ади Стерн, главного автора исследования, специалисты ожидали только один случай южноафриканской вариации вируса. Подобный тип вируса, в отличие от британского и выходного, способен противостоять действию вакцины.

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Стерн отметила, что делать окончательные выводы пока рано, ведь для получения максимально точной информации необходимо продолжить исследовательскую работу.

"Это первое в мире исследование, основанное на реальных данных, показывающее, что вакцина менее эффективна против южноафриканского варианта по сравнению как с исходным вирусом, так и с британским", - отметили ученые.

В то же время другое исследование, проведенное Pfizer/BioNTech, свидетельствует о том, что в Южной Африке вакцина эффективна на 100%.

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