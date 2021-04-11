Южноафриканская мутация COVID-19 оказалась наиболее устойчивой к вакцине Pfizer
Южноафриканский штамм коронавирусной инфекции COVID-19 оказался гораздо более устойчив к вакцине Pfizer-BioNTech.
Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ, об этом свидетельствуют данные исследования, проведенного специалистами Тель-Авивского университета и сетью медицинских учреждений Клалит. Результаты исследования оказались в распоряжении издания The Times of Israel.
Во время исследования двумя экспертными группами, ученые взяли анализы у 150 вакцинированных граждан Израиля, тест на коронавирус у которых оказался положительным. Доля южноафриканского штамма COVID-19 у вакцинированных оказалась в восемь раз выше, чем его доля среди инфицированных, не получивших прививки.
По словам профессора Ади Стерн, главного автора исследования, специалисты ожидали только один случай южноафриканской вариации вируса. Подобный тип вируса, в отличие от британского и выходного, способен противостоять действию вакцины.
Стерн отметила, что делать окончательные выводы пока рано, ведь для получения максимально точной информации необходимо продолжить исследовательскую работу.
"Это первое в мире исследование, основанное на реальных данных, показывающее, что вакцина менее эффективна против южноафриканского варианта по сравнению как с исходным вирусом, так и с британским", - отметили ученые.
В то же время другое исследование, проведенное Pfizer/BioNTech, свидетельствует о том, что в Южной Африке вакцина эффективна на 100%.
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- Мы не знаем вакцину с таким названием.
то есть пфизер даже опасен или что? вирус с удовольствием настигает поциентов уколотых именно этим субстрактом?
х.з. как это понять, но думаю владельцы Бионтех уже в спешке собирают сухари, скручивают лампочки и воруют полотенца, звоня адвокатам. Израиль обосрался = кому-то придется бегать по судам и портам
и чего пишет то шо я процитировал - шо получается шо напр 100 поциентов непривитых и у 10 из них южный вирус, а если сто пфайзернутых заболели, то таковой - у 80-ти?
типо уколотые пфизером более вкусные для вируса получается? странно
я ничо не намекаю, но может случиться что какой-то там зимбабвийский штамм - хоба, и уже избирательно поражает уколотых Стебановым например. так шо может Эль Мюридка и права шо тут скорее с вирусом... масоны, масоны, везде одни масоны
Они не более вкусные. Просто именно этому вирусу - проще их заразить, чем другим его вариантам. Он и заражает.
йди - колись чимось незрозумілим, а потім приповзеш до офісу виробника, а там варта з такими ось мордами:
Ви звичайно можете чекати 20років коли буде більш менш відомо як вакцина впливає на людину, але вже навіть через 5років наявна вакцина буде неефективна. Тому можете бути консерватором і лікуватися тим що відомо, наприклад подорожником, ворожінням чи благословіння.
Значит для ЮА штамма пфайзер опасен
А вакцин тоже
не работает пфайзер = покупайте мудайзер
Бактерии хоть живые, можно изучить процессы в них происходящие и попытаться их нарушить (антибиотики). Да и то, они со временем адаптируются.
А вирус - не живой. Он просто инструкция по копированию самого себя. Пытаться сделать лекарство какое разрушает определённые белки (и НЕ ТРОГАЕТ - остальные)?