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Новини Коронавірус і карантин
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Південноафриканська мутація COVID-19 виявилася найстійкішою до вакцини Pfizer

Південноафриканська мутація COVID-19 виявилася найстійкішою до вакцини Pfizer

Південноафриканський штам коронавірусної інфекції COVID-19 виявився значно стійкішим до вакцини Pfizer-BioNTech.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ, про це свідчать дані дослідження, проведеного фахівцями Тель-Авівського університету і мережею медичних установ Клаліт. Результати дослідження виявилися в розпорядженні видання The Times of Israel.

Під час дослідження двома експертними групами вчені взяли аналізи у 150 вакцинованих громадян Ізраїлю, тест на коронавірус у яких виявився позитивним. Частка південноафриканського штаму COVID-19 у вакцинованих виявилася у вісім разів вищою, ніж його частка серед інфікованих, які не отримали щеплення.

За словами професорки Аді Стерн, головної авторки дослідження, фахівці очікували тільки один випадок південноафриканської варіації вірусу. Отже, подібний тип вірусу, на відміну від британського та вихідного, здатний протистояти дії вакцини.

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Стерн зазначила, що робити остаточні висновки поки зарано, адже для отримання максимально точної інформації необхідно продовжити дослідницьку роботу.

"Це перше у світі дослідження, засноване на реальних даних, що показують, що вакцина менш ефективна проти південноафриканського варіанту порівняно як із вихідним вірусом, так і з британським", - зазначили вчені.

Водночас інше дослідження, проведене Pfizer/BioNTech, свідчить про те, що в Південній Африці вакцина ефективна на 100%.

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Автор: 

карантин (18172) COVID-19 (19765) коронавірус (19923) Pfizer (202)


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Топ коментарі
+10
Специалисты Тель-Авива:
- Мы не знаем вакцину с таким названием.
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11.04.2021 12:03
+7
а на Covishield....он вообще не обращает внимания...?
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11.04.2021 11:58
+3
И что характерно шо Израиль полностью факцинировал жи*елей страны именно этой ж*дкостью
я ничо не намекаю, но может случиться что какой-то там зимбабвийский штамм - хоба, и уже избирательно поражает уколотых Стебановым например. так шо может Эль Мюридка и права шо тут скорее с вирусом... масоны, масоны, везде одни масоны
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11.04.2021 15:01
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а на Covishield....он вообще не обращает внимания...?
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11.04.2021 11:58 Відповісти
Специалисты Тель-Авива:
- Мы не знаем вакцину с таким названием.
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11.04.2021 12:03 Відповісти
В самую ТОЧКУ !
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11.04.2021 12:04 Відповісти
Доля южноафриканского штамма COVID-19 у вакцинированных оказалась в восемь раз выше, чем его доля среди инфицированных, не получивших прививки. Источник: https://censor.net/ru/n3258972\\\\\\\\

то есть пфизер даже опасен или что? вирус с удовольствием настигает поциентов уколотых именно этим субстрактом?

х.з. как это понять, но думаю владельцы Бионтех уже в спешке собирают сухари, скручивают лампочки и воруют полотенца, звоня адвокатам. Израиль обосрался = кому-то придется бегать по судам и портам
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11.04.2021 12:04 Відповісти
То есть вирус эволюционирует. Указанный штамм нашёл способ обходить защиту от этой вакцины. Думаю в течении года, он ещё более адаптируется и распространится. И эффективность данной вакцины значительно снизится.
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11.04.2021 13:14 Відповісти
а чо только данной вакцины?
и чего пишет то шо я процитировал - шо получается шо напр 100 поциентов непривитых и у 10 из них южный вирус, а если сто пфайзернутых заболели, то таковой - у 80-ти?
типо уколотые пфизером более вкусные для вируса получается? странно
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11.04.2021 13:52 Відповісти
Судя по изложенному исследователями - именно так!
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11.04.2021 14:44 Відповісти
И что характерно шо Израиль полностью факцинировал жи*елей страны именно этой ж*дкостью
я ничо не намекаю, но может случиться что какой-то там зимбабвийский штамм - хоба, и уже избирательно поражает уколотых Стебановым например. так шо может Эль Мюридка и права шо тут скорее с вирусом... масоны, масоны, везде одни масоны
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11.04.2021 15:01 Відповісти
Взяли анализ у 150 людей получивших вакцину, но заболевших. Исследовали каким штаммом они болеют. Сравнили с тем, каким штаммом болеют не вакцинированные. Оказалось что среди вакцинированных в 8 раз более распространён именно этот штамм.

Они не более вкусные. Просто именно этому вирусу - проще их заразить, чем другим его вариантам. Он и заражает.
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11.04.2021 15:19 Відповісти
Просто вакцинированные и одновременно заболевшие болеет в восем раз этим штаммом больше чем невакцинированные и заболевшие, то есть вакцина на него плохо действует и уже вакцинированные болеют преимущественно им.
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11.04.2021 16:46 Відповісти
Це такі писаки, але суть зрозуміти не тяжко - якщо вакцина проти деяких мутацій ефективніша, то частка пацієнтів хворих на ці мутації зменшиться, а частка хворих на мутації які більш стійкіші до вакцин збільшиться.
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11.04.2021 14:06 Відповісти
я тут розумію то шо виробуни факцин зараз активно переглядають сайти де будують яхти і літаки - бабла то буде огого - від кожного штаму - купуйте нову рідину))
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11.04.2021 15:05 Відповісти
У вас гарна фантазія але до реальності це не має ніякого відношення. Щоб заспокоїти вас можу додати - до кінця року винахідники обіцяли нове покоління ковід19 вакцин, які будуть більш ефективні проти відомих на даний момент штамів вірусу, і так як задіяні всі підприємства з виготовлення вони замінять виготовлення старої вакцини на нову (так як уряди не захочуть купувати іншу (хіба що наші нелюди при владі за копійку влаштують геноцид українців (що зараз і відбувається)))
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11.04.2021 17:49 Відповісти
ага, а нічо шо на фулл випробування потрібно 5 років?
йди - колись чимось незрозумілим, а потім приповзеш до офісу виробника, а там варта з такими ось мордами:
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11.04.2021 18:21 Відповісти
"фул випробування, 5років" де ви таку цифру взяли. Колишні вакцини по 20років випробували а на новітні на винайдення і випробування знадобилося менше року. Терміни визначають не колишні методички а необхідність сьогодні і розвиток науки, а так як вакцина дуже необхідна а наука за останній рік зробила величезний крок вперед то можна розраховувати що кожна наступна вакцина термін від розробки до вживання буде проходити швидше.
Ви звичайно можете чекати 20років коли буде більш менш відомо як вакцина впливає на людину, але вже навіть через 5років наявна вакцина буде неефективна. Тому можете бути консерватором і лікуватися тим що відомо, наприклад подорожником, ворожінням чи благословіння.
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11.04.2021 19:53 Відповісти
Буткевич сказав на стрімі тут, днів 5 вназад або тОму.
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11.04.2021 21:14 Відповісти
Як Буткевич після матюків каже - "перевіряйте інформацію". Я з відомих фактів роблю висновки які ви можете спростувати. Моє твердження що теперішні лікарі більш обізнані ніж були ще кілька років тому а ******* технології дозволяють краще справлятися з потребами людства.
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12.04.2021 01:03 Відповісти
судя по статье, вакцинированные в 8 раз чаще заболевали, чем невакцинированные .
Значит для ЮА штамма пфайзер опасен
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11.04.2021 17:20 Відповісти
Жек, я за то и говорю шо штаммов может быть...
А вакцин тоже
не работает пфайзер = покупайте мудайзер
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11.04.2021 17:50 Відповісти
Вакцина «Спутник» оказалась менее эффективной против южноафриканского штамма SARS-CoV-2
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11.04.2021 12:10 Відповісти
Роспотребнадзор выявил два случая «южноафриканского» штамма коронавируса после вакцинации Спутником V
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11.04.2021 12:14 Відповісти
Kitajci s ruskimi na laboratoriji zapustili etot virus,a vot drugyje teper dolzni borotsia s nim.Xoroso sto imejem Pfizer
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11.04.2021 12:25 Відповісти
купи себе букварь лапоть
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11.04.2021 12:28 Відповісти
Ja evropejec a tut ruski jazyk daze studentam za nego stipendiji neplatit.Tolko latynia zdes poniatna Ucis latyniu poka nepozno
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11.04.2021 12:34 Відповісти
The quieter you are, the more you are able to hear ...
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11.04.2021 12:36 Відповісти
у тебя шо за аппарат ,у Меня Виндовс 10 английская версия
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11.04.2021 12:37 Відповісти
NU i sto mne ruski jazyk eto unizenyje sebia jesli ego i bi znal,tem boleje pisal etimi bukvami,kazdomu svojio bez obid
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11.04.2021 12:42 Відповісти
шо-то Я плохо не понял!
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11.04.2021 12:46 Відповісти
а Модерна ?
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11.04.2021 12:29 Відповісти
Moderna toze samoje kak pfizer,tolko na dva raza doroze.Ucis latyniu tam piset pro to
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11.04.2021 12:36 Відповісти
переключи раскладку Клавы ,не мучай людей
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11.04.2021 12:38 Відповісти
Jesli ti neponimajes,eto neznacit sto drugije takze.Ocen xoroso ukraincy ponimajet,eto ja znaju imeno latyniu Ruskije da neponimajet tam tupoj narod iz bolot
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11.04.2021 12:45 Відповісти
though its prevalence in the country is low and the research has not been peer reviewed.
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11.04.2021 12:34 Відповісти
хотя его распространенность в стране невысока, и исследования не подвергались экспертной оценке.
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11.04.2021 12:35 Відповісти
еще ничего не ясно
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11.04.2021 12:40 Відповісти
Хех. Вот почему ковид не лечат? Все на вакцины полагаются. Даже странно.
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11.04.2021 12:58 Відповісти
Как вы хотите ЛЕЧИТЬ вирус?

Бактерии хоть живые, можно изучить процессы в них происходящие и попытаться их нарушить (антибиотики). Да и то, они со временем адаптируются.

А вирус - не живой. Он просто инструкция по копированию самого себя. Пытаться сделать лекарство какое разрушает определённые белки (и НЕ ТРОГАЕТ - остальные)?
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11.04.2021 13:10 Відповісти
А почему в 2003 атипичную пневмонию успешно лечили и погасили пандемию. Вызывалась одной из разновидностей коронавирусов? Причем лекарства были недорогостоящие и доступные.
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11.04.2021 13:24 Відповісти
А её лечили, или снимали симптомы?
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11.04.2021 15:13 Відповісти
Чия вакцина буде найкраща - той вірус і вивів.
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11.04.2021 13:04 Відповісти
Да кацапи вже спалилися, першими зареєстрували шмурдяк для худоби як вакцину, хоча всі у світі знають що найрозвинутіша медицина у США.
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11.04.2021 14:14 Відповісти
Ціуаве подання новини: виявляється, це не вакцина неякісна, а вірус стійкий
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11.04.2021 15:19 Відповісти
интереснее другое, что вакцинированные в 8 раз чаще заболевали, чем невакцинированные
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11.04.2021 17:19 Відповісти
 
 