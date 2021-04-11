Південноафриканська мутація COVID-19 виявилася найстійкішою до вакцини Pfizer
Південноафриканський штам коронавірусної інфекції COVID-19 виявився значно стійкішим до вакцини Pfizer-BioNTech.
Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ, про це свідчать дані дослідження, проведеного фахівцями Тель-Авівського університету і мережею медичних установ Клаліт. Результати дослідження виявилися в розпорядженні видання The Times of Israel.
Під час дослідження двома експертними групами вчені взяли аналізи у 150 вакцинованих громадян Ізраїлю, тест на коронавірус у яких виявився позитивним. Частка південноафриканського штаму COVID-19 у вакцинованих виявилася у вісім разів вищою, ніж його частка серед інфікованих, які не отримали щеплення.
За словами професорки Аді Стерн, головної авторки дослідження, фахівці очікували тільки один випадок південноафриканської варіації вірусу. Отже, подібний тип вірусу, на відміну від британського та вихідного, здатний протистояти дії вакцини.
Стерн зазначила, що робити остаточні висновки поки зарано, адже для отримання максимально точної інформації необхідно продовжити дослідницьку роботу.
"Це перше у світі дослідження, засноване на реальних даних, що показують, що вакцина менш ефективна проти південноафриканського варіанту порівняно як із вихідним вірусом, так і з британським", - зазначили вчені.
Водночас інше дослідження, проведене Pfizer/BioNTech, свідчить про те, що в Південній Африці вакцина ефективна на 100%.
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- Мы не знаем вакцину с таким названием.
то есть пфизер даже опасен или что? вирус с удовольствием настигает поциентов уколотых именно этим субстрактом?
х.з. как это понять, но думаю владельцы Бионтех уже в спешке собирают сухари, скручивают лампочки и воруют полотенца, звоня адвокатам. Израиль обосрался = кому-то придется бегать по судам и портам
и чего пишет то шо я процитировал - шо получается шо напр 100 поциентов непривитых и у 10 из них южный вирус, а если сто пфайзернутых заболели, то таковой - у 80-ти?
типо уколотые пфизером более вкусные для вируса получается? странно
я ничо не намекаю, но может случиться что какой-то там зимбабвийский штамм - хоба, и уже избирательно поражает уколотых Стебановым например. так шо может Эль Мюридка и права шо тут скорее с вирусом... масоны, масоны, везде одни масоны
Они не более вкусные. Просто именно этому вирусу - проще их заразить, чем другим его вариантам. Он и заражает.
йди - колись чимось незрозумілим, а потім приповзеш до офісу виробника, а там варта з такими ось мордами:
Ви звичайно можете чекати 20років коли буде більш менш відомо як вакцина впливає на людину, але вже навіть через 5років наявна вакцина буде неефективна. Тому можете бути консерватором і лікуватися тим що відомо, наприклад подорожником, ворожінням чи благословіння.
Значит для ЮА штамма пфайзер опасен
А вакцин тоже
не работает пфайзер = покупайте мудайзер
Бактерии хоть живые, можно изучить процессы в них происходящие и попытаться их нарушить (антибиотики). Да и то, они со временем адаптируются.
А вирус - не живой. Он просто инструкция по копированию самого себя. Пытаться сделать лекарство какое разрушает определённые белки (и НЕ ТРОГАЕТ - остальные)?