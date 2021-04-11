Південноафриканська мутація COVID-19 виявилася найстійкішою до вакцини Pfizer

Південноафриканський штам коронавірусної інфекції COVID-19 виявився значно стійкішим до вакцини Pfizer-BioNTech.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ, про це свідчать дані дослідження, проведеного фахівцями Тель-Авівського університету і мережею медичних установ Клаліт. Результати дослідження виявилися в розпорядженні видання The Times of Israel.

Під час дослідження двома експертними групами вчені взяли аналізи у 150 вакцинованих громадян Ізраїлю, тест на коронавірус у яких виявився позитивним. Частка південноафриканського штаму COVID-19 у вакцинованих виявилася у вісім разів вищою, ніж його частка серед інфікованих, які не отримали щеплення.

За словами професорки Аді Стерн, головної авторки дослідження, фахівці очікували тільки один випадок південноафриканської варіації вірусу. Отже, подібний тип вірусу, на відміну від британського та вихідного, здатний протистояти дії вакцини.

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Стерн зазначила, що робити остаточні висновки поки зарано, адже для отримання максимально точної інформації необхідно продовжити дослідницьку роботу.

"Це перше у світі дослідження, засноване на реальних даних, що показують, що вакцина менш ефективна проти південноафриканського варіанту порівняно як із вихідним вірусом, так і з британським", - зазначили вчені.

Водночас інше дослідження, проведене Pfizer/BioNTech, свідчить про те, що в Південній Африці вакцина ефективна на 100%.

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