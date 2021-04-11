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Новости Коронавирус и карантин
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Число жертв COVID-19 в мире превысило 2,9 млн человек, - университет Хопкинса

Число жертв COVID-19 в мире превысило 2,9 млн человек, - университет Хопкинса

Число выявленных заражений коронавирусом в мире с начала пандемии на утро воскресенья составило 135 млн 356 тыс. 256 человек.

Об этом свидетельствуют данные американского университета Джонса Хопкинса, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина

Во всем мире число умерших от связанных с COVID-19 заболеваний выросло за сутки до 2 млн 927 тыс. 806, выздоровели около 108 млн человек.

В число стран с 10 млн и более заражений COVID-19 входят США, Бразилия и Индия.

Лидером по числу заразившихся и скончавшихся остаются Соединенные Штаты, где выявлено суммарно 31 млн 150 тыс. 847 инфицированных COVID-19, зафиксировано 561 тыс. 782 летальных исхода, излечились более 24 млн человек.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Более 37 тысяч украинцев умерли от COVID-19 с начала пандемии, - Степанов

На второй позиции в мире по числу инфицированных Бразилия, где за время пандемии зарегистрировано 13 млн 445 тыс. 6 заболевших, из них умерли 351 тыс. 334 человека, вылечились более 11 млн.

Третье место по числу заразившихся занимает Индия, где количество подтвержденных случаев COVID-19 с начала пандемии составило 13 млн 358 тыс. 805, число скончавшихся - 169 тыс. 275, поправились более 12 млн человек.

По данным портала Worldometer, который специализируется на статистике по важнейшим мировым событиям, коэффициент смертности на 1 млн населения планеты составил на утро воскресенья 377,1. В США на 1 млн жителей скончались 1 тыс. 731 человек, Бразилии - 1 тыс. 644, Индии - 122.

Также читайте: Медицинская система Украины готова принимать в среднем 6,5-7 тыс. пациентов в сутки, - Ляшко

Как сообщалось, в Украине за сутки от COVID-19 умерли 235 человек, зафиксировано 12 112 новых случая заражения, 5 034 человека - выздоровели.

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ну тупые, сколько раз нужно еще повторить эту гениальную фразу?
Число жертв COVID-19 в мире превысило 2,9 млн человек, - университет Хопкинса - Цензор.НЕТ 9515
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11.04.2021 12:18 Ответить
Недавно один из форумчан писал, что биологичный вик людЫнЫ 120 рокив. не дай Бог ***** стоко проживет.. Ботоксная скотина должна сгинуть от корона вируса в луже собственной мочи, как сралин, а потом эту мочу нужно отвезти в крысм на потеху местной ваты, няхай попьют перед смертью, когда им по сраку залетит натовский сапог
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11.04.2021 12:27 Ответить
Приблизительно один из 2,5 тыс.страшный вирус
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11.04.2021 13:31 Ответить
Ну ти й математик...
"померлих від пов'язаних із COVID-19 захворювань зросла за добу до 2 млн 927 тис.Джерело: https://censor.net/ua/n3258974" "одужали близько 108 млн осіб".
Поточна летальність ковіду 2927000*100/(2927000+108000000)==2,639

Так що від ковіду помирає один на 38, а не на 2,5 тис, як ти "нарахував".
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11.04.2021 15:07 Ответить
В спам пропагандист дурантину.
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11.04.2021 20:10 Ответить
Зовсім слабо у тебе з аргументами, прислужнику вірусів.
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11.04.2021 20:19 Ответить
В спам ,
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11.04.2021 20:26 Ответить
 
 