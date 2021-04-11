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Новини Коронавірус і карантин
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Кількість жертв COVID-19 у світі перевищила 2,9 млн осіб, - університет Гопкінса

Кількість жертв COVID-19 у світі перевищила 2,9 млн осіб, - університет Гопкінса

Кількість виявлених заражень коронавірусом у світі від початку пандемії на ранок неділі становить 135 млн 356 тис. 256 осіб.

Про це свідчать дані американського університету Джонса Гопкінса, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

У всьому світі кількість померлих від пов'язаних із COVID-19 захворювань зросла за добу до 2 млн 927 тис. 806, одужали близько 108 млн осіб.

Серед країн із 10 млн і більше заражень COVID-19 - США, Бразилія та Індія.

Лідером за кількістю тих, хто заразилися і померли, залишаються Сполучені Штати, де виявлено загалом 31 млн 150 тис. 847 інфікованих COVID-19, зафіксовано 561 тис. 782 летальні випадки, вилікувалися понад 24 млн осіб.

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На другій позиції у світі за кількістю інфікованих  - Бразилія, де за час пандемії зареєстровано 13 млн 445 тис. 6 хворих, з них померли 351 тис. 334 людини, вилікувалися понад 11 млн.

Третє місце за кількістю інфікованих посідає Індія, де кількість підтверджених випадків COVID-19 від початку пандемії становить 13 млн 358 тис. 805, кількість померлих - 169 тис. 275, одужали понад 12 млн людей.

За даними порталу Worldometer, який спеціалізується на статистиці щодо найважливіших світових подій, коефіцієнт смертності на 1 млн населення планети становить на ранок неділі 377,1. У США на 1 млн жителів померли 1 тис. 731 особа, у Бразилії - 1 тис. 644, в Індії - 122.

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Як повідомлялося, за минулу добу в Україні від COVID-19 померли 235 осіб, зафіксовано 12 112 нових випадки інфікування, 5 034 особи одужали.

Автор: 

карантин (18172) COVID-19 (19765) коронавірус (19923)


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ну тупые, сколько раз нужно еще повторить эту гениальную фразу?
Число жертв COVID-19 в мире превысило 2,9 млн человек, - университет Хопкинса - Цензор.НЕТ 9515
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11.04.2021 12:18 Відповісти
Недавно один из форумчан писал, что биологичный вик людЫнЫ 120 рокив. не дай Бог ***** стоко проживет.. Ботоксная скотина должна сгинуть от корона вируса в луже собственной мочи, как сралин, а потом эту мочу нужно отвезти в крысм на потеху местной ваты, няхай попьют перед смертью, когда им по сраку залетит натовский сапог
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11.04.2021 12:27 Відповісти
Приблизительно один из 2,5 тыс.страшный вирус
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11.04.2021 13:31 Відповісти
Ну ти й математик...
"померлих від пов'язаних із COVID-19 захворювань зросла за добу до 2 млн 927 тис.Джерело: https://censor.net/ua/n3258974" "одужали близько 108 млн осіб".
Поточна летальність ковіду 2927000*100/(2927000+108000000)==2,639

Так що від ковіду помирає один на 38, а не на 2,5 тис, як ти "нарахував".
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11.04.2021 15:07 Відповісти
В спам пропагандист дурантину.
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11.04.2021 20:10 Відповісти
Зовсім слабо у тебе з аргументами, прислужнику вірусів.
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11.04.2021 20:19 Відповісти
В спам ,
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11.04.2021 20:26 Відповісти
 
 