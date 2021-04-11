Кількість жертв COVID-19 у світі перевищила 2,9 млн осіб, - університет Гопкінса

Кількість виявлених заражень коронавірусом у світі від початку пандемії на ранок неділі становить 135 млн 356 тис. 256 осіб.

Про це свідчать дані американського університету Джонса Гопкінса, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

У всьому світі кількість померлих від пов'язаних із COVID-19 захворювань зросла за добу до 2 млн 927 тис. 806, одужали близько 108 млн осіб.

Серед країн із 10 млн і більше заражень COVID-19 - США, Бразилія та Індія.

Лідером за кількістю тих, хто заразилися і померли, залишаються Сполучені Штати, де виявлено загалом 31 млн 150 тис. 847 інфікованих COVID-19, зафіксовано 561 тис. 782 летальні випадки, вилікувалися понад 24 млн осіб.

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На другій позиції у світі за кількістю інфікованих - Бразилія, де за час пандемії зареєстровано 13 млн 445 тис. 6 хворих, з них померли 351 тис. 334 людини, вилікувалися понад 11 млн.

Третє місце за кількістю інфікованих посідає Індія, де кількість підтверджених випадків COVID-19 від початку пандемії становить 13 млн 358 тис. 805, кількість померлих - 169 тис. 275, одужали понад 12 млн людей.

За даними порталу Worldometer, який спеціалізується на статистиці щодо найважливіших світових подій, коефіцієнт смертності на 1 млн населення планети становить на ранок неділі 377,1. У США на 1 млн жителів померли 1 тис. 731 особа, у Бразилії - 1 тис. 644, в Індії - 122.

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Як повідомлялося, за минулу добу в Україні від COVID-19 померли 235 осіб, зафіксовано 12 112 нових випадки інфікування, 5 034 особи одужали.