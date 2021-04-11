Хакеры слили в сеть данные 1,3 млн пользователей Clubhouse

Хакеры слили в интернет личные данные 1,3 миллиона пользователей новой социальной сети Clubhouse. Злоумышленники могут использовать эти данные для более легкого доступа к банковским счетам пользователей.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ, об этом сообщает Cybernews.

Среди выложенных личных данных пользователей указываются их имена и фамилии, ссылки на фотографии, а также информация об аккаунтах пользователей в других социальных сетях (Instagram, Twitter). Кроме этого, в сеть слили информацию о регистрации, подписки и приглашения в Clubhouse.

Как отмечают эксперты, злоумышленники могут использовать эти данные для более легкого доступа к банковским счетам пользователей.

Утечка информации Clubhouse произошла через несколько дней после того, как данные по более миллиарду профилей Facebook и LinkedIn были слиты в сеть.

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Издание рекомендует всем пользователям Clubhouse, кто подозревает, что данные их профиля могли быть похищены, воспользоваться программой проверки утечки персональных данных, чтобы проверить свою электронную почту, заменить пароль учетной записи и включить дофакторную аутентификацию для всех учетных записей в Интернете.

Как сообщалось, аудиосоцсеть Clubhouse основали в прошлом году предприниматели Пол Дэвис и Рохан Сет. Она завоевала популярность среди "элиты Кремниевой долины" как частное приложение на iPhone, доступ к которому можно получить только по специальному приглашению.

После регистрации в Clubhouse пользователи могут создавать различные комнаты и общаться там исключительно голосовыми сообщениями.

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