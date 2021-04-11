Хакеры слили в сеть данные 1,3 млн пользователей Clubhouse
Хакеры слили в интернет личные данные 1,3 миллиона пользователей новой социальной сети Clubhouse. Злоумышленники могут использовать эти данные для более легкого доступа к банковским счетам пользователей.
Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ, об этом сообщает Cybernews.
Среди выложенных личных данных пользователей указываются их имена и фамилии, ссылки на фотографии, а также информация об аккаунтах пользователей в других социальных сетях (Instagram, Twitter). Кроме этого, в сеть слили информацию о регистрации, подписки и приглашения в Clubhouse.
Как отмечают эксперты, злоумышленники могут использовать эти данные для более легкого доступа к банковским счетам пользователей.
Утечка информации Clubhouse произошла через несколько дней после того, как данные по более миллиарду профилей Facebook и LinkedIn были слиты в сеть.
Издание рекомендует всем пользователям Clubhouse, кто подозревает, что данные их профиля могли быть похищены, воспользоваться программой проверки утечки персональных данных, чтобы проверить свою электронную почту, заменить пароль учетной записи и включить дофакторную аутентификацию для всех учетных записей в Интернете.
Как сообщалось, аудиосоцсеть Clubhouse основали в прошлом году предприниматели Пол Дэвис и Рохан Сет. Она завоевала популярность среди "элиты Кремниевой долины" как частное приложение на iPhone, доступ к которому можно получить только по специальному приглашению.
После регистрации в Clubhouse пользователи могут создавать различные комнаты и общаться там исключительно голосовыми сообщениями.
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кажись Буткевич или Лещенко говорил что типо вступил туда и вроде тупо.
надо бы на Ютубе посм. шо это за байда такая, а то реально не в курсе шо там делать и зачем это говно создали.
- Ой, щас все сделаю...............
- Но это же не фото и не номер карты?
- Так я и не состою в КруппХаузе, я дед блин нафиг, 94 года, какой вам Крупп и какой Хауз то?
- (следуют две минуты характерной лексики и звон аллюминиевой кружки с чефирем)