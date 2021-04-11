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Хакеры слили в сеть данные 1,3 млн пользователей Clubhouse

Хакеры слили в сеть данные 1,3 млн пользователей Clubhouse

Хакеры слили в интернет личные данные 1,3 миллиона пользователей новой социальной сети Clubhouse. Злоумышленники могут использовать эти данные для более легкого доступа к банковским счетам пользователей.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ, об этом сообщает Cybernews.

Среди выложенных личных данных пользователей указываются их имена и фамилии, ссылки на фотографии, а также информация об аккаунтах пользователей в других социальных сетях (Instagram, Twitter). Кроме этого, в сеть слили информацию о регистрации, подписки и приглашения в Clubhouse.

Как отмечают эксперты, злоумышленники могут использовать эти данные для более легкого доступа к банковским счетам пользователей.

Утечка информации Clubhouse произошла через несколько дней после того, как данные по более миллиарду профилей Facebook и LinkedIn были слиты в сеть.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Clubhouse сообщил об утечке разговоров части пользователей

Издание рекомендует всем пользователям Clubhouse, кто подозревает, что данные их профиля могли быть похищены, воспользоваться программой проверки утечки персональных данных, чтобы проверить свою электронную почту, заменить пароль учетной записи и включить дофакторную аутентификацию для всех учетных записей в Интернете.

Как сообщалось, аудиосоцсеть Clubhouse основали в прошлом году предприниматели Пол Дэвис и Рохан Сет. Она завоевала популярность среди "элиты Кремниевой долины" как частное приложение на iPhone, доступ к которому можно получить только по специальному приглашению.

После регистрации в Clubhouse пользователи могут создавать различные комнаты и общаться там исключительно голосовыми сообщениями.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Хакеры обнародовали личные данные 533 млн пользователей Facebook из 106 стран мира, Украины среди них нет

Автор: 

хакер (1191) социальные сети (643) Clubhouse (3)


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Топ комментарии
+5
Эта хрень умерла толком не родившись.
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11.04.2021 15:20
+3
Ничего. В прямом смысле.
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11.04.2021 15:23
+3
вроде типо по приглашению можно сидеть и х.з. что там делать, но вот кто пригласил пригласившего -
кажись Буткевич или Лещенко говорил что типо вступил туда и вроде тупо.
надо бы на Ютубе посм. шо это за байда такая, а то реально не в курсе шо там делать и зачем это говно создали.
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11.04.2021 15:33
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Эта хрень умерла толком не родившись.
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11.04.2021 15:20 Ответить
давайте ваши координаты, господа, и реквизиты).. побольше информации о себе оставляйте в общем доступе!
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11.04.2021 15:21 Ответить
Что такое клубхаус?
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11.04.2021 15:21 Ответить
Ничего. В прямом смысле.
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11.04.2021 15:23 Ответить
новомодный фетиш
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11.04.2021 15:27 Ответить
вроде типо по приглашению можно сидеть и х.з. что там делать, но вот кто пригласил пригласившего -
кажись Буткевич или Лещенко говорил что типо вступил туда и вроде тупо.
надо бы на Ютубе посм. шо это за байда такая, а то реально не в курсе шо там делать и зачем это говно создали.
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11.04.2021 15:33 Ответить
- Алло это Клуппаус, дайте фото вашей жёппы, кличку собаки или попугая, номер карты для пополнения ваучеров МММ а также телефон вашей жены для проверки вашего аккаунта.
- Ой, щас все сделаю...............
- Но это же не фото и не номер карты?
- Так я и не состою в КруппХаузе, я дед блин нафиг, 94 года, какой вам Крупп и какой Хауз то?
- (следуют две минуты характерной лексики и звон аллюминиевой кружки с чефирем)
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11.04.2021 15:37 Ответить
А как же так? Там же вроде Илон Маск тусил, не?
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11.04.2021 16:08 Ответить
Что вообще можно ожидать от анальников-программистов что пошли в веб? В вебе находят больше уязвимостей не потому-что там плохие программисты, прост весь "быдлакод" в вебе виден на лицо как и подменять пакеты и прочее, что в обычной ванильной программе на Си++ не заместно.
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11.04.2021 16:15 Ответить
Это там, где ленивые печатать, голосом общаются? Совсем обленились, скоро и говорить ломы будут.
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11.04.2021 16:29 Ответить
У нас в Днепре помню где-то в 88-92 годах, был городской номер, на который всяк позвонивший, оставался в сети, и можно было разговаривать хоть в десятером.
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11.04.2021 16:32 Ответить
Слив хаус )))
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11.04.2021 17:43 Ответить
Интересно, кто заказчик? Хаккерам явно заплатили не хило. Работы будет, все это слушать и искать терорюг)
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11.04.2021 19:55 Ответить
совсем не обязательно. может просто шли мимо, заметили дыру в заборе, заглянули, а там базейка неприкрытая...
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11.04.2021 22:17 Ответить
 
 