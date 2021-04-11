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Хакери злили в мережу дані 1,3 млн користувачів Clubhouse

Хакери злили в мережу дані 1,3 млн користувачів Clubhouse

Хакери злили в інтернет особисті дані 1,3 мільйона користувачів нової соціальної мережі Clubhouse. Зловмисники можуть використовувати ці дані для легшого доступу до банківських рахунків користувачів.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ, про це повідомляє Cybernews.

Серед викладених особистих даних користувачів вказуються їхні імена та прізвища, посилання на фотографії, а також інформація про акаунти користувачів в інших соціальних мережах (Instagram, Twitter). Крім цього, у мережу злили інформацію про реєстрацію, підписки та запрошення до Clubhouse.

Як зазначають експерти, зловмисники можуть використовувати ці дані для легшого доступу до банківських рахунків користувачів.

Витік інформації Clubhouse стався через кілька днів після того, як дані з понад мільярда профілів Facebook та LinkedIn були злиті у мережу.

Читайте також: Clubhouse повідомив про витік розмов частини користувачів

Видання рекомендує всім користувачам Clubhouse, хто підозрює, що дані їхнього профілю могли бути викрадені, скористатися програмою перевірки витоку персональних даних, щоб перевірити свою електронну пошту, замінити пароль свого облікового запису та увімкнути дофакторну автентифікацію для всіх облікових записів в інтернеті.

Як повідомлялося, аудіосоцмережу Clubhouse заснували минулого року підприємці Пол Девіс і Рохан Сет. Вона завоювала популярність серед "еліти Кремнієвої долини" як приватний додаток на iPhone, доступ до якого можна отримати лише за спеціальним запрошенням.

Після реєстрації у Clubhouse користувачі можуть створювати різні кімнати й спілкуватися там виключно голосовими повідомленнями.

Читайте також: Хакери оприлюднили особисті дані 533 млн користувачів фейсбуку з 106 країн світу, України серед них немає

Автор: 

хакер (1361) соціальні мережі (1188) Clubhouse (9)


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Топ коментарі
+5
Эта хрень умерла толком не родившись.
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11.04.2021 15:20
+3
Ничего. В прямом смысле.
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11.04.2021 15:23
+3
вроде типо по приглашению можно сидеть и х.з. что там делать, но вот кто пригласил пригласившего -
кажись Буткевич или Лещенко говорил что типо вступил туда и вроде тупо.
надо бы на Ютубе посм. шо это за байда такая, а то реально не в курсе шо там делать и зачем это говно создали.
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11.04.2021 15:33
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Эта хрень умерла толком не родившись.
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11.04.2021 15:20 Відповісти
давайте ваши координаты, господа, и реквизиты).. побольше информации о себе оставляйте в общем доступе!
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11.04.2021 15:21 Відповісти
Что такое клубхаус?
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11.04.2021 15:21 Відповісти
Ничего. В прямом смысле.
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11.04.2021 15:23 Відповісти
новомодный фетиш
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11.04.2021 15:27 Відповісти
вроде типо по приглашению можно сидеть и х.з. что там делать, но вот кто пригласил пригласившего -
кажись Буткевич или Лещенко говорил что типо вступил туда и вроде тупо.
надо бы на Ютубе посм. шо это за байда такая, а то реально не в курсе шо там делать и зачем это говно создали.
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11.04.2021 15:33 Відповісти
- Алло это Клуппаус, дайте фото вашей жёппы, кличку собаки или попугая, номер карты для пополнения ваучеров МММ а также телефон вашей жены для проверки вашего аккаунта.
- Ой, щас все сделаю...............
- Но это же не фото и не номер карты?
- Так я и не состою в КруппХаузе, я дед блин нафиг, 94 года, какой вам Крупп и какой Хауз то?
- (следуют две минуты характерной лексики и звон аллюминиевой кружки с чефирем)
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11.04.2021 15:37 Відповісти
А как же так? Там же вроде Илон Маск тусил, не?
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11.04.2021 16:08 Відповісти
Что вообще можно ожидать от анальников-программистов что пошли в веб? В вебе находят больше уязвимостей не потому-что там плохие программисты, прост весь "быдлакод" в вебе виден на лицо как и подменять пакеты и прочее, что в обычной ванильной программе на Си++ не заместно.
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11.04.2021 16:15 Відповісти
Это там, где ленивые печатать, голосом общаются? Совсем обленились, скоро и говорить ломы будут.
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11.04.2021 16:29 Відповісти
У нас в Днепре помню где-то в 88-92 годах, был городской номер, на который всяк позвонивший, оставался в сети, и можно было разговаривать хоть в десятером.
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11.04.2021 16:32 Відповісти
Слив хаус )))
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11.04.2021 17:43 Відповісти
Интересно, кто заказчик? Хаккерам явно заплатили не хило. Работы будет, все это слушать и искать терорюг)
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11.04.2021 19:55 Відповісти
совсем не обязательно. может просто шли мимо, заметили дыру в заборе, заглянули, а там базейка неприкрытая...
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11.04.2021 22:17 Відповісти
 
 