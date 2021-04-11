Хакери злили в мережу дані 1,3 млн користувачів Clubhouse

Хакери злили в інтернет особисті дані 1,3 мільйона користувачів нової соціальної мережі Clubhouse. Зловмисники можуть використовувати ці дані для легшого доступу до банківських рахунків користувачів.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ, про це повідомляє Cybernews.

Серед викладених особистих даних користувачів вказуються їхні імена та прізвища, посилання на фотографії, а також інформація про акаунти користувачів в інших соціальних мережах (Instagram, Twitter). Крім цього, у мережу злили інформацію про реєстрацію, підписки та запрошення до Clubhouse.

Як зазначають експерти, зловмисники можуть використовувати ці дані для легшого доступу до банківських рахунків користувачів.

Витік інформації Clubhouse стався через кілька днів після того, як дані з понад мільярда профілів Facebook та LinkedIn були злиті у мережу.

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Видання рекомендує всім користувачам Clubhouse, хто підозрює, що дані їхнього профілю могли бути викрадені, скористатися програмою перевірки витоку персональних даних, щоб перевірити свою електронну пошту, замінити пароль свого облікового запису та увімкнути дофакторну автентифікацію для всіх облікових записів в інтернеті.

Як повідомлялося, аудіосоцмережу Clubhouse заснували минулого року підприємці Пол Девіс і Рохан Сет. Вона завоювала популярність серед "еліти Кремнієвої долини" як приватний додаток на iPhone, доступ до якого можна отримати лише за спеціальним запрошенням.

Після реєстрації у Clubhouse користувачі можуть створювати різні кімнати й спілкуватися там виключно голосовими повідомленнями.

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