Индия сделала 100 миллионов прививок от COVID-19 за 85 дней

Индия использовав уже более 100 миллионов доз вакцин против коронавируса COVID-19.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ, министерство здравоохранения страны заявило, что на развертывание такого количества вакцин в Индии ушло 85 дней, тогда как в США - 89 дней, а в Китае - 102 дня.

При этом страна также сообщила о рекордном ежедневном росте количества заражений (более 150 тыс. случаев) и более 800 новых смертей по состоянию на утро воскресенья.

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Также отмечается, что кампания вакцинации в Индии сталкивается с трудностями. На этой неделе полдюжины штатов сообщили о нехватке доз, несмотря на то, что федеральное правительство настаивает на том, что в распоряжении страны есть еще 40 миллионов доз и утверждения о нехватке вакцин "совершенно безосновательны".

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