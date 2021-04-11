Индия сделала 100 миллионов прививок от COVID-19 за 85 дней
Индия использовав уже более 100 миллионов доз вакцин против коронавируса COVID-19.
Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ, министерство здравоохранения страны заявило, что на развертывание такого количества вакцин в Индии ушло 85 дней, тогда как в США - 89 дней, а в Китае - 102 дня.
При этом страна также сообщила о рекордном ежедневном росте количества заражений (более 150 тыс. случаев) и более 800 новых смертей по состоянию на утро воскресенья.
Также отмечается, что кампания вакцинации в Индии сталкивается с трудностями. На этой неделе полдюжины штатов сообщили о нехватке доз, несмотря на то, что федеральное правительство настаивает на том, что в распоряжении страны есть еще 40 миллионов доз и утверждения о нехватке вакцин "совершенно безосновательны".
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
100 миллионов вакцинаций - а в Одессе 10 штук за день!!!!!
Нам пора раздавать каменные топоры.
https://mobile.twitter.com/lzedmitryy
https://mobile.twitter.com/lzedmitryy Дима Ли https://mobile.twitter.com/lzedmitryy @lzedmitryy https://mobile.twitter.com/lzedmitryy/status/1381189053446549504 3 ч
Буковель знов відкритий, тому все тільки починається, бо людей з розврваною логікою забагато.
Природний відбір працює як ніколи
- Я работаю на компьютере и печатаю 1200 ударов в минуту.
Все сотрудники в изумлении:
- Какая скорость!!!
А потом тихонько в сторону добавляет:
- Но такая ерунда получается!