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Новости Коронавирус и карантин
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Индия сделала 100 миллионов прививок от COVID-19 за 85 дней

Индия использовав уже более 100 миллионов доз вакцин против коронавируса COVID-19.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ, министерство здравоохранения страны заявило, что на развертывание такого количества вакцин в Индии ушло 85 дней, тогда как в США - 89 дней, а в Китае - 102 дня.

При этом страна также сообщила о рекордном ежедневном росте количества заражений (более 150 тыс. случаев) и более 800 новых смертей по состоянию на утро воскресенья.

Также читайте: За минувшие сутки в Украине вакцинировали от коронавируса 4 048 человек, всего - 377 050, - Степанов

Также отмечается, что кампания вакцинации в Индии сталкивается с трудностями. На этой неделе полдюжины штатов сообщили о нехватке доз, несмотря на то, что федеральное правительство настаивает на том, что в распоряжении страны есть еще 40 миллионов доз и утверждения о нехватке вакцин "совершенно безосновательны".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Минздрав планирует массово вакцинировать украинцев на базе больших выставочных центров в городах-миллионниках, - Ляшко

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вакцина (3815) карантин (16729) COVID-19 (18608) коронавирус (17042)


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Топ комментарии
+10
Степанов сделал 100 заявлений о успехах вакцинации в Украине.
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11.04.2021 16:31
+7
Проте куртка в нього прікольна!
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11.04.2021 16:35
+5
Осталось сделать еще 1,4 млрд.
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11.04.2021 16:27
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Осталось сделать еще 1,4 млрд.
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11.04.2021 16:27 Ответить
С такими темпами это займет 3 года. При том что вакцина действует полгода-год, это ни о чем.
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11.04.2021 16:32 Ответить
33 года это займёт. Они ж плодятся, как комары на болоте.
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11.04.2021 16:45 Ответить
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11.04.2021 16:28 Ответить
там шприцы с самолета можно разбрасывать - в кого-нибудь да попадешь.
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11.04.2021 16:30 Ответить
Учитывая что их почти полтора миллиарда это не так и много.
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11.04.2021 16:31 Ответить
А какая разница их там 1,5 или 3 миллиарда???
100 миллионов вакцинаций - а в Одессе 10 штук за день!!!!!
Нам пора раздавать каменные топоры.
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11.04.2021 17:58 Ответить
Степанов сделал 100 заявлений о успехах вакцинации в Украине.
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11.04.2021 16:31 Ответить
Проте куртка в нього прікольна!
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11.04.2021 16:35 Ответить
яка вже ввійшла (чи вляпалася))) в історію пандемії по-українськи... в одному рядку з противовірусним асфальтуванням і авака-собака незупинним грошей бажанням
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11.04.2021 16:49 Ответить
https://mobile.twitter.com/lzedmitryy
https://mobile.twitter.com/lzedmitryy
https://mobile.twitter.com/lzedmitryy Дима Ли https://mobile.twitter.com/lzedmitryy @lzedmitryy https://mobile.twitter.com/lzedmitryy/status/1381189053446549504 3 ч

Буковель знов відкритий, тому все тільки починається, бо людей з розврваною логікою забагато.
Природний відбір працює як ніколи
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11.04.2021 16:33 Ответить
Индия сделала 100 миллионов прививок от COVID-19 за 85 дней - Цензор.НЕТ 9673
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11.04.2021 16:34 Ответить
85, 89, 102 - какая разніца! Вфьо рафно - чємпіон міра па барьбє с каранавірусом адін!
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11.04.2021 16:35 Ответить
Вони колись і кастрацію такими темпами проводили. Згадайте анекдот про пальці, які попадали між двох цеглин....
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11.04.2021 16:39 Ответить
Так то ж отсталая Индия ..
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11.04.2021 16:49 Ответить
Нам не наздогнати іх
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11.04.2021 16:51 Ответить
харе кришна харе рама.
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11.04.2021 16:55 Ответить
Мама мыла раму.
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11.04.2021 18:16 Ответить
Приходит девушка устраиваться на работу.
- Я работаю на компьютере и печатаю 1200 ударов в минуту.
Все сотрудники в изумлении:
- Какая скорость!!!
А потом тихонько в сторону добавляет:
- Но такая ерунда получается!
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11.04.2021 17:08 Ответить
Алло, Степанов!!! 100 миллионов прививок за 85 дней. Гнида! 100 миллионов...
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11.04.2021 17:55 Ответить
1 176 470 прививок В ДЕНЬ !!! Степанов! В день....
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11.04.2021 18:00 Ответить
Индия борется с перенаселением.
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11.04.2021 18:15 Ответить
Индия сделала 100 миллионов прививок от COVID-19 за 85 дней - а сколько у нас?
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11.04.2021 18:17 Ответить
А у нас рулит Кривбасс...
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11.04.2021 22:51 Ответить
Індія зробила 100 мільйонів щеплень проти COVID-19 за 85 днів - Цензор.НЕТ 5199
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11.04.2021 18:23 Ответить
так они производят больше всех в мире. ничего удивительного.
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11.04.2021 23:47 Ответить
 
 