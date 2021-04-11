Індія зробила 100 мільйонів щеплень проти COVID-19 за 85 днів

Індія використавши вже більше 100 мільйонів доз вакцин проти коронавірусу COVID-19.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ, міністерство охорони здоров'я країни заявило, що на розгортання такої кількості вакцин в Індії пішло 85 днів, тоді як в США - 89 днів, а в Китаї - 102 дні.

Водночас країна також повідомила про рекордне щоденне зростання кількості заражень (понад 150 тис. випадків) і понад 800 нових смертей станом на ранок неділі.

Як зазначає видання, кампанія вакцинації в Індії стикається з труднощами. Цього тижня пів дюжини штатів повідомили про брак доз, попри те, що федеральний уряд наполягає на тому, що в розпорядженні країни є ще 40 мільйонів доз і твердження про брак вакцин "абсолютно безпідставні".

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