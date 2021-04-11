Індія зробила 100 мільйонів щеплень проти COVID-19 за 85 днів
Індія використавши вже більше 100 мільйонів доз вакцин проти коронавірусу COVID-19.
Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ, міністерство охорони здоров'я країни заявило, що на розгортання такої кількості вакцин в Індії пішло 85 днів, тоді як в США - 89 днів, а в Китаї - 102 дні.
Водночас країна також повідомила про рекордне щоденне зростання кількості заражень (понад 150 тис. випадків) і понад 800 нових смертей станом на ранок неділі.
Як зазначає видання, кампанія вакцинації в Індії стикається з труднощами. Цього тижня пів дюжини штатів повідомили про брак доз, попри те, що федеральний уряд наполягає на тому, що в розпорядженні країни є ще 40 мільйонів доз і твердження про брак вакцин "абсолютно безпідставні".
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100 миллионов вакцинаций - а в Одессе 10 штук за день!!!!!
Нам пора раздавать каменные топоры.
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https://mobile.twitter.com/lzedmitryy Дима Ли https://mobile.twitter.com/lzedmitryy @lzedmitryy https://mobile.twitter.com/lzedmitryy/status/1381189053446549504 3 ч
Буковель знов відкритий, тому все тільки починається, бо людей з розврваною логікою забагато.
Природний відбір працює як ніколи
- Я работаю на компьютере и печатаю 1200 ударов в минуту.
Все сотрудники в изумлении:
- Какая скорость!!!
А потом тихонько в сторону добавляет:
- Но такая ерунда получается!