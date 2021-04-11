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Новини Коронавірус і карантин
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Індія зробила 100 мільйонів щеплень проти COVID-19 за 85 днів

Індія використавши вже більше 100 мільйонів доз вакцин проти коронавірусу COVID-19.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ, міністерство охорони здоров'я країни заявило, що на розгортання такої кількості вакцин в Індії пішло 85 днів, тоді як в США - 89 днів, а в Китаї - 102 дні.

Водночас країна також повідомила про рекордне щоденне зростання кількості заражень (понад 150 тис. випадків) і понад 800 нових смертей станом на ранок неділі.

Як зазначає видання, кампанія вакцинації в Індії стикається з труднощами. Цього тижня пів дюжини штатів повідомили про брак доз, попри те, що федеральний уряд наполягає на тому, що в розпорядженні країни є ще 40 мільйонів доз і твердження про брак вакцин "абсолютно безпідставні".

Читайте на "Цензор.НЕТ": В Україні за добу від COVID-19 померли 235 осіб, зафіксовано 12 112 нових випадків інфікування, 5 034 особи одужали

Також читайте: Кількість жертв COVID-19 у світі перевищила 2,9 млн осіб, - університет Гопкінса

вакцина (4419) карантин (18172) COVID-19 (19765) коронавірус (19923)


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Топ коментарі
+10
Степанов сделал 100 заявлений о успехах вакцинации в Украине.
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11.04.2021 16:31
+7
Проте куртка в нього прікольна!
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11.04.2021 16:35
+5
Осталось сделать еще 1,4 млрд.
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11.04.2021 16:27
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Осталось сделать еще 1,4 млрд.
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11.04.2021 16:27 Відповісти
С такими темпами это займет 3 года. При том что вакцина действует полгода-год, это ни о чем.
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11.04.2021 16:32 Відповісти
33 года это займёт. Они ж плодятся, как комары на болоте.
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11.04.2021 16:45 Відповісти
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11.04.2021 16:28 Відповісти
там шприцы с самолета можно разбрасывать - в кого-нибудь да попадешь.
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11.04.2021 16:30 Відповісти
Учитывая что их почти полтора миллиарда это не так и много.
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11.04.2021 16:31 Відповісти
А какая разница их там 1,5 или 3 миллиарда???
100 миллионов вакцинаций - а в Одессе 10 штук за день!!!!!
Нам пора раздавать каменные топоры.
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11.04.2021 17:58 Відповісти
Степанов сделал 100 заявлений о успехах вакцинации в Украине.
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11.04.2021 16:31 Відповісти
Проте куртка в нього прікольна!
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11.04.2021 16:35 Відповісти
яка вже ввійшла (чи вляпалася))) в історію пандемії по-українськи... в одному рядку з противовірусним асфальтуванням і авака-собака незупинним грошей бажанням
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11.04.2021 16:49 Відповісти
https://mobile.twitter.com/lzedmitryy
https://mobile.twitter.com/lzedmitryy
https://mobile.twitter.com/lzedmitryy Дима Ли https://mobile.twitter.com/lzedmitryy @lzedmitryy https://mobile.twitter.com/lzedmitryy/status/1381189053446549504 3 ч

Буковель знов відкритий, тому все тільки починається, бо людей з розврваною логікою забагато.
Природний відбір працює як ніколи
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11.04.2021 16:33 Відповісти
Индия сделала 100 миллионов прививок от COVID-19 за 85 дней - Цензор.НЕТ 9673
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11.04.2021 16:34 Відповісти
85, 89, 102 - какая разніца! Вфьо рафно - чємпіон міра па барьбє с каранавірусом адін!
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11.04.2021 16:35 Відповісти
Вони колись і кастрацію такими темпами проводили. Згадайте анекдот про пальці, які попадали між двох цеглин....
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11.04.2021 16:39 Відповісти
Так то ж отсталая Индия ..
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11.04.2021 16:49 Відповісти
Нам не наздогнати іх
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11.04.2021 16:51 Відповісти
харе кришна харе рама.
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11.04.2021 16:55 Відповісти
Мама мыла раму.
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11.04.2021 18:16 Відповісти
Приходит девушка устраиваться на работу.
- Я работаю на компьютере и печатаю 1200 ударов в минуту.
Все сотрудники в изумлении:
- Какая скорость!!!
А потом тихонько в сторону добавляет:
- Но такая ерунда получается!
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11.04.2021 17:08 Відповісти
Алло, Степанов!!! 100 миллионов прививок за 85 дней. Гнида! 100 миллионов...
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11.04.2021 17:55 Відповісти
1 176 470 прививок В ДЕНЬ !!! Степанов! В день....
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11.04.2021 18:00 Відповісти
Индия борется с перенаселением.
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11.04.2021 18:15 Відповісти
Индия сделала 100 миллионов прививок от COVID-19 за 85 дней - а сколько у нас?
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11.04.2021 18:17 Відповісти
А у нас рулит Кривбасс...
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11.04.2021 22:51 Відповісти
Індія зробила 100 мільйонів щеплень проти COVID-19 за 85 днів - Цензор.НЕТ 5199
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11.04.2021 18:23 Відповісти
так они производят больше всех в мире. ничего удивительного.
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11.04.2021 23:47 Відповісти
 
 