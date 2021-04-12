РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
8469 посетителей онлайн
Новости
421 6

Рада в пятницу заслушает Степанова во время часа вопросов к правительству

Рада в пятницу заслушает Степанова во время часа вопросов к правительству

Верховная Рада в пятницу, 16 апреля заслушает министра здравоохранения Максима Степанова во время часа вопросов к правительству.

Об этом председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков заявил на согласительном совете в понедельник, 12 апреля передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"Приглашаем министра Степанова (на час вопросов к правительству - ред.)", - сказал Разумков.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Более 37 тысяч украинцев умерли от COVID-19 с начала пандемии, - Степанов

Напомним, ранее спикер парламента Дмитрий Разумков сообщил, что Верховная Рада во вторник, 13 апреля, может собраться на два внеочередных заседания. Оба заседания инициировали депутатские фракции и группы.

ВР (29273) Степанов Максим (2062) Разумков Дмитрий (1522)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Telegram
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Степашка будет в новой курточке?
показать весь комментарий
12.04.2021 12:34 Ответить
ця лиса земразь має сидіти
показать весь комментарий
12.04.2021 12:34 Ответить
Хотят узнать где степашка такое пальто отхватил???
показать весь комментарий
12.04.2021 12:35 Ответить
Его уже давно в прокуратуре заслушивать должны ...
показать весь комментарий
12.04.2021 12:40 Ответить
Рада в п'ятницю заслухає Степанова під час години запитань до уряду - Цензор.НЕТ 8375
показать весь комментарий
12.04.2021 12:46 Ответить
Видимо, будут спрашивать где он одевается. Может получится купить куртку еще дороже.
показать весь комментарий
12.04.2021 13:26 Ответить
 
 