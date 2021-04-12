Рада в пятницу заслушает Степанова во время часа вопросов к правительству
Верховная Рада в пятницу, 16 апреля заслушает министра здравоохранения Максима Степанова во время часа вопросов к правительству.
Об этом председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков заявил на согласительном совете в понедельник, 12 апреля передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.
"Приглашаем министра Степанова (на час вопросов к правительству - ред.)", - сказал Разумков.
Напомним, ранее спикер парламента Дмитрий Разумков сообщил, что Верховная Рада во вторник, 13 апреля, может собраться на два внеочередных заседания. Оба заседания инициировали депутатские фракции и группы.
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олег иванов #434516
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